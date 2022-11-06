Тур: 14. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Мийо Бенуа
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
30
Дюпе
Максим
31
Кебен
Кевин
21
Ратао
Рафаэл
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
-
31 Кебен КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Шаиби ФаресНападающий
- Нападающий
-
11 Беграуи ЯнисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Защитник
-
21 Аклиуш МанесЗащитник
-
23 Сарр МалангПолузащитник
-
15 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Тулуза
Монако
10 матчей
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед
23 матча
13%
43.5%
43.5%
3 победы 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1
0.91
Среднее время на гол
90
99
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.91
1.08
Среднее время на гол
47
83
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
90
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухлал Закария
|3
|0.23
|Деягере Брехт
|3
|0.23
|Ратао Рафаэл
|3
|0.23
|Шаиби Фарес
|2
|0.15
|Даллинга Тийс
|2
|0.15
|Спирингс Стейн
|2
|0.15
|Ван ден Бомен Бранко
|1 (1)
|0.08
|Хили Рис
|1
|0.08
|Руо Антони
|1
|0.08
|Деслер Миккел
|0
|0
|Онаиу Адо
|0
|0
|Николаесен Расмус
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|6
|0.46
|Бен-Йеддер Виссам
|5 (1)
|0.38
|Головин Александр
|2
|0.15
|Марипан Гильермо
|2
|0.15
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.15
|Кайо Энрике
|1
|0.08
|Дисаси Аксель
|1
|0.08
|Минамино Такуми
|1
|0.08
|Фолланд Кевин
|1
|0.08
|Дьятта Крепен
|1
|0.08
|Боаду Мирон
|1
|0.08
|Диоп Софьян
|1
|0.08
|Фофана Юссуф
|1
|0.08
|Скардовелли Вандерсон
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николаесен Расмус
|3
|1
|Даллинга Тийс
|3
|0
|Деслер Миккел
|1
|1
|Деягере Брехт
|2
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0
|Силла Иссиага
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Генро Денис
|2
|0
|Абухлал Закария
|2
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|3
|1
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Марипан Гильермо
|1
|1
|Фофана Юссуф
|1
|1
|Нюбель Александр
|2
|0
|Кайо Энрике
|2
|0
|Дьятта Крепен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Аклиуш Манес
|2
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Дисаси Аксель
|1
|0
|Сарр Маланг
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Монако
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
5
4
Тулуза
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Монако
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
3
11
Тулуза
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Монако
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
9
Волевые поражения
8
15
Голы по времени матча
Забито
13
12
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
5
38%
4
33%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
4
67%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
5
14
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
20%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
40%
2
14%
46-60
1
20%
5
36%
61-75
1
20%
1
7%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
5
42%
4
36%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Забито
18
26
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
2
11%
3
12%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
5
28%
6
23%
31-45
4
22%
5
19%
46-60
3
17%
6
23%
61-75
1
6%
4
15%
76-90
Пропущено
24
17
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
4
17%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
6
25%
4
24%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
7
29%
29%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланс - Тулуза 3:0 Тулуза - Страсбург 2:2 Тулуза - Анже 3:2 Лион - Тулуза 1:1
Тулуза - Монпелье 4:2 Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1
Монако
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Монако - Црвена Звезда 4:1 Монако - Анже 2:0 Ференцварош - Монако 1:1 Лилль - Монако 4:3
Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2
Результаты матчей
Тулуза
Монако
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
58
85
310
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 9
|38
|2.
|Ланс
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 9
|33
|3.
|Лорьян
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 20
|27
|4.
|Ренн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|6.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 18
|24
|7.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|25 - 22
|22
|8.
|Лион
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 16
|20
|9.
|Клермон
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|10.
|Ницца
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|11.
|Тулуза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 23
|16
|12.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|25 - 29
|14
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 20
|13
|14.
|Осер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|15.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|22 - 27
|12
|16.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|17.
|Аяччо
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 22
|11
|18.
|Страсбург
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|16 - 25
|10
|19.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
|20.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 5
|18
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|5.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|8.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|11.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|13.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Аяччо
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|20.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|8.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Аяччо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|18.
|Осер
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|19.
|Монпелье
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 15
|3
|20.
|Нант
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
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|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Ренн
|Террье Мартен
|8 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Тулуза - Монако
Исход игры
Тулуза
2.3% (3)
Ничья
17.8% (23)
Монако
79.8% (103)
Тотал 2.5
Больше
71.77% (89)
Меньше
28.23% (35)
Обе команды забьют
Да
84.68% (105)
Нет
15.32% (19)
Популярный счёт
1:2 Монако
59.7% (77)
1:1 Ничья
13.2% (17)
0:1 Монако
10.9% (14)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:2 Монако
3.1% (4)
1:3 Монако
2.3% (3)
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