Тур: 14. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Буке Рюдди
0'
8' Желтая карточкаКаюсте Йенс
30' Желтая карточкаПаллуа Николя
54' Вторая желтая карточкаПаллуа Николя
58' Желтая карточкаБлас Людовик
60' Желтая карточкаАнтуан Комбуаре
1:0
83' ПенальтиБалогун Фоларин
90' Желтая карточкаМутуссами Самуэль
90' Желтая карточкаХольм Ноа
90'+6
Ход матча
8'
30'
54'
58'
60'
83'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 4
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
94
Диуф
Йеванн
25
Де
Смет
Тибо
39
Ито
Дзюнъя
10
Зенели
Арбер
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ито ДзюнъяПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Кейта ШейкЗащитник
-
99 Гитан РафикПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: William Still
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реймс
Нант
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
4
Голов в среднем за матч
2
0.44
Среднее время на гол
45
202
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.89
1.1
Среднее время на гол
101
81
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
1.47
0.79
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
114
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|8 (3)
|0.57
|Ито Дзюнъя
|4
|0.29
|Флипс Алексис
|1
|0.07
|Думбия Камори
|1 (1)
|0.07
|Манетси Маршал
|1
|0.07
|Зенели Арбер
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|4 (1)
|0.29
|Мохамед Мостафа
|4
|0.29
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.21
|Гессан Эванн
|1
|0.07
|Блас Людовик
|1 (1)
|0.07
|Сиссоко Мусса
|1
|0.07
|Жиротто Андрей
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопи Дион
|3
|2
|Агбаду Эммануэль
|2
|2
|Каюсте Йенс
|3
|1
|Локо Брэдли
|3
|1
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Флипс Алексис
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Ито Дзюнъя
|0
|1
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Кейта Шейк
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Диуф Йеванн
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мутуссами Самуэль
|4
|0
|Паллуа Николя
|2
|1
|Антуан Комбуаре
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Лафон Альбан
|1
|1
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|Жиротто Андрей
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Коршья Себастьен
|1
|0
|Саймон Мозес
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Блас Людовик
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
6
Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Нант
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
7
9
Реймс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Нант
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
11
15
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
67%
76-90
Пропущено
10
15
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
5
50%
5
33%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Забито
16
15
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
13%
1
7%
1-15
5
31%
1
7%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
5
31%
5
33%
76-90
Пропущено
19
22
4 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
4
21%
4
18%
61-75
7
37%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Брест - Реймс 0:0 Реймс - Осер 2:1 Лорьян - Реймс 0:0 Реймс - ПСЖ 0:0
Труа - Реймс 2:2 Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3
Нант
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Олимпиакос - Нант 0:2 Нант - Клермон 1:1 Нант - Карабах 2:1 Ницца - Нант 1:1
Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0
Результаты матчей
Реймс
Нант
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Реймс
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
25
17
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
410
311
113
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 9
|38
|2.
|Ланс
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 9
|33
|3.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|4.
|Лорьян
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 20
|27
|5.
|Ренн
|0:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|6.
|Лилль
|1:0 Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 22
|25
|7.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|8.
|Лион
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 16
|20
|9.
|Клермон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|10.
|Ницца
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|11.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 20
|16
|12.
|Тулуза
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|13.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|25 - 29
|14
|14.
|Осер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|15.
|Монпелье
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|23 - 28
|13
|16.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|17.
|Аяччо
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 22
|11
|18.
|Страсбург
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|16 - 25
|10
|19.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 27
|10
|20.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Ренн
|0:1 Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 5
|18
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|5.
|Лилль
|1:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 14
|15
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|8.
|Тулуза
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|11.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|12.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|13.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|16.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Аяччо
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|20.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|3.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Лилль
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|8.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Ренн
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|10.
|Аяччо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|11.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|12.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|15.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|18.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|19.
|Осер
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|20.
|Нант
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Ренн
|Террье Мартен
|8 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Реймс 1:0 Нант
Исход игры
Реймс
51.6% (66)
Ничья
39.8% (51)
Нант
8.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
37.7% (46)
Меньше
62.3% (76)
Обе команды забьют
Да
72.13% (88)
Нет
27.87% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (42)
2:1 Реймс
26.6% (34)
1:0 Реймс
21.1% (27)
1:2 Нант
5.5% (7)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:1 Нант
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
2:0 Реймс
1.6% (2)
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