  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 40000 Главный судья: Осмерс Харм
РБ Лейпциг
3:1
Конец матча
Фрайбург
0'
41' Желтая карточка
Доан Рицу
43' Желтая карточка
Чон У-Ён
46' Желтая карточка
Сильдиллия Килианн
1:0
54' Гол
Симакан Мохамед
2:0
56' Гол
Нкунку Кристофер
2:1
66' Гол
Кюблер Лукас
3:1
78' Пенальти
Форсберг Эмиль
88' Желтая карточка
Шаллаи Роланд
90' Желтая карточка
Нкунку Кристофер
90'+6

Ход матча

23'
Хенрихс Бенджамин
Гвардиол Йошко
 
41'
 
Доан Рицу
43'
 
Чон У-Ён
46'
 
Сильдиллия Килианн
54'
Симакан Мохамед
1:0
55'
 
Шаде Кевин
Грегорич Михаэль
55'
 
Шаллаи Роланд
Гюнтер Кристиан
56'
Нкунку Кристофер
(Собослаи Доминик)
2:0
59'
 
Хёлер Лукас
Чон У-Ён
59'
 
Грифо Винченцо
Доан Рицу
60'
Форсберг Эмиль
Ольмо Дани
 
66'
2:1
Кюблер Лукас
78'
Форсберг Эмиль
3:1
83'
Айдара Амаду
Кампль Кевин
 
83'
Поульсен Юссуф
Собослаи Доминик
 
83'
Раум Давид
Андре Силва
 
83'
 
Кайтель Янник
Хёфлер Николас
88'
 
Шаллаи Роланд
90'
Нкунку Кристофер
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
РБ Лейпциг 79.8% (103)
X 15.5% (20)
Фрайбург 4.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
23
Хальстенберг
Марсель
17
Собослаи
Доминик
24
Шлагер
Ксавер
44
Кампль
Кевин
7
Ольмо
Дани
19
Андре
Силва
18
Нкунку
Кристофер
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
25
Сильдиллия
Килианн
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
42
Доан
Рицу
38
Грегорич
Михаэль
29
Чон
У-Ён
РБ Лейпциг
4-4-2
Фрайбург
3-4-3

История личных встреч

РБ Лейпциг
Фрайбург

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:4
Б2
2:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2.29
1.5

Среднее время на гол

39
60

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Среднее время на гол

60
126

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.87
1.13

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

48
79

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 12 (2) 0.86
Вернер Тимо 4 0.29
Орбан Вилли 3 0.21
Форсберг Эмиль 2 (1) 0.14
Собослаи Доминик 1 0.07
Ольмо Дани 1 0.07
Айдара Амаду 1 0.07
Симакан Мохамед 1 0.07
Андре Силва 1 0.07
Диалло Абду 1 0.07
Новоа Уго 1 0.07
Хальстенберг Марсель 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 6 (2) 0.43
Грегорич Михаэль 5 0.36
Гинтер Маттиас 2 0.14
Доан Рицу 2 0.14
Кюблер Лукас 2 0.14
Киере Даниэль-Кофи 2 0.14
Чон У-Ён 1 0.07
Шаде Кевин 1 0.07
Эггештайн Максимилиан 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Гюнтер Кристиан 0 0
Кайтель Янник 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 5 0
Кампль Кевин 4 0
Лаймер Конрад 2 0
Диалло Абду 2 0
Раум Давид 2 0
Собослаи Доминик 0 1
Форсберг Эмиль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Сорлот Александр 1 0
Андре Силва 1 0
Нкунку Кристофер 1 0
Айдара Амаду 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 4 0
Гюнтер Кристиан 3 0
Шаллаи Роланд 3 0
Грегорич Михаэль 2 0
Гинтер Маттиас 2 0
Доан Рицу 2 0
Кайтель Янник 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0
Чон У-Ён 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Фрайбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
3
РБ Лейпциг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Фрайбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

8
7
РБ Лейпциг
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Фрайбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

11
10

Голы по времени матча

Забито

20
13
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
15%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
4
20%
4
31%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
5
25%
2
15%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
75%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
4
44%
1
13%
76-90

Пропущено

15
4
9 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
3
20%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
3
75%
76-90

Забито

29
21
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
4
14%
2
10%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
4
14%
3
14%
31-45
5
17%
7
33%
46-60
3
10%
5
24%
61-75
9
31%
3
14%
76-90

Пропущено

19
16
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
7
37%
2
13%
31-45
3
16%
5
31%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
1
5%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 РБ Лейпциг - Байер Л 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2
Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2
Фрайбург
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фрайбург - Кёльн 2:0 Карабах - Фрайбург 1:1 Шальке 04 - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Олимпиакос 1:1
Фрайбург - Вердер 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Бавария - Фрайбург 5:0 Нант - Фрайбург 0:4 Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Фрайбург

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
2.5
Больше Меньше
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
4
4
2
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
9
5
1.5
7
7
6
8
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 9 4 1 47 - 13 31
2. Унион Берлин Заявка 14 8 3 3 23 - 16 27
3. Фрайбург Заявка 14 8 3 3 21 - 16 27
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 2 4 31 - 23 26
5. РБ Лейпциг Заявка 14 7 4 3 28 - 20 25
6. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 23 - 17 25
7. Вердер Заявка 14 6 3 5 24 - 25 21
8. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
9. Боруссия М Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
10. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
11. Майнц Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
12. Кёльн Заявка 14 4 5 5 21 - 27 17
13. Аугсбург Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
14. Байер Л Заявка 14 4 3 7 23 - 26 15
15. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 18 - 25 14
16. Герта Заявка 14 2 5 7 17 - 22 11
17. Бохум Заявка 14 3 1 10 13 - 36 10
18. Шальке 04 Заявка 14 2 3 9 13 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 19 - 5 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
3. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 14 - 6 17
4. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
5. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
7. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
8. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Кёльн Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
10. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
11. Вердер Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
12. Хоффенхайм Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
14. Байер Л Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
15. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Шальке 04 Заявка 7 2 1 4 9 - 17 7
17. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 8 4 0 4 11 - 15 12
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
7. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. Боруссия Д Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
9. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Байер Л Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
12. Кёльн Заявка 7 1 3 3 10 - 18 6
13. РБ Лейпциг Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
14. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
15. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (3)
Бавария Гнабри Серж 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 7
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: РБ Лейпциг: 57%, Фрайбург: 43%.
    • Травма, повреждение
      90'
      Симакан Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Шаллаи Роланд нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 90'
      Шаде Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 89'
      Фрайбург контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    РБ Лейпциг 79.8% (103)
    X 15.5% (20)
    Фрайбург 4.7% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    79.8% (103)
    Ничья
    15.5% (20)
    Фрайбург
    4.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.83% (85)
    Меньше
    29.17% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (95)
    Нет
    20.83% (25)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    49.6% (64)
    2:0 РБ Лейпциг
    11.6% (15)
    1:1 Ничья
    9.3% (12)
    3:1 РБ Лейпциг
    6.2% (8)
    1:0 РБ Лейпциг
    3.9% (5)
    3:2 РБ Лейпциг
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    1:2 Фрайбург
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     