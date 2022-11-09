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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Райчель Тобиас
Шальке 04
0:0
Первый тайм: 1'
Майнц
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 123
Шальке 04 26% (32)
X 25.2% (31)
Майнц 48.8% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Майнц
3.60
3.78
3.65
Все Коэффициенты
13
Шволов
Александер
27
Бруннер
Седрик
4
Йосида
Майя
41
Матричани
Хеннинг
29
Мор
Тобиас
30
Крал
Алекс
6
Краусс
Том
19
Караман
Кенан
20
Молле
Флоран
11
Бюльтер
Мариус
9
Теродде
Симон
27
Центнер
Робин
20
Фернандес
Эдимилсон
42
Хак
Александер
19
Каси
Антони
21
Да
Коста
Данни
31
Кор
Доминик
3
Аарон
Мартин
6
Стах
Антон
7
Ли
Чхэ-Сон
II
11
Ингвартсен
Маркус
9
Онисиво
Карим
Шальке 04
4-2-3-1
Майнц
3-3-2-2

История личных встреч

Шальке 04
Майнц

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

26 матчей

50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

Б
0:0
Б
2:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:1
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:2
К
1:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:4
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:0
К
1:0

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.62
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.08
0.69

Среднее время на гол

83
130

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

1.35
0.85

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

66
106

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 3 (2) 0.23
Дрекслер Доминик 2 0.15
Теродде Симон 2 0.15
Полтер Себастьян 1 0.08
Молле Флоран 1 0.08
Краусс Том 1 0.08
Саласар Родриго 1 0.08
Мор Тобиас 0 0
Оуведжан Томас 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 4 0.31
Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.31
Аарон Мартин 3 0.23
Ли Чхэ-Сон II 2 0.15
Кор Доминик 2 0.15
Стах Антон 1 0.08
Видмер Сильван 1 0.08
Каси Антони 1 0.08
Буркардт Джонатан 0 0
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Бюргзорг Делано 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрекслер Доминик 2 1
Теродде Симон 3 0
Бюльтер Мариус 3 0
Йосида Майя 2 0
Полтер Себастьян 2 0
Краусс Том 2 0
Тиау Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Шволов Александер 1 0
Караман Кенан 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Крал Алекс 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Граймль Лео 1 0
Саласар Родриго 1 0
Флик Флориан 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 4 0
Кор Доминик 4 0
Хак Александер 2 1
Онисиво Карим 3 0
Стах Антон 3 0
Свенссон Бо 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Центнер Робин 1 0
Ли Чхэ-Сон II 1 0
Мустафа Сулиман 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Майнц
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
4
Шальке 04
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Майнц
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

1
7
Шальке 04
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Майнц
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

6
11

Голы по времени матча

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
17%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
22%
4
29%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
4
22%
4
29%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
2
29%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
2
15%
3
38%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
5
38%
2
25%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
6
33%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
5
45%
6
33%
76-90

Пропущено

31
22
12 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
10%
2
9%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
6
19%
7
32%
31-45
6
19%
2
9%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
9
29%
29%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вердер - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Фрайбург 0:2 Герта - Шальке 04 2:1 Хоффенхайм - Шальке 04 5:1
Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Гутерслох - Шальке 04 0:3 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0
Майнц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Майнц - Вольфсбург 0:3 Бавария - Майнц 6:2 Майнц - Кёльн 5:0 Любек - Майнц 0:3
Вердер - Майнц 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Майнц 2:1 Майнц - Карлсруэ 2:5 Майнц - Герта 1:1 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0

Результаты матчей

Шальке 04
Майнц

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
5
8
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 9 4 1 47 - 13 31
2. Фрайбург 0:0 Заявка 14 8 4 2 20 - 13 28
3. Унион Берлин 0:0 Заявка 14 8 3 3 21 - 14 27
4. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 23 - 17 25
5. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 14 7 3 4 27 - 21 24
6. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 14 6 5 3 25 - 19 23
7. Вердер Заявка 14 6 3 5 24 - 25 21
8. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
9. Майнц 0:0 Заявка 14 5 4 5 18 - 22 19
10. Боруссия М Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
11. Хоффенхайм 0:0 Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
12. Кёльн Заявка 14 4 5 5 21 - 27 17
13. Аугсбург 0:0 Заявка 14 4 3 7 16 - 23 15
14. Байер Л Заявка 14 4 3 7 23 - 26 15
15. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 18 - 25 14
16. Герта Заявка 14 2 5 7 17 - 22 11
17. Бохум Заявка 14 3 1 10 13 - 36 10
18. Шальке 04 0:0 Заявка 14 1 4 9 12 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 4 17
3. Унион Берлин 0:0 Заявка 7 5 2 0 12 - 4 17
4. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
5. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
6. Фрайбург 0:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
7. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 3 2 3 14 - 11 11
9. Кёльн Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
10. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
11. Вердер Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
14. Байер Л Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
15. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Майнц 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Аугсбург 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
18. Шальке 04 0:0 Заявка 7 1 2 4 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 0:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
2. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
3. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц 0:0 Заявка 8 4 1 3 11 - 14 13
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Аугсбург 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 6 9
9. Боруссия Д Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Байер Л Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
13. Кёльн Заявка 7 1 3 3 10 - 18 6
14. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
15. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 0:0 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (3)
Бавария Гнабри Серж 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Майнц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 123
Шальке 04 26% (32)
X 25.2% (31)
Майнц 48.8% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Майнц
3.60
3.78
3.65
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Шальке 04 0:0 Майнц

Исход игры
Шальке 04
26% (32)
Ничья
25.2% (31)
Майнц
48.8% (60)
Тотал 2.5
Больше
57.98% (69)
Меньше
42.02% (50)
Обе команды забьют
Да
77.31% (92)
Нет
22.69% (27)
Популярный счёт
1:2 Майнц
32.5% (40)
1:1 Ничья
19.5% (24)
2:1 Шальке 04
17.9% (22)
0:1 Майнц
11.4% (14)
1:0 Шальке 04
4.1% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:0 Шальке 04
2.4% (3)
0:2 Майнц
2.4% (3)
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Шальке 04
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