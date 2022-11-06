Тур: 36.
2:0
Конец матча
0'
1:0
63' ГолЭнрике Педро
2:0
67' ГолJosé Maurisio3
90' Красная карточкаThiago Heleno
90' Желтая карточкаФернандиньо Фернандо
90'+8
Ход матча
46'
63'
1:0
67'
2:0
81'
90'
12
Keiller
44
Витао
30
Джонни
28
Энрике
Педро
10
Патрик
Алан
13
Khellven
17
Hugo
Moura
20
David
Terans
39
Vitor
Roque
- Основной состав
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонНападающий
- Нападающий
-
22 Weverton3
-
36 Thauan Lara
-
17 David VI
-
-
26 Estevao
-
21 Igor Gomes
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
-
13 KhellvenЗащитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Vitor RoqueНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Erick2
-
-
-
-
-
-
35 Romulo Cruz
-
28 Tomas Cuello
-
92 Pablo I
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Паранаэнсе
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
29 матчей
34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
13.8%
69%
17.2%
4 победы 20 ничьих 5 побед
Второй тайм
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
8
Голов в среднем за матч
1.71
0.53
Среднее время на гол
52
168
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.27
0.93
Среднее время на гол
71
96
Всего голов
43
21
Голов в среднем за матч
1.48
0.72
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
60
124
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandre Zurawski
|7
|0.19
|Энрике Педро
|7 (2)
|0.19
|Патрик Алан
|6 (1)
|0.17
|Эденилсон дос Сантос
|6 (3)
|0.17
|Вандерсон
|6
|0.17
|Де Пена Карлос
|5 (2)
|0.14
|José Maurisio3
|4
|0.11
|Джонни
|3
|0.08
|Бустос Фабрисио
|2
|0.06
|Барбоза Мойзес Роберто
|2
|0.06
|Витао
|2
|0.06
|Тайсон Фреда
|1
|0.03
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.03
|Ромеро Брайан
|1
|0.03
|Мендес Бруно II
|1
|0.03
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|Мартинс Родригес
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|11 (6)
|0.31
|Vitor Roque
|4
|0.11
|Pablo I
|4
|0.11
|Витор Буэно
|4 (2)
|0.11
|Tomas Cuello
|2
|0.06
|Сантана Алекс
|2
|0.06
|Agustin Canobbio
|2
|0.06
|Erick2
|2
|0.06
|Витиньо Витор V
|2
|0.06
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.03
|Abner2
|1
|0.03
|Khellven
|1 (1)
|0.03
|Лео Ситтадини
|1
|0.03
|Орехуэла Луис
|1
|0.03
|Romulo Cruz
|1
|0.03
|Hugo Moura
|1
|0.03
|Felipe Matheus
|1
|0.03
|Matheus Felipe
|1
|0.03
|Педринью Роша
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Сильва Гарсия Брайан
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|7
|1
|Тайсон Фреда
|6
|0
|Энрике Педро
|6
|0
|Де Пена Карлос
|6
|0
|Джонни
|5
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|5
|0
|Daniel Fusato1
|5
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Lizeiro
|3
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Моледо Родриго
|2
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|David VI
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Thauan Lara
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педру II
|7
|0
|Pablo I
|7
|0
|Hugo Moura
|5
|1
|Abner2
|6
|0
|Thiago Heleno
|4
|1
|Tomas Cuello
|4
|1
|Фернандиньо Фернандо
|5
|0
|Vitor Roque
|5
|0
|Педринью Роша
|4
|0
|Сантана Алекс
|4
|0
|Витиньо Витор V
|2
|1
|David Terans
|3
|0
|Витор Буэно
|3
|0
|Christian Cardoso
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Лео Ситтадини
|2
|0
|Agustin Canobbio
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Lucas Halter
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|Сильва Гарсия Брайан
|2
|0
|Felipe Matheus
|2
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Орехуэла Луис
|1
|0
|Фернандес Матеус
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Romulo Cruz
|1
|0
|Matheus Felipe
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Атлетико Паранаэнсе
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
8
7
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
67% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
16
25
Интернасьонал Порту Алегре
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (15)
53% (19)
6% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
33% (12)
31% (11)
Атлетико Паранаэнсе
25.9%
74.1%
7 побед 20 поражений
Первый тайм
8% (3)
39% (14)
53% (19)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
19% (7)
36% (13)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
24
32
Голы по времени матча
Забито
37
17
22 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 3
20 Не забивали 25
7
19%
0
0%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
8
22%
2
12%
31-45
3
8%
4
24%
46-60
5
14%
4
24%
61-75
7
19%
7
41%
76-90
Пропущено
14
29
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 13
2
14%
4
14%
1-15
2
14%
4
14%
16-30
4
29%
6
21%
31-45
3
21%
5
17%
46-60
1
7%
7
24%
61-75
2
14%
3
10%
76-90
Забито
17
26
5 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 11
23 Не забивали 21
2
12%
5
19%
1-15
2
12%
6
23%
16-30
1
6%
6
23%
31-45
4
24%
2
8%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
5
29%
29%
4
15%
76-90
Пропущено
17
19
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
12%
4
21%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
3
18%
5
26%
61-75
5
29%
29%
3
16%
76-90
Забито
54
43
27 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 24
22 Забивали первыми 14
7 Не забивали 10
9
17%
5
12%
1-15
9
17%
6
14%
16-30
9
17%
8
19%
31-45
7
13%
6
14%
46-60
8
15%
7
16%
61-75
12
22%
11
26%
76-90
Пропущено
31
48
16 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 24
4
13%
8
17%
1-15
6
19%
5
10%
16-30
6
19%
7
15%
31-45
4
13%
10
21%
46-60
4
13%
12
25%
61-75
7
23%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 2:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 3:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 4:2
Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:2 Аваи - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
1:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
2
9 раз 25%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
2 раза 6%
1
15 раз 42%
0
10 раз 28%
2
6 раз 17%
3
3 раза 8%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
162
126
711
711
315
216
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
108
414
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
297
Больше Меньше
2610
1620
1125
729
531
234
234
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|35
|22
|11
|2
|63 - 22
|77
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|36
|18
|13
|5
|54 - 31
|67
|3.
|Флуминенсе
|36
|19
|7
|10
|59 - 41
|64
|4.
|Коринтианс
|36
|18
|10
|8
|42 - 33
|64
|5.
|Фламенго
|35
|18
|7
|10
|57 - 34
|61
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|15
|9
|12
|44 - 47
|54
|7.
|Америка Минейро
|36
|15
|7
|14
|38 - 37
|52
|8.
|Атлетико Минейро
|35
|13
|13
|9
|41 - 35
|52
|9.
|Сан-Паулу
|36
|12
|15
|9
|51 - 41
|51
|10.
|Форталеза
|35
|13
|9
|13
|37 - 38
|48
|11.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|35
|13
|8
|14
|36 - 40
|47
|12.
|Сантос
|36
|12
|11
|13
|44 - 36
|47
|13.
|Гойяс
|36
|11
|13
|12
|40 - 46
|46
|14.
|Ред Булл Брагантино
|36
|11
|11
|14
|49 - 52
|44
|15.
|Коритиба Парана
|35
|11
|5
|19
|35 - 56
|38
|16.
|Куяба
|35
|9
|10
|16
|28 - 37
|37
|17.
|Сеара
|36
|6
|16
|14
|30 - 38
|34
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|35
|8
|9
|18
|36 - 54
|33
|19.
|Аваи
|36
|7
|8
|21
|30 - 59
|29
|20.
|Жувентуде
|36
|3
|12
|21
|26 - 63
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|12
|5
|1
|37 - 14
|41
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|12
|4
|2
|37 - 11
|40
|3.
|Коринтианс
|18
|12
|4
|2
|24 - 10
|40
|4.
|Фламенго
|18
|11
|3
|4
|36 - 13
|36
|5.
|Флуминенсе
|18
|11
|3
|4
|36 - 20
|36
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|10
|6
|2
|28 - 17
|36
|7.
|Коритиба Парана
|17
|10
|3
|4
|22 - 14
|33
|8.
|Америка Минейро
|18
|9
|3
|6
|21 - 17
|30
|9.
|Сан-Паулу
|18
|8
|6
|4
|32 - 20
|30
|10.
|Сантос
|18
|8
|5
|5
|28 - 17
|29
|11.
|Ред Булл Брагантино
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|12.
|Атлетико Минейро
|17
|7
|5
|5
|22 - 16
|26
|13.
|Гойяс
|18
|6
|8
|4
|20 - 18
|26
|14.
|Форталеза
|17
|6
|7
|4
|17 - 12
|25
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|21 - 22
|22
|16.
|Аваи
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|17.
|Куяба
|17
|5
|7
|5
|14 - 13
|22
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|18
|5
|4
|9
|15 - 19
|19
|19.
|Сеара
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|20.
|Жувентуде
|18
|2
|8
|8
|16 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|10
|7
|0
|26 - 11
|37
|2.
|Флуминенсе
|18
|8
|4
|6
|23 - 21
|28
|3.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|6
|8
|4
|17 - 17
|26
|5.
|Атлетико Минейро
|18
|6
|8
|4
|19 - 19
|26
|6.
|Фламенго
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|7.
|Коринтианс
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|8.
|Форталеза
|18
|7
|2
|9
|20 - 26
|23
|9.
|Америка Минейро
|18
|6
|4
|8
|17 - 20
|22
|10.
|Сан-Паулу
|18
|4
|9
|5
|19 - 21
|21
|11.
|Гойяс
|18
|5
|5
|8
|20 - 28
|20
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|5
|3
|10
|16 - 30
|18
|13.
|Сантос
|18
|4
|6
|8
|16 - 19
|18
|14.
|Сеара
|18
|3
|8
|7
|14 - 17
|17
|15.
|Куяба
|18
|4
|3
|11
|14 - 24
|15
|16.
|Ред Булл Брагантино
|18
|3
|6
|9
|20 - 30
|15
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|2
|5
|10
|15 - 32
|11
|18.
|Жувентуде
|18
|1
|4
|13
|10 - 38
|7
|19.
|Аваи
|18
|1
|4
|13
|8 - 33
|7
|20.
|Коритиба Парана
|18
|1
|2
|15
|13 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|24 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|19 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|18 (1)
|Аваи
|Bissoli
|14
|Сантос
|Marcos Leonardo
|13 (3)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 13
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 12
|Сеара
|Ричардсон
|1 12
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|13