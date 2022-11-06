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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Реймс
1:0
Конец матча
Нант
0'
8' Желтая карточка
Каюсте Йенс
30' Желтая карточка
Паллуа Николя
54' Вторая желтая карточка
Паллуа Николя
58' Желтая карточка
Блас Людовик
60' Желтая карточка
Антуан Комбуаре
1:0
83' Пенальти
Балогун Фоларин
90' Желтая карточка
Мутуссами Самуэль
90' Желтая карточка
Хольм Ноа
90'+6

Ход матча

8'
Каюсте Йенс
 
30'
 
Паллуа Николя
54'
 
Паллуа Николя
57'
 
Ганаго Игнатиус
Мохамед Мостафа
58'
 
Блас Людовик
60'
 
Антуан Комбуаре
63'
Манетси Маршал
Каюсте Йенс
 
72'
Ван Берген Митчелл
Зенели Арбер
 
72'
 
Мутуссами Самуэль
Сентонз Фабьен
72'
 
Аппиа Деннис
Блас Людовик
83'
Балогун Фоларин
1:0
84'
 
Гессан Эванн
Сиссоко Мусса
84'
 
Коршья Себастьен
Мерлин Квентин
88'
Хольм Ноа
Думбия Камори
 
88'
Лопи Дион
Балогун Фоларин
 
90'
 
Мутуссами Самуэль
90'
Хольм Ноа
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Реймс 51.6% (66)
X 39.8% (51)
Нант 8.6% (11)
0
выиграет Реймс, со счетом 2:1
Игра будет равной, но победит скорее всего "Реймс".
viktor557 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
70
Флипс
Алексис
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
21
Матусива
Азор
8
Каюсте
Йенс
39
Ито
Дзюнъя
3
Думбия
Камори
10
Зенели
Арбер
29
Балогун
Фоларин
1
Лафон
Альбан
28
Сентонз
Фабьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
3
Жиротто
Андрей
10
Блас
Людовик
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
Реймс
4-2-3-1
Нант
4-1-4-1

История личных встреч

Реймс
Нант

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л2
2:0
Л2
3:1
КЛ
0:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
3:3

Голы

Всего голов

20
4

Голов в среднем за матч

2
0.44

Среднее время на гол

45
202

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.89
1.1

Среднее время на гол

101
81

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.47
0.79

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
114

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 8 (3) 0.57
Ито Дзюнъя 4 0.29
Флипс Алексис 1 0.07
Думбия Камори 1 (1) 0.07
Манетси Маршал 1 0.07
Зенели Арбер 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Бузи Максим 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 4 (1) 0.29
Мохамед Мостафа 4 0.29
Ганаго Игнатиус 3 0.21
Гессан Эванн 1 0.07
Блас Людовик 1 (1) 0.07
Сиссоко Мусса 1 0.07
Жиротто Андрей 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопи Дион 3 2
Агбаду Эммануэль 2 2
Каюсте Йенс 3 1
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Манетси Маршал 4 0
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Флипс Алексис 1 1
Фас Ваут 2 0
Ито Дзюнъя 0 1
Абдельамид Юнис 1 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Диуф Йеванн 1 0
Матусива Азор 1 0
Хольм Ноа 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Адлен Мартин 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутуссами Самуэль 4 0
Паллуа Николя 2 1
Антуан Комбуаре 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Сиссоко Мусса 2 0
Жиротто Андрей 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Саймон Мозес 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Блас Людовик 1 0
Дескамп Реми 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0

Результаты матчей

Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
6
Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Нант
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

7
9
Реймс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Нант
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

11
15

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
67%
76-90

Пропущено

10
15
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
5
50%
5
33%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Забито

16
15
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
13%
1
7%
1-15
5
31%
1
7%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
5
31%
5
33%
76-90

Пропущено

19
22
4 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
4
21%
4
18%
61-75
7
37%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Брест - Реймс 0:0 Реймс - Осер 2:1 Лорьян - Реймс 0:0 Реймс - ПСЖ 0:0
Труа - Реймс 2:2 Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3
Нант
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Олимпиакос - Нант 0:2 Нант - Клермон 1:1 Нант - Карабах 2:1 Ницца - Нант 1:1
Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0

Результаты матчей

Реймс
Нант

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Реймс
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
1
7
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
3
11
1
13
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 2 0 38 - 9 38
2. Ланс Заявка 14 10 3 1 24 - 9 33
3. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
4. Лорьян Заявка 14 8 3 3 25 - 20 27
5. Ренн 0:1 Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
6. Лилль 1:0 Заявка 14 8 1 5 26 - 22 25
7. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
8. Лион Заявка 13 6 2 5 22 - 16 20
9. Клермон Заявка 14 5 4 5 18 - 21 19
10. Ницца Заявка 14 5 4 5 14 - 16 19
11. Реймс Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
12. Тулуза Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
13. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
14. Осер Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
15. Монпелье Заявка 14 4 1 9 23 - 28 13
16. Нант Заявка 14 2 6 6 15 - 22 12
17. Аяччо Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
18. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
19. Брест Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
20. Анже Заявка 14 2 2 10 15 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн 0:1 Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Лилль 1:0 Заявка 7 5 0 2 14 - 14 15
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Лорьян Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
11. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
12. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
20. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
6. Ницца Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Лилль 1:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
9. Ренн 0:1 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
10. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Брест Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
12. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
17. Монпелье Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
18. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
19. Осер Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
20. Нант Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 11 (9)
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Реймс вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Реймс: 57%, Нант: 43%.
  • 95'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Флипс Алексис выиграл воздушное противоборство у Саймон Мозес.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 95'
    Noah Holm не смог попасть в створ ударом издали
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    • 92'
      Удар от ворот произведет Нант
    • Фол, нарушение
      91'
      Мутуссами Самуэль из команды Нант опасно и грубо сыграл. Манетси Маршал пострадал.
    • 91'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Жиротто Андрей выиграл воздушное противоборство у Noah Holm.
    • Желтая карточка
      91'
      Мутуссами Самуэль получил желтую карточку от судьи
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Реймс: 58%, Нант: 42%.
    • 90'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 88'
      Нант пытается что-то создать.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 88'
      Тактическая замена. Фоларин Балогун уходит с поля и его заменяет Лопи Дион
    • 88'
      Тактическая замена. Kamory Doumbia уходит с поля и его заменяет Noah Holm
    • 88'
      Флипс Алексис нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 88'
      Лафон Альбан делает важнейший сейв!
    • 88'
      Оооо... вот это был удар! Kamory Doumbia должен был забить с этой позиции.
    • 87'
      Хорошую попытку сделал Kamory Doumbia. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 87'
      Ито Дзюнъя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 87'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Реймс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      87'
      Судья сигнализирует, что Чиривелья Педро из команды Нант поставил подножку. Пострадал Флипс Алексис
    • 86'
      Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 86'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Флипс Алексис успешно блокирует удар.
    • 86'
      Саймон Мозес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 85'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 85'
      Гессан Эванн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 85'
      Манетси Маршал из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Нант пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Реймс: 58%, Нант: 42%.
    • 84'
      Тактическая замена. Мерлин Квентин уходит с поля и его заменяет Коршья Себастьен
    • 84'
      Тактическая замена. Сиссоко Мусса уходит с поля и его заменяет Гессан Эванн
    • 83'
      Команда Реймс забила решающий гол в последние минуты игры!
    • Описание гола
      83'
      Г О О О О О Л - Фоларин Балогун из команды Реймс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Альбан Ляфон прыгнул не в ту сторону.
    • 81'
      После проверки VAR судья изменил решение - Реймс пробьет пенальти!
    • 80'
      Контроль мяча: Реймс: 58%, Нант: 42%.
    • 80'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 79'
      Флипс Алексис не смог попасть в створ ударом издали
    • 79'
      Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      79'
      ПЕНАЛЬТИ - Аппиа Деннис из команды Нант привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ван Берген Митчелл.
    • 79'
      Реймс начинает контратаку
    • 79'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 79'
      Манетси Маршал из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      79'
      Мерлин Квентин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 78'
      Агбаду Эммануэль ошибается в защите.
    • 78'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 77'
      Фоларин Балогун нанес удар головой, но Альбан Ляфон спокойно отбил мяч.
    • 77'
      Флипс Алексис из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 77'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 77'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      76'
      Ван Берген Митчелл из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
    • 76'
      Аппиа Деннис из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 76'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      76'
      Флипс Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 75'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 75'
      Контроль мяча: Реймс: 58%, Нант: 42%.
    • 75'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 74'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 74'
      Де Смет Тибо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Аппиа Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 73'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 73'
      Нант начинает контратаку
    • 73'
      Аппиа Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 73'
      Лафон Альбан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Реймс начинает контратаку
    • 73'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 72'
      Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Аппиа Деннис
    • 72'
      Тактическая замена. Сентонз Фабьен уходит с поля и его заменяет Мутуссами Самуэль
    • 72'
      Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Ван Берген Митчелл
    • 71'
      Фоларин Балогун из команды Реймс нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 71'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Ганаго Игнатиус выиграл воздушное противоборство у Манетси Маршал.
    • 71'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 70'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 70'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      70'
      Зенели Арбер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 70'
      Контроль мяча: Реймс: 56%, Нант: 44%.
    • 69'
      Хорошую попытку сделал Kamory Doumbia. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 69'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 69'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 69'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 69'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 68'
      Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
    • 68'
      Нант контролирует мяч.
    • 68'
      Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      67'
      Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Фоларин Балогун
    • 67'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 67'
      Матусива Азор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Нант начинает контратаку
    • 66'
      Мерлин Квентин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Реймс контролирует мяч.
    • 66'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Сентонз Фабьен из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Хорошую попытку сделал Агбаду Эммануэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 65'
      Кастеллетто Жан-Шарль успешно блокирует удар.
    • 65'
      Ито Дзюнъя нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 65'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      65'
      Зенели Арбер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 65'
      Контроль мяча: Реймс: 55%, Нант: 45%.
    • 64'
      Блас Людовик из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 64'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Нант начинает контратаку
    • 64'
      Ганаго Игнатиус выиграл воздушное противоборство у Флипс Алексис.
    • 63'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 63'
      Тактическая замена. Каюсте Йенс уходит с поля и его заменяет Манетси Маршал
    • 63'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 63'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      62'
      Мерлин Квентин из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Ито Дзюнъя.
    • 62'
      Матусива Азор выиграл воздушное противоборство у Мерлин Квентин.
    • 62'
      Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 62'
      Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Ито Дзюнъя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 61'
      Реймс контролирует мяч.
    • 61'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 60'
      Матусива Азор выиграл воздушное противоборство у Ганаго Игнатиус.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Нант
    • Желтая карточка
      60'
      Рефери не любит споров - именно за это Антуан Комбуаре сейчас получил желтую
    • 60'
      Контроль мяча: Реймс: 53%, Нант: 47%.
    • 59'
      Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
    • 59'
      Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Жиротто Андрей из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Реймс начинает контратаку
    • 59'
      Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Матч возобновлен
    • 58'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Желтая карточка
      58'
      Рефери не любит споров - именно за это Блас Людовик сейчас получил желтую
    • Фол, нарушение
      58'
      Судья свистит. Жиротто Андрей атаковал сзади соперника. Это Фоларин Балогун заработал своей команде штрафной
    • 58'
      Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Тактическая замена. Мохамед Мостафа уходит с поля и его заменяет Ганаго Игнатиус
    • Фол, нарушение
      56'
      Зенели Арбер наказан за толчок Блас Людовик
    • 56'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 56'
      Мохамед Мостафа из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Контроль мяча: Реймс: 53%, Нант: 47%.
    • 54'
      УДАЛЕНИЕ! - Паллуа Николя получает вторую желтую карточку за фол на сопернике
    • Фол, нарушение
      54'
      Паллуа Николя наказан за толчок Фоларин Балогун
    • 54'
      Реймс начинает контратаку
    • 54'
      Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Мерлин Квентин из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Сентонз Фабьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Лафон Альбан делает важнейший сейв!
    • 53'
      Хорошую попытку сделал Kamory Doumbia. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 53'
      Фоларин Балогун создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 52'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Сиссоко Мусса из команды Нант поставил подножку. Пострадал Каюсте Йенс
    • 52'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 52'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 51'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Сентонз Фабьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Абдельамид Юнис ошибается в защите.
    • 51'
      Реймс контролирует мяч.
    • 50'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 50'
      Контроль мяча: Реймс: 53%, Нант: 47%.
    • 50'
      Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Сиссоко Мусса из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Нант начинает контратаку
    • 50'
      Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Реймс начинает контратаку
    • 49'
      Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Матусива Азор из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Нант пытается что-то создать.
    • 49'
      Чиривелья Педро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сиссоко Мусса
    • 48'
      Саймон Мозес успешно блокирует удар.
    • 48'
      Флипс Алексис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
    • 47'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Де Смет Тибо выиграл воздушное противоборство у Сиссоко Мусса.
    • 46'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Нант имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Реймс: 52%, Нант: 48%.
    • Фол, нарушение
      47'
      Жиротто Андрей наказан за толчок Каюсте Йенс
    • 46'
      Флипс Алексис пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
    • 46'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Паллуа Николя пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф ловит мяч
    • 45'
      Чиривелья Педро из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Флипс Алексис успешно блокирует удар.
    • 45'
      Чиривелья Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Каюсте Йенс из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      45'
      Мерлин Квентин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Контроль мяча: Реймс: 50%, Нант: 50%.
    • 44'
      Каюсте Йенс успешно блокирует удар.
    • 44'
      Мерлин Квентин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Де Смет Тибо успешно блокирует удар.
    • 44'
      Сиссоко Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Блас Людовик из команды Нант нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
    • 44'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      44'
      Мерлин Квентин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Матусива Азор успешно блокирует удар.
    • 43'
      Саймон Мозес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Сентонз Фабьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Чиривелья Педро из команды Нант поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
    • 42'
      Реймс контролирует мяч.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 41'
      Мохамед Мостафа из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 41'
      Нант начинает контратаку
    • 41'
      Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Реймс: 49%, Нант: 51%.
    • 40'
      Абдельамид Юнис выиграл воздушное противоборство у Мохамед Мостафа.
    • Офсайд
      39'
      Де Смет Тибо из команды Реймс в офсайде
    • 39'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Зенели Арбер из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Реймс начинает контратаку
    • 39'
      Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 38'
      Блас Людовик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Блас Людовик успешно блокирует удар.
    • 38'
      Абдельамид Юнис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      38'
      Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой справа.
    • 37'
      Флипс Алексис пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
    • 37'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 36'
      Нант пытается что-то создать.
    • 36'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 35'
      Нант контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Реймс: 50%, Нант: 50%.
    • 35'
      Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Реймс контролирует мяч.
    • 34'
      Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Мерлин Квентин пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 33'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Нант пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      33'
      Каюсте Йенс наказан за толчок Блас Людовик
    • 33'
      Реймс контролирует мяч.
    • 32'
      Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Каюсте Йенс из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сиссоко Мусса
    • 31'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      31'
      Паллуа Николя возвращается на поле.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 31'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      31'
      Ох, нехорошо это выглядит. Паллуа Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Желтая карточка
      30'
      Паллуа Николя получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 30'
      Контроль мяча: Реймс: 51%, Нант: 49%.
    • Травма, повреждение
      28'
      Паллуа Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 28'
      Kamory Doumbia нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 28'
      Kamory Doumbia создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Реймс начинает контратаку
    • 27'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Реймс контролирует мяч.
    • 26'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Жиротто Андрей из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Реймс: 50%, Нант: 50%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Мохамед Мостафа из команды Нант поставил подножку. Пострадал Матусива Азор
    • 25'
      Жиротто Андрей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 24'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Нант пытается что-то создать.
    • 23'
      Агбаду Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 23'
      Жиротто Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 22'
      Сиссоко Мусса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 22'
      Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Нант контролирует мяч.
    • 21'
      Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 21'
      Контроль мяча: Реймс: 58%, Нант: 42%.
    • 20'
      Паллуа Николя выиграл воздушное противоборство у Ито Дзюнъя.
    • 20'
      Флипс Алексис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Нант начинает контратаку
    • 20'
      Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Нант поставил подножку. Пострадал Флипс Алексис
    • 19'
      Реймс начинает контратаку
    • 19'
      Сиссоко Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      19'
      Мерлин Квентин из команды Нант подал угловой справа.
    • 18'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 18'
      Мохамед Мостафа нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Мерлин Квентин из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Нант пытается что-то создать.
    • 18'
      Реймс контролирует мяч.
    • 17'
      Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Игра в одни ворота сейчас. Реймс доминирует и владеет мячом
    • 16'
      Реймс контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Реймс: 60%, Нант: 40%.
    • 15'
      Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Нант контролирует мяч.
    • 14'
      Лафон Альбан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Зенели Арбер из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 14'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      14'
      Флипс Алексис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Саймон Мозес из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 13'
      Чиривелья Педро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Зенели Арбер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 12'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 12'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Матусива Азор выиграл воздушное противоборство у Мохамед Мостафа.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 11'
      Шанс! Абдельамид Юнис из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • Угловой
      11'
      Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой справа.
    • 11'
      Мерлин Квентин из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 10'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Реймс: 59%, Нант: 41%.
    • 10'
      Де Смет Тибо из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Желтая карточка
      8'
      Каюсте Йенс получает желтую карточку за нырок
    • Фол, нарушение
      8'
      НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Каюсте Йенс нырнул в штрафной. Спорно!
    • 8'
      Зенели Арбер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Реймс начинает контратаку
    • 8'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Нант пытается что-то создать.
    • 7'
      Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 6'
      Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 6'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Сентонз Фабьен из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Зенели Арбер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Сентонз Фабьен успешно блокирует удар.
    • 6'
      Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Фоларин Балогун создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Флипс Алексис из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 56%, Нант: 44%.
    • Фол, нарушение
      4'
      Сиссоко Мусса наказан за толчок Зенели Арбер
    • 4'
      Жиротто Андрей успешно блокирует удар.
    • 4'
      Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Сиссоко Мусса из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Флипс Алексис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Чиривелья Педро из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      3'
      Флипс Алексис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Реймс контролирует мяч.
    • 2'
      Мерлин Квентин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Реймс начинает контратаку
    • 2'
      Матусива Азор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Флипс Алексис выиграл воздушное противоборство у Саймон Мозес.
    • 2'
      Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 1'
      Кастеллетто Жан-Шарль выиграл воздушное противоборство у Фоларин Балогун.
    • 1'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Реймс 51.6% (66)
    X 39.8% (51)
    Нант 8.6% (11)
    0
    выиграет Реймс, со счетом 2:1
    Игра будет равной, но победит скорее всего "Реймс".
    viktor557 #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Реймс 1:0 Нант онлайн

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    Прогнозы на матч Реймс 1:0 Нант

    Исход игры
    Реймс
    51.6% (66)
    Ничья
    39.8% (51)
    Нант
    8.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.7% (46)
    Меньше
    62.3% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    72.13% (88)
    Нет
    27.87% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.8% (42)
    2:1 Реймс
    26.6% (34)
    1:0 Реймс
    21.1% (27)
    1:2 Нант
    5.5% (7)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:1 Нант
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    2:0 Реймс
    1.6% (2)
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