Тур: 16. Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald.
3:4
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаКюльветтер Кристиан
0:1
31' ГолЗирслебен Тим
0:2
40' ГолКляйндинст Тим
0:3
48' ГолКюльветтер Кристиан
1:3
50' ГолПапела Мервиль
1:4
73' ГолСесса Кевин
2:4
76' ГолКинсомби Кристиан
77' Желтая карточкаЗирслебен Тим
3:4
80' ГолЭшвайн Александер
80' Желтая карточкаТоеркауф Норман
85' Желтая карточкаЭшвайн Александер
90' Желтая карточкаБесте Ян-Никлас
90'+5
Ход матча
31'
0:1
40'
0:2
48'
50'
1:3
73'
1:4
76'
77'
80'
80'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 7
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
11
Окс
Филипп
26
Бахманн
Яник
21
Adrian
Beck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Окс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Зикер АрнеЗащитник
-
28 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Адеми КемальНападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Adrian BeckПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Зандхаузен
Хайденхайм
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
100%
6 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 7 побед
24 матча
16.7%
29.2%
54.1%
4 победы 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Среднее время на гол
54
77
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
1.42
1.08
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
63
83
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Давид
|6 (1)
|0.38
|Кинсомби Кристиан
|3
|0.19
|Эшвайн Александер
|3
|0.19
|Бахманн Яник
|2
|0.13
|Айдини Басхким
|2
|0.13
|Жиров Александр
|1
|0.06
|Кутуджу Ахмед
|1
|0.06
|Папела Мервиль
|1
|0.06
|Суку Себио
|0
|0
|Думич Дарио
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|7
|0.44
|Бесте Ян-Никлас
|5 (1)
|0.31
|Томалла Денис
|5
|0.31
|Adrian Beck
|2
|0.13
|Сесса Кевин
|2
|0.13
|Майнка Патрик
|2
|0.13
|Буш Марнон
|1
|0.06
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0.06
|Шиммер Штефан
|1
|0.06
|Зирслебен Тим
|1
|0.06
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
|Шёппнер Ян
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трибулл Том
|4
|1
|Эшвайн Александер
|5
|0
|Бахманн Яник
|5
|0
|Думич Дарио
|3
|0
|Папела Мервиль
|3
|0
|Айдини Басхким
|3
|0
|Ценга Эрик
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Кинсомби Давид
|2
|0
|Окс Филипп
|2
|0
|Зикер Арне
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Дикмайер Деннис
|1
|0
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Суку Себио
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Хён Иммануэль
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|5
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0
|Малони Леннард
|3
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Зирслебен Тим
|2
|0
|Тоеркауф Норман
|1
|0
|Буш Марнон
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
Результаты матчей
Зандхаузен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Хайденхайм
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
8
4
Зандхаузен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Хайденхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
3
15
Зандхаузен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Хайденхайм
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
11
19
Голы по времени матча
Забито
12
12
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Пропущено
12
10
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
4
33%
1
10%
61-75
1
8%
4
40%
76-90
Забито
8
15
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
4
50%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
2
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
3
43%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Забито
20
27
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
5
25%
2
7%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
2
10%
8
30%
30%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
6
30%
4
15%
61-75
3
15%
6
22%
76-90
Пропущено
24
17
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
3
13%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
8
33%
5
29%
29%
46-60
6
25%
1
6%
61-75
3
13%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ганза - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Ян - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Карлсруэ 2:2
Падерборн - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Магдебург 1:0 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0
Хайденхайм
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хайденхайм - Падерборн 3:0 Магдебург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1 Унион Берлин - Хайденхайм 2:0
Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1 Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Дорфмеркинген - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1
Результаты матчей
Зандхаузен
Хайденхайм
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Зандхаузен
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
61
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
511
97
115
511
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|15
|9
|5
|1
|25 - 14
|32
|2.
|Гамбург
|16
|10
|1
|5
|25 - 17
|31
|3.
|Хайденхайм
|16
|8
|6
|2
|28 - 16
|30
|4.
|Ганновер 96
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|5.
|Фортуна
|16
|8
|2
|6
|25 - 18
|26
|6.
|Падерборн
|16
|8
|2
|6
|34 - 20
|26
|7.
|Кайзерслаутерн
|16
|6
|8
|2
|27 - 22
|26
|8.
|Хольштайн Киль
|16
|6
|6
|4
|29 - 27
|24
|9.
|Гройтер Фюрт
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|10.
|Ян
|16
|5
|4
|7
|16 - 25
|19
|11.
|Ганза
|16
|5
|3
|8
|16 - 23
|18
|12.
|Айнтрахт Бр
|16
|4
|6
|6
|18 - 25
|18
|13.
|Карлсруэ
|16
|5
|2
|9
|22 - 26
|17
|14.
|Магдебург
|15
|5
|2
|8
|19 - 29
|17
|15.
|Санкт-Паули
|16
|3
|7
|6
|19 - 21
|16
|16.
|Нюрнберг
|16
|4
|4
|8
|14 - 24
|16
|17.
|Зандхаузен
|16
|4
|4
|8
|19 - 25
|16
|18.
|Арминия
|16
|4
|2
|10
|20 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|9
|6
|0
|3
|26 - 11
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|4.
|Ганновер 96
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Фортуна
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|6.
|Санкт-Паули
|8
|3
|5
|0
|13 - 6
|14
|7.
|Гройтер Фюрт
|9
|3
|5
|1
|13 - 12
|14
|8.
|Гамбург
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Ян
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|10.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|11.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Зандхаузен
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|14.
|Карлсруэ
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|15.
|Ганза
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|16.
|Арминия
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|17.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|14 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|4
|0
|13 - 8
|13
|4.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|4
|2
|16 - 18
|13
|5.
|Хайденхайм
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Ганновер 96
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Фортуна
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Магдебург
|8
|3
|1
|4
|13 - 17
|10
|9.
|Нюрнберг
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|10.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|4
|3
|8 - 15
|7
|13.
|Карлсруэ
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Ян
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Арминия
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Санкт-Паули
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|9 (1)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|8 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|7 (2)
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|7
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|7
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 5
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6