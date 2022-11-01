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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Тулуза
 
Позже
Монако

История личных встреч

Тулуза
Монако

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед

23 матча

13%
43.5%
43.5%
3 победы 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:3
Л1
3:2
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
0:0
ТМС
1:1
ТМС
1:1
Л1
0:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1
0.91

Среднее время на гол

90
99

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.91
1.08

Среднее время на гол

47
83

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
90

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухлал Закария 3 0.23
Деягере Брехт 3 0.23
Ратао Рафаэл 3 0.23
Шаиби Фарес 2 0.15
Даллинга Тийс 2 0.15
Спирингс Стейн 2 0.15
Ван ден Бомен Бранко 1 (1) 0.08
Хили Рис 1 0.08
Руо Антони 1 0.08
Деслер Миккел 0 0
Онаиу Адо 0 0
Николаесен Расмус 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 6 0.46
Бен-Йеддер Виссам 5 (1) 0.38
Головин Александр 2 0.15
Марипан Гильермо 2 0.15
Бадьяшиль Бенуа 2 0.15
Кайо Энрике 1 0.08
Дисаси Аксель 1 0.08
Минамино Такуми 1 0.08
Фолланд Кевин 1 0.08
Дьятта Крепен 1 0.08
Боаду Мирон 1 0.08
Диоп Софьян 1 0.08
Фофана Юссуф 1 0.08
Скардовелли Вандерсон 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николаесен Расмус 3 1
Даллинга Тийс 3 0
Деслер Миккел 1 1
Деягере Брехт 2 0
Ван ден Бомен Бранко 2 0
Силла Иссиага 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Генро Денис 2 0
Абухлал Закария 2 0
Ратао Рафаэл 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 3 1
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Фофана Юссуф 1 1
Нюбель Александр 2 0
Кайо Энрике 2 0
Дьятта Крепен 2 0
Матазо Элио 2 0
Аклиуш Манес 2 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Минамино Такуми 1 0
Головин Александр 1 0
Эмболо Брель 1 0
Агилар Рубен 1 0
Дисаси Аксель 1 0
Сарр Маланг 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0

Результаты матчей

Тулуза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Монако
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

5
4
Тулуза
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Монако
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

3
11
Тулуза
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Монако
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

8
15

Голы по времени матча

Забито

13
12
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
5
38%
4
33%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
4
67%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

5
14
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
20%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
40%
2
14%
46-60
1
20%
5
36%
61-75
1
20%
1
7%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
5
42%
4
36%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Забито

18
26
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
2
11%
3
12%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
5
28%
6
23%
31-45
4
22%
5
19%
46-60
3
17%
6
23%
61-75
1
6%
4
15%
76-90

Пропущено

24
17
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
4
17%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
6
25%
4
24%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
7
29%
29%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланс - Тулуза 3:0 Тулуза - Страсбург 2:2 Тулуза - Анже 3:2 Лион - Тулуза 1:1
Тулуза - Монпелье 4:2 Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1
Монако
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Монако - Црвена Звезда 4:1 Монако - Анже 2:0 Ференцварош - Монако 1:1 Лилль - Монако 4:3
Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2

Результаты матчей

Тулуза
Монако

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
5
8
1.5
8
5
3
10
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 2 0 36 - 8 35
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Лорьян Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
4. Ренн Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Монако Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
7. Лилль Заявка 13 7 1 5 25 - 22 22
8. Лион Заявка 13 6 2 5 22 - 16 20
9. Клермон Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
10. Ницца Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
11. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
12. Труа Заявка 13 3 4 6 24 - 28 13
13. Реймс Заявка 13 2 7 4 14 - 20 13
14. Нант Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
15. Осер Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
16. Монпелье Заявка 13 4 0 9 22 - 27 12
17. Страсбург Заявка 13 1 7 5 14 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
19. Аяччо Заявка 13 2 2 9 8 - 20 8
20. Анже Заявка 13 2 2 9 14 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
8. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
11. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
12. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
13. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
19. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5. Ницца Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
7. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
18. Монпелье Заявка 6 1 0 5 12 - 15 3
19. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
20. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тулуза - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2022, осталось 2 дня 7 часов 14 минут.

    Главный судья: Мийо Бенуа

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    • Прогнозы 45
    Тулуза 2.2% (1)
    X 22.2% (10)
    Монако 75.6% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Монако
    3.22
    4.02
    3.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тулуза - Монако онлайн

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    Прогнозы на матч Тулуза - Монако

    Исход игры
    Тулуза
    2.3% (1)
    Ничья
    23.3% (10)
    Монако
    74.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    80.49% (33)
    Нет
    19.51% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    51.2% (22)
    1:1 Ничья
    14% (6)
    0:1 Монако
    11.6% (5)
    2:2 Ничья
    7% (3)
    0:2 Монако
    4.7% (2)
    1:3 Монако
    4.7% (2)
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