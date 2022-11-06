Noah Holm не смог попасть в створ ударом издали

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Noah Holm выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Noah Holm тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

92' Удар от ворот произведет Нант

91' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Жиротто Андрей выиграл воздушное противоборство у Noah Holm.

91' Мутуссами Самуэль получил желтую карточку от судьи

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

90' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

88' Удар от ворот произведет Нант

88' Тактическая замена. Фоларин Балогун уходит с поля и его заменяет Лопи Дион

88' Тактическая замена. Kamory Doumbia уходит с поля и его заменяет Noah Holm

88' Оооо... вот это был удар! Kamory Doumbia должен был забить с этой позиции.

87' Хорошую попытку сделал Kamory Doumbia. Удар в створ, но вратарь начеку

87' Ито Дзюнъя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Гессан Эванн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Команда Реймс забила решающий гол в последние минуты игры!

83' Г О О О О О Л - Фоларин Балогун из команды Реймс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Альбан Ляфон прыгнул не в ту сторону.

81' После проверки VAR судья изменил решение - Реймс пробьет пенальти!

80' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

79' Флипс Алексис не смог попасть в створ ударом издали

79' Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.

79' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

79' Мерлин Квентин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Фоларин Балогун нанес удар головой, но Альбан Ляфон спокойно отбил мяч.

77' Флипс Алексис из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

76' Флипс Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

75' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

74' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Де Смет Тибо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Аппиа Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

73' Аппиа Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Нант

71' Фоларин Балогун из команды Реймс нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!

71' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Удар от ворот произведет Нант

70' Абдельамид Юнис из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

70' Зенели Арбер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Хорошую попытку сделал Kamory Doumbia. Удар в створ, но вратарь начеку

69' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

68' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

68' Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Хорошую попытку сделал Агбаду Эммануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Зенели Арбер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

62' Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Нант

62' Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Ито Дзюнъя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Нант

60' Рефери не любит споров - именно за это Антуан Комбуаре сейчас получил желтую

59' Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали

59' Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч возобновлен

58' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

58' Рефери не любит споров - именно за это Блас Людовик сейчас получил желтую

58' Судья свистит. Жиротто Андрей атаковал сзади соперника. Это Фоларин Балогун заработал своей команде штрафной

58' Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' УДАЛЕНИЕ! - Паллуа Николя получает вторую желтую карточку за фол на сопернике

54' Паллуа Николя наказан за толчок Фоларин Балогун

54' Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Хорошую попытку сделал Kamory Doumbia. Удар в створ, но вратарь начеку

53' Фоларин Балогун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

51' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Сентонз Фабьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

50' Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Сиссоко Мусса из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Чиривелья Педро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля