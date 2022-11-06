Тур: 14. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Стина Жереми
0'
1:0
54' ГолЛаборд Гаэтан
59' Желтая карточкаЛе Дуарон Жереми
90' Желтая карточкаБудауи Хишем
90'+4
Ход матча
54'
1:0
59'
80'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 2
-
2 Угловые 6
-
5 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
20
Аталь
Юсеф
28
Будауи
Хишем
16
Ремзи
Аарон
99
Лемина
Марио
29
Пепе
Николя
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
99 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Пепе НиколяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Брайан ДжоЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
-
11 Баркли РоссНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
99 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Grougi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ницца
Брест
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
13 матчей
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.71
1.33
Среднее время на гол
126
67
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.31
1.31
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
68
68
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|5 (3)
|0.36
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.21
|Пепе Николя
|3 (2)
|0.21
|Ремзи Аарон
|1
|0.07
|Аталь Юсеф
|1
|0.07
|Вити Маттиа
|1
|0.07
|Диоп Софьян
|0
|0
|Тюрам Кефрен
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
|Будауи Хишем
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|3 (2)
|0.21
|Ле Дуарон Жереми
|3
|0.21
|Онора Франк
|2
|0.14
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0.14
|Слимани Ислам
|1
|0.07
|Белькебла Арис
|1
|0.07
|Дари Ашраф
|1
|0.07
|Фадига Ноа
|1
|0.07
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|3
|2
|Росарио Пабло
|4
|0
|Данте Бонфим
|3
|0
|Бар Мельвен
|3
|0
|Лемина Марио
|1
|1
|Брайан Джо
|2
|0
|Лотомба Жордан
|2
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Будауи Хишем
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|1
|Слимани Ислам
|4
|0
|Шардонне Брендан
|3
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Белькебла Арис
|1
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Брест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
5
Ницца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Брест
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
10
Волевые поражения
7
2
Ницца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Брест
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
12
Волевые поражения
9
7
Голы по времени матча
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
2
22%
5
33%
76-90
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
14%
3
25%
1-15
4
57%
3
25%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
7%
3
21%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
3
21%
5
36%
61-75
2
14%
1
7%
76-90
Пропущено
16
27
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
13%
3
11%
1-15
4
25%
5
19%
16-30
4
25%
4
15%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
1
6%
6
22%
61-75
3
19%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кёльн - Ницца 2:2 Лорьян - Ницца 1:2 Ницца - Партизан 2:1 Ницца - Нант 1:1
Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1
Брест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брест - Реймс 0:0 Клермон - Брест 1:3 Нант - Брест 4:1 Брест - Лорьян 1:2
Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1
Результаты матчей
Ницца
Брест
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ницца
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
25
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
311
311
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 9
|38
|2.
|Ланс
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 9
|33
|3.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|4.
|Лорьян
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 20
|27
|5.
|Ренн
|0:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|6.
|Лилль
|1:0 Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 22
|25
|7.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|8.
|Лион
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 16
|20
|9.
|Клермон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|10.
|Ницца
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|11.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 20
|16
|12.
|Тулуза
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|13.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|25 - 29
|14
|14.
|Осер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|15.
|Монпелье
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|23 - 28
|13
|16.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|17.
|Аяччо
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 22
|11
|18.
|Страсбург
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|16 - 25
|10
|19.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 27
|10
|20.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Ренн
|0:1 Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 5
|18
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|5.
|Лилль
|1:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 14
|15
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|8.
|Тулуза
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|11.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|12.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|13.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|16.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Аяччо
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|20.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|3.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Лилль
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|8.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Ренн
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|10.
|Аяччо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|11.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|12.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|15.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|18.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|19.
|Осер
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|20.
|Нант
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
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|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Ренн
|Террье Мартен
|8 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Ницца 1:0 Брест
Исход игры
Ницца
86.7% (111)
Ничья
11.7% (15)
Брест
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.41% (62)
Меньше
49.59% (61)
Обе команды забьют
Да
60.98% (75)
Нет
39.02% (48)
Популярный счёт
2:1 Ницца
42.2% (54)
1:0 Ницца
26.6% (34)
1:1 Ничья
10.9% (14)
2:0 Ницца
10.2% (13)
3:1 Ницца
2.3% (3)
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