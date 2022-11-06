Тур: 14. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Бастьен Бенуа
Ход матча
9'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
38
Мвого
Ивон
10
Ле
Фе
Энцо
11
Уттара
Данго
21
Понсо
Жульен
37
Ле
Бри
Тео
25
Мендеш
Нуну
17
Витинья
II
10
Неймар
44
Экитик
Юго
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Аушиш АдильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
-
44 Экитик ЮгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
-
14 Бернат ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лорьян
ПСЖ
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
114.3%
85.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
25 матчей
16%
20%
64%
4 победы 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
8%
32%
60%
2 победы 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
0.86
1
Среднее время на гол
105
90
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
2.45
1.43
Среднее время на гол
36
63
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
1.56
1.24
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
57
72
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|8 (1)
|0.57
|Уттара Данго
|5
|0.36
|Ле Фе Энцо
|2
|0.14
|Коне Ибраима
|2 (1)
|0.14
|Буасгар Кентен
|1
|0.07
|Диарра Стефан
|1
|0.07
|Лорьенте Арман
|1
|0.07
|Катлайн Йоанн
|1
|0.07
|Ле Бри Тео
|1
|0.07
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Понсо Жульен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Инносент Бонке
|0
|0
|Тальби Монтассар
|0
|0
|Дукуре Сирине
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|11 (1)
|0.79
|Неймар
|10 (2)
|0.71
|Месси Лионель
|7
|0.5
|Хакими Ашраф
|2
|0.14
|Мендеш Нуну
|1
|0.07
|Бернат Хуан
|1
|0.07
|Маркиньос Маркос
|1
|0.07
|Саншеш Ренату
|1
|0.07
|Солер Карлос
|1
|0.07
|Рамос Серхио
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Мукиэле Норди
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уттара Данго
|2
|1
|Абергель Лоран
|2
|0
|Калюлю Гедеон
|2
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Неймар
|3
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Витинья II
|2
|0
|Хакими Ашраф
|2
|0
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ПСЖ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
1
0
Лорьян
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
ПСЖ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
11
13
Лорьян
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
ПСЖ
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
12
13
Голы по времени матча
Забито
10
22
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
10%
3
14%
1-15
3
30%
4
18%
16-30
2
20%
4
18%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
1
10%
2
9%
61-75
1
10%
6
27%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
15%
3
23%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Забито
23
35
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
3
13%
3
9%
1-15
4
17%
7
20%
16-30
6
26%
6
17%
31-45
6
26%
5
14%
46-60
1
4%
5
14%
61-75
3
13%
9
26%
76-90
Пропущено
19
9
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
2
11%
1
11%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
2
11%
4
44%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
4
21%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лорьян - Ницца 1:2 Труа - Лорьян 2:2 Лорьян - Реймс 0:0 Брест - Лорьян 1:2
Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Ювентус - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3
ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0
Результаты матчей
Лорьян
ПСЖ
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:3
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лорьян
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
16
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
94
85
310
76
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 8
|38
|2.
|Ланс
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 9
|33
|3.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Ренн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|6.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 18
|24
|7.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|25 - 22
|22
|8.
|Лион
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 16
|20
|9.
|Клермон
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|10.
|Ницца
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|11.
|Тулуза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 23
|16
|12.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|25 - 29
|14
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 20
|13
|14.
|Осер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|15.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|22 - 27
|12
|16.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|17.
|Аяччо
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 22
|11
|18.
|Страсбург
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|16 - 25
|10
|19.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
|20.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 5
|18
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|5.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|8.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|11.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|13.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Аяччо
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|20.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|23 - 1
|22
|2.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|8.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Аяччо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|18.
|Осер
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|19.
|Монпелье
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 15
|3
|20.
|Нант
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (8)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Ренн
|Террье Мартен
|8 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|8 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Лорьян 0:1 ПСЖ
Исход игры
Лорьян
0.7% (1)
Ничья
1.5% (2)
ПСЖ
97.8% (134)
Тотал 2.5
Больше
78.69% (96)
Меньше
21.31% (26)
Обе команды забьют
Да
68.85% (84)
Нет
31.15% (38)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
31.4% (43)
1:3 ПСЖ
20.4% (28)
0:2 ПСЖ
16.1% (22)
0:3 ПСЖ
7.3% (10)
0:1 ПСЖ
2.9% (4)
1:4 ПСЖ
2.9% (4)
2:3 ПСЖ
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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