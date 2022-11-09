Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

49' Команда РБ Лейпциг играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Гюнтер Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Чон У-Ён - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Удар от ворот произведет Фрайбург

41' Доан Рицу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Собослаи Доминик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Хенрихс Бенджамин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Удар от ворот произведет Фрайбург

39' Собослаи Доминик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' ШТАНГА! Пробил головой Орбан Вилли прямо в каркас ворот!

36' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Хёфлер Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Хальстенберг Марсель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Ольмо Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Матч возобновится спорным мячом

32' Грегорич Михаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Собослаи Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Фрайбург

28' Собослаи Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

25' Симакан Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Фрайбург

25' Оооо... вот это был удар! Андре Силва должен был забить с этой позиции.

24' Андре Силва оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Шлагер Ксавер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Хорошую попытку сделал Чон У-Ён . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Йошко Гвардиол получил травму и заменен. Хенрихс Бенджамин выходит на поле.

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновится спорным мячом

19' Ох, нехорошо это выглядит. Йошко Гвардиол получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удар от ворот произведет Фрайбург

16' Оооо... вот это был удар! Нкунку Кристофер должен был забить с этой позиции.

16' ШТАНГА! Так было близко к голу - Нкунку Кристофер нанес удар в каркас ворот!

16' Собослаи Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

11' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру