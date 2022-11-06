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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 36.
Форталеза
0:1
Перерыв
Атлетико Гойяненсе
0'
0:1
17' Гол
Фернандо Луис
20' Желтая карточка
Willian Moraes

Ход матча

17'
0:1
Фернандо Луис
(Dudu V1)
20'
 
Willian Moraes
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Атлетико Гойяненсе
1.71
3.84
4.80
Все Коэффициенты
16
Fernando
Miguel
2
Tinga
I
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
29
Juninho
Capixaba
88
Саша
Лукас
8
Александр
Кайо
11
Romarinho3
13
Лима
Лукас
III
21
Moises
Vieira
91
Тьяго
Гальярдо
1
Diego
Ribas
da
Cunha3
2
Dudu
V1
4
Lucas
Gazal
3
Wanderson
VIII
6
Jefferson
de
Oliveira4
8
Gabriel
Baralhas
5
Willian
Moraes
7
Airton
Sousa
10
Wellington
Rato
11
Shaylon
9
Фернандо
Луис
IV
Форталеза
4-2-3-1
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Форталеза
Атлетико Гойяненсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
0:3
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:0
СB
1:2
СB
0:1
СB
0:1
СB
3:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
0.8

Среднее время на гол

0
112

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 6 0.17
Тьяго Гальярдо 5 0.14
Robson IV 4 0.11
Picachu 4 (1) 0.11
Juninho Capixaba 3 0.08
Romarinho3 3 0.08
Эркулес 3 0.08
Роша Педро 2 0.06
Emanuel Britez 1 0.03
Lucas Crispim 1 0.03
Саша Лукас 1 0.03
Jose Welison 1 0.03
Александр Кайо 1 0.03
Habraao 1 0.03
Ромеро Сильвио 0 0
Tinga I 0 0
Лима Лукас III 0 0
Отеро Ромуло 0 0
Marcelo Conceicao 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wellington Rato 8 0.22
Diego Churin 8 (1) 0.22
Marlon Freitas 4 (1) 0.11
Gabriel Baralhas 4 0.11
Luis Pereira III 3 0.08
Фернандо Луис IV 2 0.06
Airton Sousa 2 0.06
Shaylon 2 0.06
Jefferson de Oliveira4 1 0.03
Лео Перейра 1 0.03
Kelvin Giacobe 1 0.03
Lucas Gazal 1 0.03
Hayner 0 0
Dudu V1 0 0
Peglow 0 0

Карточки

Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 7 1
Juninho Capixaba 7 0
Robson IV 6 0
Romarinho3 4 1
Тьяго Гальярдо 5 0
Ronald 5 0
Jose Welison 4 0
Lucas Crispim 4 0
Лима Лукас III 4 0
Marcelo Conceicao 4 0
Фелипе 2 1
Picachu 3 0
Tinga I 3 0
Александр Кайо 1 1
Тити 2 0
Fernando Miguel 2 0
Саша Лукас 2 0
Марсело Бук 2 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
Эркулес 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Emanuel Britez 1 0
Роша Педро 1 0
Ландасури Антони 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Baralhas 11 0
Hayner 8 1
Лео Перейра 9 0
Luis Pereira III 7 0
Willian Moraes 7 0
Фернандо Луис IV 5 1
Diego Churin 6 0
Fernando Edson 6 0
Edson III 5 0
Airton Sousa 3 1
Jefferson de Oliveira4 4 0
Shaylon 3 0
Wellington Rato 3 0
Lucas Gazal 1 1
Рикардиньо Феррейра 2 0
Wanderson VIII 2 0
Marlon Freitas 2 0
Ренан 2 0
Ramon XII 2 0
Энрике Артур II 0 1
Роналдо 1 0
Klaus 1 0
Rickson 1 0
Dudu V1 1 0
Peglow 1 0
Rhaldney Norberto 1 0

Результаты матчей

Форталеза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Атлетико Гойяненсе
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
13
Форталеза
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Атлетико Гойяненсе
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

10
18
Форталеза
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
57% (20)
9% (3)
Атлетико Гойяненсе
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
37% (13)
40% (14)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

23
14

Волевые поражения

14
31

Голы по времени матча

Забито

17
17
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
25 Не забивали 22
2
12%
2
12%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
3
18%
2
12%
46-60
6
35%
2
12%
61-75
3
18%
4
24%
76-90

Пропущено

12
30
7 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 15
2
17%
4
13%
1-15
1
8%
5
17%
16-30
4
33%
8
27%
31-45
3
25%
5
17%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
1
8%
6
20%
76-90

Забито

21
22
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
3
14%
16-30
4
19%
5
23%
31-45
3
14%
4
18%
46-60
2
10%
5
23%
61-75
4
19%
5
23%
76-90

Пропущено

25
21
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
3
12%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
8
32%
6
29%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
10
40%
4
19%
76-90

Забито

38
39
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 15
9 Не забивали 9
6
16%
2
5%
1-15
5
13%
6
15%
16-30
6
16%
9
23%
31-45
6
16%
6
15%
46-60
8
21%
7
18%
61-75
7
18%
9
23%
76-90

Пропущено

37
51
18 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 30
5
14%
6
12%
1-15
1
3%
9
18%
16-30
12
32%
14
27%
31-45
5
14%
8
16%
46-60
3
8%
4
8%
61-75
11
30%
30%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 4:0 Форталеза - Барранкилья 1:0 Форталеза - Бояка Чико 0:2 Форталеза - Коритиба Парана 3:1
Бояка Чико - Форталеза 0:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:0 Барранкилья - Форталеза 0:1 Америка Минейро - Форталеза 1:2 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:2 Форталеза - Аваи 2:0 Форталеза - Валледупар 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Гойяс - Форталеза 0:1 Орсомарсо - Форталеза 0:4 Форталеза - Фламенго 3:2 Бояка Чико - Форталеза 0:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:0 Бока Хуниорс Кали - Форталеза 0:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико Гойяненсе - Сантос 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:0 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1
Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе 3:2 Аваи - Атлетико Гойяненсе 1:2 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 3:1 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Насьональ Монтевидео 3:0 Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Насьональ Монтевидео - Атлетико Гойяненсе 0:1

Результаты матчей

Форталеза
Атлетико Гойяненсе

Точный счет

0:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:1
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 67%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%

Точный счет

0:1
8 раз 23%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 23%
2:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 51%
0
9 раз 26%
2
5 раз 14%
3
3 раза 9%
1
16 раз 46%
0
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Форталеза
Атлетико Гойяненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
5
4
13
1.5
6
12
3
14
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
12
5
4
14
1.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
25
10
8
27
1.5
9
26
3
32
2.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 35 22 11 2 63 - 22 77
2. Интернасьонал Порту Алегре 36 18 13 5 54 - 31 67
3. Флуминенсе 36 19 7 10 59 - 41 64
4. Коринтианс 36 18 10 8 42 - 33 64
5. Фламенго 0:0 36 18 8 10 57 - 34 62
6. Атлетико Паранаэнсе 36 15 9 12 44 - 47 54
7. Америка Минейро 36 15 7 14 38 - 37 52
8. Атлетико Минейро 35 13 13 9 41 - 35 52
9. Сан-Паулу 36 12 15 9 51 - 41 51
10. Форталеза 0:1 36 13 9 14 37 - 39 48
11. Ботафого Рио-де-Жанейро 35 13 8 14 36 - 40 47
12. Сантос 36 12 11 13 44 - 36 47
13. Гойяс 36 11 13 12 40 - 46 46
14. Ред Булл Брагантино 36 11 11 14 49 - 52 44
15. Коритиба Парана 0:0 36 11 6 19 35 - 56 39
16. Куяба 35 9 10 16 28 - 37 37
17. Атлетико Гойяненсе 1:0 36 9 9 18 37 - 54 36
18. Сеара 36 6 16 14 30 - 38 34
19. Аваи 36 7 8 21 30 - 59 29
20. Жувентуде 36 3 12 21 26 - 63 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьонал Порту Алегре 18 12 5 1 37 - 14 41
2. Палмейрас Сан-Паулу 18 12 4 2 37 - 11 40
3. Коринтианс 18 12 4 2 24 - 10 40
4. Фламенго 0:0 18 11 3 4 36 - 13 36
5. Флуминенсе 18 11 3 4 36 - 20 36
6. Атлетико Паранаэнсе 18 10 6 2 28 - 17 36
7. Коритиба Парана 0:0 18 10 4 4 22 - 14 34
8. Америка Минейро 18 9 3 6 21 - 17 30
9. Сан-Паулу 18 8 6 4 32 - 20 30
10. Сантос 18 8 5 5 28 - 17 29
11. Ред Булл Брагантино 18 8 5 5 29 - 22 29
12. Атлетико Минейро 17 7 5 5 22 - 16 26
13. Гойяс 18 6 8 4 20 - 18 26
14. Форталеза 0:1 18 6 7 5 17 - 13 25
15. Атлетико Гойяненсе 1:0 18 6 4 8 21 - 22 22
16. Аваи 18 6 4 8 22 - 26 22
17. Куяба 17 5 7 5 14 - 13 22
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 18 5 4 9 15 - 19 19
19. Сеара 18 3 8 7 16 - 21 17
20. Жувентуде 18 2 8 8 16 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 17 10 7 0 26 - 11 37
2. Флуминенсе 18 8 4 6 23 - 21 28
3. Ботафого Рио-де-Жанейро 17 8 4 5 21 - 21 28
4. Фламенго 0:0 18 7 5 6 21 - 21 26
5. Интернасьонал Порту Алегре 18 6 8 4 17 - 17 26
6. Атлетико Минейро 18 6 8 4 19 - 19 26
7. Коринтианс 18 6 6 6 18 - 23 24
8. Форталеза 0:1 18 7 2 9 20 - 26 23
9. Америка Минейро 18 6 4 8 17 - 20 22
10. Сан-Паулу 18 4 9 5 19 - 21 21
11. Гойяс 18 5 5 8 20 - 28 20
12. Атлетико Паранаэнсе 18 5 3 10 16 - 30 18
13. Сантос 18 4 6 8 16 - 19 18
14. Сеара 18 3 8 7 14 - 17 17
15. Куяба 18 4 3 11 14 - 24 15
16. Ред Булл Брагантино 18 3 6 9 20 - 30 15
17. Атлетико Гойяненсе 1:0 18 3 5 10 16 - 32 14
18. Жувентуде 18 1 4 13 10 - 38 7
19. Аваи 18 1 4 13 8 - 33 7
20. Коритиба Парана 0:0 18 1 2 15 13 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 24 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (1)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 12
Сеара Ричардсон 1 12
Сантос Rodrigo Fernandez2 13
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    20'
    Виллиан Мораес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Фернандо Луис IV бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Атлетико Гойяненсе
1.71
3.84
4.80
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Форталеза
Атлетико Гойяненсе
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