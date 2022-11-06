Голкипер команды хозяев получил повреждение в момент столкновения с Неймаром. Сейчас он лежит на газоне и ему оказывают медицинскую помощь.

Пауза затянулась и кажется будет замена вратаря. Резервный голкипер проводит активную разминку и уже почти готов вступить в игру.

После забитого мяча игра совсем перестала быть на себя похоже, команды играют в центре поля не торопясь обострять у ворот соперника.

Верратти взял игру на себя и принял решение навесить в штрафную площадь. Подача получилась на дальнюю линию штрафной площади, где партнёр по команде не справился с обработкой и отдал мяч сопернику.

Не обостряющий и не опасный на количество подходов футбол, сейчас показывают команды на футбольном поле. Мы в ожидании, что ситуация исправиться.

13' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1 Неймар!

Мвого допустил грубую ошибку при передачи от своих ворот. Наймар совершил перехват мяча от вратаря, а на подборе оказался Экитике, тот отдал передачу на открытого Неймара, бразилец пробил в пустые ворота!

11' Первый штрафной удар в нашем матча. Экитике уронил на газон Данко Оуттара. Главный судья зафиксировал удар по ногам в нападении.

10' Мендеш создал хороший момент у ворот соперника, отдав точную передачу на Неймара, бразилец из штрафной выполнил удар по воротам, но Мвого спас свою команду и разрядил обстановку.

8' Хозяева заработали ещё один корнер на правой стороне. Мяч отправился от Энцо Ле Фе в центральную зону, где Маркиньос сыграл отлично головой, выбив его из опасной зоны.

7' Энцо ле Фе выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где Перейра сумел переправить его головой из штрафной.

5' Тео Ле Бри отлично открылся под передачу и ворвался в чужую штрафную, игрок готовил удар, но Рамос вовремя подстраховал своего голкипера и заблокировал попытку удара.

4' Мбаппе выполнил подачу в штрафную площадь с левого фланга. Мяч полетел во вратарскую, где Мвого вышел их ворот и забрал мяч в руки.