Хорошую попытку сделал Kamory Doumbia. Удар в створ, но вратарь начеку

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Второй тайм начался

Фоларин Балогун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Хорошую попытку сделал Kamory Doumbia. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Команда Нант имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Флипс Алексис пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

46' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Паллуа Николя пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф ловит мяч

45' Чиривелья Педро из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Мерлин Квентин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Блас Людовик из команды Нант нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

44' Мерлин Квентин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Сентонз Фабьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Реймс

41' Мохамед Мостафа из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Зенели Арбер из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Нант

37' Флипс Алексис пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

37' Удар от ворот произведет Реймс

36' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Мерлин Квентин пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

33' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Нант

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Паллуа Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Паллуа Николя получает желтую карточку за неспортивное поведение

28' Паллуа Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Kamory Doumbia нанес удар чуть мимо. Близко!

28' Kamory Doumbia создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Реймс

22' Сиссоко Мусса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Мерлин Квентин из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Игра в одни ворота сейчас. Реймс доминирует и владеет мячом

15' Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Зенели Арбер из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

14' Флипс Алексис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Зенели Арбер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

12' Удар от ворот произведет Нант

10' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Каюсте Йенс получает желтую карточку за нырок

8' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Каюсте Йенс нырнул в штрафной. Спорно!

8' Зенели Арбер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

6' Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

6' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

6' Зенели Арбер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Фоларин Балогун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Флипс Алексис из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.

4' Флипс Алексис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Флипс Алексис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Нант начинает с центра поля