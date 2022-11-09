Тур: 14. Стадион: Рейн Энерги. Зрители: 50000 Главный судья: Стилер Тобиас
0'
1:0
30' ГолШмиц Бенно
1:1
65' ГолАмири Надим
1:2
71' ГолДиаби Мусса
84' Желтая карточкаТилманн Ян
84' Желтая карточкаАндрих Роберт
89' Желтая карточкаДемирбай Керем
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
30'
1:0
59'
65'
1:1
71'
1:2
84'
84'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 0
Владение мячом
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
37
Майна
Линтон
19
Диаби
Мусса
23
Гложек
Адам
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
-
48 Штраух ГеоргЗащитник
- Защитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Азхиль АйманПолузащитник
-
11 Амири НадимНападающий
-
21 Адли АминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кёльн
Байер Л
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
23 матча
30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.08
1.27
Среднее время на гол
83
70
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.52
1.3
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
59
69
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|5 (2)
|0.36
|Тиггес Штеффен
|3
|0.21
|Любичич Деян
|3
|0.21
|Гусенбашич Денис
|2
|0.14
|Майна Линтон
|1
|0.07
|Адамян Саркис
|1
|0.07
|Тилманн Ян
|1
|0.07
|Шмиц Бенно
|1
|0.07
|Дитц Флориан
|1
|0.07
|Килиан Лука
|1
|0.07
|Хектор Йонас
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|5
|0.36
|Фримпонг Жереми
|5
|0.36
|Демирбай Керем
|3
|0.21
|Шик Патрик
|2
|0.14
|Андрих Роберт
|1
|0.07
|Гложек Адам
|1
|0.07
|Амири Надим
|1
|0.07
|Баккер Митчел
|1
|0.07
|Арангис Чарлес
|1
|0.07
|Паулиньо Жозе
|1
|0.07
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0.07
|Инкапье Пьеро
|1
|0.07
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
|Адли Амин
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Килиан Лука
|3
|2
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Кайнц Флориан
|2
|1
|Шиндлер Кингсли
|3
|0
|Хюберс Тимо
|3
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|5
|2
|Андрих Роберт
|4
|0
|Та Джонатан
|4
|0
|Баккер Митчел
|2
|1
|Амири Надим
|2
|0
|Тапсоба Эдмон
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Байер Л
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
3
Кёльн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Байер Л
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
7
13
Кёльн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Байер Л
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
9
16
Голы по времени матча
Забито
12
6
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
33%
2
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
40%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
1
20%
3
21%
76-90
Забито
9
16
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
44%
3
19%
76-90
Пропущено
19
10
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
11%
2
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
1
10%
31-45
3
16%
3
30%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
4
21%
3
30%
76-90
Забито
21
22
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
4
19%
7
32%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
7
33%
4
18%
76-90
Пропущено
24
24
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
13%
4
17%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
7
29%
29%
4
17%
31-45
3
13%
5
21%
46-60
5
21%
4
17%
61-75
5
21%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Ницца 2:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:1 Словацко - Кёльн 0:1
Майнц - Кёльн 5:0 Кёльн - Аугсбург 3:2 Партизан - Кёльн 2:0 Боруссия М - Кёльн 5:2 Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2
Байер Л
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Байер Л - Унион Берлин 5:0 Байер Л - Брюгге 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:0 Атлетико М - Байер Л 2:2
Байер Л - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Байер Л - Порту 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3
Результаты матчей
Кёльн
Байер Л
Точный счет
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
33
43
33
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
34
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
67
67
49
310
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|47 - 13
|31
|2.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|20 - 13
|28
|3.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 14
|27
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|23 - 17
|25
|5.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 21
|24
|6.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 19
|23
|7.
|Вердер
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 25
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|9.
|Майнц
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 22
|19
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|11.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|12.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 27
|17
|13.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 23
|15
|14.
|Байер Л
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 26
|15
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 22
|11
|17.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|13 - 36
|10
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|26 - 6
|17
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|3.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|6.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|9.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|12.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|14.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 7
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 14
|13
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|7.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|8.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|12.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|13.
|Кёльн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 18
|6
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|17.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 22
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|11
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|10 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|9 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Бавария
|Гнабри Серж
|7 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кёльн 1:2 Байер Л
Исход игры
Кёльн
18.9% (24)
Ничья
38.6% (49)
Байер Л
42.5% (54)
Тотал 2.5
Больше
61.98% (75)
Меньше
38.02% (46)
Обе команды забьют
Да
91.74% (111)
Нет
8.26% (10)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
33.1% (42)
1:1 Ничья
28.3% (36)
2:1 Кёльн
10.2% (13)
2:2 Ничья
7.9% (10)
1:3 Байер Л
3.9% (5)
1:0 Кёльн
3.1% (4)
0:1 Байер Л
2.4% (3)
3:1 Кёльн
1.6% (2)
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