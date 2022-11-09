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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Айнтрахт Фр
0:0
Первый тайм: 2'
Хоффенхайм
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 128
Айнтрахт Фр 82.8% (106)
X 14.8% (19)
Хоффенхайм 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Хоффенхайм
4.80
4.38
4.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
6
Якич
Кристиян
2
Н'Дика
Эван
26
Эбимбе
Эрик
36
Кнауфф
Ансгар
15
Камада
Даити
8
Соу
Джибриль
29
Линдстрём
Йеспер
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
22
Фогт
Кевин
26
Куарежма
Эдуарду
3
Кадержабек
Павел
11
Анхелиньо
Хосе
35
Дамар
Мухаммед
8
Гайгер
Деннис
14
Баумгартнер
Кристоф
27
Крамарич
Андрей
33
Рюттер
Жоржиньо
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Хоффенхайм
3-5-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Хоффенхайм

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

26 матчей

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Б
2:2
Б
3:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
3:1
Б
3:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:4
Б
1:0
Б
0:4
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.31
1.38

Среднее время на гол

68
65

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.15
1.46

Среднее время на гол

78
61

Всего голов

32
37

Голов в среднем за матч

1.23
1.42

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

73
63

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 7 (2) 0.54
Линдстрём Йеспер 5 0.38
Коло-Муани Рандаль 3 0.23
Роде Себастьян 3 0.23
Гётце Марио 2 0.15
Эбимбе Эрик 1 0.08
Борре Рафаэль 1 (1) 0.08
Тута 1 0.08
Аларио Лукас 1 0.08
Соу Джибриль 1 0.08
Якич Кристиян 1 0.08
Кнауфф Ансгар 1 0.08
Ленц Кристофер 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббур Мунас 4 0.31
Крамарич Андрей 3 0.23
Сков Роберт 3 (2) 0.23
Баумгартнер Кристоф 2 0.15
Рюттер Жоржиньо 2 0.15
Гайгер Деннис 1 0.08
Прёмель Гриша 1 0.08
Кабак Озан 1 0.08
Кадержабек Павел 1 0.08
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.08
Анхелиньо Хосе 0 0
Руди Себастьян 0 0
Штиллер Анджело 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибриль 4 0
Коло-Муани Рандаль 1 1
Тута 2 0
Роде Себастьян 2 0
Трапп Кевин 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Костич Филип 1 0
Камада Даити 1 0
Якич Кристиян 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 5 1
Фогт Кевин 5 0
Акпогума Кевин 4 0
Гайгер Деннис 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Пош Штефан 1 1
Баумгартнер Кристоф 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Даббур Мунас 1 0
Сков Роберт 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Самассеку Диади 1 0
Нсоки Стенли 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хоффенхайм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3
Айнтрахт Фр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хоффенхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

13
8
Айнтрахт Фр
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Хоффенхайм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

16
11

Голы по времени матча

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
7%
2
22%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
4
29%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
33%
2
20%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Забито

28
19
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
5
18%
3
16%
1-15
4
14%
3
16%
16-30
5
18%
5
26%
31-45
4
14%
3
16%
46-60
6
21%
1
5%
61-75
4
14%
4
21%
76-90

Пропущено

20
16
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
25%
3
19%
1-15
3
15%
4
25%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
5
25%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1
Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Штуттгартер Киккерс - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3 Кёльн - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Бавария 0:2 Хоффенхайм - Шальке 04 5:1
Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Хоффенхайм

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
2
5
2
5
3.5
1
6
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
2
4
3
3
2.5
2
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
4
9
5
8
2.5
4
9
3
10
3.5
1
12
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 9 4 1 47 - 13 31
2. Фрайбург 0:0 Заявка 14 8 4 2 20 - 13 28
3. Унион Берлин 0:0 Заявка 14 8 3 3 21 - 14 27
4. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 23 - 17 25
5. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 14 7 3 4 27 - 21 24
6. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 14 6 5 3 25 - 19 23
7. Вердер Заявка 14 6 3 5 24 - 25 21
8. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
9. Майнц 0:0 Заявка 14 5 4 5 18 - 22 19
10. Боруссия М Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
11. Хоффенхайм 0:0 Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
12. Кёльн Заявка 14 4 5 5 21 - 27 17
13. Аугсбург 0:0 Заявка 14 4 3 7 16 - 23 15
14. Байер Л Заявка 14 4 3 7 23 - 26 15
15. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 18 - 25 14
16. Герта Заявка 14 2 5 7 17 - 22 11
17. Бохум Заявка 14 3 1 10 13 - 36 10
18. Шальке 04 0:0 Заявка 14 1 4 9 12 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 4 17
3. Унион Берлин 0:0 Заявка 7 5 2 0 12 - 4 17
4. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
5. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
6. Фрайбург 0:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
7. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 3 2 3 14 - 11 11
9. Кёльн Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
10. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
11. Вердер Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
14. Байер Л Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
15. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Майнц 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Аугсбург 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
18. Шальке 04 0:0 Заявка 7 1 2 4 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 0:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
2. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
3. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц 0:0 Заявка 8 4 1 3 11 - 14 13
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Аугсбург 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 6 9
9. Боруссия Д Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Байер Л Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
13. Кёльн Заявка 7 1 3 3 10 - 18 6
14. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
15. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 0:0 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (3)
Бавария Гнабри Серж 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
  • 2'
    Баумгартнер Кристоф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 2'
    Анхелиньо Хосе из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 1'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Кнауфф Ансгар ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Айнтрахт Фр начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 128
Айнтрахт Фр 82.8% (106)
X 14.8% (19)
Хоффенхайм 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Хоффенхайм
4.80
4.38
4.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Айнтрахт Фр 0:0 Хоффенхайм онлайн

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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Хоффенхайм

Исход игры
Айнтрахт Фр
82.8% (106)
Ничья
14.8% (19)
Хоффенхайм
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
69.75% (83)
Меньше
30.25% (36)
Обе команды забьют
Да
80.67% (96)
Нет
19.33% (23)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
53.1% (68)
1:1 Ничья
10.2% (13)
2:0 Айнтрахт Фр
9.4% (12)
1:0 Айнтрахт Фр
8.6% (11)
3:1 Айнтрахт Фр
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
3:2 Айнтрахт Фр
3.1% (4)
1:2 Хоффенхайм
1.6% (2)
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