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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 37.
Сан-Паулу
0:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
6' Желтая карточка
Патрик Алан
0:1
21' Гол
José Maurisio3
24' Желтая карточка
Rodrigo Nestor
41' Желтая карточка
Моледо Родриго
45' Желтая карточка
Новаес Пальярес Луис Густаво
64' Желтая карточка
Витао
66' Желтая карточка
Alexandre Zurawski
81' Желтая карточка
Андерсон Андре
90' Желтая карточка
Patrick I
90'+7
1
Felipe
Alves
32
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
44
Феррареси
Науэль
16
Leo
XV
29
Pablo
Maia
95
Marcos
Guilherme
25
Rodrigo
Nestor
26
Igor
Gomes
6
Рейналдо
Мануэл
9
Кальери
Хонатан
11
Лусиано
Невес
12
Keiller
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
4
Моледо
Родриго
6
Мартинс
Родригес
27
José
Maurisio3
30
Джонни
14
Де
Пена
Карлос
28
Энрике
Педро
10
Патрик
Алан
35
Alexandre
Zurawski
Сан-Паулу
3-1-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-1-1

История личных встреч

Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
8 побед 10 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

34 матча

32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.4%
44.1%
23.5%
11 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

СA
3:3
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:5
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:0
Г
0:0
Г1
1:0
СA
1:1
СA
1:2
Г1ЙД
3:0
Г1ЙД
1:1
СA
2:0
СA
0:0
Г1ЙД
1:2
БСА
1:1
БСА
0:1
БСА
2:3
БСА
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:3
СA
1:3
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1
1.18

Среднее время на гол

90
76

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.24
1.06

Среднее время на гол

72
85

Всего голов

38
38

Голов в среднем за матч

1.12
1.12

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

80
80

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 18 (1) 0.49
Лусиано Невес 10 (2) 0.27
Patrick I 5 0.14
Rodrigo Nestor 3 0.08
Nikao 3 0.08
Eder1 3 (1) 0.08
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.05
Igor Vinicius 1 0.03
Alisson II 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Бустос Науэль 1 0.03
Luan5 1 0.03
Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0.03
Welington 0 0
Igor Gomes 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Морейра Жоау 0 0
Jonas Toro 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandre Zurawski 7 0.19
Энрике Педро 7 (2) 0.19
Патрик Алан 6 (1) 0.16
Эденилсон дос Сантос 6 (3) 0.16
Вандерсон 6 0.16
Де Пена Карлос 5 (2) 0.14
José Maurisio3 5 0.14
Джонни 3 0.08
Бустос Фабрисио 2 0.05
Барбоза Мойзес Роберто 2 0.05
Витао 2 0.05
Тайсон Фреда 1 0.03
Д'Алессандро Андрес 1 0.03
Ромеро Брайан 1 0.03
Мендес Бруно II 1 0.03
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Мартинс Родригес 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 9 0
Рафинья Марсио 7 1
Коста Диего 7 0
Rodrigo Nestor 7 0
Pablo Maia 7 0
Patrick I 6 0
Leo XV 4 1
Igor Gomes 4 1
Кальери Хонатан 5 0
Alisson II 5 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 5 0
Welington 3 1
Миранда Жоао 4 0
Невес Габриэль 4 0
Eder1 4 0
Рейналдо Мануэл 3 0
Андерсон Андре 3 0
Феррареси Науэль 1 1
Nikao 2 0
Igor Vinicius 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Lucas Beraldo 0 1
Морейра Жоау 1 0
Таллиш Энрике 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Marcos Guilherme 1 0
Felipe Alves 1 0
Luan5 1 0
Thiago Xavier3 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 7 1
Тайсон Фреда 6 0
Энрике Педро 6 0
Де Пена Карлос 6 0
Джонни 5 0
Барбоза Мойзес Роберто 5 0
Daniel Fusato1 5 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Патрик Алан 3 0
Моледо Родриго 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Вандерсон 3 0
Lizeiro 3 0
Дурадо Родриго 2 0
David VI 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Thauan Lara 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
José Maurisio3 1 0
Витао 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Интернасьонал Порту Алегре
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

11
8
Сан-Паулу
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Интернасьонал Порту Алегре
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

16
35
Сан-Паулу
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (14)
38% (14)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
30% (11)
35% (13)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
8% (3)
51% (19)
41% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
35% (13)
35% (13)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

27
43

Голы по времени матча

Забито

32
18
19 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
3
9%
2
11%
1-15
6
19%
3
17%
16-30
10
31%
1
6%
31-45
3
9%
4
22%
46-60
6
19%
3
17%
61-75
4
13%
5
28%
76-90

Пропущено

21
17
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
4
24%
16-30
5
24%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
7
33%
5
29%
29%
76-90

Забито

18
37
11 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 14
24 Не забивали 21
2
11%
7
19%
1-15
3
17%
7
19%
16-30
6
33%
8
22%
31-45
2
11%
3
8%
46-60
2
11%
5
14%
61-75
3
17%
7
19%
76-90

Пропущено

22
14
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 8
4
18%
2
14%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
5
23%
3
21%
46-60
6
27%
1
7%
61-75
1
5%
2
14%
76-90

Забито

50
55
30 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 23
10 Не забивали 7
5
10%
9
16%
1-15
9
18%
10
18%
16-30
16
32%
9
16%
31-45
5
10%
7
13%
46-60
8
16%
8
15%
61-75
7
14%
12
22%
76-90

Пропущено

43
31
21 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 20
7
16%
4
13%
1-15
6
14%
6
19%
16-30
8
19%
6
19%
31-45
5
12%
4
13%
46-60
9
21%
4
13%
61-75
8
19%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Флуминенсе - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:2
Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Америка Минейро - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 0:2 Сан-Паулу - Аваи 4:0 Сеара - Сан-Паулу 0:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 2:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1

Результаты матчей

Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

2:1
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:1
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
0:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 30%
0
10 раз 27%
2
10 раз 27%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%
1
14 раз 38%
2
9 раз 24%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
16
2
11
8
1.5
12
6
5
14
2.5
7
11
2
17
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
5
5
13
1.5
4
15
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
30
7
16
21
1.5
16
21
6
31
2.5
7
30
2
35
3.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 36 22 12 2 64 - 23 78
2. Интернасьонал Порту Алегре 37 19 13 5 55 - 31 70
3. Флуминенсе 36 19 7 10 59 - 41 64
4. Коринтианс 36 18 10 8 42 - 33 64
5. Фламенго 36 18 7 11 57 - 35 61
6. Атлетико Паранаэнсе 36 15 9 12 44 - 47 54
7. Америка Минейро 36 15 7 14 38 - 37 52
8. Атлетико Минейро 36 13 13 10 41 - 37 52
9. Сан-Паулу 37 12 15 10 51 - 42 51
10. Ботафого Рио-де-Жанейро 36 14 8 14 38 - 40 50
11. Форталеза 36 13 10 13 38 - 39 49
12. Сантос 36 12 11 13 44 - 36 47
13. Гойяс 36 11 13 12 40 - 46 46
14. Ред Булл Брагантино 36 11 11 14 49 - 52 44
15. Коритиба Парана 36 12 5 19 36 - 56 41
16. Куяба 36 9 11 16 29 - 38 38
17. Атлетико Гойяненсе 36 8 10 18 37 - 55 34
18. Сеара 36 6 16 14 30 - 38 34
19. Аваи 36 7 8 21 30 - 59 29
20. Жувентуде 36 3 12 21 26 - 63 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьонал Порту Алегре 18 12 5 1 37 - 14 41
2. Палмейрас Сан-Паулу 18 12 4 2 37 - 11 40
3. Коринтианс 18 12 4 2 24 - 10 40
4. Фламенго 18 11 3 4 36 - 13 36
5. Флуминенсе 18 11 3 4 36 - 20 36
6. Коритиба Парана 18 11 3 4 23 - 14 36
7. Атлетико Паранаэнсе 18 10 6 2 28 - 17 36
8. Америка Минейро 18 9 3 6 21 - 17 30
9. Сан-Паулу 19 8 6 5 32 - 21 30
10. Сантос 18 8 5 5 28 - 17 29
11. Ред Булл Брагантино 18 8 5 5 29 - 22 29
12. Атлетико Минейро 18 7 5 6 22 - 18 26
13. Форталеза 18 6 8 4 18 - 13 26
14. Гойяс 18 6 8 4 20 - 18 26
15. Куяба 18 5 8 5 15 - 14 23
16. Атлетико Гойяненсе 18 6 4 8 21 - 22 22
17. Аваи 18 6 4 8 22 - 26 22
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 18 5 4 9 15 - 19 19
19. Сеара 18 3 8 7 16 - 21 17
20. Жувентуде 18 2 8 8 16 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 8 0 27 - 12 38
2. Ботафого Рио-де-Жанейро 18 9 4 5 23 - 21 31
3. Интернасьонал Порту Алегре 19 7 8 4 18 - 17 29
4. Флуминенсе 18 8 4 6 23 - 21 28
5. Атлетико Минейро 18 6 8 4 19 - 19 26
6. Фламенго 18 7 4 7 21 - 22 25
7. Коринтианс 18 6 6 6 18 - 23 24
8. Форталеза 18 7 2 9 20 - 26 23
9. Америка Минейро 18 6 4 8 17 - 20 22
10. Сан-Паулу 18 4 9 5 19 - 21 21
11. Гойяс 18 5 5 8 20 - 28 20
12. Атлетико Паранаэнсе 18 5 3 10 16 - 30 18
13. Сантос 18 4 6 8 16 - 19 18
14. Сеара 18 3 8 7 14 - 17 17
15. Куяба 18 4 3 11 14 - 24 15
16. Ред Булл Брагантино 18 3 6 9 20 - 30 15
17. Атлетико Гойяненсе 18 2 6 10 16 - 33 12
18. Жувентуде 18 1 4 13 10 - 38 7
19. Аваи 18 1 4 13 8 - 33 7
20. Коритиба Парана 18 1 2 15 13 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 24 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (1)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 12
Сеара Ричардсон 1 12
Атлетико Гойяненсе Лео Перейра 13
Весь список
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      Моледо Родриго получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Родриго Нестор получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Маурисио бьет в цель!
    • Желтая карточка
      6'
      Патрик Алан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сан-Паулу 0:1 Интернасьонал Порту Алегре онлайн

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