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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Амель Йоан
Лилль
1:1
Конец матча
Ренн
0'
1:0
16' Гол
Фонте Жозе
36' Желтая карточка
Вух Кристофер
54' Желтая карточка
Джало Тьягу
57' Желтая карточка
Бамба Джонатан
1:1
58' Пенальти
Буриго Бенжамен
74' Желтая карточка
Диаките Бафоде
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Мелинг Биргер
89' Красная карточка
Мелинг Биргер
90' Желтая карточка
Балеба Карлос
90'+7

Ход матча

16'
Фонте Жозе
1:0
36'
 
Вух Кристофер
44'
Уна Адам
Гомеш Андре
 
54'
Джало Тьягу
 
57'
Бамба Джонатан
 
58'
1:1
Буриго Бенжамен
59'
 
Майер Ловро
Тэт Флавьен
74'
Диаките Бафоде
 
77'
 
Мелинг Биргер
Мюинга Арно
84'
Виржинюс Алан
Бамба Джонатан
 
84'
Балеба Карлос
Гомес Анхель
 
89'
 
Мелинг Биргер
89'
 
Мелинг Биргер
90'
Балеба Карлос
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 2
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Лилль 56.3% (71)
X 31.7% (40)
Ренн 11.9% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
18
Диаките
Бафоде
22
Веа
Тимоти
7
Бамба
Джонатан
28
Гомеш
Андре
21
Андре
Бенжамин
20
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
9
Дэвид
Джонатан
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
15
Вух
Кристофер
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
80
Шека
6
Угочукву
Лесли
20
Тэт
Флавьен
14
Буриго
Бенжамен
9
Мюинга
Арно
19
Гуйри
Амин
Лилль
3-4-2-1
Ренн
4-3-3

История личных встреч

Лилль
Ренн

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

33 матча

39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

39.4%
45.5%
15.1%
13 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:1
К
2:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
1:0
ТМК
4:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:0
К
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
КЛ
3:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
3:1

Голы

Всего голов

32
12

Голов в среднем за матч

1.88
0.75

Среднее время на гол

47
120

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Среднее время на гол

65
102

Всего голов

54
27

Голов в среднем за матч

1.64
0.82

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

55
110

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 9 (2) 0.64
Бамба Джонатан 4 0.29
Кабелла Реми 3 0.21
Исмаили Гонсалвес 2 0.14
Андре Бенжамин 1 0.07
Уна Адам 1 0.07
Языджи Юсуф 1 0.07
Гомес Анхель 1 0.07
Фонте Жозе 1 0.07
Зедатка Аким 1 0.07
Джало Тьягу 1 0.07
Рибейро Александро 1 0.07
Веа Тимоти 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 8 0.57
Гуйри Амин 6 0.43
Мюинга Арно 2 0.14
Лаборд Гаэтан 2 0.14
Дуэ Дезире 2 0.14
Буриго Бенжамен 1 (1) 0.07
Майер Ловро 1 (1) 0.07
Тэт Флавьен 1 0.07
Сантамария Батист 1 0.07
Родон Джо 1 0.07
Сулемана Камалдин 1 0.07
Теате Артур 1 0.07
Аблин Маттис 1 0.07
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Траоре Амари 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Тьягу 5 0
Андре Бенжамин 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Фонте Жозе 3 0
Бамба Джонатан 3 0
Дэвид Джонатан 3 0
Гомеш Андре 2 0
Гомес Анхель 2 0
Мартен Жонас 1 0
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Балеба Карлос 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 4 0
Родон Джо 2 1
Теате Артур 3 0
Дуэ Дезире 3 0
Сален Ромен 1 1
Мелинг Биргер 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Майер Ловро 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Гуйри Амин 1 0
Вух Кристофер 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Bruno Genesio 1 0

Результаты матчей

Лилль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ренн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

3
4
Лилль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

10
19
Лилль
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Ренн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

13
23

Голы по времени матча

Забито

14
9
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
2
14%
4
44%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
7%
1
11%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
2
13%
4
44%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
2
15%
2
10%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
5
38%
8
40%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

27
29
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
5
19%
2
7%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
6
22%
3
10%
31-45
3
11%
7
24%
46-60
4
15%
4
14%
61-75
5
19%
10
34%
76-90

Пропущено

22
13
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
5%
1
8%
1-15
6
27%
3
23%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
4
18%
4
31%
46-60
4
18%
5
38%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лион - Лилль 1:0 Лилль - Монако 4:3 Страсбург - Лилль 0:3 Лилль - Ланс 1:0
Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2
Ренн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ренн - АЕК Ларнака 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Фенербахче - Ренн 3:3 Анже - Ренн 1:2
Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2

Результаты матчей

Лилль
Ренн

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:1
4 раза 57%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лилль
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
6
1
2
5
2.5
5
2
2
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
2
5
3
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
8
6
5
9
2.5
6
8
2
12
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 2 0 38 - 9 38
2. Ланс Заявка 14 10 3 1 24 - 9 33
3. Ренн Заявка 14 8 4 2 29 - 13 28
4. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
5. Лорьян Заявка 14 8 3 3 25 - 20 27
6. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
7. Лилль Заявка 14 7 2 5 26 - 23 23
8. Лион Заявка 13 6 2 5 22 - 16 20
9. Клермон Заявка 14 5 4 5 18 - 21 19
10. Ницца Заявка 14 5 4 5 14 - 16 19
11. Реймс Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
12. Тулуза Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
13. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
14. Осер Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
15. Монпелье Заявка 14 4 1 9 23 - 28 13
16. Нант Заявка 14 2 6 6 15 - 22 12
17. Аяччо Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
18. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
19. Брест Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
20. Анже Заявка 14 2 2 10 15 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6. Лорьян Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Лилль Заявка 7 4 1 2 14 - 15 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
11. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
12. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
20. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
6. Ницца Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Брест Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
12. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
17. Монпелье Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
18. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
19. Осер Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
20. Нант Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 11 (9)
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Лилль: 62%, Ренн: 38%.
  • 96'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 96'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 95'
    Виржинюс Алан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • 86'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 85'
      Шанс! Шека из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • Угловой
      85'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
    • 85'
      Контроль мяча: Лилль: 61%, Ренн: 39%.
    • 85'
      Фонте Жозе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Матч возобновлен
    • 84'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 84'
      Тактическая замена. Гомес Анхель уходит с поля и его заменяет Балеба Карлос
    • 84'
      Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Виржинюс Алан
    • Описание гола
      83'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Офсайд
      83'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль в офсайде
    • 82'
      Уна Адам нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.
    • 82'
      Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 82'
      Бамба Джонатан из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 81'
      Джало Тьягу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 81'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 80'
      Джало Тьягу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Контроль мяча: Лилль: 61%, Ренн: 39%.
    • Фол, нарушение
      80'
      Андре Бенжамин из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Мелинг Биргер пострадал.
    • 79'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 79'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 78'
      Дэвид Джонатан нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.
    • 77'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 77'
      Тактическая замена. Мюинга Арно уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер
    • 77'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      77'
      Андре Бенжамин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 77'
      Гуйри Амин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Матч возобновлен
    • 75'
      Контроль мяча: Лилль: 60%, Ренн: 40%.
    • Травма, повреждение
      75'
      Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 75'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      74'
      Диаките Бафоде из команды Лилль получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      74'
      Диаките Бафоде из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Буриго Бенжамен пострадал.
    • 73'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 72'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 72'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Дэвид Джонатан нанес удар в каркас ворот!
    • 71'
      Уна Адам из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 71'
      Андре Бенжамин выиграл воздушное противоборство у Адриен Трюффер.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 70'
      Контроль мяча: Лилль: 60%, Ренн: 40%.
    • Фол, нарушение
      69'
      Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Майер Ловро
    • 68'
      Лесли Угочукву успешно блокирует удар.
    • 68'
      Уна Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 68'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 67'
      Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 67'
      Уна Адам из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 66'
      ШТАНГА! Пробил головой Джало Тьягу прямо в каркас ворот!
    • 66'
      Уна Адам из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 65'
      Контроль мяча: Лилль: 58%, Ренн: 42%.
    • Фол, нарушение
      65'
      Лесли Угочукву из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Кабелла Реми пострадал.
    • 64'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 63'
      Лилль контролирует мяч.
    • 63'
      Вух Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Джало Тьягу ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      62'
      Судья сигнализирует, что Фонте Жозе из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Гуйри Амин
    • 61'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 60'
      Контроль мяча: Лилль: 57%, Ренн: 43%.
    • 60'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 59'
      Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Майер Ловро
    • Описание гола
      58'
      Г О О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Лукас Шевалье прыгнул не в ту сторону.
    • 57'
      После проверки VAR судья изменил решение - Ренн пробьет пенальти!
    • 57'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Желтая карточка
      57'
      Бамба Джонатан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • Фол, нарушение
      57'
      ПЕНАЛЬТИ! - Бамба Джонатан дергает за футболку соперника (это был Вух Кристофер) и рефери назначает пенальти!
    • 56'
      Фонте Жозе из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Фонте Жозе из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Контроль мяча: Лилль: 57%, Ренн: 43%.
    • Желтая карточка
      54'
      Джало Тьягу из команды Лилль получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      54'
      Джало Тьягу из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Шека пострадал.
    • 54'
      Фонте Жозе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 53'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Шека из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      52'
      Веа Тимоти из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
    • 52'
      Шека успешно блокирует удар.
    • 52'
      Гомес Анхель нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Лилль контролирует мяч.
    • 50'
      Вух Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Лилль: 56%, Ренн: 44%.
    • 50'
      Теате Артур выиграл воздушное противоборство у Дэвид Джонатан.
    • Фол, нарушение
      49'
      Судья сигнализирует, что Лесли Угочукву из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Уна Адам
    • Фол, нарушение
      49'
      Вух Кристофер наказан за толчок Лукас Шевалье
    • 48'
      Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      48'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Фонте Жозе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 47'
      Веа Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Мюинга Арно из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Джало Тьягу
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: Лилль: 57%, Ренн: 43%.
    • Травма, повреждение
      47'
      Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Теате Артур успешно блокирует удар.
    • 46'
      Дэвид Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Лилль: 57%, Ренн: 43%.
    • 45'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 44'
      Гомеш Андре получил травму и заменен. Уна Адам выходит на поле.
    • Фол, нарушение
      44'
      Траоре Амари задерживает мяч рукой
    • 43'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      42'
      Гомеш Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Фонте Жозе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Контроль мяча: Лилль: 58%, Ренн: 42%.
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 39'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Лилль контролирует мяч.
    • 38'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 37'
      Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Бамба Джонатан выиграл воздушное противоборство у Шека.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • Желтая карточка
      36'
      Судья подбегает и показывает Вух Кристофер из команды Ренн отложенную желтую карточку за фол.
    • 36'
      Веа Тимоти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 35'
      Шека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Лилль: 54%, Ренн: 46%.
    • 35'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 34'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 34'
      Вух Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Гуйри Амин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Гомеш Андре
    • 31'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Гуйри Амин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
    • 30'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Лилль: 56%, Ренн: 44%.
    • 29'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      28'
      Гомеш Андре из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Лесли Угочукву.
    • 27'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Ренн контролирует мяч.
    • 26'
      Теате Артур успешно блокирует удар.
    • 26'
      Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Вух Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      26'
      Гомес Анхель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      25'
      Кабелла Реми из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
    • 25'
      Контроль мяча: Лилль: 57%, Ренн: 43%.
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Кабелла Реми. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
    • 23'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Вух Кристофер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Гомеш Андре
    • 21'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Лилль: 60%, Ренн: 40%.
    • 20'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Лилль контролирует мяч.
    • 18'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      17'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Фонте Жозе первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 16'
      Манданда Стив ошибается в защите.
    • 16'
      Теате Артур успешно блокирует удар.
    • 16'
      Фонте Жозе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      16'
      Гомес Анхель из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
    • 16'
      Вух Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Лилль: 58%, Ренн: 42%.
    • 15'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 14'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Вух Кристофер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
    • 11'
      Буриго Бенжамен пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье ловит мяч
    • 11'
      Тэт Флавьен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Контроль мяча: Лилль: 72%, Ренн: 28%.
    • 10'
      Шека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Веа Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Джало Тьягу выиграл воздушное противоборство у Буриго Бенжамен.
    • 9'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Кабелла Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
    • 6'
      Шека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Лилль контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Лилль: 50%, Ренн: 50%.
    • 5'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Фонте Жозе из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Лилль контролирует мяч.
    • 2'
      Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Лилль 56.3% (71)
    X 31.7% (40)
    Ренн 11.9% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Лилль 1:1 Ренн

    Исход игры
    Лилль
    56.3% (71)
    Ничья
    31.7% (40)
    Ренн
    11.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.1% (66)
    Меньше
    45.9% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    80.33% (98)
    Нет
    19.67% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    34.9% (44)
    1:1 Ничья
    25.4% (32)
    1:0 Лилль
    11.9% (15)
    1:2 Ренн
    9.5% (12)
    2:0 Лилль
    5.6% (7)
    2:2 Ничья
    5.6% (7)
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