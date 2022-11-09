Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Fisnik Asllani нанес удар, но тот был заблокирован.

Fisnik Asllani выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Команда Айнтрахт Фр играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Гётце Марио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Гётце Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Эдуарду Куарежма успешно блокирует удар.

46' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Эдуарду Куарежма успешно блокирует удар.

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Соу Джибриль получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Соу Джибриль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Забив гол, Хоффенхайм сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

38' Г О О О О О О Л - Баумгартнер Кристоф из команды Хоффенхайм с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

38' Кабак Озан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Анхелиньо Хосе из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Гайгер Деннис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

35' Хорошую попытку сделал Кнауфф Ансгар . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Эбимбе Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

32' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

32' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Кнауфф Ансгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Камада Даити выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Г О О О О Л - Эбимбе Эрик забивает с правой ноги!

29' Коло-Муани Рандаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Линдстрём Йеспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Дамар Мухаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Якич Кристиян получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Якич Кристиян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Анхелиньо Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

19' Тута не смог попасть в створ ударом издали

18' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Хорошую попытку сделал Кнауфф Ансгар . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Камада Даити создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Линдстрём Йеспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Якич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Эдуарду Куарежма ослабляет давление, выбив мяч.

15' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

14' Камада Даити выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

13' Якич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Соу Джибриль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Камада Даити навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Г О О О О Л - Коло-Муани Рандаль первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

8' Линдстрём Йеспер пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

8' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Эдуарду Куарежма ослабляет давление, выбив мяч.

7' Команда Айнтрахт Фр забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О Л - Соу Джибриль забивает с левой ноги!

6' Камада Даити создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Линдстрём Йеспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Эдуарду Куарежма ошибается в защите.

5' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Н'Дика Эван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Баумгартнер Кристоф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру