  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 58256 Главный судья: Райчель Тобиас
Шальке 04
1:0
Конец матча
Майнц
0'
1:0
10' Гол
Теродде Симон
21' Желтая карточка
Молле Флоран
57' Желтая карточка
Йосида Майя
67' Желтая карточка
Фернандес Эдимилсон
69' Желтая карточка
Караман Кенан
90'+7

Ход матча

10'
Теродде Симон
1:0
21'
Молле Флоран
 
32'
 
Бель Штефан
Хак Александер
46'
 
Буркардт Джонатан
Ли Чхэ-Сон
46'
Дрекслер Доминик
Молле Флоран
 
57'
Йосида Майя
 
59'
 
Фюльжени Анжело
Аарон Мартин
67'
 
Фернандес Эдимилсон
69'
Караман Кенан
 
72'
Латца Данни
Караман Кенан
 
74'
 
Баррейро Леандро
Ингвартсен Маркус
74'
 
Видмер Сильван
Да Коста Данни
84'
Полтер Себастьян
Теродде Симон
 
89'
Айдин Мехмет
Бруннер Седрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Шальке 04 26% (32)
X 25.2% (31)
Майнц 48.8% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Шволов
Александер
27
Бруннер
Седрик
4
Йосида
Майя
41
Матричани
Хеннинг
29
Мор
Тобиас
30
Крал
Алекс
6
Краусс
Том
19
Караман
Кенан
20
Молле
Флоран
11
Бюльтер
Мариус
9
Теродде
Симон
27
Центнер
Робин
20
Фернандес
Эдимилсон
42
Хак
Александер
19
Каси
Антони
21
Да
Коста
Данни
31
Кор
Доминик
3
Аарон
Мартин
6
Стах
Антон
7
Ли
Чхэ-Сон
II
11
Ингвартсен
Маркус
9
Онисиво
Карим
Шальке 04
4-2-3-1
Майнц
3-3-2-2

История личных встреч

Шальке 04
Майнц

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

26 матчей

50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

Б
0:0
Б
2:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:1
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:2
К
1:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:4
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:0
К
1:0

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.62
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.08
0.69

Среднее время на гол

83
130

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

1.35
0.85

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

66
106

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 3 0.21
Бюльтер Мариус 3 (2) 0.21
Дрекслер Доминик 2 0.14
Полтер Себастьян 1 0.07
Молле Флоран 1 0.07
Краусс Том 1 0.07
Саласар Родриго 1 0.07
Мор Тобиас 0 0
Оуведжан Томас 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 4 0.29
Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.29
Аарон Мартин 3 0.21
Ли Чхэ-Сон II 2 0.14
Кор Доминик 2 0.14
Стах Антон 1 0.07
Видмер Сильван 1 0.07
Каси Антони 1 0.07
Буркардт Джонатан 0 0
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Бюргзорг Делано 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрекслер Доминик 2 1
Теродде Симон 3 0
Йосида Майя 3 0
Бюльтер Мариус 3 0
Полтер Себастьян 2 0
Караман Кенан 2 0
Краусс Том 2 0
Тиау Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Шволов Александер 1 0
Молле Флоран 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Крал Алекс 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Граймль Лео 1 0
Саласар Родриго 1 0
Флик Флориан 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 4 0
Кор Доминик 4 0
Хак Александер 2 1
Онисиво Карим 3 0
Стах Антон 3 0
Свенссон Бо 2 0
Фернандес Эдимилсон 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Центнер Робин 1 0
Ли Чхэ-Сон II 1 0
Мустафа Сулиман 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Майнц
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
4
Шальке 04
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Майнц
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

1
7
Шальке 04
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Майнц
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

6
11

Голы по времени матча

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Пропущено

18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
17%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
22%
4
27%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
4
22%
4
27%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
2
29%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
2
15%
3
38%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
5
38%
2
25%
76-90

Забито

12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
3
25%
6
33%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
42%
6
33%
76-90

Пропущено

31
23
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
10%
3
13%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
6
19%
7
30%
31-45
6
19%
2
9%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
9
29%
29%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вердер - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Фрайбург 0:2 Герта - Шальке 04 2:1 Хоффенхайм - Шальке 04 5:1
Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Гутерслох - Шальке 04 0:3 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0
Майнц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Майнц - Вольфсбург 0:3 Бавария - Майнц 6:2 Майнц - Кёльн 5:0 Любек - Майнц 0:3
Вердер - Майнц 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Майнц 2:1 Майнц - Карлсруэ 2:5 Майнц - Герта 1:1 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0

Результаты матчей

Шальке 04
Майнц

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 9 4 1 47 - 13 31
2. Унион Берлин Заявка 14 8 3 3 23 - 16 27
3. Фрайбург Заявка 14 8 3 3 21 - 16 27
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 2 4 31 - 23 26
5. РБ Лейпциг Заявка 14 7 4 3 28 - 20 25
6. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 23 - 17 25
7. Вердер Заявка 14 6 3 5 24 - 25 21
8. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
9. Боруссия М Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
10. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
11. Майнц Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
12. Кёльн Заявка 14 4 5 5 21 - 27 17
13. Аугсбург Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
14. Байер Л Заявка 14 4 3 7 23 - 26 15
15. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 18 - 25 14
16. Герта Заявка 14 2 5 7 17 - 22 11
17. Бохум Заявка 14 3 1 10 13 - 36 10
18. Шальке 04 Заявка 14 2 3 9 13 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 19 - 5 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
3. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 14 - 6 17
4. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
5. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
7. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
8. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Кёльн Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
10. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
11. Вердер Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
12. Хоффенхайм Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
14. Байер Л Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
15. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Шальке 04 Заявка 7 2 1 4 9 - 17 7
17. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 8 4 0 4 11 - 15 12
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
7. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. Боруссия Д Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
9. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Байер Л Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
12. Кёльн Заявка 7 1 3 3 10 - 18 6
13. РБ Лейпциг Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
14. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
15. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (3)
Бавария Гнабри Серж 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 7
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Шальке 04 вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 58256 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Шальке 04: 45%, Майнц: 55%.
  • 96'
    Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    96'
    Онисиво Карим наказан за толчок Матричани Хеннинг
  • 95'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Шальке 04 26% (32)
    X 25.2% (31)
    Майнц 48.8% (60)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Шальке 04 1:0 Майнц онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Шальке 04 1:0 Майнц

    Исход игры
    Шальке 04
    26% (32)
    Ничья
    25.2% (31)
    Майнц
    48.8% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.98% (69)
    Меньше
    42.02% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    77.31% (92)
    Нет
    22.69% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Майнц
    32.5% (40)
    1:1 Ничья
    19.5% (24)
    2:1 Шальке 04
    17.9% (22)
    0:1 Майнц
    11.4% (14)
    1:0 Шальке 04
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    2:0 Шальке 04
    2.4% (3)
    0:2 Майнц
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     