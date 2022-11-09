Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

87' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Оооо... вот это был удар! Бюльтер Мариус должен был забить с этой позиции.

86' ШТАНГА! Так было близко к голу - Бюльтер Мариус нанес удар в каркас ворот!

86' Полтер Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Удар от ворот произведет Майнц

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Теродде Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Мор Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Онисиво Карим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Фернандес Эдимилсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Фюльжени Анжело из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Теродде Симон получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Теродде Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Фернандес Эдимилсон пробил со штрафного прямо в стенку

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Бруннер Седрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Бруннер Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Удар от ворот произведет Майнц

73' Теродде Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Матч возобновится спорным мячом

72' Ох, нехорошо это выглядит. Дрекслер Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Дрекслер Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Судье надоело, что Караман Кенан тянет время и он наказал его горчичником

69' Удар от ворот произведет Майнц

68' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Дрекслер Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Караман Кенан получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Фернандес Эдимилсон получил желтую карточку от судьи

66' Фернандес Эдимилсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Матричани Хеннинг получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Матричани Хеннинг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Майнц

59' Бель Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Матричани Хеннинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Йосида Майя получил желтую карточку от судьи

57' Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Оооо... вот это был удар! Караман Кенан должен был забить с этой позиции.

56' Караман Кенан нанес удар головой, но Робин Центнер спокойно отбил мяч.

56' Теродде Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Оооо... вот это был удар! Ингвартсен Маркус должен был забить с этой позиции.

54' Ингвартсен Маркус из команды Майнц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

54' Каси Антони из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Аарон Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Матричани Хеннинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Майнц