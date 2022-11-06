Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновлен

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

45' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Хорошую попытку сделал Камара Махди . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Онора Франк из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

35' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Данте Бонфим выиграл воздушное противоборство у Жереми Ле Дуарон.

30' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

29' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' ШТАНГА! Пробил головой Лаборд Гаэтан прямо в каркас ворот!

26' Лотомба Жордан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Ницца

19' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Брест

14' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Пепе Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Билал Браими выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Фадига Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Лемина Марио пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

5' Удар от ворот произведет Ницца

4' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Жереми Ле Дуарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Камара Махди и попал в перекладину!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брест начинает с центра поля