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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Marc Bollengier
Клермон
1:1
Второй тайм: 69'
Монпелье
0'
0:1
10' Пенальти
Саванье Тежи
34' Желтая карточка
Коцца Николя
0:1
41' Не забитый пенальти
Андрич Комнен
42' Желтая карточка
Ожье Флоран
1:1
62' Гол
Андрич Комнен

Ход матча

10'
0:1
Саванье Тежи
34'
 
Коцца Николя
41'
Андрич Комнен
0:1
42'
Ожье Флоран
 
59'
Чам Мухаммед
Маньен Йоанн
 
59'
Доссу Жодель
Бела Жереми
 
62'
Андрич Комнен
(Рашани Эльбасан)
1:1
65'
 
Суке Арно
Мауасса Фет
66'
 
Шотар Жорис
Фаяд Халил

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 127
Клермон 52% (66)
X 27.6% (35)
Монпелье 20.5% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Монпелье
6.00
3.55
3.08
Все Коэффициенты
99
Диао
Мори
21
Ожье
Флоран
4
Ветеска
Матеуш
36
Сейду
Алиду
91
Бела
Жереми
18
Рашани
Эльбасан
25
Гастьен
Йоан
7
Маньен
Йоанн
10
Хауи
Саиф-Эдин
95
Киэ
Грежон
9
Андрич
Комнен
90
Камара
Бингуру
31
Коцца
Николя
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
77
Сако
Фалае
27
Мауасса
Фет
22
Фаяд
Халил
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
99
Хазри
Вахби
21
Вахи
Элю
Клермон
3-4-1-2
Монпелье
5-3-2

История личных встреч

Клермон
Монпелье

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
0:2
Л1
2:1
Л1
1:0
ТМК
3:2
ТМК
0:4
ТМК
0:2
ТМК
2:1
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
3:2
Л2
2:3

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

2.5
1.86

Среднее время на гол

36
48

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.55
1.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

58
52

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 3 0.21
Андрич Комнен 3 (1) 0.21
Хауи Саиф-Эдин 2 0.14
Киэ Грежон 2 0.14
Гастьен Йоан 1 0.07
Бела Жереми 1 0.07
Гоналон Максим 1 0.07
Рашани Эльбасан 1 0.07
Доссу Жодель 1 0.07
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 0.07
Аллевина Джим 1 0.07
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 6 0.43
Саванье Тежи 4 (2) 0.29
Норден Арно 3 0.21
Хазри Вахби 2 0.14
Коцца Николя 2 0.14
Жермен Валер 2 0.14
Мауасса Фет 1 0.07
Сент-Люс Тео 1 0.07
Тшато Энзо 1 0.07
Сахо Мамаду 1 0.07
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 4 0
Маньен Йоанн 4 0
Сейду Алиду 4 0
Гоналон Максим 3 0
Гастьен Йоан 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Ожье Флоран 2 0
Ветеска Матеуш 2 0
Андрич Комнен 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Аллевина Джим 1 0
Pascal Gastien 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 4 0
Саванье Тежи 2 1
Ферри Жордан 3 0
Коцца Николя 3 0
Шотар Жорис 3 0
Эстев Максим 3 0
Норден Арно 2 0
Леруа Лео 2 0
Жермен Валер 0 1
Мавидиди Стефи 0 1
Омлин Йонас 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Хазри Вахби 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Камара Бингуру 1 0
Сако Фалае 1 0
Макуана Бени 1 0

Результаты матчей

Клермон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Монпелье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
6
Клермон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Монпелье
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

9
7
Клермон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Монпелье
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

11
13

Голы по времени матча

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
29%
5
38%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
43%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
29%
2
15%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Забито

10
10
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
10%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

17
23
3 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
3
18%
7
30%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
6
35%
1
4%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
5
29%
29%
5
22%
76-90

Пропущено

20
26
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
10%
3
12%
1-15
5
25%
4
15%
16-30
3
15%
5
19%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
3
15%
5
19%
61-75
4
20%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нант - Клермон 1:1 Клермон - Брест 1:3 Монако - Клермон 1:1 Клермон - Осер 2:1
Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0
Монпелье
(20 матчей)
20%
80%
4 победы 0 ничьих 16 поражений
Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Ланс - Монпелье 1:0 Монпелье - Монако 0:2
Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4

Результаты матчей

Клермон
Монпелье

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:7
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Точный счет

1:3
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Клермон
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
3
3
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
6
7
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 2 0 38 - 9 38
2. Ланс Заявка 14 10 3 1 24 - 9 33
3. Монако 2:0 Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
4. Лорьян Заявка 14 8 3 3 25 - 20 27
5. Ренн Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
6. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
7. Лилль Заявка 13 7 1 5 25 - 22 22
8. Лион Заявка 13 6 2 5 22 - 16 20
9. Клермон 1:1 Заявка 14 5 4 5 18 - 21 19
10. Ницца 1:0 Заявка 14 5 4 5 14 - 16 19
11. Тулуза 0:2 Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
12. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
13. Реймс 0:0 Заявка 14 2 8 4 14 - 20 14
14. Нант 0:0 Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
15. Осер Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
16. Монпелье 1:1 Заявка 14 4 1 9 23 - 28 13
17. Аяччо Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
18. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
19. Брест 0:1 Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
20. Анже Заявка 14 2 2 10 15 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6. Лорьян Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
8. Тулуза 0:2 Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако 2:0 Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Клермон 1:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
11. Нант 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
12. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Монпелье 1:1 Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Ницца 1:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
15. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
16. Реймс 0:0 Заявка 7 1 4 2 6 - 10 7
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
20. Брест 0:1 Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Монако 2:0 Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
6. Ницца 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Клермон 1:1 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Реймс 0:0 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Брест 0:1 Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Монпелье 1:1 Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
17. Нант 0:0 Заявка 8 0 4 4 6 - 14 4
18. Тулуза 0:2 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
20. Осер Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 11 (9)
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Клермон 52% (66)
    X 27.6% (35)
    Монпелье 20.5% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Клермон
    Ничья
    Монпелье
    6.00
    3.55
    3.08
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    Где смотреть матч Клермон 1:1 Монпелье онлайн

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    Прогнозы на матч Клермон 1:1 Монпелье

    Исход игры
    Клермон
    52% (66)
    Ничья
    27.6% (35)
    Монпелье
    20.5% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.03% (64)
    Меньше
    47.97% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    75.61% (93)
    Нет
    24.39% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Клермон
    34.6% (44)
    1:1 Ничья
    22.8% (29)
    1:0 Клермон
    15.7% (20)
    1:2 Монпелье
    10.2% (13)
    0:1 Монпелье
    5.5% (7)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:2 Монпелье
    1.6% (2)
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