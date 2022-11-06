Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Монпелье имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

42' Ожье Флоран получает желтую карточку за толчок соперника.

41' СПАСЕНО - Андрич Комнен пробил пенальти, но Бингуру Камара отбивает!

40' После проверки VAR судья не изменил решения - Клермон пробьет пенальти!

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

39' Гастьен Йоан из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Матч возобновится спорным мячом

35' Матч остановлен

35' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Коцца Николя получил желтую карточку от судьи

33' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Сако Фалае получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Сако Фалае на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Удар от ворот произведет Монпелье

28' Хауи Саиф-Эдин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

26' Гастьен Йоан из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Клермон

24' Удар от ворот произведет Клермон

23' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Клермон

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Хауи Саиф-Эдин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Бела Жереми бьет со штрафного в створ, но Бингуру Камара держит все под контролем

15' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Клермон

12' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе

12' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Команда Монпелье забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' 'Г О О О О О Л - Саванье Тежи из команды Монпелье забивает с пенальти! Он пробил правой. Mory Diaw был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Эстев Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Клермон начинает с центра поля