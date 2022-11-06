Игра будет равной, но победит скорее всего "Реймс".
viktor557 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|7 (2)
|0.5
|Ито Дзюнъя
|4
|0.29
|Флипс Алексис
|1
|0.07
|Думбия Камори
|1 (1)
|0.07
|Манетси Маршал
|1
|0.07
|Зенели Арбер
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|4 (1)
|0.29
|Мохамед Мостафа
|4
|0.29
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.21
|Гессан Эванн
|1
|0.07
|Блас Людовик
|1 (1)
|0.07
|Сиссоко Мусса
|1
|0.07
|Жиротто Андрей
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопи Дион
|3
|2
|Агбаду Эммануэль
|2
|2
|Каюсте Йенс
|3
|1
|Локо Брэдли
|3
|1
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Флипс Алексис
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Ито Дзюнъя
|0
|1
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Кейта Шейк
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Диуф Йеванн
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паллуа Николя
|2
|1
|Мутуссами Самуэль
|3
|0
|Антуан Комбуаре
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Лафон Альбан
|1
|1
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|Жиротто Андрей
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Коршья Себастьен
|1
|0
|Саймон Мозес
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Блас Людовик
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 9
|38
|2.
|Ланс
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 9
|33
|3.
|Монако
|2:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|4.
|Лорьян
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 20
|27
|5.
|Ренн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|6.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|7.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|25 - 22
|22
|8.
|Лион
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 16
|20
|9.
|Клермон
|1:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|10.
|Ницца
|1:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|11.
|Тулуза
|0:2 Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|12.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|25 - 29
|14
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 20
|14
|14.
|Нант
|0:0 Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|15.
|Осер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|16.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|14
|4
|1
|9
|23 - 28
|13
|17.
|Аяччо
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 22
|11
|18.
|Страсбург
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|16 - 25
|10
|19.
|Брест
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 27
|10
|20.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 5
|18
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|5.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 14
|12
|8.
|Тулуза
|0:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|2:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Клермон
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|11.
|Нант
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|12.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|13.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Ницца
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|15.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Аяччо
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|20.
|Брест
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Монако
|2:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|3.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|6.
|Ницца
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|8.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Клермон
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Аяччо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Брест
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|18.
|Тулуза
|0:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|20.
|Осер
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Ренн
|Террье Мартен
|8 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3