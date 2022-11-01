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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Марсель
 
Позже
Лион
Прогнозы 43
Марсель 55.8% (24)
X 30.2% (13)
Лион 14% (6)
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Марсель
Ничья
Лион
2.31
3.76
3.30
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История личных встреч

Марсель
Лион

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

34 матча

20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
6 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.6%
47.1%
32.3%
7 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:2
Л1
2:3
Л1
2:0
К
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:2
КЛ
2:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:4
КЛ
0:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
5:5
Л1
1:3
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.06

Среднее время на гол

65
85

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.72
1.69

Среднее время на гол

52
53

Всего голов

53
46

Голов в среднем за матч

1.56
1.35

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

57
66

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 4 0.31
Суарес Луис III 3 0.23
Тавареш Нуну 3 0.23
Жерсон Сантос 2 0.15
Клосс Жонатан 1 0.08
Гендузи Маттео 1 0.08
Пайе Димитри 1 (1) 0.08
МБемба Шансель 1 0.08
Гуйе Пап 1 0.08
Жиго Самуэль 1 0.08
Каборе Исса 1 0.08
Бамба Дьенг 1 0.08
Бакамбу Седрик 0 0
Верету Жордан 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Лопес Пау 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Балерди Леонардо 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 8 (1) 0.62
Тете 5 0.38
Токо-Экамби Карл 4 0.31
Дембеле Мусса II 2 0.15
Тальяфико Николас 1 0.08
Ауа Уссем 1 0.08
Люкеба Кастелло 1 0.08
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Какере Максанс 0 0
Февр Ромен 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 3 2
Игорь Тудор 5 0
Ронжье Валентин 4 0
Тавареш Нуну 4 0
Гендузи Маттео 2 0
Балерди Леонардо 2 0
Верету Жордан 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Гуйе Пап 1 0
Лопес Пау 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляказетт Александр 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Мендес Тьяго 2 0
Ауа Уссем 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Лопеш Антони 0 1
Диоманде Синали 0 1
Тальяфико Николас 1 0
Толиссо Корентен 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Шерки Райан 1 0
Гюсто Мало 1 0
Тете 1 0

Результаты матчей

Марсель
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Лион
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

4
5
Марсель
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

11
15
Марсель
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Лион
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

15
20

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
1
9%
3
43%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
57%
2
18%
76-90

Забито

11
15
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
3
27%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
45%
2
13%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
9%
1
7%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

22
22
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
4
18%
3
14%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
2
9%
4
18%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
6
55%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Марсель - Тоттенхэм 1:2 Страсбург - Марсель 2:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Марсель - Ланс 0:1
ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2
Лион
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лион - Лилль 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Ренн - Лион 3:2 Лион - Тулуза 1:1
Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4

Результаты матчей

Марсель
Лион

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Марсель
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
2
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
6
7
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 2 0 36 - 8 35
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Лорьян Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
4. Ренн Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Монако Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
7. Лилль Заявка 13 7 1 5 25 - 22 22
8. Лион Заявка 13 6 2 5 22 - 16 20
9. Клермон Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
10. Ницца Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
11. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
12. Труа Заявка 13 3 4 6 24 - 28 13
13. Реймс Заявка 13 2 7 4 14 - 20 13
14. Нант Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
15. Осер Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
16. Монпелье Заявка 13 4 0 9 22 - 27 12
17. Страсбург Заявка 13 1 7 5 14 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
19. Аяччо Заявка 13 2 2 9 8 - 20 8
20. Анже Заявка 13 2 2 9 14 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
8. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
11. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
12. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
13. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
19. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5. Ницца Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
7. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
18. Монпелье Заявка 6 1 0 5 12 - 15 3
19. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
20. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2022, осталось 2 дня 13 часов.

    Главный судья: Летексье Франсуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Марсель 55.8% (24)
    X 30.2% (13)
    Лион 14% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Лион
    2.31
    3.76
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Марсель - Лион онлайн

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    Прогнозы на матч Марсель - Лион

    Исход игры
    Марсель
    53.7% (22)
    Ничья
    31.7% (13)
    Лион
    14.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (22)
    Меньше
    43.59% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    82.05% (32)
    Нет
    17.95% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    39% (16)
    1:1 Ничья
    24.4% (10)
    1:2 Лион
    9.8% (4)
    1:0 Марсель
    9.8% (4)
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