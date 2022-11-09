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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 2'
Фрайбург
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 129
РБ Лейпциг 79.8% (103)
X 15.5% (20)
Фрайбург 4.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Фрайбург
4.40
4.00
4.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
37
Диалло
Абду
23
Хальстенберг
Марсель
17
Собослаи
Доминик
24
Шлагер
Ксавер
44
Кампль
Кевин
7
Ольмо
Дани
19
Андре
Силва
18
Нкунку
Кристофер
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
25
Сильдиллия
Килианн
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
42
Доан
Рицу
38
Грегорич
Михаэль
29
Чон
У-Ён
РБ Лейпциг
4-4-2
Фрайбург
3-4-3

История личных встреч

РБ Лейпциг
Фрайбург

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:4
Б2
2:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2.29
1.5

Среднее время на гол

39
60

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Среднее время на гол

60
126

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.87
1.13

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

48
79

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 11 (2) 0.85
Вернер Тимо 4 0.31
Орбан Вилли 3 0.23
Собослаи Доминик 1 0.08
Ольмо Дани 1 0.08
Форсберг Эмиль 1 0.08
Айдара Амаду 1 0.08
Андре Силва 1 0.08
Диалло Абду 1 0.08
Новоа Уго 1 0.08
Хальстенберг Марсель 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0
Симакан Мохамед 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 6 (2) 0.46
Грегорич Михаэль 5 0.38
Гинтер Маттиас 2 0.15
Доан Рицу 2 0.15
Киере Даниэль-Кофи 2 0.15
Чон У-Ён 1 0.08
Кюблер Лукас 1 0.08
Шаде Кевин 1 0.08
Эггештайн Максимилиан 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Гюнтер Кристиан 0 0
Кайтель Янник 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 5 0
Кампль Кевин 4 0
Лаймер Конрад 2 0
Диалло Абду 2 0
Раум Давид 2 0
Собослаи Доминик 0 1
Форсберг Эмиль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Сорлот Александр 1 0
Андре Силва 1 0
Айдара Амаду 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 4 0
Гюнтер Кристиан 3 0
Грегорич Михаэль 2 0
Гинтер Маттиас 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Кайтель Янник 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Доан Рицу 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Фрайбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
2
РБ Лейпциг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Фрайбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

8
7
РБ Лейпциг
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Фрайбург
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

11
9

Голы по времени матча

Забито

17
12
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
18%
1
8%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
2
12%
4
33%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
4
24%
2
17%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
67%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
4
44%
1
13%
76-90

Пропущено

15
4
9 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
3
20%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
3
75%
76-90

Забито

26
20
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
4
15%
2
10%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
3
12%
7
35%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
8
31%
3
15%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
6%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
7
39%
2
15%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
1
6%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 РБ Лейпциг - Байер Л 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2
Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2
Фрайбург
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фрайбург - Кёльн 2:0 Карабах - Фрайбург 1:1 Шальке 04 - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Олимпиакос 1:1
Фрайбург - Вердер 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Бавария - Фрайбург 5:0 Нант - Фрайбург 0:4 Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Фрайбург

Точный счет

2:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
2.5
Больше Меньше
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
4
3
2
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
8
5
1.5
7
6
5
8
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 9 4 1 47 - 13 31
2. Фрайбург 0:0 Заявка 14 8 4 2 20 - 13 28
3. Унион Берлин 0:0 Заявка 14 8 3 3 21 - 14 27
4. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 23 - 17 25
5. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 14 7 3 4 27 - 21 24
6. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 14 6 5 3 25 - 19 23
7. Вердер Заявка 14 6 3 5 24 - 25 21
8. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
9. Майнц 0:0 Заявка 14 5 4 5 18 - 22 19
10. Боруссия М Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
11. Хоффенхайм 0:0 Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
12. Кёльн Заявка 14 4 5 5 21 - 27 17
13. Аугсбург 0:0 Заявка 14 4 3 7 16 - 23 15
14. Байер Л Заявка 14 4 3 7 23 - 26 15
15. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 18 - 25 14
16. Герта Заявка 14 2 5 7 17 - 22 11
17. Бохум Заявка 14 3 1 10 13 - 36 10
18. Шальке 04 0:0 Заявка 14 1 4 9 12 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 4 17
3. Унион Берлин 0:0 Заявка 7 5 2 0 12 - 4 17
4. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
5. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
6. Фрайбург 0:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
7. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 3 2 3 14 - 11 11
9. Кёльн Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
10. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
11. Вердер Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
14. Байер Л Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
15. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Майнц 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Аугсбург 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
18. Шальке 04 0:0 Заявка 7 1 2 4 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 0:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
2. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
3. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц 0:0 Заявка 8 4 1 3 11 - 14 13
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Аугсбург 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 6 9
9. Боруссия Д Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Байер Л Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
13. Кёльн Заявка 7 1 3 3 10 - 18 6
14. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
15. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 0:0 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (3)
Бавария Гнабри Серж 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    РБ Лейпциг пытается что-то создать.
  • 1'
    РБ Лейпциг контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    РБ Лейпциг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
РБ Лейпциг 79.8% (103)
X 15.5% (20)
Фрайбург 4.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Фрайбург
4.40
4.00
4.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч РБ Лейпциг 0:0 Фрайбург онлайн

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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Фрайбург

Исход игры
РБ Лейпциг
79.8% (103)
Ничья
15.5% (20)
Фрайбург
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
70.83% (85)
Меньше
29.17% (35)
Обе команды забьют
Да
79.17% (95)
Нет
20.83% (25)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
49.6% (64)
2:0 РБ Лейпциг
11.6% (15)
1:1 Ничья
9.3% (12)
3:1 РБ Лейпциг
6.2% (8)
1:0 РБ Лейпциг
3.9% (5)
3:2 РБ Лейпциг
3.1% (4)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:2 Фрайбург
1.6% (2)
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