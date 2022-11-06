Тур: 14. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Marc Bollengier
0'
0:1
10' ПенальтиСаванье Тежи
34' Желтая карточкаКоцца Николя
0:1
41' Не забитый пенальтиАндрич Комнен
42' Желтая карточкаОжье Флоран
1:1
62' ГолАндрич Комнен
Ход матча
10'
0:1
34'
41'
0:1
42'
62'
1:1
65'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
99
Диао
Мори
21
Ожье
Флоран
36
Сейду
Алиду
91
Бела
Жереми
25
Гастьен
Йоан
95
Киэ
Грежон
31
Коцца
Николя
14
Эстев
Максим
77
Сако
Фалае
27
Мауасса
Фет
22
Фаяд
Халил
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
99
Хазри
Вахби
21
Вахи
Элю
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
91 Бела ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
19 Менди АриалЗащитник
-
31 Диалло БайлаЗащитник
-
20 Доссу ЖодельЗащитник
- Полузащитник
-
70 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
27 Мауасса ФетЗащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
99 Хазри ВахбиНападающий
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Romain Pitau
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Клермон
Монпелье
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
2.5
1.86
Среднее время на гол
36
48
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.55
1.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
58
52
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|3
|0.21
|Андрич Комнен
|3 (1)
|0.21
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.14
|Киэ Грежон
|2
|0.14
|Гастьен Йоан
|1
|0.07
|Бела Жереми
|1
|0.07
|Гоналон Максим
|1
|0.07
|Рашани Эльбасан
|1
|0.07
|Доссу Жодель
|1
|0.07
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|0.07
|Аллевина Джим
|1
|0.07
|Ожье Флоран
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|6
|0.43
|Саванье Тежи
|4 (2)
|0.29
|Норден Арно
|3
|0.21
|Хазри Вахби
|2
|0.14
|Коцца Николя
|2
|0.14
|Жермен Валер
|2
|0.14
|Мауасса Фет
|1
|0.07
|Сент-Люс Тео
|1
|0.07
|Тшато Энзо
|1
|0.07
|Сахо Мамаду
|1
|0.07
|Ферри Жордан
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|4
|0
|Маньен Йоанн
|4
|0
|Сейду Алиду
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Гастьен Йоан
|3
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|1
|Ожье Флоран
|2
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|0
|Андрич Комнен
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вахи Элю
|4
|0
|Саванье Тежи
|2
|1
|Ферри Жордан
|3
|0
|Коцца Николя
|3
|0
|Шотар Жорис
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Жермен Валер
|0
|1
|Мавидиди Стефи
|0
|1
|Омлин Йонас
|0
|1
|Фаяд Халил
|0
|1
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Хазри Вахби
|1
|0
|Жюльен Кристофер
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Монпелье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
6
Клермон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Монпелье
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
9
7
Клермон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Монпелье
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
9
Волевые поражения
11
13
Голы по времени матча
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
29%
5
38%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
43%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
29%
2
15%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90
Забито
10
10
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
10%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
17
23
3 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
3
18%
7
30%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
6
35%
1
4%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
5
29%
29%
5
22%
76-90
Пропущено
20
26
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
10%
3
12%
1-15
5
25%
4
15%
16-30
3
15%
5
19%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
3
15%
5
19%
61-75
4
20%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нант - Клермон 1:1 Клермон - Брест 1:3 Монако - Клермон 1:1 Клермон - Осер 2:1
Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0
Монпелье
(20 матчей)
20%
80%
4 победы 0 ничьих 16 поражений
Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Ланс - Монпелье 1:0 Монпелье - Монако 0:2
Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4
Результаты матчей
Клермон
Монпелье
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:7
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
7
1 раз 17%
Точный счет
1:3
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Клермон
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
24
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
33
25
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
49
67
211
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 9
|38
|2.
|Ланс
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 9
|33
|3.
|Монако
|2:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|4.
|Лорьян
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 20
|27
|5.
|Ренн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|6.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|7.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|25 - 22
|22
|8.
|Лион
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 16
|20
|9.
|Клермон
|1:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|10.
|Ницца
|1:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|11.
|Тулуза
|0:2 Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|12.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|25 - 29
|14
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 20
|14
|14.
|Нант
|0:0 Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|15.
|Осер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|16.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|14
|4
|1
|9
|23 - 28
|13
|17.
|Аяччо
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 22
|11
|18.
|Страсбург
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|16 - 25
|10
|19.
|Брест
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 27
|10
|20.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 5
|18
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|5.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 14
|12
|8.
|Тулуза
|0:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|2:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Клермон
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|11.
|Нант
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|12.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|13.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Ницца
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|15.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Аяччо
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|20.
|Брест
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Монако
|2:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|3.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|6.
|Ницца
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|8.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Клермон
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Аяччо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Брест
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|18.
|Тулуза
|0:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|20.
|Осер
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
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|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Ренн
|Террье Мартен
|8 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Клермон 1:1 Монпелье
Исход игры
Клермон
52% (66)
Ничья
27.6% (35)
Монпелье
20.5% (26)
Тотал 2.5
Больше
52.03% (64)
Меньше
47.97% (59)
Обе команды забьют
Да
75.61% (93)
Нет
24.39% (30)
Популярный счёт
2:1 Клермон
34.6% (44)
1:1 Ничья
22.8% (29)
1:0 Клермон
15.7% (20)
1:2 Монпелье
10.2% (13)
0:1 Монпелье
5.5% (7)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:2 Монпелье
1.6% (2)
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