Тур: 16. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
1:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолЗиб Арминдо
45' Желтая карточкаКристиансен Макс
47' Желтая карточкаЖан-Люк Домпе
49' Желтая карточкаМихальски Дамян
57' Желтая карточкаКиттель Сонни
63' Желтая карточкаГризбек Себастьян
63' Желтая карточкаБенеш Ласло
68' Желтая карточкаМефферт Йонас
86' Желтая карточкаФернандеш Даниэль
87' Красная карточкаТильман Тимоти
90' Желтая карточкаАмаечи Ксавьер
90' Желтая карточкаХргота Бранимир
90'+7
Ход матча
8'
1:0
45'
47'
49'
57'
63'
68'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
6 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
24
Йон
Марко
20
Рашль
Тобиас
39
Ахе
Рагнар
30
Зиб
Арминдо
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Йон МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Ахе РагнарНападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Tom Sanne
-
-
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Гамбург
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.6
0.17
Среднее время на гол
150
540
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.73
0.55
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
123
165
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|6 (1)
|0.38
|Михальски Дамян
|3
|0.19
|Зиб Арминдо
|3
|0.19
|Грин Джулиан
|2
|0.13
|Ахе Рагнар
|2
|0.13
|Аста Симон
|1
|0.06
|Тильман Тимоти
|1
|0.06
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.06
|Рашль Тобиас
|1
|0.06
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Йон Марко
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|9
|0.56
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|5
|0.31
|Бенеш Ласло
|2
|0.13
|Рейс Людовит
|2
|0.13
|Вушкович Марио
|2
|0.13
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.06
|Хайер Моритц
|1
|0.06
|Джатта Бейкери
|1
|0.06
|Tom Sanne
|1
|0.06
|Киттель Сонни
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гризбек Себастьян
|5
|0
|Аста Симон
|4
|0
|Кристиансен Макс
|3
|0
|Хаддади Уссама
|3
|0
|Ахе Рагнар
|3
|0
|Рашль Тобиас
|3
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Йон Марко
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Зиб Арминдо
|2
|0
|Oualid Mhamdi
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Шаффран Леон
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|3
|1
|Вушкович Марио
|3
|0
|Опоку Аарон
|1
|1
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|1
|Киттель Сонни
|2
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Мефферт Йонас
|2
|0
|Бенеш Ласло
|2
|0
|Хайер Моритц
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Рейс Людовит
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Жан-Люк Домпе
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Гамбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
8
0
Гройтер Фюрт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Гамбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
5
8
Гройтер Фюрт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Гамбург
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
11
Волевые поражения
13
8
Голы по времени матча
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
1
9%
5
36%
76-90
Пропущено
13
8
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
8%
3
38%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
38%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
50%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
5
45%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
15%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
3
38%
76-90
Забито
19
25
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
1
5%
1
4%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
5
26%
5
20%
31-45
6
32%
1
4%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
3
16%
10
40%
76-90
Пропущено
26
16
8 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
12%
7
44%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
7
27%
2
13%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
7
27%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2
Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгартер Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2
Гамбург
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гамбург - Ян 3:1 Падерборн - Гамбург 2:3 Гамбург - Магдебург 2:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0
Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Гамбург
Точный счет
2:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
3 раза 43%
2:3
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:2
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:3
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
132
69
96
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|15
|9
|5
|1
|25 - 14
|32
|2.
|Гамбург
|16
|10
|1
|5
|25 - 17
|31
|3.
|Хайденхайм
|16
|8
|6
|2
|28 - 16
|30
|4.
|Ганновер 96
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|5.
|Фортуна
|16
|8
|2
|6
|25 - 18
|26
|6.
|Падерборн
|16
|8
|2
|6
|34 - 20
|26
|7.
|Кайзерслаутерн
|16
|6
|8
|2
|27 - 22
|26
|8.
|Хольштайн Киль
|16
|6
|6
|4
|29 - 27
|24
|9.
|Гройтер Фюрт
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|10.
|Ян
|16
|5
|4
|7
|16 - 25
|19
|11.
|Ганза
|16
|5
|3
|8
|16 - 23
|18
|12.
|Айнтрахт Бр
|16
|4
|6
|6
|18 - 25
|18
|13.
|Карлсруэ
|16
|5
|2
|9
|22 - 26
|17
|14.
|Магдебург
|15
|5
|2
|8
|19 - 29
|17
|15.
|Санкт-Паули
|16
|3
|7
|6
|19 - 21
|16
|16.
|Нюрнберг
|16
|4
|4
|8
|14 - 24
|16
|17.
|Зандхаузен
|16
|4
|4
|8
|19 - 25
|16
|18.
|Арминия
|16
|4
|2
|10
|20 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|9
|6
|0
|3
|26 - 11
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|4.
|Ганновер 96
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Фортуна
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|6.
|Санкт-Паули
|8
|3
|5
|0
|13 - 6
|14
|7.
|Гройтер Фюрт
|9
|3
|5
|1
|13 - 12
|14
|8.
|Гамбург
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Ян
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|10.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|11.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Зандхаузен
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|14.
|Карлсруэ
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|15.
|Ганза
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|16.
|Арминия
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|17.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|14 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|4
|0
|13 - 8
|13
|4.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|4
|2
|16 - 18
|13
|5.
|Хайденхайм
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Ганновер 96
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Фортуна
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Магдебург
|8
|3
|1
|4
|13 - 17
|10
|9.
|Нюрнберг
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|10.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|4
|3
|8 - 15
|7
|13.
|Карлсруэ
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Ян
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Арминия
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Санкт-Паули
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|9 (1)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|8 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|7 (2)
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|7
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|7
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 5
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6