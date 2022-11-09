Тур: 14. Стадион: Фелтинс-Арена. Зрители: 58256 Главный судья: Райчель Тобиас
0'
1:0
10' ГолТеродде Симон
21' Желтая карточкаМолле Флоран
57' Желтая карточкаЙосида Майя
67' Желтая карточкаФернандес Эдимилсон
69' Желтая карточкаКараман Кенан
90'+7
Ход матча
10'
1:0
21'
57'
69'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 0
Владение мячом
29
Мор
Тобиас
30
Крал
Алекс
20
Молле
Флоран
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мор ТобиасЗащитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Айдин МехметЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Сиди АлассанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
-
17 Тауэр НикласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шальке 04
Майнц
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
26 матчей
50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.62
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.08
0.69
Среднее время на гол
83
130
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
1.35
0.85
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
66
106
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|3
|0.21
|Бюльтер Мариус
|3 (2)
|0.21
|Дрекслер Доминик
|2
|0.14
|Полтер Себастьян
|1
|0.07
|Молле Флоран
|1
|0.07
|Краусс Том
|1
|0.07
|Саласар Родриго
|1
|0.07
|Мор Тобиас
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|4
|0.29
|Ингвартсен Маркус
|4 (1)
|0.29
|Аарон Мартин
|3
|0.21
|Ли Чхэ-Сон II
|2
|0.14
|Кор Доминик
|2
|0.14
|Стах Антон
|1
|0.07
|Видмер Сильван
|1
|0.07
|Каси Антони
|1
|0.07
|Буркардт Джонатан
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Бюргзорг Делано
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрекслер Доминик
|2
|1
|Теродде Симон
|3
|0
|Йосида Майя
|3
|0
|Бюльтер Мариус
|3
|0
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Караман Кенан
|2
|0
|Краусс Том
|2
|0
|Тиау Малик
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Молле Флоран
|1
|0
|Бруннер Седрик
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0
|Граймль Лео
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|4
|0
|Кор Доминик
|4
|0
|Хак Александер
|2
|1
|Онисиво Карим
|3
|0
|Стах Антон
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Фернандес Эдимилсон
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Буркардт Джонатан
|2
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Майнц
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
4
Шальке 04
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Майнц
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
1
7
Шальке 04
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Майнц
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
6
11
Голы по времени матча
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Пропущено
18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
17%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
22%
4
27%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
4
22%
4
27%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
2
29%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
2
15%
3
38%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
5
38%
2
25%
76-90
Забито
12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
3
25%
6
33%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
42%
6
33%
76-90
Пропущено
31
23
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
10%
3
13%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
6
19%
7
30%
31-45
6
19%
2
9%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
9
29%
29%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вердер - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Фрайбург 0:2 Герта - Шальке 04 2:1 Хоффенхайм - Шальке 04 5:1
Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Гутерслох - Шальке 04 0:3 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0
Майнц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Майнц - Вольфсбург 0:3 Бавария - Майнц 6:2 Майнц - Кёльн 5:0 Любек - Майнц 0:3
Вердер - Майнц 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Майнц 2:1 Майнц - Карлсруэ 2:5 Майнц - Герта 1:1 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0
Результаты матчей
Шальке 04
Майнц
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
34
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
311
59
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|47 - 13
|31
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 16
|27
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|31 - 23
|26
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 20
|25
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|23 - 17
|25
|7.
|Вердер
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 25
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|12.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 27
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|14.
|Байер Л
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 26
|15
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 22
|11
|17.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|13 - 36
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|26 - 6
|17
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 6
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|14.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 17
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 7
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 18
|6
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 22
|0
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|10 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|9 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Бавария
|Гнабри Серж
|7 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|7
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
Прогнозы на матч Шальке 04 1:0 Майнц
Исход игры
Шальке 04
26% (32)
Ничья
25.2% (31)
Майнц
48.8% (60)
Тотал 2.5
Больше
57.98% (69)
Меньше
42.02% (50)
Обе команды забьют
Да
77.31% (92)
Нет
22.69% (27)
Популярный счёт
1:2 Майнц
32.5% (40)
1:1 Ничья
19.5% (24)
2:1 Шальке 04
17.9% (22)
0:1 Майнц
11.4% (14)
1:0 Шальке 04
4.1% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:0 Шальке 04
2.4% (3)
0:2 Майнц
2.4% (3)
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