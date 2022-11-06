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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 36.
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Перерыв
Атлетико Паранаэнсе
0'
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
2.03
3.60
4.20
Все Коэффициенты
12
Keiller
16
Бустос
Фабрисио
25
Меркадо
Габриэль
44
Витао
6
Мартинс
Родригес
27
José
Maurisio3
30
Джонни
14
Де
Пена
Карлос
28
Энрике
Педро
10
Патрик
Алан
35
Alexandre
Zurawski
1
Bento
Krepski
13
Khellven
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
48
Педринью
Роша
5
Фернандиньо
Фернандо
17
Hugo
Moura
20
David
Terans
80
Сантана
Алекс
11
Витиньо
Витор
V
39
Vitor
Roque
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-1-1
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Паранаэнсе

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

29 матчей

34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

13.8%
69%
17.2%
4 победы 20 ничьих 5 побед

Второй тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
К
1:2
К
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
3:0
БСА
0:1
БСА
2:1
БСА
1:0
КБ
0:0
КБ
1:1
БСА
2:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

24
8

Голов в среднем за матч

1.71
0.53

Среднее время на гол

52
168

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.27
0.93

Среднее время на гол

71
96

Всего голов

43
21

Голов в среднем за матч

1.48
0.72

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

60
124

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandre Zurawski 7 0.19
Патрик Алан 6 (1) 0.17
Эденилсон дос Сантос 6 (3) 0.17
Вандерсон 6 0.17
Энрике Педро 6 (2) 0.17
Де Пена Карлос 5 (2) 0.14
José Maurisio3 3 0.08
Джонни 3 0.08
Бустос Фабрисио 2 0.06
Барбоза Мойзес Роберто 2 0.06
Витао 2 0.06
Тайсон Фреда 1 0.03
Д'Алессандро Андрес 1 0.03
Ромеро Брайан 1 0.03
Мендес Бруно II 1 0.03
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Мартинс Родригес 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 11 (6) 0.31
Vitor Roque 4 0.11
Pablo I 4 0.11
Витор Буэно 4 (2) 0.11
Tomas Cuello 2 0.06
Сантана Алекс 2 0.06
Agustin Canobbio 2 0.06
Erick2 2 0.06
Витиньо Витор V 2 0.06
Фернандиньо Фернандо 1 0.03
Abner2 1 0.03
Khellven 1 (1) 0.03
Лео Ситтадини 1 0.03
Орехуэла Луис 1 0.03
Romulo Cruz 1 0.03
Hugo Moura 1 0.03
Felipe Matheus 1 0.03
Matheus Felipe 1 0.03
Педринью Роша 0 0
Роша Педро 0 0
Сильва Гарсия Брайан 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 7 1
Тайсон Фреда 6 0
Энрике Педро 6 0
Де Пена Карлос 6 0
Джонни 5 0
Барбоза Мойзес Роберто 5 0
Daniel Fusato1 5 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Вандерсон 3 0
Lizeiro 3 0
Патрик Алан 2 0
Моледо Родриго 2 0
Дурадо Родриго 2 0
David VI 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Thauan Lara 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педру II 7 0
Pablo I 7 0
Hugo Moura 5 1
Abner2 6 0
Tomas Cuello 4 1
Vitor Roque 5 0
Фернандиньо Фернандо 4 0
Thiago Heleno 4 0
Педринью Роша 4 0
Сантана Алекс 4 0
Витиньо Витор V 2 1
David Terans 3 0
Витор Буэно 3 0
Christian Cardoso 3 0
Nicolas Hernandez2 3 0
Bento Krepski 3 0
Лео Ситтадини 2 0
Agustin Canobbio 2 0
Pablo Siles 2 0
Lucas Halter 2 0
Nascimento Leite Matheus3 2 0
Сильва Гарсия Брайан 2 0
Felipe Matheus 2 0
Marcelo XIII 1 0
Орехуэла Луис 1 0
Фернандес Матеус 1 0
Khellven 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Erick2 1 0
Romulo Cruz 1 0
Matheus Felipe 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Атлетико Паранаэнсе
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

8
7
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
67% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Атлетико Паранаэнсе
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

16
25
Интернасьонал Порту Алегре
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (15)
51% (18)
6% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
34% (12)
31% (11)
Атлетико Паранаэнсе
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
9% (3)
37% (13)
54% (19)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
20% (7)
34% (12)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

24
32

Голы по времени матча

Забито

35
17
22 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 3
20 Не забивали 24
7
20%
0
0%
1-15
7
20%
0
0%
16-30
8
23%
2
12%
31-45
3
9%
4
24%
46-60
3
9%
4
24%
61-75
7
20%
7
41%
76-90

Пропущено

14
27
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 12
2
14%
4
15%
1-15
2
14%
4
15%
16-30
4
29%
6
22%
31-45
3
21%
5
19%
46-60
1
7%
5
19%
61-75
2
14%
3
11%
76-90

Забито

17
26
5 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
2
12%
5
19%
1-15
2
12%
6
23%
16-30
1
6%
6
23%
31-45
4
24%
2
8%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
5
29%
29%
4
15%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
12%
4
21%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
3
18%
5
26%
61-75
5
29%
29%
3
16%
76-90

Забито

52
43
27 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 24
21 Забивали первыми 14
7 Не забивали 9
9
17%
5
12%
1-15
9
17%
6
14%
16-30
9
17%
8
19%
31-45
7
13%
6
14%
46-60
6
12%
7
16%
61-75
12
23%
11
26%
76-90

Пропущено

31
46
16 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 23
4
13%
8
17%
1-15
6
19%
5
11%
16-30
6
19%
7
15%
31-45
4
13%
10
22%
46-60
4
13%
10
22%
61-75
7
23%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 2:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 3:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 4:2
Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:2 Аваи - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

3:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
5 раз 14%
4
2 раза 6%
1
15 раз 43%
0
9 раз 26%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
16
2
11
6
1.5
7
11
7
10
2.5
3
15
2
15
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
10
7
4
14
1.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
26
9
15
20
1.5
11
24
7
28
2.5
5
30
2
33
3.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 35 22 11 2 63 - 22 77
2. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 36 17 14 5 52 - 31 65
3. Флуминенсе 36 19 7 10 59 - 41 64
4. Коринтианс 0:0 36 17 11 8 41 - 33 62
5. Фламенго 35 18 7 10 57 - 34 61
6. Атлетико Паранаэнсе 0:0 36 15 10 11 44 - 45 55
7. Америка Минейро 36 15 7 14 38 - 37 52
8. Атлетико Минейро 35 13 13 9 41 - 35 52
9. Сан-Паулу 36 12 15 9 51 - 41 51
10. Форталеза 35 13 9 13 37 - 38 48
11. Ботафого Рио-де-Жанейро 35 13 8 14 36 - 40 47
12. Сантос 36 12 11 13 44 - 36 47
13. Гойяс 36 11 13 12 40 - 46 46
14. Ред Булл Брагантино 36 11 11 14 49 - 52 44
15. Коритиба Парана 35 11 5 19 35 - 56 38
16. Куяба 35 9 10 16 28 - 37 37
17. Сеара 0:0 36 6 17 13 30 - 37 35
18. Атлетико Гойяненсе 35 8 9 18 36 - 54 33
19. Аваи 36 7 8 21 30 - 59 29
20. Жувентуде 36 3 12 21 26 - 63 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 18 12 4 2 37 - 11 40
2. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 18 11 6 1 35 - 14 39
3. Коринтианс 0:0 18 11 5 2 23 - 10 38
4. Фламенго 18 11 3 4 36 - 13 36
5. Флуминенсе 18 11 3 4 36 - 20 36
6. Атлетико Паранаэнсе 0:0 18 10 6 2 28 - 17 36
7. Коритиба Парана 17 10 3 4 22 - 14 33
8. Америка Минейро 18 9 3 6 21 - 17 30
9. Сан-Паулу 18 8 6 4 32 - 20 30
10. Сантос 18 8 5 5 28 - 17 29
11. Ред Булл Брагантино 18 8 5 5 29 - 22 29
12. Атлетико Минейро 17 7 5 5 22 - 16 26
13. Гойяс 18 6 8 4 20 - 18 26
14. Форталеза 17 6 7 4 17 - 12 25
15. Атлетико Гойяненсе 18 6 4 8 21 - 22 22
16. Аваи 18 6 4 8 22 - 26 22
17. Куяба 17 5 7 5 14 - 13 22
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 18 5 4 9 15 - 19 19
19. Сеара 0:0 18 3 8 7 16 - 21 17
20. Жувентуде 18 2 8 8 16 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 17 10 7 0 26 - 11 37
2. Флуминенсе 18 8 4 6 23 - 21 28
3. Ботафого Рио-де-Жанейро 17 8 4 5 21 - 21 28
4. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 18 6 8 4 17 - 17 26
5. Атлетико Минейро 18 6 8 4 19 - 19 26
6. Фламенго 17 7 4 6 21 - 21 25
7. Коринтианс 0:0 18 6 6 6 18 - 23 24
8. Форталеза 18 7 2 9 20 - 26 23
9. Америка Минейро 18 6 4 8 17 - 20 22
10. Сан-Паулу 18 4 9 5 19 - 21 21
11. Гойяс 18 5 5 8 20 - 28 20
12. Атлетико Паранаэнсе 0:0 18 5 4 9 16 - 28 19
13. Сантос 18 4 6 8 16 - 19 18
14. Сеара 0:0 18 3 9 6 14 - 16 18
15. Куяба 18 4 3 11 14 - 24 15
16. Ред Булл Брагантино 18 3 6 9 20 - 30 15
17. Атлетико Гойяненсе 17 2 5 10 15 - 32 11
18. Жувентуде 18 1 4 13 10 - 38 7
19. Аваи 18 1 4 13 8 - 33 7
20. Коритиба Парана 18 1 2 15 13 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 24 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (1)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 12
Сеара Ричардсон 1 12
Сантос Rodrigo Fernandez2 13
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
2.03
3.60
4.20
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Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Паранаэнсе
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