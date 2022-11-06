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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Ницца
1:0
Конец матча
Брест
0'
1:0
54' Гол
Лаборд Гаэтан
59' Желтая карточка
Ле Дуарон Жереми
90' Желтая карточка
Будауи Хишем
90'+4

Ход матча

46'
Диоп Софьян
Браими Билаль
 
54'
Лаборд Гаэтан
(Диоп Софьян)
1:0
59'
 
Ле Дуарон Жереми
65'
 
Арконте Тайрик
Ле Дуарон Жереми
65'
 
Перейра-Лаже Матиаш
Камара Махди
67'
Тюрам Кефрен
Лемина Марио
 
76'
 
Кардона Ирвин
Онора Франк
76'
 
Дембеле Карамоко Кадер
Дель Кастильо Ромен
80'
Брайан Джо
Аталь Юсеф
 
86'
Делор Анди
Пепе Николя
 
86'
Менди Антуан
Лотомба Жордан
 
87'
 
Камблан Аксель
Белькебла Арис
90'
Будауи Хишем
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 6
  • 5 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Ницца 86.7% (111)
X 11.7% (15)
Брест 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Шмейхель
Каспер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
23
Лотомба
Жордан
28
Будауи
Хишем
16
Ремзи
Аарон
99
Лемина
Марио
14
Браими
Билаль
29
Пепе
Николя
24
Лаборд
Гаэтан
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
10
Дель
Кастильо
Ромен
7
Белькебла
Арис
9
Онора
Франк
22
Ле
Дуарон
Жереми
Ницца
4-4-2
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Брест

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

13 матчей

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
0:2
КЛ
2:4
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.71
1.33

Среднее время на гол

126
67

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.31
1.31

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

68
68

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 5 (3) 0.36
Лаборд Гаэтан 3 0.21
Пепе Николя 3 (2) 0.21
Ремзи Аарон 1 0.07
Аталь Юсеф 1 0.07
Вити Маттиа 1 0.07
Диоп Софьян 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Браими Билаль 0 0
Будауи Хишем 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 0.21
Ле Дуарон Жереми 3 0.21
Онора Франк 2 0.14
Лис-Мелу Пьерр 2 0.14
Слимани Ислам 1 0.07
Белькебла Арис 1 0.07
Дари Ашраф 1 0.07
Фадига Ноа 1 0.07
Белайли Юсеф 0 0
Уронен Йере 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Росарио Пабло 4 0
Данте Бонфим 3 0
Бар Мельвен 3 0
Лемина Марио 1 1
Брайан Джо 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Баркли Росс 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Будауи Хишем 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 3 1
Слимани Ислам 4 0
Шардонне Брендан 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Бизот Марко 1 0
Онора Франк 1 0
Белькебла Арис 1 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Дари Ашраф 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0

Результаты матчей

Ницца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Брест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
5
Ницца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Брест
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
10

Волевые поражения

7
2
Ницца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Брест
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
12

Волевые поражения

9
7

Голы по времени матча

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
2
22%
5
33%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
14%
3
25%
1-15
4
57%
3
25%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
7%
3
21%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
3
21%
5
36%
61-75
2
14%
1
7%
76-90

Пропущено

16
27
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
13%
3
11%
1-15
4
25%
5
19%
16-30
4
25%
4
15%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
1
6%
6
22%
61-75
3
19%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кёльн - Ницца 2:2 Лорьян - Ницца 1:2 Ницца - Партизан 2:1 Ницца - Нант 1:1
Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1
Брест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брест - Реймс 0:0 Клермон - Брест 1:3 Нант - Брест 4:1 Брест - Лорьян 1:2
Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1

Результаты матчей

Ницца
Брест

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ницца
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
6
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
3
11
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 2 0 38 - 9 38
2. Ланс Заявка 14 10 3 1 24 - 9 33
3. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
4. Лорьян Заявка 14 8 3 3 25 - 20 27
5. Ренн 0:1 Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
6. Лилль 1:0 Заявка 14 8 1 5 26 - 22 25
7. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
8. Лион Заявка 13 6 2 5 22 - 16 20
9. Клермон Заявка 14 5 4 5 18 - 21 19
10. Ницца Заявка 14 5 4 5 14 - 16 19
11. Реймс Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
12. Тулуза Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
13. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
14. Осер Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
15. Монпелье Заявка 14 4 1 9 23 - 28 13
16. Нант Заявка 14 2 6 6 15 - 22 12
17. Аяччо Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
18. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
19. Брест Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
20. Анже Заявка 14 2 2 10 15 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн 0:1 Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Лилль 1:0 Заявка 7 5 0 2 14 - 14 15
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Лорьян Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
11. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
12. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
20. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
6. Ницца Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Лилль 1:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
9. Ренн 0:1 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
10. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Брест Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
12. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
17. Монпелье Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
18. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
19. Осер Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
20. Нант Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 11 (9)
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Ницца: 52%, Брест: 48%.
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 46'
      Фадига Ноа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 46'
      Лотомба Жордан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 45'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Брест пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Ницца: 53%, Брест: 47%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Фадига Ноа задерживает мяч рукой
    • 43'
      Лотомба Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      43'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Шмейхель Каспер делает важнейший сейв!
    • 43'
      Хорошую попытку сделал Камара Махди. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 43'
      Онора Франк из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Брест пытается что-то создать.
    • 42'
      Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      42'
      Дюверн Жан-Кевин из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Аталь Юсеф.
    • 41'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Ницца: 51%, Брест: 49%.
    • Офсайд
      40'
      Аталь Юсеф из команды Ницца в офсайде
    • 39'
      Ницца пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      39'
      Шардонне Брендан из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Будауи Хишем.
    • Угловой
      38'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Брест пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      37'
      Лемина Марио из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Белькебла Арис.
    • 37'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      36'
      Белькебла Арис наказан за толчок Ремзи Аарон
    • 35'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Ницца пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Дель Кастильо Ромен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Угловой
      33'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Брест пытается что-то создать.
    • 31'
      Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Брест пытается что-то создать.
    • 31'
      Данте Бонфим выиграл воздушное противоборство у Жереми Ле Дуарон.
    • 30'
      Контроль мяча: Ницца: 54%, Брест: 46%.
    • 30'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 27'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      ШТАНГА! Пробил головой Лаборд Гаэтан прямо в каркас ворот!
    • 26'
      Лотомба Жордан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 25'
      Дюверн Жан-Кевин из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Ницца: 52%, Брест: 48%.
    • 25'
      Ницца контролирует мяч.
    • Офсайд
      24'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца в офсайде
    • 23'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Брест пытается что-то создать.
    • 23'
      Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 21'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Брест начинает контратаку
    • 21'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 20'
      Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 20'
      Лотомба Жордан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Ницца: 42%, Брест: 58%.
    • 19'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Брест начинает контратаку
    • 18'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 18'
      Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Фадига Ноа из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 15'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Ницца: 41%, Брест: 59%.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Ремзи Аарон из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Камара Махди
    • 14'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      13'
      Аталь Юсеф из команды Ницца в офсайде
    • 13'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 12'
      Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Брест пытается что-то создать.
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Пепе Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Ницца: 39%, Брест: 61%.
    • 9'
      Пепе Николя из команды Ницца в офсайде
    • 9'
      Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 9'
      Билал Браими выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Фадига Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      8'
      Онора Франк из команды Брест в офсайде
    • 8'
      Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Лемина Марио пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
    • 6'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Ницца: 9%, Брест: 91%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 4'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Жереми Ле Дуарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      3'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Онора Франк из команды Брест нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 2'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Камара Махди и попал в перекладину!
    • 2'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Брест контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Ницца 86.7% (111)
    X 11.7% (15)
    Брест 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ницца 1:0 Брест онлайн

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    Прогнозы на матч Ницца 1:0 Брест

    Исход игры
    Ницца
    86.7% (111)
    Ничья
    11.7% (15)
    Брест
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.41% (62)
    Меньше
    49.59% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    60.98% (75)
    Нет
    39.02% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    42.2% (54)
    1:0 Ницца
    26.6% (34)
    1:1 Ничья
    10.9% (14)
    2:0 Ницца
    10.2% (13)
    3:1 Ницца
    2.3% (3)
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