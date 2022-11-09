Nikola Soldo оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

84' Андрих Роберт получает желтую карточку за неспортивное поведение

84' Ян Тильман получает желтую карточку за неспортивное поведение

82' Назначен штрафной. Пострадал Пьеро Инкапье, его свалил Ян Тильман.

82' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

82' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Тиггес Штеффен и попал в каркас ворот!

82' Шиндлер Кингсли из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Nikola Soldo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Nikola Soldo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Баккер Митчел выиграл воздушное противоборство у Ян Тильман.

78' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Nikola Soldo не смог попасть в створ ударом издали

77' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Кёльн

75' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Ян Тильман

73' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

71' Жереми Фримпонг сделал результативную передачу.

71' Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Denis Huseinbasic навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Denis Huseinbasic оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Г О О О О Л - Амири Надим правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

63' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Диаби Мусса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Майна Линтон пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем

54' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Nikola Soldo нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Хорошую попытку сделал Адамян Саркис . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Хектор Йонас из команды Кёльн нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

48' Жереми Фримпонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля