Тур: 36.
0:1
Перерыв
Ход матча
17'
0:1
20'
2
Tinga
I
4
Тити
88
Саша
Лукас
11
Romarinho3
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Romarinho3Полузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Ronald
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ShaylonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Энрике АртурЗащитник
-
20 Лео ПерейраЗащитник
-
13 KlausЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
12 Pedro Paulo
-
Главный тренер: Eduardo Souza
История личных встреч
Форталеза
Атлетико Гойяненсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
0.8
Среднее время на гол
0
112
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|6
|0.17
|Тьяго Гальярдо
|5
|0.14
|Robson IV
|4
|0.11
|Picachu
|4 (1)
|0.11
|Juninho Capixaba
|3
|0.08
|Romarinho3
|3
|0.08
|Эркулес
|3
|0.08
|Роша Педро
|2
|0.06
|Emanuel Britez
|1
|0.03
|Lucas Crispim
|1
|0.03
|Саша Лукас
|1
|0.03
|Jose Welison
|1
|0.03
|Александр Кайо
|1
|0.03
|Habraao
|1
|0.03
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Tinga I
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Отеро Ромуло
|0
|0
|Marcelo Conceicao
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wellington Rato
|8
|0.22
|Diego Churin
|8 (1)
|0.22
|Marlon Freitas
|4 (1)
|0.11
|Gabriel Baralhas
|4
|0.11
|Luis Pereira III
|3
|0.08
|Фернандо Луис IV
|2
|0.06
|Airton Sousa
|2
|0.06
|Shaylon
|2
|0.06
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.03
|Лео Перейра
|1
|0.03
|Kelvin Giacobe
|1
|0.03
|Lucas Gazal
|1
|0.03
|Hayner
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
|Peglow
|0
|0
Карточки
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|7
|1
|Juninho Capixaba
|7
|0
|Robson IV
|6
|0
|Romarinho3
|4
|1
|Тьяго Гальярдо
|5
|0
|Ronald
|5
|0
|Jose Welison
|4
|0
|Lucas Crispim
|4
|0
|Лима Лукас III
|4
|0
|Marcelo Conceicao
|4
|0
|Фелипе
|2
|1
|Picachu
|3
|0
|Tinga I
|3
|0
|Александр Кайо
|1
|1
|Тити
|2
|0
|Fernando Miguel
|2
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Emanuel Britez
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Baralhas
|11
|0
|Hayner
|8
|1
|Лео Перейра
|9
|0
|Luis Pereira III
|7
|0
|Willian Moraes
|7
|0
|Фернандо Луис IV
|5
|1
|Diego Churin
|6
|0
|Fernando Edson
|6
|0
|Edson III
|5
|0
|Airton Sousa
|3
|1
|Jefferson de Oliveira4
|4
|0
|Shaylon
|3
|0
|Wellington Rato
|3
|0
|Lucas Gazal
|1
|1
|Рикардиньо Феррейра
|2
|0
|Wanderson VIII
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Ренан
|2
|0
|Ramon XII
|2
|0
|Энрике Артур II
|0
|1
|Роналдо
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Rickson
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Peglow
|1
|0
|Rhaldney Norberto
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Атлетико Гойяненсе
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
13
Форталеза
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Атлетико Гойяненсе
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
10
18
Форталеза
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
57% (20)
9% (3)
Атлетико Гойяненсе
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
37% (13)
40% (14)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
23
14
Волевые поражения
14
31
Голы по времени матча
Забито
17
17
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
25 Не забивали 22
2
12%
2
12%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
3
18%
2
12%
46-60
6
35%
2
12%
61-75
3
18%
4
24%
76-90
Пропущено
12
30
7 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 15
2
17%
4
13%
1-15
1
8%
5
17%
16-30
4
33%
8
27%
31-45
3
25%
5
17%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
1
8%
6
20%
76-90
Забито
21
22
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
3
14%
16-30
4
19%
5
23%
31-45
3
14%
4
18%
46-60
2
10%
5
23%
61-75
4
19%
5
23%
76-90
Пропущено
25
21
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
3
12%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
8
32%
6
29%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
10
40%
4
19%
76-90
Забито
38
39
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 15
9 Не забивали 9
6
16%
2
5%
1-15
5
13%
6
15%
16-30
6
16%
9
23%
31-45
6
16%
6
15%
46-60
8
21%
7
18%
61-75
7
18%
9
23%
76-90
Пропущено
37
51
18 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 30
5
14%
6
12%
1-15
1
3%
9
18%
16-30
12
32%
14
27%
31-45
5
14%
8
16%
46-60
3
8%
4
8%
61-75
11
30%
30%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 4:0 Форталеза - Барранкилья 1:0 Форталеза - Бояка Чико 0:2 Форталеза - Коритиба Парана 3:1
Бояка Чико - Форталеза 0:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:0 Барранкилья - Форталеза 0:1 Америка Минейро - Форталеза 1:2 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:2 Форталеза - Аваи 2:0 Форталеза - Валледупар 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Гойяс - Форталеза 0:1 Орсомарсо - Форталеза 0:4 Форталеза - Фламенго 3:2 Бояка Чико - Форталеза 0:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:0 Бока Хуниорс Кали - Форталеза 0:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико Гойяненсе - Сантос 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:0 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1
Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе 3:2 Аваи - Атлетико Гойяненсе 1:2 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 3:1 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Насьональ Монтевидео 3:0 Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Насьональ Монтевидео - Атлетико Гойяненсе 0:1
Результаты матчей
Форталеза
Атлетико Гойяненсе
Точный счет
0:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:1
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
12 раз 67%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
Точный счет
0:1
8 раз 23%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 23%
2:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 51%
0
9 раз 26%
2
5 раз 14%
3
3 раза 9%
1
16 раз 46%
0
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Форталеза
Атлетико Гойяненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
135
413
612
314
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
125
414
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
2510
827
926
332
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|35
|22
|11
|2
|63 - 22
|77
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|36
|18
|13
|5
|54 - 31
|67
|3.
|Флуминенсе
|36
|19
|7
|10
|59 - 41
|64
|4.
|Коринтианс
|36
|18
|10
|8
|42 - 33
|64
|5.
|Фламенго
|0:0
|36
|18
|8
|10
|57 - 34
|62
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|15
|9
|12
|44 - 47
|54
|7.
|Америка Минейро
|36
|15
|7
|14
|38 - 37
|52
|8.
|Атлетико Минейро
|35
|13
|13
|9
|41 - 35
|52
|9.
|Сан-Паулу
|36
|12
|15
|9
|51 - 41
|51
|10.
|Форталеза
|0:1
|36
|13
|9
|14
|37 - 39
|48
|11.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|35
|13
|8
|14
|36 - 40
|47
|12.
|Сантос
|36
|12
|11
|13
|44 - 36
|47
|13.
|Гойяс
|36
|11
|13
|12
|40 - 46
|46
|14.
|Ред Булл Брагантино
|36
|11
|11
|14
|49 - 52
|44
|15.
|Коритиба Парана
|0:0
|36
|11
|6
|19
|35 - 56
|39
|16.
|Куяба
|35
|9
|10
|16
|28 - 37
|37
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|36
|9
|9
|18
|37 - 54
|36
|18.
|Сеара
|36
|6
|16
|14
|30 - 38
|34
|19.
|Аваи
|36
|7
|8
|21
|30 - 59
|29
|20.
|Жувентуде
|36
|3
|12
|21
|26 - 63
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|12
|5
|1
|37 - 14
|41
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|12
|4
|2
|37 - 11
|40
|3.
|Коринтианс
|18
|12
|4
|2
|24 - 10
|40
|4.
|Фламенго
|0:0
|18
|11
|3
|4
|36 - 13
|36
|5.
|Флуминенсе
|18
|11
|3
|4
|36 - 20
|36
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|10
|6
|2
|28 - 17
|36
|7.
|Коритиба Парана
|0:0
|18
|10
|4
|4
|22 - 14
|34
|8.
|Америка Минейро
|18
|9
|3
|6
|21 - 17
|30
|9.
|Сан-Паулу
|18
|8
|6
|4
|32 - 20
|30
|10.
|Сантос
|18
|8
|5
|5
|28 - 17
|29
|11.
|Ред Булл Брагантино
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|12.
|Атлетико Минейро
|17
|7
|5
|5
|22 - 16
|26
|13.
|Гойяс
|18
|6
|8
|4
|20 - 18
|26
|14.
|Форталеза
|0:1
|18
|6
|7
|5
|17 - 13
|25
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|18
|6
|4
|8
|21 - 22
|22
|16.
|Аваи
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|17.
|Куяба
|17
|5
|7
|5
|14 - 13
|22
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|18
|5
|4
|9
|15 - 19
|19
|19.
|Сеара
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|20.
|Жувентуде
|18
|2
|8
|8
|16 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|10
|7
|0
|26 - 11
|37
|2.
|Флуминенсе
|18
|8
|4
|6
|23 - 21
|28
|3.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|4.
|Фламенго
|0:0
|18
|7
|5
|6
|21 - 21
|26
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|6
|8
|4
|17 - 17
|26
|6.
|Атлетико Минейро
|18
|6
|8
|4
|19 - 19
|26
|7.
|Коринтианс
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|8.
|Форталеза
|0:1
|18
|7
|2
|9
|20 - 26
|23
|9.
|Америка Минейро
|18
|6
|4
|8
|17 - 20
|22
|10.
|Сан-Паулу
|18
|4
|9
|5
|19 - 21
|21
|11.
|Гойяс
|18
|5
|5
|8
|20 - 28
|20
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|5
|3
|10
|16 - 30
|18
|13.
|Сантос
|18
|4
|6
|8
|16 - 19
|18
|14.
|Сеара
|18
|3
|8
|7
|14 - 17
|17
|15.
|Куяба
|18
|4
|3
|11
|14 - 24
|15
|16.
|Ред Булл Брагантино
|18
|3
|6
|9
|20 - 30
|15
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|18
|3
|5
|10
|16 - 32
|14
|18.
|Жувентуде
|18
|1
|4
|13
|10 - 38
|7
|19.
|Аваи
|18
|1
|4
|13
|8 - 33
|7
|20.
|Коритиба Парана
|0:0
|18
|1
|2
|15
|13 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|24 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|19 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|18 (1)
|Аваи
|Bissoli
|14
|Сантос
|Marcos Leonardo
|13 (3)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 13
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 12
|Сеара
|Ричардсон
|1 12
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|13