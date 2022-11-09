Тур: 14. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Зрители: 40000 Главный судья: Осмерс Харм
3:1
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаДоан Рицу
43' Желтая карточкаЧон У-Ён
46' Желтая карточкаСильдиллия Килианн
1:0
54' ГолСимакан Мохамед
2:0
56' ГолНкунку Кристофер
2:1
66' ГолКюблер Лукас
3:1
78' ПенальтиФорсберг Эмиль
88' Желтая карточкаШаллаи Роланд
90' Желтая карточкаНкунку Кристофер
90'+6
Ход матча
41'
43'
54'
1:0
56'
59'
66'
2:1
78'
3:1
88'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 0
Владение мячом
21
Бласвих
Янис
44
Кампль
Кевин
19
Андре
Силва
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
29
Чон
У-Ён
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
-
37 Диалло АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Новоа УгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуНападающий
- Нападающий
-
29 Чон У-ЁнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шаде КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Фрайбург
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
2.29
1.5
Среднее время на гол
39
60
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Среднее время на гол
60
126
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.87
1.13
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
48
79
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|12 (2)
|0.86
|Вернер Тимо
|4
|0.29
|Орбан Вилли
|3
|0.21
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|0.14
|Собослаи Доминик
|1
|0.07
|Ольмо Дани
|1
|0.07
|Айдара Амаду
|1
|0.07
|Симакан Мохамед
|1
|0.07
|Андре Силва
|1
|0.07
|Диалло Абду
|1
|0.07
|Новоа Уго
|1
|0.07
|Хальстенберг Марсель
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|6 (2)
|0.43
|Грегорич Михаэль
|5
|0.36
|Гинтер Маттиас
|2
|0.14
|Доан Рицу
|2
|0.14
|Кюблер Лукас
|2
|0.14
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|0.14
|Чон У-Ён
|1
|0.07
|Шаде Кевин
|1
|0.07
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Кайтель Янник
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенрихс Бенджамин
|5
|0
|Кампль Кевин
|4
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Диалло Абду
|2
|0
|Раум Давид
|2
|0
|Собослаи Доминик
|0
|1
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|Айдара Амаду
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|4
|0
|Гюнтер Кристиан
|3
|0
|Шаллаи Роланд
|3
|0
|Грегорич Михаэль
|2
|0
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Доан Рицу
|2
|0
|Кайтель Янник
|2
|0
|Сильдиллия Килианн
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|Чон У-Ён
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Фрайбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
3
РБ Лейпциг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Фрайбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
8
7
РБ Лейпциг
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Фрайбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
11
10
Голы по времени матча
Забито
20
13
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
15%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
4
20%
4
31%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
5
25%
2
15%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
75%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
4
44%
1
13%
76-90
Пропущено
15
4
9 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
3
20%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
3
75%
76-90
Забито
29
21
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
4
14%
2
10%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
4
14%
3
14%
31-45
5
17%
7
33%
46-60
3
10%
5
24%
61-75
9
31%
3
14%
76-90
Пропущено
19
16
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
7
37%
2
13%
31-45
3
16%
5
31%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
1
5%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 РБ Лейпциг - Байер Л 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2
Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2
Фрайбург
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фрайбург - Кёльн 2:0 Карабах - Фрайбург 1:1 Шальке 04 - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Олимпиакос 1:1
Фрайбург - Вердер 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Бавария - Фрайбург 5:0 Нант - Фрайбург 0:4 Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Фрайбург
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
25
44
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
95
77
68
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|47 - 13
|31
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 16
|27
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|31 - 23
|26
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 20
|25
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|23 - 17
|25
|7.
|Вердер
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 25
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|12.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 27
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|14.
|Байер Л
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 26
|15
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 22
|11
|17.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|13 - 36
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|26 - 6
|17
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 6
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|14.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 17
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 7
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 18
|6
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 22
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|10 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|9 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Бавария
|Гнабри Серж
|7 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|7
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург
Исход игры
РБ Лейпциг
79.8% (103)
Ничья
15.5% (20)
Фрайбург
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
70.83% (85)
Меньше
29.17% (35)
Обе команды забьют
Да
79.17% (95)
Нет
20.83% (25)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
49.6% (64)
2:0 РБ Лейпциг
11.6% (15)
1:1 Ничья
9.3% (12)
3:1 РБ Лейпциг
6.2% (8)
1:0 РБ Лейпциг
3.9% (5)
3:2 РБ Лейпциг
3.1% (4)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:2 Фрайбург
1.6% (2)
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