Первый тайм

11' Сейчас игроки "Марселя" находятся на левом фланге. Пытаются втроем хозяева пройти защитные редуты "Лиона". Гости словно стена на подступах к штрафной. Меняют фланг хозяева, подача справа от Клосса. Безрезультатно.

10' Мяч в центре поля. На правом фланге с мячом идет Гюсто, отдате по флангу Мендесу. Подача от бровки на Дембеле. Вовремя отреагировал защитник "Марселя" Мбемба и головой вынес футбольную сферу из штрафной.

9' Ронжье сейчас пытался обострить ситуацию у ворота "Марселя". Делал аккуратную подачу в штрафную, но не точную.

8' Упал на газон игрок "Лиона" Ляказетт. В битве за мяч упускал его в отрыв Жиго Самуэль. Сорвал атаку защитника "провансальцев".

7' Арит собрал коруг себя большое скопление игроков "Лиона". Моги продолжить атаку, левым или правым флангом. Но решил пойти на таран и потерял мяч.

6' Клосс в центре поля отпарвляет мяч по правому флангу. Простреливал МБемба в штрафную. Сначала защитники выбили мяч из штрафной. Мяч отскочил обратно к МБемба. Защитник "Марсель" решил совершить навесную передачу, мяч улетел за лицевую линию.