Тур: 14. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Амель Йоан
0'
1:0
16' ГолФонте Жозе
36' Желтая карточкаВух Кристофер
54' Желтая карточкаДжало Тьягу
57' Желтая карточкаБамба Джонатан
1:1
58' ПенальтиБуриго Бенжамен
74' Желтая карточкаДиаките Бафоде
89' Undefined phrase: football_event_Мелинг Биргер
89' Красная карточкаМелинг Биргер
90' Желтая карточкаБалеба Карлос
90'+7
Ход матча
16'
1:0
36'
44'
54'
57'
58'
1:1
74'
89'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 2
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
30
Шевалье
Люка
22
Веа
Тимоти
28
Гомеш
Андре
20
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
27
Траоре
Амари
80
Шека
20
Тэт
Флавьен
19
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Веа ТимотиЗащитник
- Защитник
-
28 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреНападающий
-
28 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лилль
Ренн
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
33 матча
39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
39.4%
45.5%
15.1%
13 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
12
Голов в среднем за матч
1.88
0.75
Среднее время на гол
47
120
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Среднее время на гол
65
102
Всего голов
54
27
Голов в среднем за матч
1.64
0.82
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
55
110
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|9 (2)
|0.64
|Бамба Джонатан
|4
|0.29
|Кабелла Реми
|3
|0.21
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.14
|Андре Бенжамин
|1
|0.07
|Уна Адам
|1
|0.07
|Языджи Юсуф
|1
|0.07
|Гомес Анхель
|1
|0.07
|Фонте Жозе
|1
|0.07
|Зедатка Аким
|1
|0.07
|Джало Тьягу
|1
|0.07
|Рибейро Александро
|1
|0.07
|Веа Тимоти
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|8
|0.57
|Гуйри Амин
|6
|0.43
|Мюинга Арно
|2
|0.14
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.14
|Дуэ Дезире
|2
|0.14
|Буриго Бенжамен
|1 (1)
|0.07
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.07
|Тэт Флавьен
|1
|0.07
|Сантамария Батист
|1
|0.07
|Родон Джо
|1
|0.07
|Сулемана Камалдин
|1
|0.07
|Теате Артур
|1
|0.07
|Аблин Маттис
|1
|0.07
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Тьягу
|5
|0
|Андре Бенжамин
|4
|0
|Диаките Бафоде
|4
|0
|Фонте Жозе
|3
|0
|Бамба Джонатан
|3
|0
|Дэвид Джонатан
|3
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Гомес Анхель
|2
|0
|Мартен Жонас
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Балеба Карлос
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Амари
|4
|0
|Родон Джо
|2
|1
|Теате Артур
|3
|0
|Дуэ Дезире
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Мелинг Биргер
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Майер Ловро
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Угочукву Лесли
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Вух Кристофер
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ренн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
3
4
Лилль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
10
19
Лилль
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Ренн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
13
23
Голы по времени матча
Забито
14
9
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
2
14%
4
44%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
7%
1
11%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
2
13%
4
44%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
2
15%
2
10%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
5
38%
8
40%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
27
29
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
5
19%
2
7%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
6
22%
3
10%
31-45
3
11%
7
24%
46-60
4
15%
4
14%
61-75
5
19%
10
34%
76-90
Пропущено
22
13
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
5%
1
8%
1-15
6
27%
3
23%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
4
18%
4
31%
46-60
4
18%
5
38%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лион - Лилль 1:0 Лилль - Монако 4:3 Страсбург - Лилль 0:3 Лилль - Ланс 1:0
Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2
Ренн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ренн - АЕК Ларнака 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Фенербахче - Ренн 3:3 Анже - Ренн 1:2
Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2
Результаты матчей
Лилль
Ренн
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:1
4 раза 57%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лилль
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
25
52
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
25
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
131
68
86
59
68
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 9
|38
|2.
|Ланс
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 9
|33
|3.
|Ренн
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 13
|28
|4.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|5.
|Лорьян
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 20
|27
|6.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|7.
|Лилль
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 23
|23
|8.
|Лион
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 16
|20
|9.
|Клермон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|10.
|Ницца
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|11.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 20
|16
|12.
|Тулуза
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|13.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|25 - 29
|14
|14.
|Осер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|15.
|Монпелье
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|23 - 28
|13
|16.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|17.
|Аяччо
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 22
|11
|18.
|Страсбург
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|16 - 25
|10
|19.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 27
|10
|20.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 5
|18
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|5.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 15
|13
|8.
|Тулуза
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|11.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|12.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|13.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|16.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Аяччо
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|20.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|3.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Аяччо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|11.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|12.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|15.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|18.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|19.
|Осер
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|20.
|Нант
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Ренн
|Террье Мартен
|8 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Лилль 1:1 Ренн
Исход игры
Лилль
56.3% (71)
Ничья
31.7% (40)
Ренн
11.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
54.1% (66)
Меньше
45.9% (56)
Обе команды забьют
Да
80.33% (98)
Нет
19.67% (24)
Популярный счёт
2:1 Лилль
34.9% (44)
1:1 Ничья
25.4% (32)
1:0 Лилль
11.9% (15)
1:2 Ренн
9.5% (12)
2:0 Лилль
5.6% (7)
2:2 Ничья
5.6% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!