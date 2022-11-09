Тур: 16. Стадион: Jahnstadion Regensburg.
1:1
Конец матча
0'
1:0
11' ГолМакридис Хараламбос
1:1
15' ГолЛаубербах Лион
19' Желтая карточкаВиб Данило
74' Желтая карточкаНиколау Яннис
90' Желтая карточкаКраусе Робин
90'+5
Ход матча
11'
15'
1:1
19'
74'
90'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
11
Фабер
Конрад
33
Эльведи
Ян
27
Гюнтер
Лассе
30
Вит
Кристиан
29
Меес
Джошуа
23
Виб
Данило
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
21
Эндо
Кейта
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Фабер КонрадЗащитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
27 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
-
30 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Minos Gouras
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
-
21 Эндо КейтаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Emil Kischka
-
Главный тренер: Michael Schiele
История личных встреч
Ян
Айнтрахт Бр
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Среднее время на гол
67
108
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
Среднее время на гол
67
120
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|6 (1)
|0.38
|Калисканер Каан
|3
|0.19
|Макридис Хараламбос
|1
|0.06
|Меес Джошуа
|1
|0.06
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0.06
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.06
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.06
|Minos Gouras
|1
|0.06
|Схипноски Никлас
|0
|0
|Гюнтер Лассе
|0
|0
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Вит Кристиан
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|5
|0.31
|Ферай Иммануэль
|4
|0.25
|Лаубербах Лион
|2
|0.13
|Кауфманн Фабио
|2
|0.13
|Донкор Антон
|2
|0.13
|Краусе Робин
|1
|0.06
|Хеннинг Брайан
|1
|0.06
|Николау Яннис
|0
|0
|Ихорст Лук
|0
|0
|Виб Данило
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|6
|0
|Брайткройц Стив
|3
|1
|Саллер Бенедикт
|3
|0
|Эльведи Ян
|3
|0
|Овусу Принс-Осеи
|3
|0
|Альберс Андреас
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|2
|0
|Схипноски Никлас
|2
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Меес Джошуа
|1
|0
|Йылдырым Айгюн
|1
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Вит Кристиан
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Фабер Конрад
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусе Робин
|6
|0
|Николау Яннис
|4
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|4
|0
|Ферай Иммануэль
|4
|0
|Хеннинг Брайан
|3
|0
|Уджа Энтони
|2
|0
|Шульц Михаэль
|2
|0
|Де Медина Натан
|2
|0
|Кауфманн Фабио
|2
|0
|Донкор Антон
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Фейзич Ясмин
|1
|0
|Бенкович Филип
|1
|0
|Киевски Нико
|1
|0
|Эндо Кейта
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Виб Данило
|1
|0
Результаты матчей
Ян
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Айнтрахт Бр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
7
Ян
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Айнтрахт Бр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
6
10
Ян
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Айнтрахт Бр
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
10
17
Голы по времени матча
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
4
44%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
13
15
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
6
46%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
1
8%
4
27%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
Пропущено
11
10
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
3
27%
4
40%
61-75
5
45%
2
20%
76-90
Забито
17
18
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
5
29%
29%
3
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
2
12%
5
28%
46-60
4
24%
5
28%
61-75
3
18%
3
17%
76-90
Пропущено
24
25
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 15
7
29%
29%
3
12%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
5
21%
8
32%
61-75
6
25%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гамбург - Ян 3:1 Ян - Ганза 0:3 Ян - Зандхаузен 2:1 Ян - Фортуна 0:3
Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Магдебург - Ян 1:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Ян 4:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2
Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1
Результаты матчей
Ян
Айнтрахт Бр
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ян
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
44
45
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
62
25
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
106
610
610
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|15
|9
|5
|1
|25 - 14
|32
|2.
|Гамбург
|16
|10
|1
|5
|25 - 17
|31
|3.
|Хайденхайм
|16
|8
|6
|2
|28 - 16
|30
|4.
|Ганновер 96
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|5.
|Фортуна
|16
|8
|2
|6
|25 - 18
|26
|6.
|Падерборн
|16
|8
|2
|6
|34 - 20
|26
|7.
|Кайзерслаутерн
|16
|6
|8
|2
|27 - 22
|26
|8.
|Хольштайн Киль
|16
|6
|6
|4
|29 - 27
|24
|9.
|Гройтер Фюрт
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|10.
|Ян
|16
|5
|4
|7
|16 - 25
|19
|11.
|Ганза
|16
|5
|3
|8
|16 - 23
|18
|12.
|Айнтрахт Бр
|16
|4
|6
|6
|18 - 25
|18
|13.
|Карлсруэ
|16
|5
|2
|9
|22 - 26
|17
|14.
|Магдебург
|15
|5
|2
|8
|19 - 29
|17
|15.
|Санкт-Паули
|16
|3
|7
|6
|19 - 21
|16
|16.
|Нюрнберг
|16
|4
|4
|8
|14 - 24
|16
|17.
|Зандхаузен
|16
|4
|4
|8
|19 - 25
|16
|18.
|Арминия
|16
|4
|2
|10
|20 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|9
|6
|0
|3
|26 - 11
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|4.
|Ганновер 96
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Фортуна
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|6.
|Санкт-Паули
|8
|3
|5
|0
|13 - 6
|14
|7.
|Гройтер Фюрт
|9
|3
|5
|1
|13 - 12
|14
|8.
|Гамбург
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Ян
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|10.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|11.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Зандхаузен
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|14.
|Карлсруэ
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|15.
|Ганза
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|16.
|Арминия
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|17.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|14 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|4
|0
|13 - 8
|13
|4.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|4
|2
|16 - 18
|13
|5.
|Хайденхайм
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Ганновер 96
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Фортуна
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Магдебург
|8
|3
|1
|4
|13 - 17
|10
|9.
|Нюрнберг
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|10.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|4
|3
|8 - 15
|7
|13.
|Карлсруэ
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Ян
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Арминия
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Санкт-Паули
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|9 (1)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|8 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|7 (2)
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|7
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|7
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 5
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6