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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Унион Берлин
0:0
Первый тайм: 2'
Аугсбург
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 124
Унион Берлин 93.5% (116)
X 6.5% (8)
Аугсбург 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Аугсбург
5.45
4.00
6.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
37
Грилль
Леннарт
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
6
Рюэрсон
Юлиан
23
Гисельман
Нико
14
Зегуйн
Пауль
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
17
Бехренс
Кевин
27
Бекер
Шеральдо
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
22
Иаго
Лопес
16
Варгас
Рубен
13
Реджбекай
Элвис
14
Баумгартлингер
Юлиан
9
Демирович
Эрмедин
11
Бериша
Мергим
7
Нидерлехнер
Флориан
Унион Берлин
3-5-2
Аугсбург
4-4-2

История личных встреч

Унион Берлин
Аугсбург

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б
2:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.6
0.8

Среднее время на гол

150
112

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Среднее время на гол

56
150

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.1
0.7

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
128

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 6 0.46
Сибачо Жордан 3 0.23
Хаберер Яник 3 0.23
Михель Свен 2 0.15
Бехренс Кевин 1 0.08
Духи Данило 1 0.08
Кнохе Робин 1 0.08
Торсби Мортен 1 0.08
Пантович Милош 1 0.08
Еккель Пауль 1 0.08
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Зегуйн Пауль 0 0
Лейте Диогу 0 0
Левелинг Джейми 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 5 0.38
Бериша Мергим 3 (1) 0.23
Нидерлехнер Флориан 2 0.15
Хан Андре 2 0.15
Йенсен Фредрик 1 0.08
Гумни Роберт 1 0.08
Калиджиури Даниэль 1 0.08
Варгас Рубен 1 0.08
Иаго Лопес 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 4 0
Кнохе Робин 2 0
Михель Свен 2 0
Гисельман Нико 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Торсби Мортен 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Зегуйн Пауль 1 0
Скарке Тим 1 0
Еккель Пауль 1 0
Лейте Диогу 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бериша Мергим 5 1
Гоувелеув Джеффри 6 0
Груэсо Карлос 5 0
Бауэр Максимилиан 5 0
Реджбекай Элвис 5 0
Иаго Лопес 3 1
Демирович Эрмедин 3 0
Гикевич Рафал 2 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Гумни Роберт 1 0
Варгас Рубен 1 0
Петков Лукас 1 0
Enrico Maassen 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Аугсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

1
3
Унион Берлин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Аугсбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

7
5
Унион Берлин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Аугсбург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
13

Волевые поражения

8
8

Голы по времени матча

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
17%
4
44%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
1
9%
5
36%
76-90

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
3
15%
5
31%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
7
35%
2
13%
76-90

Пропущено

15
23
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
20%
2
9%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
27%
4
17%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
2
13%
5
22%
61-75
3
20%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Байер Л - Унион Берлин 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Брага 1:0
Бохум - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1
Аугсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 Аугсбург - Бавария 2:5
Кёльн - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Аугсбург - Бавария 1:0 Вердер - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Герта 0:2 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1

Результаты матчей

Унион Берлин
Аугсбург

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
6
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
6
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
3
3
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
4
9
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 9 4 1 47 - 13 31
2. Фрайбург 0:0 Заявка 14 8 4 2 20 - 13 28
3. Унион Берлин 0:0 Заявка 14 8 3 3 21 - 14 27
4. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 23 - 17 25
5. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 14 7 3 4 27 - 21 24
6. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 14 6 5 3 25 - 19 23
7. Вердер Заявка 14 6 3 5 24 - 25 21
8. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
9. Майнц 0:0 Заявка 14 5 4 5 18 - 22 19
10. Боруссия М Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
11. Хоффенхайм 0:0 Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
12. Кёльн Заявка 14 4 5 5 21 - 27 17
13. Аугсбург 0:0 Заявка 14 4 3 7 16 - 23 15
14. Байер Л Заявка 14 4 3 7 23 - 26 15
15. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 18 - 25 14
16. Герта Заявка 14 2 5 7 17 - 22 11
17. Бохум Заявка 14 3 1 10 13 - 36 10
18. Шальке 04 0:0 Заявка 14 1 4 9 12 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 4 17
3. Унион Берлин 0:0 Заявка 7 5 2 0 12 - 4 17
4. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
5. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
6. Фрайбург 0:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
7. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 3 2 3 14 - 11 11
9. Кёльн Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
10. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
11. Вердер Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
14. Байер Л Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
15. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Майнц 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Аугсбург 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
18. Шальке 04 0:0 Заявка 7 1 2 4 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 0:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
2. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
3. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц 0:0 Заявка 8 4 1 3 11 - 14 13
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Аугсбург 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 6 9
9. Боруссия Д Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Байер Л Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
13. Кёльн Заявка 7 1 3 3 10 - 18 6
14. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
15. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 0:0 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (3)
Бавария Гнабри Серж 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 124
Унион Берлин 93.5% (116)
X 6.5% (8)
Аугсбург 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Аугсбург
5.45
4.00
6.70
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Аугсбург

Исход игры
Унион Берлин
93.5% (116)
Ничья
6.5% (8)
Аугсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.62% (65)
Меньше
45.38% (54)
Обе команды забьют
Да
59.66% (71)
Нет
40.34% (48)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
44.4% (55)
2:0 Унион Берлин
25.8% (32)
1:0 Унион Берлин
12.1% (15)
1:1 Ничья
5.6% (7)
3:1 Унион Берлин
4.8% (6)
4:1 Унион Берлин
1.6% (2)
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