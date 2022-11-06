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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Марсель
0:0
Первый тайм: 16'
Лион
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 130
Марсель 51.5% (67)
X 30.8% (40)
Лион 17.7% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Лион
2.15
3.72
3.72
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
99
МБемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
17
Юндер
Дженгиз
77
Арит
Амин
70
Санчес
Алексис
1
Лопеш
Антони
27
Гюсто
Мало
17
Боатенг
Жером
4
Люкеба
Кастелло
3
Тальяфико
Николас
24
Лепнан
Йоанн
23
Мендес
Тьяго
6
Какере
Максанс
8
Ауа
Уссем
10
Ляказетт
Александр
9
Дембеле
Мусса
II
Марсель
3-4-2-1
Лион
4-2-2-2

История личных встреч

Марсель
Лион

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

34 матча

20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
6 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.6%
47.1%
32.3%
7 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:2
Л1
2:3
Л1
2:0
К
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:2
КЛ
2:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:4
КЛ
0:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
5:5
Л1
1:3
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.06

Среднее время на гол

65
85

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.72
1.69

Среднее время на гол

52
53

Всего голов

53
46

Голов в среднем за матч

1.56
1.35

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

57
66

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 4 0.31
Суарес Луис III 3 0.23
Тавареш Нуну 3 0.23
Жерсон Сантос 2 0.15
Клосс Жонатан 1 0.08
Гендузи Маттео 1 0.08
Пайе Димитри 1 (1) 0.08
МБемба Шансель 1 0.08
Гуйе Пап 1 0.08
Жиго Самуэль 1 0.08
Каборе Исса 1 0.08
Бамба Дьенг 1 0.08
Бакамбу Седрик 0 0
Верету Жордан 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Лопес Пау 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Балерди Леонардо 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 8 (1) 0.62
Тете 5 0.38
Токо-Экамби Карл 4 0.31
Дембеле Мусса II 2 0.15
Тальяфико Николас 1 0.08
Ауа Уссем 1 0.08
Люкеба Кастелло 1 0.08
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Какере Максанс 0 0
Февр Ромен 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 3 2
Игорь Тудор 5 0
Ронжье Валентин 4 0
Тавареш Нуну 4 0
Гендузи Маттео 2 0
Балерди Леонардо 2 0
Верету Жордан 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Гуйе Пап 1 0
Лопес Пау 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляказетт Александр 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Мендес Тьяго 2 0
Ауа Уссем 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Лопеш Антони 0 1
Диоманде Синали 0 1
Тальяфико Николас 1 0
Толиссо Корентен 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Шерки Райан 1 0
Гюсто Мало 1 0
Тете 1 0

Результаты матчей

Марсель
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Лион
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

4
5
Марсель
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

11
15
Марсель
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Лион
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

15
20

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
1
9%
3
43%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
57%
2
18%
76-90

Забито

11
15
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
3
27%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
45%
2
13%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
9%
1
7%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

22
22
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
4
18%
3
14%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
2
9%
4
18%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
6
55%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Марсель - Тоттенхэм 1:2 Страсбург - Марсель 2:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Марсель - Ланс 0:1
ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2
Лион
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лион - Лилль 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Ренн - Лион 3:2 Лион - Тулуза 1:1
Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4

Результаты матчей

Марсель
Лион

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Марсель
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
2
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
6
7
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 2 0 38 - 9 38
2. Ланс Заявка 14 10 3 1 24 - 9 33
3. Ренн Заявка 14 8 4 2 29 - 13 28
4. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
5. Лорьян Заявка 14 8 3 3 25 - 20 27
6. Марсель 0:0 Заявка 14 7 4 3 22 - 11 25
7. Лилль Заявка 14 7 2 5 26 - 23 23
8. Лион 0:0 Заявка 14 6 3 5 22 - 16 21
9. Клермон Заявка 14 5 4 5 18 - 21 19
10. Ницца Заявка 14 5 4 5 14 - 16 19
11. Реймс Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
12. Тулуза Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
13. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
14. Осер Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
15. Монпелье Заявка 14 4 1 9 23 - 28 13
16. Нант Заявка 14 2 6 6 15 - 22 12
17. Аяччо Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
18. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
19. Брест Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
20. Анже Заявка 14 2 2 10 15 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион 0:0 Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Марсель 0:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
6. Лорьян Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Лилль Заявка 7 4 1 2 14 - 15 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
11. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
12. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
20. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Марсель 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
6. Ницца Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Брест Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
12. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Лион 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
16. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
18. Монпелье Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
19. Осер Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
20. Нант Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 11 (9)
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Сейчас игроки "Марселя" находятся на левом фланге. Пытаются втроем хозяева пройти защитные редуты "Лиона". Гости словно стена на подступах к штрафной. Меняют фланг хозяева, подача справа от Клосса. Безрезультатно. 
  • 10'
    Мяч в центре поля. На правом фланге с мячом идет Гюсто, отдате по флангу Мендесу. Подача от бровки на Дембеле. Вовремя отреагировал защитник "Марселя" Мбемба и головой вынес футбольную сферу из штрафной. 
  • 9'
    Ронжье сейчас пытался обострить ситуацию у ворота "Марселя". Делал аккуратную подачу в штрафную, но не точную.
  • Фол, нарушение
    8'
    Упал на газон игрок "Лиона" Ляказетт. В битве за мяч упускал его в отрыв Жиго Самуэль. Сорвал атаку защитника "провансальцев".
  • 7'
    Арит собрал коруг себя большое скопление игроков "Лиона". Моги продолжить атаку, левым или правым флангом. Но решил пойти на таран и потерял мяч. 
  • Опасный момент
    6'
    Клосс в центре поля отпарвляет мяч по правому флангу. Простреливал МБемба в штрафную. Сначала защитники выбили мяч из штрафной. Мяч отскочил обратно к МБемба. Защитник "Марсель" решил совершить навесную передачу, мяч улетел за лицевую линию. 
  • 5'
    Руками размахивают хозяева. Считают они, что был фол возле штрафной площади "Лиона" По мнению белых Ауа сбил Верету. Но свисток арбитра молчал. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Первый фол в матче. Боатенг сбивает в центральном круге Клосса. 
  • 3'
    Сразу перехватывают мяч "провансальцы". С мячом Клосс, отдает он пас назад, игра проходит через кипера и "Марсель" переходит в позиционную атаку. Левым флангом пытаются атаковать хозяева, через Балерди. Но теряют мяч хозяева. 
  • 2'
    Футболисты "Марселя" сегодня играют в белой форме. Игроки "Лиона" в красных цветах. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Начинается первый тайм матча "Марсель" - "Лион". Олимпийское дерби стартовало. Пусть победит сильнейший. 
  • Первый тайм
  • 16'
    Мало Густо из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    16'
    Кастелло Лукеба наказан за толчок Клосс Жонатан
  • 15'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    15'
    Санчес Алексис из команды Марсель в офсайде
  • 15'
    Контроль мяча: Марсель: 52%, Лион: 48%.
  • 14'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 13'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 12'
    Верету Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 12'
    Тавареш Нуну нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 12'
    Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 12'
    Боатенг Жером ослабляет давление, выбив мяч.
  • 11'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Мендес Тьяго ослабляет давление, выбив мяч.
  • 11'
    Марсель контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Марсель: 51%, Лион: 49%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Какере Максанс задерживает мяч рукой
  • 10'
    МБемба Шансель из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 9'
    Мендес Тьяго ослабляет давление, выбив мяч.
  • 9'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ронжье Валентин из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 8'
    Жиго Самуэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 8'
    Боатенг Жером ослабляет давление, выбив мяч.
  • 7'
    Марсель контролирует мяч.
  • 7'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Жиго Самуэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 6'
    Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 6'
    Марсель начинает контратаку
  • 5'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 5'
    Контроль мяча: Марсель: 51%, Лион: 49%.
  • 5'
    Мало Густо из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 5'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 2'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лион поставил подножку. Пострадал Арит Амин
  • 2'
    Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Марсель контролирует мяч.
  • 1'
    Лион контролирует мяч.
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Марсель 0:0 Лион

Исход игры
Марсель
51.5% (68)
Ничья
31.1% (41)
Лион
17.4% (23)
Тотал 2.5
Больше
58.2% (71)
Меньше
41.8% (51)
Обе команды забьют
Да
85.25% (104)
Нет
14.75% (18)
Популярный счёт
2:1 Марсель
37.9% (50)
1:1 Ничья
25% (33)
1:2 Лион
10.6% (14)
1:0 Марсель
7.6% (10)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:1 Лион
3.8% (5)
2:0 Марсель
1.5% (2)
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