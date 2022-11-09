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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Ян
1:1
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
1:0
11' Гол
Макридис Хараламбос
1:1
15' Гол
Лаубербах Лион
19' Желтая карточка
Виб Данило
74' Желтая карточка
Николау Яннис
90' Желтая карточка
Краусе Робин
90'+5

Ход матча

11'
Макридис Хараламбос
1:0
15'
1:1
Лаубербах Лион
(Краусе Робин)
19'
 
Виб Данило
46'
Идризи Бленди
Гюнтер Лассе
 
64'
Овусу Принс-Осеи
Калисканер Каан
 
74'
 
Николау Яннис
76'
Minos Gouras
Меес Джошуа
 
76'
Схипноски Никлас
Макридис Хараламбос
 
80'
 
Цаунер Энрике Пенья
Кауфманн Фабио
85'
Саллер Бенедикт
Вит Кристиан
 
88'
 
Киевски Нико
Эндо Кейта
88'
 
Ибрахими Мехмет
Лаубербах Лион
90'
 
Краусе Робин
90'
 
Декарли Сауло
Краусе Робин

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
21
Киршбаум
Торстен
11
Фабер
Конрад
28
Нахрайнер
Себастьян
33
Эльведи
Ян
27
Гюнтер
Лассе
26
Макридис
Хараламбос
30
Вит
Кристиан
8
Тальхаммер
Максимилиан
29
Меес
Джошуа
10
Калисканер
Каан
19
Альберс
Андреас
1
Хофманн
Роб-Торбен
2
Шульц
Михаэль
18
Бенкович
Филип
23
Виб
Данило
7
Мультауп
Маурице
4
Николау
Яннис
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
21
Эндо
Кейта
37
Кауфманн
Фабио
20
Лаубербах
Лион
Ян
4-4-2
Айнтрахт Бр
3-3-2-2

История личных встреч

Ян
Айнтрахт Бр

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
1:0
Б3
2:0
Б3
0:3
Б3
1:0
Б3
1:0
Б3
2:0
Б3
0:3

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Среднее время на гол

67
108

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7

Среднее время на гол

67
120

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 6 (1) 0.38
Калисканер Каан 3 0.19
Макридис Хараламбос 1 0.06
Меес Джошуа 1 0.06
Овусу Принс-Осеи 1 0.06
Гимбер Бенедикт 1 0.06
Тальхаммер Максимилиан 1 0.06
Minos Gouras 1 0.06
Схипноски Никлас 0 0
Гюнтер Лассе 0 0
Саллер Бенедикт 0 0
Вит Кристиан 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 5 0.31
Ферай Иммануэль 4 0.25
Лаубербах Лион 2 0.13
Кауфманн Фабио 2 0.13
Донкор Антон 2 0.13
Краусе Робин 1 0.06
Хеннинг Брайан 1 0.06
Николау Яннис 0 0
Ихорст Лук 0 0
Виб Данило 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 6 0
Брайткройц Стив 3 1
Саллер Бенедикт 3 0
Эльведи Ян 3 0
Овусу Принс-Осеи 3 0
Альберс Андреас 2 0
Стоянович Деян 2 0
Тальхаммер Максимилиан 2 0
Схипноски Никлас 2 0
Кеннеди Скотт 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Гувара Леон 1 0
Меес Джошуа 1 0
Йылдырым Айгюн 1 0
Макридис Хараламбос 1 0
Вит Кристиан 1 0
Калисканер Каан 1 0
Фабер Конрад 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусе Робин 6 0
Николау Яннис 4 0
Маркс Ян-Хендрик 4 0
Ферай Иммануэль 4 0
Хеннинг Брайан 3 0
Уджа Энтони 2 0
Шульц Михаэль 2 0
Де Медина Натан 2 0
Кауфманн Фабио 2 0
Донкор Антон 2 0
Philipp Strompf 2 0
Фейзич Ясмин 1 0
Бенкович Филип 1 0
Киевски Нико 1 0
Эндо Кейта 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Виб Данило 1 0

Результаты матчей

Ян
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Айнтрахт Бр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
7
Ян
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Айнтрахт Бр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

6
10
Ян
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Айнтрахт Бр
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

10
17

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
4
44%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

13
15
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
6
46%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Пропущено

11
10
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
3
27%
4
40%
61-75
5
45%
2
20%
76-90

Забито

17
18
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
5
29%
29%
3
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
2
12%
5
28%
46-60
4
24%
5
28%
61-75
3
18%
3
17%
76-90

Пропущено

24
25
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 15
7
29%
29%
3
12%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
5
21%
8
32%
61-75
6
25%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гамбург - Ян 3:1 Ян - Ганза 0:3 Ян - Зандхаузен 2:1 Ян - Фортуна 0:3
Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Магдебург - Ян 1:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Ян 4:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2
Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1

Результаты матчей

Ян
Айнтрахт Бр

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ян
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
4
4
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
2
6
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
10
6
6
10
1.5
6
10
2
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 15 9 5 1 25 - 14 32
2. Гамбург 16 10 1 5 25 - 17 31
3. Хайденхайм 16 8 6 2 28 - 16 30
4. Ганновер 96 16 8 3 5 24 - 17 27
5. Фортуна 16 8 2 6 25 - 18 26
6. Падерборн 16 8 2 6 34 - 20 26
7. Кайзерслаутерн 16 6 8 2 27 - 22 26
8. Хольштайн Киль 16 6 6 4 29 - 27 24
9. Гройтер Фюрт 16 4 7 5 21 - 25 19
10. Ян 16 5 4 7 16 - 25 19
11. Ганза 16 5 3 8 16 - 23 18
12. Айнтрахт Бр 16 4 6 6 18 - 25 18
13. Карлсруэ 16 5 2 9 22 - 26 17
14. Магдебург 15 5 2 8 19 - 29 17
15. Санкт-Паули 16 3 7 6 19 - 21 16
16. Нюрнберг 16 4 4 8 14 - 24 16
17. Зандхаузен 16 4 4 8 19 - 25 16
18. Арминия 16 4 2 10 20 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 9 6 0 3 26 - 11 18
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 7 5 2 0 16 - 6 17
4. Ганновер 96 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Фортуна 7 5 1 1 16 - 6 16
6. Санкт-Паули 8 3 5 0 13 - 6 14
7. Гройтер Фюрт 9 3 5 1 13 - 12 14
8. Гамбург 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Ян 9 3 4 2 9 - 13 13
10. Кайзерслаутерн 9 3 4 2 14 - 14 13
11. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
12. Айнтрахт Бр 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Зандхаузен 8 3 2 3 12 - 12 11
14. Карлсруэ 8 3 1 4 12 - 13 10
15. Ганза 9 3 1 5 8 - 11 10
16. Арминия 7 3 0 4 13 - 13 9
17. Нюрнберг 7 2 1 4 6 - 10 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 8 6 0 2 14 - 9 18
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Кайзерслаутерн 7 3 4 0 13 - 8 13
4. Хольштайн Киль 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Хайденхайм 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Ганновер 96 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Фортуна 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Магдебург 8 3 1 4 13 - 17 10
9. Нюрнберг 9 2 3 4 8 - 14 9
10. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
11. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Айнтрахт Бр 8 1 4 3 8 - 15 7
13. Карлсруэ 8 2 1 5 10 - 13 7
14. Ян 7 2 0 5 7 - 12 6
15. Гройтер Фюрт 7 1 2 4 8 - 13 5
16. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Арминия 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Санкт-Паули 8 0 2 6 6 - 15 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 9 (1)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 8 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Ганновер 96 Нильсен Ховард 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганза Ингельссон Сванте 7
Ганновер 96 Кунце Фабиан 7
Ганза Ферхук Йон 1 5
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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