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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Зандхаузен
3:4
Конец матча
Хайденхайм
0'
27' Желтая карточка
Кюльветтер Кристиан
0:1
31' Гол
Зирслебен Тим
0:2
40' Гол
Кляйндинст Тим
0:3
48' Гол
Кюльветтер Кристиан
1:3
50' Гол
Папела Мервиль
1:4
73' Гол
Сесса Кевин
2:4
76' Гол
Кинсомби Кристиан
77' Желтая карточка
Зирслебен Тим
3:4
80' Гол
Эшвайн Александер
80' Желтая карточка
Тоеркауф Норман
85' Желтая карточка
Эшвайн Александер
90' Желтая карточка
Бесте Ян-Никлас
90'+5
1
Древес
Патрик
15
Хён
Иммануэль
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
19
Айдини
Басхким
24
Папела
Мервиль
11
Окс
Филипп
10
Кинсомби
Давид
26
Бахманн
Яник
8
Кинсомби
Кристиан
30
Эшвайн
Александер
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
30
Тоеркауф
Норман
24
Кюльветтер
Кристиан
21
Adrian
Beck
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Зандхаузен
3-3-2-2
Хайденхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Зандхаузен
Хайденхайм

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
100%
6 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 7 побед

24 матча

16.7%
29.2%
54.1%
4 победы 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:3
Б2
2:1
Б2
4:0
Б2
0:1
Б2
0:2
Б2
2:3
Б2
1:2
К
3:0
Б2
2:0
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
1:1
К
0:0
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
3:0
Б3
1:2
Б3
2:1
Б3
1:2
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
3:0

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

1.42
1.08

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

63
83

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Давид 6 (1) 0.38
Кинсомби Кристиан 3 0.19
Эшвайн Александер 3 0.19
Бахманн Яник 2 0.13
Айдини Басхким 2 0.13
Жиров Александр 1 0.06
Кутуджу Ахмед 1 0.06
Папела Мервиль 1 0.06
Суку Себио 0 0
Думич Дарио 0 0
Ценга Эрик 0 0
Окороджи Чима 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 7 0.44
Бесте Ян-Никлас 5 (1) 0.31
Томалла Денис 5 0.31
Adrian Beck 2 0.13
Сесса Кевин 2 0.13
Майнка Патрик 2 0.13
Буш Марнон 1 0.06
Кюльветтер Кристиан 1 0.06
Шиммер Штефан 1 0.06
Зирслебен Тим 1 0.06
Фёренбах Йонас 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0
Шёппнер Ян 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трибулл Том 4 1
Эшвайн Александер 5 0
Бахманн Яник 5 0
Думич Дарио 3 0
Папела Мервиль 3 0
Айдини Басхким 3 0
Ценга Эрик 2 0
Жиров Александр 2 0
Кинсомби Давид 2 0
Окс Филипп 2 0
Зикер Арне 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Дикмайер Деннис 1 0
Рицмайер Марсель 1 0
Древес Патрик 1 0
Суку Себио 1 0
Окороджи Чима 1 0
Хён Иммануэль 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Кутуджу Ахмед 1 0
Abu-Bekir El-Zein 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 5 0
Кюльветтер Кристиан 3 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Малони Леннард 3 0
Гейпль Андреас 2 0
Майнка Патрик 2 0
Зирслебен Тим 2 0
Тоеркауф Норман 1 0
Буш Марнон 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0
Сесса Кевин 1 0
Шёппнер Ян 1 0

Результаты матчей

Зандхаузен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Хайденхайм
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

8
4
Зандхаузен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Хайденхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

3
15
Зандхаузен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Хайденхайм
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

11
19

Голы по времени матча

Забито

12
12
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Пропущено

12
10
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
4
33%
1
10%
61-75
1
8%
4
40%
76-90

Забито

8
15
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
4
50%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
2
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
3
43%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Забито

20
27
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
5
25%
2
7%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
2
10%
8
30%
30%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
6
30%
4
15%
61-75
3
15%
6
22%
76-90

Пропущено

24
17
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
3
13%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
8
33%
5
29%
29%
46-60
6
25%
1
6%
61-75
3
13%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ганза - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Ян - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Карлсруэ 2:2
Падерборн - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Магдебург 1:0 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0
Хайденхайм
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хайденхайм - Падерборн 3:0 Магдебург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1 Унион Берлин - Хайденхайм 2:0
Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1 Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Дорфмеркинген - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1

Результаты матчей

Зандхаузен
Хайденхайм

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Зандхаузен
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
6
1
1
7
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
9
7
1
15
2.5
5
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 15 9 5 1 25 - 14 32
2. Гамбург 16 10 1 5 25 - 17 31
3. Хайденхайм 16 8 6 2 28 - 16 30
4. Ганновер 96 16 8 3 5 24 - 17 27
5. Фортуна 16 8 2 6 25 - 18 26
6. Падерборн 16 8 2 6 34 - 20 26
7. Кайзерслаутерн 16 6 8 2 27 - 22 26
8. Хольштайн Киль 16 6 6 4 29 - 27 24
9. Гройтер Фюрт 16 4 7 5 21 - 25 19
10. Ян 16 5 4 7 16 - 25 19
11. Ганза 16 5 3 8 16 - 23 18
12. Айнтрахт Бр 16 4 6 6 18 - 25 18
13. Карлсруэ 16 5 2 9 22 - 26 17
14. Магдебург 15 5 2 8 19 - 29 17
15. Санкт-Паули 16 3 7 6 19 - 21 16
16. Нюрнберг 16 4 4 8 14 - 24 16
17. Зандхаузен 16 4 4 8 19 - 25 16
18. Арминия 16 4 2 10 20 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 9 6 0 3 26 - 11 18
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 7 5 2 0 16 - 6 17
4. Ганновер 96 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Фортуна 7 5 1 1 16 - 6 16
6. Санкт-Паули 8 3 5 0 13 - 6 14
7. Гройтер Фюрт 9 3 5 1 13 - 12 14
8. Гамбург 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Ян 9 3 4 2 9 - 13 13
10. Кайзерслаутерн 9 3 4 2 14 - 14 13
11. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
12. Айнтрахт Бр 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Зандхаузен 8 3 2 3 12 - 12 11
14. Карлсруэ 8 3 1 4 12 - 13 10
15. Ганза 9 3 1 5 8 - 11 10
16. Арминия 7 3 0 4 13 - 13 9
17. Нюрнберг 7 2 1 4 6 - 10 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 8 6 0 2 14 - 9 18
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Кайзерслаутерн 7 3 4 0 13 - 8 13
4. Хольштайн Киль 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Хайденхайм 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Ганновер 96 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Фортуна 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Магдебург 8 3 1 4 13 - 17 10
9. Нюрнберг 9 2 3 4 8 - 14 9
10. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
11. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Айнтрахт Бр 8 1 4 3 8 - 15 7
13. Карлсруэ 8 2 1 5 10 - 13 7
14. Ян 7 2 0 5 7 - 12 6
15. Гройтер Фюрт 7 1 2 4 8 - 13 5
16. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Арминия 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Санкт-Паули 8 0 2 6 6 - 15 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 9 (1)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 8 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Ганновер 96 Нильсен Ховард 7 (2)
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Топ нарушителей
Ганза Ингельссон Сванте 7
Ганновер 96 Кунце Фабиан 7
Ганза Ферхук Йон 1 5
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Кляйндинст Тим бьет в цель!
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Зирслебен Тим бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Кюльветтер Кристиан получил желтую карточку от судьи
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