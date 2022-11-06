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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Лорьян
0:1
Первый тайм: 21'
ПСЖ
0'
0:1
9' Гол
Неймар

Ход матча

9'
0:1
Неймар
(Экитик Юго)
13'
Манноне Вито
Мвого Ивон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 138
Лорьян 0.7% (1)
X 1.4% (2)
ПСЖ 97.8% (135)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лорьян
Ничья
ПСЖ
9.50
6.00
9.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
24
Калюлю
Гедеон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
8
Инносент
Бонке
10
Ле
Фе
Энцо
11
Уттара
Данго
21
Понсо
Жульен
37
Ле
Бри
Тео
13
Моффи
Теремас
99
Доннарумма
Джанлуиджи
4
Рамос
Серхио
5
Маркиньос
Маркос
15
Данилу
Перейра
2
Хакими
Ашраф
25
Мендеш
Нуну
17
Витинья
II
6
Верратти
Марко
10
Неймар
44
Экитик
Юго
7
Мбаппе
Килиан
Лорьян
4-2-3-1
ПСЖ
3-4-1-2

История личных встреч

Лорьян
ПСЖ

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

114.3%
85.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

25 матчей

16%
20%
64%
4 победы 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

8%
32%
60%
2 победы 8 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
5:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
2:0
К
0:1
Л1
1:2
Л1
5:0
К
0:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
1:0

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.86
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

2.45
1.43

Среднее время на гол

36
63

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.56
1.24

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

57
72

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 8 (1) 0.57
Уттара Данго 5 0.36
Ле Фе Энцо 2 0.14
Коне Ибраима 2 (1) 0.14
Буасгар Кентен 1 0.07
Диарра Стефан 1 0.07
Лорьенте Арман 1 0.07
Катлайн Йоанн 1 0.07
Ле Бри Тео 1 0.07
Калюлю Гедеон 0 0
Понсо Жульен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Тальби Монтассар 0 0
Дукуре Сирине 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 11 (1) 0.79
Неймар 10 (2) 0.71
Месси Лионель 7 0.5
Хакими Ашраф 2 0.14
Мендеш Нуну 1 0.07
Бернат Хуан 1 0.07
Маркиньос Маркос 1 0.07
Саншеш Ренату 1 0.07
Солер Карлос 1 0.07
Рамос Серхио 0 0
Паредес Леандро 0 0
Мукиэле Норди 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уттара Данго 2 1
Абергель Лоран 2 0
Калюлю Гедеон 2 0
Коне Ибраима 2 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 5 0
Рамос Серхио 3 1
Неймар 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Витинья II 2 0
Хакими Ашраф 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Бернат Хуан 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Данилу Перейра 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0

Результаты матчей

Лорьян
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ПСЖ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

1
0
Лорьян
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
ПСЖ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

11
13
Лорьян
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
ПСЖ
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

10
22
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
10%
3
14%
1-15
3
30%
4
18%
16-30
2
20%
4
18%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
1
10%
2
9%
61-75
1
10%
6
27%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Забито

23
35
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
3
13%
3
9%
1-15
4
17%
7
20%
16-30
6
26%
6
17%
31-45
6
26%
5
14%
46-60
1
4%
5
14%
61-75
3
13%
9
26%
76-90

Пропущено

19
9
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
2
11%
1
11%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
2
11%
4
44%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
4
21%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лорьян - Ницца 1:2 Труа - Лорьян 2:2 Лорьян - Реймс 0:0 Брест - Лорьян 1:2
Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Ювентус - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3
ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0

Результаты матчей

Лорьян
ПСЖ

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:3
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лорьян
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
3
2
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
2
1
6
2.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
9
4
1.5
8
5
3
10
2.5
7
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 14 12 2 0 37 - 8 38
2. Ланс Заявка 14 10 3 1 24 - 9 33
3. Лорьян 0:1 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4. Ренн Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Монако Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
7. Лилль Заявка 13 7 1 5 25 - 22 22
8. Лион Заявка 13 6 2 5 22 - 16 20
9. Клермон Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
10. Ницца Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
11. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
12. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
13. Реймс Заявка 13 2 7 4 14 - 20 13
14. Осер Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
15. Монпелье Заявка 13 4 0 9 22 - 27 12
16. Нант Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
17. Аяччо Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
18. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
19. Брест Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
20. Анже Заявка 14 2 2 10 15 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. ПСЖ 1:0 Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6. Лорьян 0:1 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
7. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
8. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
11. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
12. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
13. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
20. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 8 7 1 0 23 - 1 22
2. Лорьян 0:1 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
6. Ницца Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
18. Осер Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
19. Монпелье Заявка 6 1 0 5 12 - 15 3
20. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Не обостряющий и не опасный на количество подходов футбол, сейчас показывают команды на футбольном поле. Мы в ожидании, что ситуация исправиться.
  • 20'
    Верратти взял игру на себя и принял решение навесить в штрафную площадь. Подача получилась на дальнюю линию штрафной площади, где партнёр по команде не справился с обработкой и отдал мяч сопернику.
  • 19'
    После забитого мяча игра совсем перестала быть на себя похоже, команды играют в центре поля не торопясь обострять у ворот соперника.
  • 18'
    Игра продолжается. "Лорьян" активно атакует ворота соперника по правому флангу поля. Маркиньос успешно блокирует передачу в штрафной площади.
  • Замена
    17'
    Случилась вынужденная замена в нашей игре. Ивон Мвого получил травму. Его заменил Вито Манноне.
  • 16'
    Пауза затянулась и кажется будет замена вратаря. Резервный голкипер проводит активную разминку и уже почти готов вступить в игру.
  • Травма, повреждение
    14'
    Голкипер команды хозяев получил повреждение в момент столкновения с Неймаром. Сейчас он лежит на газоне и ему оказывают медицинскую помощь.
  • Описание гола
    13'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1 Неймар!
    Мвого допустил грубую ошибку при передачи от своих ворот. Наймар совершил перехват мяча от вратаря, а на подборе оказался Экитике, тот отдал передачу на открытого Неймара, бразилец пробил в пустые ворота!
  • Фол, нарушение
    11'
    Первый штрафной удар в нашем матча. Экитике уронил на газон Данко Оуттара. Главный судья зафиксировал удар по ногам в нападении.
  • 10'
    Мендеш создал хороший момент у ворот соперника, отдав точную передачу на Неймара, бразилец из штрафной выполнил удар по воротам, но Мвого спас свою команду и разрядил обстановку.
  • Угловой
    8'
    Хозяева заработали ещё один корнер на правой стороне. Мяч отправился от Энцо Ле Фе в центральную зону, где Маркиньос сыграл отлично головой, выбив его из опасной зоны.
  • Угловой
    7'
    Энцо ле Фе выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где Перейра сумел переправить его головой из штрафной.
  • 5'
    Тео Ле Бри отлично открылся под передачу и ворвался в чужую штрафную, игрок готовил удар, но Рамос вовремя подстраховал своего голкипера и заблокировал попытку удара.
  • 4'
    Мбаппе выполнил подачу в штрафную площадь  с левого фланга. Мяч полетел во вратарскую, где Мвого вышел их ворот и забрал мяч в руки.
  • 3'
    Не смотря на ранний старт игры, атмосфера на стадионе впечатляющая, много болельщиков пришло на стадион, чтобы поддержать свою команду в непростом матче!
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    • 2'
      Хозяева играют в оранжевых цветах, а гостям выдан комплект серой формы. Мяч с центра поля ввели футболисты ПСЖ, мяч активно ходит в ногах футболистов гостевой команды.
    • Первый тайм начался
      1'
      Звучит стартовый свисток и мы начинаем наблюдать за ходом встречи между командами: "Лорьян" - ПCЖ!
    • Первый тайм
    • 22'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 21'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 21'
      Ле Фе Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Маркиньос Маркос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Лорьян: 47%, ПСЖ: 53%.
    • 20'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 20'
      Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 19'
      Данилу Перейра выиграл воздушное противоборство у Моффи Теремас.
    • 18'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Верратти Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 17'
      Верратти Марко из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 16'
      ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Лорьян: 47%, ПСЖ: 53%.
    • 15'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Маркиньос Маркос из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Нуну Мендеш выиграл воздушное противоборство у Уттара Данго.
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 13'
      Мвого Ивон получил травму и заменен. Манноне Вито выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      11'
      Мвого Ивон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 10'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 10'
      Контроль мяча: Лорьян: 40%, ПСЖ: 60%.
    • 10'
      Мвого Ивон плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 9'
      Экитик Юго сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Неймар забивает с левой ноги!
    • 9'
      Неймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Мвого Ивон ошибается в защите.
    • 8'
      Ле Фе Энцо пробует нанести удар издали, но Джанлуиджи Доннарумма держит все под контролем
    • 8'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 8'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Экитик Юго из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Уттара Данго
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Неймар. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Нуну Мендеш создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Маркиньос Маркос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Моффи Теремас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Витинья II из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      5'
      Ле Фе Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Контроль мяча: Лорьян: 28%, ПСЖ: 72%.
    • 5'
      Маркиньос Маркос из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      5'
      Ле Фе Энцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Данилу Перейра успешно блокирует удар.
    • 4'
      Данилу Перейра из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Ле Фе Энцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Маркиньос Маркос успешно блокирует удар.
    • 4'
      Уттара Данго нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 2'
      Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 2'
      Данилу Перейра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      ПСЖ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Лорьян 0:1 ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Лорьян 0:1 ПСЖ

    Исход игры
    Лорьян
    0.7% (1)
    Ничья
    1.5% (2)
    ПСЖ
    97.8% (134)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.69% (96)
    Меньше
    21.31% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    68.85% (84)
    Нет
    31.15% (38)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    31.4% (43)
    1:3 ПСЖ
    20.4% (28)
    0:2 ПСЖ
    16.1% (22)
    0:3 ПСЖ
    7.3% (10)
    0:1 ПСЖ
    2.9% (4)
    1:4 ПСЖ
    2.9% (4)
    2:3 ПСЖ
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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    Лорьян
    ПСЖ
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