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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Marc Bollengier
Клермон
1:1
Конец матча
Монпелье
0'
0:1
10' Пенальти
Саванье Тежи
34' Желтая карточка
Коцца Николя
0:1
41' Не забитый пенальти
Андрич Комнен
42' Желтая карточка
Ожье Флоран
1:1
62' Гол
Андрич Комнен
1:1
78' Не забитый пенальти
Киэ Грежон
81' Желтая карточка
Хазри Вахби
90'+4

Ход матча

10'
0:1
Саванье Тежи
34'
 
Коцца Николя
41'
Андрич Комнен
0:1
42'
Ожье Флоран
 
59'
Чам Мухаммед
Маньен Йоанн
 
59'
Доссу Жодель
Бела Жереми
 
62'
Андрич Комнен
(Рашани Эльбасан)
1:1
65'
 
Суке Арно
Мауасса Фет
66'
 
Шотар Жорис
Фаяд Халил
70'
Массолин Янис
Хауи Саиф-Эдин
 
71'
 
Жермен Валер
Хазри Вахби
78'
Киэ Грежон
1:1
80'
Аллевина Джим
Андрич Комнен
 
80'
Диалло Байла
Рашани Эльбасан
 
81'
 
Хазри Вахби
84'
 
Норден Арно
Вахи Элю

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Клермон 52% (66)
X 27.6% (35)
Монпелье 20.5% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
21
Ожье
Флоран
4
Ветеска
Матеуш
36
Сейду
Алиду
91
Бела
Жереми
18
Рашани
Эльбасан
25
Гастьен
Йоан
7
Маньен
Йоанн
10
Хауи
Саиф-Эдин
95
Киэ
Грежон
9
Андрич
Комнен
90
Камара
Бингуру
31
Коцца
Николя
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
77
Сако
Фалае
27
Мауасса
Фет
22
Фаяд
Халил
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
99
Хазри
Вахби
21
Вахи
Элю
Клермон
3-4-1-2
Монпелье
5-3-2

История личных встреч

Клермон
Монпелье

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
0:2
Л1
2:1
Л1
1:0
ТМК
3:2
ТМК
0:4
ТМК
0:2
ТМК
2:1
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
3:2
Л2
2:3

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

2.5
1.86

Среднее время на гол

36
48

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.55
1.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

58
52

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрич Комнен 4 (1) 0.29
Чам Мухаммед 3 0.21
Хауи Саиф-Эдин 2 0.14
Киэ Грежон 2 0.14
Гастьен Йоан 1 0.07
Рашани Эльбасан 1 0.07
Бела Жереми 1 0.07
Гоналон Максим 1 0.07
Доссу Жодель 1 0.07
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 0.07
Аллевина Джим 1 0.07
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 6 0.43
Саванье Тежи 4 (2) 0.29
Норден Арно 3 0.21
Хазри Вахби 2 0.14
Коцца Николя 2 0.14
Жермен Валер 2 0.14
Мауасса Фет 1 0.07
Сент-Люс Тео 1 0.07
Тшато Энзо 1 0.07
Сахо Мамаду 1 0.07
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 4 0
Маньен Йоанн 4 0
Сейду Алиду 4 0
Гоналон Максим 3 0
Гастьен Йоан 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Ожье Флоран 2 0
Ветеска Матеуш 2 0
Андрич Комнен 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Аллевина Джим 1 0
Pascal Gastien 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 4 0
Саванье Тежи 2 1
Ферри Жордан 3 0
Коцца Николя 3 0
Шотар Жорис 3 0
Эстев Максим 3 0
Хазри Вахби 2 0
Норден Арно 2 0
Леруа Лео 2 0
Жермен Валер 0 1
Мавидиди Стефи 0 1
Омлин Йонас 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Камара Бингуру 1 0
Сако Фалае 1 0
Макуана Бени 1 0

Результаты матчей

Клермон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Монпелье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
7
Клермон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Монпелье
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

9
7
Клермон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Монпелье
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

12
14

Голы по времени матча

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
25%
6
43%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
2
25%
2
14%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
23%
2
13%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
4
31%
2
13%
76-90

Забито

10
10
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
10%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

18
24
3 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
3
17%
8
33%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
6
33%
1
4%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
5
28%
5
21%
76-90

Пропущено

21
27
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
3
14%
3
11%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
3
14%
6
22%
61-75
4
19%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нант - Клермон 1:1 Клермон - Брест 1:3 Монако - Клермон 1:1 Клермон - Осер 2:1
Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0
Монпелье
(20 матчей)
20%
80%
4 победы 0 ничьих 16 поражений
Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Ланс - Монпелье 1:0 Монпелье - Монако 0:2
Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4

Результаты матчей

Клермон
Монпелье

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
7
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Клермон
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
6
8
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 2 0 38 - 9 38
2. Ланс Заявка 14 10 3 1 24 - 9 33
3. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
4. Лорьян Заявка 14 8 3 3 25 - 20 27
5. Ренн 0:1 Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
6. Лилль 1:0 Заявка 14 8 1 5 26 - 22 25
7. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
8. Лион Заявка 13 6 2 5 22 - 16 20
9. Клермон Заявка 14 5 4 5 18 - 21 19
10. Ницца Заявка 14 5 4 5 14 - 16 19
11. Реймс Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
12. Тулуза Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
13. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
14. Осер Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
15. Монпелье Заявка 14 4 1 9 23 - 28 13
16. Нант Заявка 14 2 6 6 15 - 22 12
17. Аяччо Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
18. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
19. Брест Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
20. Анже Заявка 14 2 2 10 15 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн 0:1 Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Лилль 1:0 Заявка 7 5 0 2 14 - 14 15
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Лорьян Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
11. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
12. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
20. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
6. Ницца Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Лилль 1:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
9. Ренн 0:1 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
10. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Брест Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
12. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
17. Монпелье Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
18. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
19. Осер Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
20. Нант Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 11 (9)
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Клермон: 54%, Монпелье: 46%.
  • 94'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Диалло Байла выиграл воздушное противоборство у Жермен Валер.
  • 93'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    92'
    Камара Бингуру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    92'
    Киэ Грежон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    91'
    Киэ Грежон наказан за толчок Камара Бингуру
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Гастьен Йоан
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Клермон
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Клермон 52% (66)
    X 27.6% (35)
    Монпелье 20.5% (26)
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    Прогнозы на матч Клермон 1:1 Монпелье

    Исход игры
    Клермон
    52% (66)
    Ничья
    27.6% (35)
    Монпелье
    20.5% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.03% (64)
    Меньше
    47.97% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    75.61% (93)
    Нет
    24.39% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Клермон
    34.6% (44)
    1:1 Ничья
    22.8% (29)
    1:0 Клермон
    15.7% (20)
    1:2 Монпелье
    10.2% (13)
    0:1 Монпелье
    5.5% (7)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:2 Монпелье
    1.6% (2)
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