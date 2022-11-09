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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 50000 Главный судья: Стилер Тобиас
Кёльн
1:2
Конец матча
Байер Л
0'
1:0
30' Гол
Шмиц Бенно
1:1
65' Гол
Амири Надим
1:2
71' Гол
Диаби Мусса
84' Желтая карточка
Тилманн Ян
84' Желтая карточка
Андрих Роберт
89' Желтая карточка
Демирбай Керем
90'+5
1:0. Гол Бенно Шмитца (видео). Ч...

Ход матча

30'
Шмиц Бенно
(Адамян Саркис)
1:0
59'
 
Коссуну Одилон
Та Джонатан
59'
 
Амири Надим
Паласиос Эксекиэль
59'
 
Адли Амин
Гложек Адам
61'
Шиндлер Кингсли
Шмиц Бенно
 
65'
1:1
Амири Надим
71'
1:2
Диаби Мусса
(Фримпонг Жереми)
74'
Тиггес Штеффен
Майна Линтон
 
74'
Тилманн Ян
Кайнц Флориан
 
80'
Дуда Ондрей
Адамян Саркис
 
84'
Тилманн Ян
 
84'
 
Андрих Роберт
85'
 
Демирбай Керем
Хадсон-Одои Каллум
89'
 
Демирбай Керем
90'
 
Фосу-Менса Тимоти
Фримпонг Жереми

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Прогнозы 127
Кёльн 18.9% (24)
X 38.6% (49)
Байер Л 42.5% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
5
Сольдо
Никола
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
6
Мартель
Эрик
28
Скири
Эйе
37
Майна
Линтон
8
Гусенбашич
Денис
11
Кайнц
Флориан
23
Адамян
Саркис
1
Градецки
Лукаш
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
8
Андрих
Роберт
25
Паласиос
Эксекиэль
5
Баккер
Митчел
19
Диаби
Мусса
23
Гложек
Адам
17
Хадсон-Одои
Каллум
Кёльн
4-2-3-1
Байер Л
3-4-3

История личных встреч

Кёльн
Байер Л

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

23 матча

30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Б
0:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
0:4
Б
3:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
5:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
3:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:0
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.08
1.27

Среднее время на гол

83
70

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.52
1.3

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
69

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 5 (2) 0.36
Тиггес Штеффен 3 0.21
Любичич Деян 3 0.21
Гусенбашич Денис 2 0.14
Майна Линтон 1 0.07
Адамян Саркис 1 0.07
Тилманн Ян 1 0.07
Шмиц Бенно 1 0.07
Дитц Флориан 1 0.07
Килиан Лука 1 0.07
Хектор Йонас 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 5 0.36
Фримпонг Жереми 5 0.36
Демирбай Керем 3 0.21
Шик Патрик 2 0.14
Андрих Роберт 1 0.07
Гложек Адам 1 0.07
Амири Надим 1 0.07
Баккер Митчел 1 0.07
Арангис Чарлес 1 0.07
Паулиньо Жозе 1 0.07
Паласиос Эксекиэль 1 0.07
Инкапье Пьеро 1 0.07
Синкгравен Дэйли 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Адли Амин 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Килиан Лука 3 2
Дуда Ондрей 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Шиндлер Кингсли 3 0
Хюберс Тимо 3 0
Ут Марк 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Адамян Саркис 1 0
Скири Эйе 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Сольдо Никола 1 0
Тилманн Ян 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 5 2
Андрих Роберт 4 0
Та Джонатан 4 0
Баккер Митчел 2 1
Амири Надим 2 0
Тапсоба Эдмон 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Демирбай Керем 1 0
Азмун Сердар 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Фосу-Менса Тимоти 1 0
Диаби Мусса 1 0
Фримпонг Жереми 1 0

Результаты матчей

Кёльн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Байер Л
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
3
Кёльн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Байер Л
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

7
13
Кёльн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Байер Л
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

9
16

Голы по времени матча

Забито

12
6
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
33%
2
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
40%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
1
20%
3
21%
76-90

Забито

9
16
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
44%
3
19%
76-90

Пропущено

19
10
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
11%
2
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
1
10%
31-45
3
16%
3
30%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
4
21%
3
30%
76-90

Забито

21
22
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
4
19%
7
32%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
7
33%
4
18%
76-90

Пропущено

24
24
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
13%
4
17%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
7
29%
29%
4
17%
31-45
3
13%
5
21%
46-60
5
21%
4
17%
61-75
5
21%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Ницца 2:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:1 Словацко - Кёльн 0:1
Майнц - Кёльн 5:0 Кёльн - Аугсбург 3:2 Партизан - Кёльн 2:0 Боруссия М - Кёльн 5:2 Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2
Байер Л
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Байер Л - Унион Берлин 5:0 Байер Л - Брюгге 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:0 Атлетико М - Байер Л 2:2
Байер Л - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Байер Л - Порту 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3

Результаты матчей

Кёльн
Байер Л

Точный счет

3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
4
3
3
3
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
6
7
4
9
2.5
3
10
1
12
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 9 4 1 47 - 13 31
2. Фрайбург 0:0 Заявка 14 8 4 2 20 - 13 28
3. Унион Берлин 0:0 Заявка 14 8 3 3 21 - 14 27
4. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 23 - 17 25
5. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 14 7 3 4 27 - 21 24
6. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 14 6 5 3 25 - 19 23
7. Вердер Заявка 14 6 3 5 24 - 25 21
8. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
9. Майнц 0:0 Заявка 14 5 4 5 18 - 22 19
10. Боруссия М Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
11. Хоффенхайм 0:0 Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
12. Кёльн Заявка 14 4 5 5 21 - 27 17
13. Аугсбург 0:0 Заявка 14 4 3 7 16 - 23 15
14. Байер Л Заявка 14 4 3 7 23 - 26 15
15. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 18 - 25 14
16. Герта Заявка 14 2 5 7 17 - 22 11
17. Бохум Заявка 14 3 1 10 13 - 36 10
18. Шальке 04 0:0 Заявка 14 1 4 9 12 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 4 17
3. Унион Берлин 0:0 Заявка 7 5 2 0 12 - 4 17
4. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
5. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
6. Фрайбург 0:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
7. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 3 2 3 14 - 11 11
9. Кёльн Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
10. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
11. Вердер Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
14. Байер Л Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
15. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Майнц 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Аугсбург 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
18. Шальке 04 0:0 Заявка 7 1 2 4 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 0:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
2. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
3. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц 0:0 Заявка 8 4 1 3 11 - 14 13
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Аугсбург 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 6 9
9. Боруссия Д Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Байер Л Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
13. Кёльн Заявка 7 1 3 3 10 - 18 6
14. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
15. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 0:0 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (3)
Бавария Гнабри Серж 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 50000 болельщиков
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Кёльн: 59%, Байер Л: 41%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Байер Л
  • 94'
    Nikola Soldo оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Фол, нарушение
    94'
    Фосу-Менса Тимоти наказан за толчок Хектор Йонас
  • 93'
    Амири Надим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Килиан Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 92'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 91'
    Амири Надим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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    • Фол, нарушение
      86'
      Скири Эйе задерживает мяч рукой
    • 86'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 86'
      Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: Кёльн: 59%, Байер Л: 41%.
    • 85'
      Тактическая замена. Хадсон-Одои Каллум уходит с поля и его заменяет Демирбай Керем
    • 85'
      Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 84'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 84'
      Байер Л начинает контратаку
    • 84'
      Хадсон-Одои Каллум из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      84'
      Андрих Роберт получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Желтая карточка
      84'
      Ян Тильман получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Фол, нарушение
      82'
      Назначен штрафной. Пострадал Пьеро Инкапье, его свалил Ян Тильман.
    • 82'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 82'
      Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
    • 82'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Тиггес Штеффен и попал в каркас ворот!
    • 82'
      Шиндлер Кингсли из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 82'
      Nikola Soldo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Байер Л начинает контратаку
    • 81'
      Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      81'
      Амири Надим нарушает правила. Хектор Йонас пострадал
    • 81'
      Контроль мяча: Кёльн: 59%, Байер Л: 41%.
    • 80'
      Тактическая замена. Адамян Саркис уходит с поля и его заменяет Дуда Ондрей
    • Фол, нарушение
      80'
      Диаби Мусса нарушает правила. Мартель Эрик пострадал
    • 80'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 79'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 79'
      Nikola Soldo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Баккер Митчел выиграл воздушное противоборство у Ян Тильман.
    • 78'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 78'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 78'
      Шиндлер Кингсли из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 77'
      Nikola Soldo не смог попасть в створ ударом издали
    • 77'
      Мартель Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 77'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 76'
      Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 76'
      Коссуну Одилон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 75'
      Контроль мяча: Кёльн: 58%, Байер Л: 42%.
    • 75'
      Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 74'
      Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Ян Тильман
    • 74'
      Тактическая замена. Майна Линтон уходит с поля и его заменяет Тиггес Штеффен
    • 73'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      73'
      Адамян Саркис пробивает по воротам...
    • 72'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 72'
      Диаби Мусса сделал ключевой пас для гола!
    • 71'
      Жереми Фримпонг сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      71'
      Г О О О О О Л - Диаби Мусса из команды Байер Л легко посылает мяч в пустые ворота левой! Диаби Мусса легко с этим справился!
    • 71'
      Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 71'
      Байер Л начинает контратаку
    • 71'
      Тапсоба Эдмон из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      70'
      Denis Huseinbasic навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 70'
      Амири Надим из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Контроль мяча: Кёльн: 58%, Байер Л: 42%.
    • 69'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • Фол, нарушение
      69'
      Скири Эйе нарушает правила. Андрих Роберт пострадал
    • 69'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 68'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 68'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 67'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 67'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 67'
      Denis Huseinbasic оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 66'
      Тапсоба Эдмон из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      66'
      Тапсоба Эдмон нарушает правила. Кайнц Флориан пострадал
    • 66'
      Контроль мяча: Кёльн: 58%, Байер Л: 42%.
    • 65'
      Команда Байер Л сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      65'
      Г О О О О Л - Амири Надим правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • Фол, нарушение
      64'
      Судья сигнализирует, что Nikola Soldo из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Амири Надим
    • 63'
      Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 63'
      Диаби Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 63'
      Амири Надим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      63'
      Диаби Мусса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 62'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Тактическая замена. Шмиц Бенно уходит с поля и его заменяет Шиндлер Кингсли
    • 60'
      Контроль мяча: Кёльн: 59%, Байер Л: 41%.
    • Фол, нарушение
      60'
      Баккер Митчел нарушает правила. Майна Линтон пострадал
    • 60'
      Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 59'
      Тактическая замена. Гложек Адам уходит с поля и его заменяет Адли Амин
    • 59'
      Тактическая замена. Паласиос Эксекиэль уходит с поля и его заменяет Амири Надим
    • 59'
      Тактическая замена. Та Джонатан уходит с поля и его заменяет Коссуну Одилон
    • 59'
      Байер Л контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      58'
      Андрих Роберт нарушает правила. Адамян Саркис пострадал
    • 58'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 57'
      Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 56'
      Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 56'
      Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 56'
      Матч возобновлен
    • 56'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 56'
      Шмиц Бенно ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Кёльн: 62%, Байер Л: 38%.
    • 55'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 54'
      Тапсоба Эдмон из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 54'
      Майна Линтон пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем
    • 54'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 53'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Баккер Митчел выиграл воздушное противоборство у Шмиц Бенно.
    • 52'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 51'
      Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 51'
      Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 51'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • Угловой
      51'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн разыграл угловой с правого угла.
    • 50'
      Контроль мяча: Кёльн: 61%, Байер Л: 39%.
    • 50'
      Nikola Soldo нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Скири Эйе из команды Кёльн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      50'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн подал угловой слева.
    • 49'
      Градецки Лукаш делает важнейший сейв!
    • 49'
      Хорошую попытку сделал Адамян Саркис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 49'
      Адамян Саркис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Хектор Йонас из команды Кёльн нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
    • 48'
      Жереми Фримпонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Мартель Эрик из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 46'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 46'
      Тапсоба Эдмон ослабляет давление, выбив мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 47'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 46'
      Адамян Саркис из команды Кёльн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • Угловой
      46'
      Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Кёльн: 62%, Байер Л: 38%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 45'
      Шанс! Тапсоба Эдмон из команды Байер Л пробил головой, но мимо
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Хектор Йонас из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Жереми Фримпонг
    • 44'
      Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 43'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Контроль мяча: Кёльн: 61%, Байер Л: 39%.
    • 40'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Кайнц Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 39'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Мартель Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 38'
      Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
    • Офсайд
      37'
      Диаби Мусса из команды Байер Л в офсайде
    • 37'
      Байер Л начинает контратаку
    • 37'
      Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Контроль мяча: Кёльн: 57%, Байер Л: 43%.
    • Травма, повреждение
      35'
      Кайнц Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Андрих Роберт из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
    • 35'
      Контроль мяча: Кёльн: 61%, Байер Л: 39%.
    • 34'
      Та Джонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 33'
      Хадсон-Одои Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Килиан Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Хектор Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Байер Л начинает контратаку
    • 33'
      Жереми Фримпонг из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 32'
      Баккер Митчел из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Команда Кёльн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 30'
      Кайнц Флориан сделал ключевой пас для гола!
    • 30'
      Адамян Саркис сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Шмиц Бенно забивает с правой ноги!
    • 30'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Адамян Саркис из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Кёльн: 63%, Байер Л: 37%.
    • 29'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 29'
      Та Джонатан из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Жереми Фримпонг из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Denis Huseinbasic нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      28'
      Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Скири Эйе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Denis Huseinbasic из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Паласиос Эксекиэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 25'
      Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 24'
      Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 24'
      Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Та Джонатан из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 22'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 21'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 20'
      Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Кёльн: 61%, Байер Л: 39%.
    • 19'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 19'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 18'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 17'
      Андрих Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Кёльн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      16'
      Мартель Эрик нарушает правила. Андрих Роберт пострадал
    • 14'
      Гложек Адам нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 14'
      Гложек Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 13'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 11'
      [team] контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Кёльн: 52%, Байер Л: 48%.
    • 10'
      Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 8'
      Хорошую попытку сделал Адамян Саркис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 8'
      Майна Линтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 7'
      [player1] нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • Фол, нарушение
      6'
      [player1] наказан за толчок [player2]
    • 5'
      Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 3'
      [team] контролирует мяч.
    • 2'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 1'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Байер Л начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Кёльн 18.9% (24)
    X 38.6% (49)
    Байер Л 42.5% (54)
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    Прогнозы на матч Кёльн 1:2 Байер Л

    Исход игры
    Кёльн
    18.9% (24)
    Ничья
    38.6% (49)
    Байер Л
    42.5% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.98% (75)
    Меньше
    38.02% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    91.74% (111)
    Нет
    8.26% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    33.1% (42)
    1:1 Ничья
    28.3% (36)
    2:1 Кёльн
    10.2% (13)
    2:2 Ничья
    7.9% (10)
    1:3 Байер Л
    3.9% (5)
    1:0 Кёльн
    3.1% (4)
    0:1 Байер Л
    2.4% (3)
    3:1 Кёльн
    1.6% (2)
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