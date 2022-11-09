Тур: 14. Стадион: Дойче банк Парк. Зрители: 49000 Главный судья: Цвайер Феликс
4:2
Конец матча
0'
1:0
6' ГолСоу Джибриль
2:0
8' ГолКоло-Муани Рандаль
3:0
29' ГолЭбимбе Эрик
3:1
38' ГолБаумгартнер Кристоф
3:2
46' ГолКабак Озан
4:2
56' ГолЛиндстрём Йеспер
78' Желтая карточкаФогт Кевин
80' Желтая карточкаБаумгартнер Кристоф
86' Желтая карточкаГайгер Деннис
90'+5
Ход матча
6'
1:0
8'
29'
38'
46'
3:2
56'
78'
86'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 0
Владение мячом
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
22
Фогт
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
- Защитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алиду ФаридеНападающий
-
21 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Хоффенхайм
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
26 матчей
34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.31
1.38
Среднее время на гол
68
65
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.15
1.46
Среднее время на гол
78
61
Всего голов
32
37
Голов в среднем за матч
1.23
1.42
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
73
63
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|7 (2)
|0.5
|Линдстрём Йеспер
|6
|0.43
|Коло-Муани Рандаль
|4
|0.29
|Роде Себастьян
|3
|0.21
|Эбимбе Эрик
|2
|0.14
|Гётце Марио
|2
|0.14
|Соу Джибриль
|2
|0.14
|Борре Рафаэль
|1 (1)
|0.07
|Тута
|1
|0.07
|Аларио Лукас
|1
|0.07
|Якич Кристиян
|1
|0.07
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.07
|Ленц Кристофер
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббур Мунас
|4
|0.29
|Крамарич Андрей
|3
|0.21
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.21
|Сков Роберт
|3 (2)
|0.21
|Кабак Озан
|2
|0.14
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.14
|Гайгер Деннис
|1
|0.07
|Прёмель Гриша
|1
|0.07
|Кадержабек Павел
|1
|0.07
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.07
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Руди Себастьян
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибриль
|4
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|1
|Тута
|2
|0
|Роде Себастьян
|2
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Пеллегрини Лука
|1
|0
|Линдстрём Йеспер
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабак Озан
|5
|1
|Фогт Кевин
|6
|0
|Акпогума Кевин
|4
|0
|Гайгер Деннис
|4
|0
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|Пош Штефан
|1
|1
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Даббур Мунас
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Нсоки Стенли
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Хоффенхайм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
5
Айнтрахт Фр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хоффенхайм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
13
8
Айнтрахт Фр
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Хоффенхайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
16
13
Голы по времени матча
Забито
18
11
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
17%
2
18%
1-15
4
22%
2
18%
16-30
2
11%
4
36%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
2
11%
1
9%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
15%
3
30%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
4
29%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
33%
2
20%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Забито
32
21
17 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
7
22%
3
14%
1-15
5
16%
3
14%
16-30
5
16%
6
29%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
6
19%
1
5%
61-75
4
13%
4
19%
76-90
Пропущено
22
20
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
5
23%
5
25%
1-15
3
14%
5
25%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
5
23%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1
Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Штуттгартер Киккерс - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3 Кёльн - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Бавария 0:2 Хоффенхайм - Шальке 04 5:1
Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Хоффенхайм
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
44
25
35
25
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
42
34
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
86
59
68
410
410
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|47 - 13
|31
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 16
|27
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|31 - 23
|26
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 20
|25
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|23 - 17
|25
|7.
|Вердер
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 25
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|12.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 27
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|14.
|Байер Л
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 26
|15
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 22
|11
|17.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|13 - 36
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|26 - 6
|17
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 6
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|14.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 17
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 7
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 18
|6
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 22
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|10 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|9 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Бавария
|Гнабри Серж
|7 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|7
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 4:2 Хоффенхайм
Исход игры
Айнтрахт Фр
82.8% (106)
Ничья
14.8% (19)
Хоффенхайм
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
69.75% (83)
Меньше
30.25% (36)
Обе команды забьют
Да
80.67% (96)
Нет
19.33% (23)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
53.1% (68)
1:1 Ничья
10.2% (13)
2:0 Айнтрахт Фр
9.4% (12)
1:0 Айнтрахт Фр
8.6% (11)
3:1 Айнтрахт Фр
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
3:2 Айнтрахт Фр
3.1% (4)
1:2 Хоффенхайм
1.6% (2)
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