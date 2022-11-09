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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 49000 Главный судья: Цвайер Феликс
Айнтрахт Фр
4:2
Конец матча
Хоффенхайм
0'
1:0
6' Гол
Соу Джибриль
2:0
8' Гол
Коло-Муани Рандаль
3:0
29' Гол
Эбимбе Эрик
3:1
38' Гол
Баумгартнер Кристоф
3:2
46' Гол
Кабак Озан
4:2
56' Гол
Линдстрём Йеспер
78' Желтая карточка
Фогт Кевин
80' Желтая карточка
Баумгартнер Кристоф
86' Желтая карточка
Гайгер Деннис
90'+5

Ход матча

6'
Соу Джибриль
(Камада Даити)
1:0
8'
Коло-Муани Рандаль
2:0
29'
Эбимбе Эрик
(Коло-Муани Рандаль)
3:0
38'
3:1
Баумгартнер Кристоф
(Кабак Озан)
46'
 
Сков Роберт
Кадержабек Павел
46'
 
Акпогума Кевин
Куарежма Эдуарду
46'
 
Штиллер Анджело
Дамар Мухаммед
46'
3:2
Кабак Озан
56'
Линдстрём Йеспер
(Коло-Муани Рандаль)
4:2
64'
Смолчич Хрвое
Якич Кристиян
 
77'
 
Асллани Фисник
Рюттер Жоржиньо
78'
 
Фогт Кевин
80'
 
Баумгартнер Кристоф
81'
Борре Рафаэль
Линдстрём Йеспер
 
81'
Пеллегрини Лука
Кнауфф Ансгар
 
86'
 
Гайгер Деннис
90'
Туре Альмами
Эбимбе Эрик
 
90'
Аларио Лукас
Коло-Муани Рандаль
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Айнтрахт Фр 82.8% (106)
X 14.8% (19)
Хоффенхайм 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
6
Якич
Кристиян
2
Н'Дика
Эван
26
Эбимбе
Эрик
36
Кнауфф
Ансгар
15
Камада
Даити
8
Соу
Джибриль
29
Линдстрём
Йеспер
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
1
Бауманн
Оливер
26
Куарежма
Эдуарду
22
Фогт
Кевин
5
Кабак
Озан
3
Кадержабек
Павел
11
Анхелиньо
Хосе
35
Дамар
Мухаммед
8
Гайгер
Деннис
14
Баумгартнер
Кристоф
33
Рюттер
Жоржиньо
27
Крамарич
Андрей
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Хоффенхайм
3-5-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Хоффенхайм

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

26 матчей

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Б
2:2
Б
3:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
3:1
Б
3:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:4
Б
1:0
Б
0:4
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.31
1.38

Среднее время на гол

68
65

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.15
1.46

Среднее время на гол

78
61

Всего голов

32
37

Голов в среднем за матч

1.23
1.42

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

73
63

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 7 (2) 0.5
Линдстрём Йеспер 6 0.43
Коло-Муани Рандаль 4 0.29
Роде Себастьян 3 0.21
Эбимбе Эрик 2 0.14
Гётце Марио 2 0.14
Соу Джибриль 2 0.14
Борре Рафаэль 1 (1) 0.07
Тута 1 0.07
Аларио Лукас 1 0.07
Якич Кристиян 1 0.07
Кнауфф Ансгар 1 0.07
Ленц Кристофер 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббур Мунас 4 0.29
Крамарич Андрей 3 0.21
Баумгартнер Кристоф 3 0.21
Сков Роберт 3 (2) 0.21
Кабак Озан 2 0.14
Рюттер Жоржиньо 2 0.14
Гайгер Деннис 1 0.07
Прёмель Гриша 1 0.07
Кадержабек Павел 1 0.07
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.07
Анхелиньо Хосе 0 0
Руди Себастьян 0 0
Штиллер Анджело 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибриль 4 0
Коло-Муани Рандаль 1 1
Тута 2 0
Роде Себастьян 2 0
Трапп Кевин 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Костич Филип 1 0
Камада Даити 1 0
Якич Кристиян 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 5 1
Фогт Кевин 6 0
Акпогума Кевин 4 0
Гайгер Деннис 4 0
Прёмель Гриша 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Пош Штефан 1 1
Рюттер Жоржиньо 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Даббур Мунас 1 0
Сков Роберт 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Самассеку Диади 1 0
Нсоки Стенли 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Хоффенхайм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
5
Айнтрахт Фр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хоффенхайм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

13
8
Айнтрахт Фр
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Хоффенхайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

16
13

Голы по времени матча

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
17%
2
18%
1-15
4
22%
2
18%
16-30
2
11%
4
36%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
2
11%
1
9%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
15%
3
30%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
4
29%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
33%
2
20%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Забито

32
21
17 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
7
22%
3
14%
1-15
5
16%
3
14%
16-30
5
16%
6
29%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
6
19%
1
5%
61-75
4
13%
4
19%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
5
23%
5
25%
1-15
3
14%
5
25%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
5
23%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1
Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Штуттгартер Киккерс - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3 Кёльн - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Бавария 0:2 Хоффенхайм - Шальке 04 5:1
Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Хоффенхайм

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
2
5
3
5
2.5
2
5
3
5
3.5
1
6
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
3
4
3
3
2.5
2
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
8
6
1.5
5
9
6
8
2.5
4
10
4
10
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 9 4 1 47 - 13 31
2. Унион Берлин Заявка 14 8 3 3 23 - 16 27
3. Фрайбург Заявка 14 8 3 3 21 - 16 27
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 2 4 31 - 23 26
5. РБ Лейпциг Заявка 14 7 4 3 28 - 20 25
6. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 23 - 17 25
7. Вердер Заявка 14 6 3 5 24 - 25 21
8. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
9. Боруссия М Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
10. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
11. Майнц Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
12. Кёльн Заявка 14 4 5 5 21 - 27 17
13. Аугсбург Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
14. Байер Л Заявка 14 4 3 7 23 - 26 15
15. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 18 - 25 14
16. Герта Заявка 14 2 5 7 17 - 22 11
17. Бохум Заявка 14 3 1 10 13 - 36 10
18. Шальке 04 Заявка 14 2 3 9 13 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 19 - 5 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
3. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 14 - 6 17
4. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
5. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
7. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
8. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Кёльн Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
10. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
11. Вердер Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
12. Хоффенхайм Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
14. Байер Л Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
15. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Шальке 04 Заявка 7 2 1 4 9 - 17 7
17. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 8 4 0 4 11 - 15 12
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
7. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. Боруссия Д Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
9. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Байер Л Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
12. Кёльн Заявка 7 1 3 3 10 - 18 6
13. РБ Лейпциг Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
14. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
15. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (3)
Бавария Гнабри Серж 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 7
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Весь список
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    Прогнозы 128
    Айнтрахт Фр 82.8% (106)
    X 14.8% (19)
    Хоффенхайм 2.3% (3)
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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 4:2 Хоффенхайм

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    82.8% (106)
    Ничья
    14.8% (19)
    Хоффенхайм
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.75% (83)
    Меньше
    30.25% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    80.67% (96)
    Нет
    19.33% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    53.1% (68)
    1:1 Ничья
    10.2% (13)
    2:0 Айнтрахт Фр
    9.4% (12)
    1:0 Айнтрахт Фр
    8.6% (11)
    3:1 Айнтрахт Фр
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    3:2 Айнтрахт Фр
    3.1% (4)
    1:2 Хоффенхайм
    1.6% (2)
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