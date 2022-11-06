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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Ницца
1:0
Второй тайм: 70'
Брест
0'
1:0
54' Гол
Лаборд Гаэтан
59' Желтая карточка
Ле Дуарон Жереми

Ход матча

46'
Диоп Софьян
Браими Билаль
 
54'
Лаборд Гаэтан
(Диоп Софьян)
1:0
59'
 
Ле Дуарон Жереми
65'
 
Арконте Тайрик
Ле Дуарон Жереми
65'
 
Перейра-Лаже Матиаш
Камара Махди
67'
Тюрам Кефрен
Лемина Марио
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 4 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 128
Ницца 86.7% (111)
X 11.7% (15)
Брест 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Брест
2.35
3.83
4.70
Все Коэффициенты
1
Шмейхель
Каспер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
23
Лотомба
Жордан
28
Будауи
Хишем
16
Ремзи
Аарон
99
Лемина
Марио
14
Браими
Билаль
29
Пепе
Николя
24
Лаборд
Гаэтан
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
10
Дель
Кастильо
Ромен
7
Белькебла
Арис
9
Онора
Франк
22
Ле
Дуарон
Жереми
Ницца
4-4-2
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Брест

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

13 матчей

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
0:2
КЛ
2:4
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.71
1.33

Среднее время на гол

126
67

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.31
1.31

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

68
68

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 5 (3) 0.36
Лаборд Гаэтан 3 0.21
Пепе Николя 3 (2) 0.21
Ремзи Аарон 1 0.07
Аталь Юсеф 1 0.07
Вити Маттиа 1 0.07
Диоп Софьян 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Браими Билаль 0 0
Будауи Хишем 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 0.21
Ле Дуарон Жереми 3 0.21
Онора Франк 2 0.14
Лис-Мелу Пьерр 2 0.14
Слимани Ислам 1 0.07
Белькебла Арис 1 0.07
Дари Ашраф 1 0.07
Фадига Ноа 1 0.07
Белайли Юсеф 0 0
Уронен Йере 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Росарио Пабло 4 0
Данте Бонфим 3 0
Бар Мельвен 3 0
Лемина Марио 1 1
Брайан Джо 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Баркли Росс 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 3 1
Слимани Ислам 4 0
Шардонне Брендан 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Бизот Марко 1 0
Онора Франк 1 0
Белькебла Арис 1 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Дари Ашраф 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0

Результаты матчей

Ницца
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Брест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
5
Ницца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Брест
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
10

Волевые поражения

7
2
Ницца
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Брест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
12

Волевые поражения

9
7

Голы по времени матча

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
2
22%
5
36%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
14%
3
25%
1-15
4
57%
3
25%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
8%
3
21%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
5
36%
61-75
2
15%
1
7%
76-90

Пропущено

16
26
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
13%
3
12%
1-15
4
25%
5
19%
16-30
4
25%
4
15%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
1
6%
6
23%
61-75
3
19%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кёльн - Ницца 2:2 Лорьян - Ницца 1:2 Ницца - Партизан 2:1 Ницца - Нант 1:1
Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1
Брест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брест - Реймс 0:0 Клермон - Брест 1:3 Нант - Брест 4:1 Брест - Лорьян 1:2
Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1

Результаты матчей

Ницца
Брест

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ницца
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 2 0 38 - 9 38
2. Ланс Заявка 14 10 3 1 24 - 9 33
3. Монако 2:0 Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
4. Лорьян Заявка 14 8 3 3 25 - 20 27
5. Ренн Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
6. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
7. Лилль Заявка 13 7 1 5 25 - 22 22
8. Лион Заявка 13 6 2 5 22 - 16 20
9. Клермон 1:1 Заявка 14 5 4 5 18 - 21 19
10. Ницца 1:0 Заявка 14 5 4 5 14 - 16 19
11. Тулуза 0:2 Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
12. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
13. Реймс 0:0 Заявка 14 2 8 4 14 - 20 14
14. Нант 0:0 Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
15. Осер Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
16. Монпелье 1:1 Заявка 14 4 1 9 23 - 28 13
17. Аяччо Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
18. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
19. Брест 0:1 Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
20. Анже Заявка 14 2 2 10 15 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6. Лорьян Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
8. Тулуза 0:2 Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако 2:0 Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Клермон 1:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
11. Нант 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
12. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Монпелье 1:1 Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Ницца 1:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
15. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
16. Реймс 0:0 Заявка 7 1 4 2 6 - 10 7
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
20. Брест 0:1 Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Монако 2:0 Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
6. Ницца 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Клермон 1:1 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Реймс 0:0 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Брест 0:1 Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Монпелье 1:1 Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
17. Нант 0:0 Заявка 8 0 4 4 6 - 14 4
18. Тулуза 0:2 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
20. Осер Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 11 (9)
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
  • 69'
    Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 69'
    Брест пытается что-то создать.
  • Угловой
    68'
    Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 68'
    Лотомба Жордан успешно блокирует удар.
  • 68'
    Онора Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 68'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 67'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Матч возобновлен
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Ницца: 52%, Брест: 48%.
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 46'
      Фадига Ноа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 46'
      Лотомба Жордан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 45'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Брест пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Ницца: 53%, Брест: 47%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Фадига Ноа задерживает мяч рукой
    • 43'
      Лотомба Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      43'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Шмейхель Каспер делает важнейший сейв!
    • 43'
      Хорошую попытку сделал Камара Махди. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 43'
      Онора Франк из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Брест пытается что-то создать.
    • 42'
      Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      42'
      Дюверн Жан-Кевин из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Аталь Юсеф.
    • 41'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Ницца: 51%, Брест: 49%.
    • Офсайд
      40'
      Аталь Юсеф из команды Ницца в офсайде
    • 39'
      Ницца пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      39'
      Шардонне Брендан из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Будауи Хишем.
    • Угловой
      38'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Брест пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      37'
      Лемина Марио из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Белькебла Арис.
    • 37'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      36'
      Белькебла Арис наказан за толчок Ремзи Аарон
    • 35'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Ницца пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Дель Кастильо Ромен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Угловой
      33'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Брест пытается что-то создать.
    • 31'
      Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Брест пытается что-то создать.
    • 31'
      Данте Бонфим выиграл воздушное противоборство у Жереми Ле Дуарон.
    • 30'
      Контроль мяча: Ницца: 54%, Брест: 46%.
    • 30'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 27'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      ШТАНГА! Пробил головой Лаборд Гаэтан прямо в каркас ворот!
    • 26'
      Лотомба Жордан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 25'
      Дюверн Жан-Кевин из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Ницца: 52%, Брест: 48%.
    • 25'
      Ницца контролирует мяч.
    • Офсайд
      24'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца в офсайде
    • 23'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Брест пытается что-то создать.
    • 23'
      Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 21'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Брест начинает контратаку
    • 21'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 20'
      Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 20'
      Лотомба Жордан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Ницца: 42%, Брест: 58%.
    • 19'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Брест начинает контратаку
    • 18'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 18'
      Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Фадига Ноа из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 15'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Ницца: 41%, Брест: 59%.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Ремзи Аарон из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Камара Махди
    • 14'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      13'
      Аталь Юсеф из команды Ницца в офсайде
    • 13'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 12'
      Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Брест пытается что-то создать.
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Пепе Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Ницца: 39%, Брест: 61%.
    • 9'
      Пепе Николя из команды Ницца в офсайде
    • 9'
      Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 9'
      Билал Браими выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Фадига Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      8'
      Онора Франк из команды Брест в офсайде
    • 8'
      Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Лемина Марио пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
    • 6'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Ницца: 9%, Брест: 91%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 4'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Жереми Ле Дуарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      3'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Онора Франк из команды Брест нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 2'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Камара Махди и попал в перекладину!
    • 2'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Брест контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Ницца 86.7% (111)
    X 11.7% (15)
    Брест 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Брест
    2.35
    3.83
    4.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ницца 1:0 Брест онлайн

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    Прогнозы на матч Ницца 1:0 Брест

    Исход игры
    Ницца
    86.7% (111)
    Ничья
    11.7% (15)
    Брест
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.41% (62)
    Меньше
    49.59% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    60.98% (75)
    Нет
    39.02% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    42.2% (54)
    1:0 Ницца
    26.6% (34)
    1:1 Ничья
    10.9% (14)
    2:0 Ницца
    10.2% (13)
    3:1 Ницца
    2.3% (3)
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