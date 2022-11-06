Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч возобновлен

42' Гомеш Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

41' Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

37' Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Удар от ворот произведет Ренн

36' Судья подбегает и показывает Вух Кристофер из команды Ренн отложенную желтую карточку за фол.

36' Веа Тимоти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Шека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

33' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Гомес Анхель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Хорошую попытку сделал Кабелла Реми . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

16' Г О О О О Л - Фонте Жозе первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

16' Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Буриго Бенжамен пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье ловит мяч

11' Тэт Флавьен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Шека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Веа Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Кабелла Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Шека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лилль начинает с центра поля