Тур: 14. Стадион: Велодром. Главный судья: Летексье Франсуа
История личных встреч
Марсель
Лион
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
34 матча
20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
17.6%
47.1%
35.3%
6 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
20.6%
47.1%
32.3%
7 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.38
1.06
Среднее время на гол
65
85
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.72
1.69
Среднее время на гол
52
53
Всего голов
53
46
Голов в среднем за матч
1.56
1.35
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
57
66
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|4
|0.31
|Суарес Луис III
|3
|0.23
|Тавареш Нуну
|3
|0.23
|Жерсон Сантос
|2
|0.15
|Клосс Жонатан
|1
|0.08
|Гендузи Маттео
|1
|0.08
|Пайе Димитри
|1 (1)
|0.08
|МБемба Шансель
|1
|0.08
|Гуйе Пап
|1
|0.08
|Жиго Самуэль
|1
|0.08
|Каборе Исса
|1
|0.08
|Бамба Дьенг
|1
|0.08
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Верету Жордан
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Лопес Пау
|0
|0
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|8 (1)
|0.62
|Тете
|5
|0.38
|Токо-Экамби Карл
|4
|0.31
|Дембеле Мусса II
|2
|0.15
|Тальяфико Николас
|1
|0.08
|Ауа Уссем
|1
|0.08
|Люкеба Кастелло
|1
|0.08
|Шерки Райан
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Мендес Тьяго
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|3
|2
|Игорь Тудор
|5
|0
|Ронжье Валентин
|4
|0
|Тавареш Нуну
|4
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Балерди Леонардо
|2
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Гуйе Пап
|1
|0
|Лопес Пау
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляказетт Александр
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Мендес Тьяго
|2
|0
|Ауа Уссем
|2
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Лопеш Антони
|0
|1
|Диоманде Синали
|0
|1
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Толиссо Корентен
|1
|0
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Тете
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Лион
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
4
5
Марсель
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
11
15
Марсель
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Лион
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
15
20
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
1
9%
3
43%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
57%
2
18%
76-90
Забито
11
15
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
3
27%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
45%
2
13%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
9%
1
7%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
22
22
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
4
18%
3
14%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
2
9%
4
18%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
6
55%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Марсель - Тоттенхэм 1:2 Страсбург - Марсель 2:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Марсель - Ланс 0:1
ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2
Лион
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лион - Лилль 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Ренн - Лион 3:2 Лион - Тулуза 1:1
Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4
Результаты матчей
Марсель
Лион
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Марсель
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
43
16
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
76
67
310
211
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 8
|35
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|22 - 8
|30
|3.
|Лорьян
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|4.
|Ренн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|6.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 18
|24
|7.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|25 - 22
|22
|8.
|Лион
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 16
|20
|9.
|Клермон
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|10.
|Ницца
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|11.
|Тулуза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 23
|16
|12.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|24 - 28
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 20
|13
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|15.
|Осер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|16.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|22 - 27
|12
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 21
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
|19.
|Аяччо
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 20
|8
|20.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 5
|18
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|5.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|8.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|11.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|13.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|14.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|15.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|19.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|5.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|7.
|Ланс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|8.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Аяччо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 15
|3
|19.
|Нант
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|20.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (8)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Ренн
|Террье Мартен
|8 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|8 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Марсель - Лион
Исход игры
Марсель
53.7% (22)
Ничья
31.7% (13)
Лион
14.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (22)
Меньше
43.59% (17)
Обе команды забьют
Да
82.05% (32)
Нет
17.95% (7)
Популярный счёт
2:1 Марсель
39% (16)
1:1 Ничья
24.4% (10)
1:2 Лион
9.8% (4)
1:0 Марсель
9.8% (4)
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