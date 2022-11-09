Тур: 37.
0:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаПатрик Алан
0:1
21' ГолJosé Maurisio3
24' Желтая карточкаRodrigo Nestor
41' Желтая карточкаМоледо Родриго
45' Желтая карточкаНоваес Пальярес Луис Густаво
64' Желтая карточкаВитао
66' Желтая карточкаAlexandre Zurawski
81' Желтая карточкаАндерсон Андре
90' Желтая карточкаPatrick I
90'+7
Ход матча
6'
21'
0:1
24'
41'
60'
64'
81'
90'
16
Leo
XV
29
Pablo
Maia
26
Igor
Gomes
12
Keiller
44
Витао
30
Джонни
28
Энрике
Педро
10
Патрик
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Leo XVЗащитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
34 WelingtonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
-
8 Luan5
-
-
-
88 Patrick I
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 ВандерсонНападающий
-
17 David VI
-
-
36 Thauan Lara
-
22 Weverton3
-
26 Estevao
-
-
41 Matheus Dias
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
8 побед 10 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
34 матча
32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
32.4%
44.1%
23.5%
11 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1
1.18
Среднее время на гол
90
76
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.24
1.06
Среднее время на гол
72
85
Всего голов
38
38
Голов в среднем за матч
1.12
1.12
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
80
80
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|18 (1)
|0.49
|Лусиано Невес
|10 (2)
|0.27
|Patrick I
|5
|0.14
|Rodrigo Nestor
|3
|0.08
|Nikao
|3
|0.08
|Eder1
|3 (1)
|0.08
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.05
|Igor Vinicius
|1
|0.03
|Alisson II
|1
|0.03
|Коста Диего
|1
|0.03
|Бустос Науэль
|1
|0.03
|Luan5
|1
|0.03
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0.03
|Welington
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Морейра Жоау
|0
|0
|Jonas Toro
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandre Zurawski
|7
|0.19
|Энрике Педро
|7 (2)
|0.19
|Патрик Алан
|6 (1)
|0.16
|Эденилсон дос Сантос
|6 (3)
|0.16
|Вандерсон
|6
|0.16
|Де Пена Карлос
|5 (2)
|0.14
|José Maurisio3
|5
|0.14
|Джонни
|3
|0.08
|Бустос Фабрисио
|2
|0.05
|Барбоза Мойзес Роберто
|2
|0.05
|Витао
|2
|0.05
|Тайсон Фреда
|1
|0.03
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.03
|Ромеро Брайан
|1
|0.03
|Мендес Бруно II
|1
|0.03
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|Мартинс Родригес
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|9
|0
|Рафинья Марсио
|7
|1
|Коста Диего
|7
|0
|Rodrigo Nestor
|7
|0
|Pablo Maia
|7
|0
|Patrick I
|6
|0
|Leo XV
|4
|1
|Igor Gomes
|4
|1
|Кальери Хонатан
|5
|0
|Alisson II
|5
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|5
|0
|Welington
|3
|1
|Миранда Жоао
|4
|0
|Невес Габриэль
|4
|0
|Eder1
|4
|0
|Рейналдо Мануэл
|3
|0
|Андерсон Андре
|3
|0
|Феррареси Науэль
|1
|1
|Nikao
|2
|0
|Igor Vinicius
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Lucas Beraldo
|0
|1
|Морейра Жоау
|1
|0
|Таллиш Энрике
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Marcos Guilherme
|1
|0
|Felipe Alves
|1
|0
|Luan5
|1
|0
|Thiago Xavier3
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|7
|1
|Тайсон Фреда
|6
|0
|Энрике Педро
|6
|0
|Де Пена Карлос
|6
|0
|Джонни
|5
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|5
|0
|Daniel Fusato1
|5
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Lizeiro
|3
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|David VI
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Thauan Lara
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Витао
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Интернасьонал Порту Алегре
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
11
8
Сан-Паулу
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Интернасьонал Порту Алегре
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
16
35
Сан-Паулу
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (14)
38% (14)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
30% (11)
35% (13)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
8% (3)
51% (19)
41% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
35% (13)
35% (13)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
27
43
Голы по времени матча
Забито
32
18
19 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
3
9%
2
11%
1-15
6
19%
3
17%
16-30
10
31%
1
6%
31-45
3
9%
4
22%
46-60
6
19%
3
17%
61-75
4
13%
5
28%
76-90
Пропущено
21
17
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
4
24%
16-30
5
24%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
7
33%
5
29%
29%
76-90
Забито
18
37
11 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 14
24 Не забивали 21
2
11%
7
19%
1-15
3
17%
7
19%
16-30
6
33%
8
22%
31-45
2
11%
3
8%
46-60
2
11%
5
14%
61-75
3
17%
7
19%
76-90
Пропущено
22
14
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 8
4
18%
2
14%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
5
23%
3
21%
46-60
6
27%
1
7%
61-75
1
5%
2
14%
76-90
Забито
50
55
30 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 23
10 Не забивали 7
5
10%
9
16%
1-15
9
18%
10
18%
16-30
16
32%
9
16%
31-45
5
10%
7
13%
46-60
8
16%
8
15%
61-75
7
14%
12
22%
76-90
Пропущено
43
31
21 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 20
7
16%
4
13%
1-15
6
14%
6
19%
16-30
8
19%
6
19%
31-45
5
12%
4
13%
46-60
9
21%
4
13%
61-75
8
19%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Флуминенсе - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:2
Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Америка Минейро - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 0:2 Сан-Паулу - Аваи 4:0 Сеара - Сан-Паулу 0:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 2:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Результаты матчей
Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
2:1
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
0:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 30%
0
10 раз 27%
2
10 раз 27%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%
1
14 раз 38%
2
9 раз 24%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
162
118
126
514
711
217
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
145
513
415
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
307
1621
1621
631
730
235
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|36
|22
|12
|2
|64 - 23
|78
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|37
|19
|13
|5
|55 - 31
|70
|3.
|Флуминенсе
|36
|19
|7
|10
|59 - 41
|64
|4.
|Коринтианс
|36
|18
|10
|8
|42 - 33
|64
|5.
|Фламенго
|36
|18
|7
|11
|57 - 35
|61
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|15
|9
|12
|44 - 47
|54
|7.
|Америка Минейро
|36
|15
|7
|14
|38 - 37
|52
|8.
|Атлетико Минейро
|36
|13
|13
|10
|41 - 37
|52
|9.
|Сан-Паулу
|37
|12
|15
|10
|51 - 42
|51
|10.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|36
|14
|8
|14
|38 - 40
|50
|11.
|Форталеза
|36
|13
|10
|13
|38 - 39
|49
|12.
|Сантос
|36
|12
|11
|13
|44 - 36
|47
|13.
|Гойяс
|36
|11
|13
|12
|40 - 46
|46
|14.
|Ред Булл Брагантино
|36
|11
|11
|14
|49 - 52
|44
|15.
|Коритиба Парана
|36
|12
|5
|19
|36 - 56
|41
|16.
|Куяба
|36
|9
|11
|16
|29 - 38
|38
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|36
|8
|10
|18
|37 - 55
|34
|18.
|Сеара
|36
|6
|16
|14
|30 - 38
|34
|19.
|Аваи
|36
|7
|8
|21
|30 - 59
|29
|20.
|Жувентуде
|36
|3
|12
|21
|26 - 63
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|12
|5
|1
|37 - 14
|41
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|12
|4
|2
|37 - 11
|40
|3.
|Коринтианс
|18
|12
|4
|2
|24 - 10
|40
|4.
|Фламенго
|18
|11
|3
|4
|36 - 13
|36
|5.
|Флуминенсе
|18
|11
|3
|4
|36 - 20
|36
|6.
|Коритиба Парана
|18
|11
|3
|4
|23 - 14
|36
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|10
|6
|2
|28 - 17
|36
|8.
|Америка Минейро
|18
|9
|3
|6
|21 - 17
|30
|9.
|Сан-Паулу
|19
|8
|6
|5
|32 - 21
|30
|10.
|Сантос
|18
|8
|5
|5
|28 - 17
|29
|11.
|Ред Булл Брагантино
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|12.
|Атлетико Минейро
|18
|7
|5
|6
|22 - 18
|26
|13.
|Форталеза
|18
|6
|8
|4
|18 - 13
|26
|14.
|Гойяс
|18
|6
|8
|4
|20 - 18
|26
|15.
|Куяба
|18
|5
|8
|5
|15 - 14
|23
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|21 - 22
|22
|17.
|Аваи
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|18
|5
|4
|9
|15 - 19
|19
|19.
|Сеара
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|20.
|Жувентуде
|18
|2
|8
|8
|16 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|10
|8
|0
|27 - 12
|38
|2.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|18
|9
|4
|5
|23 - 21
|31
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|7
|8
|4
|18 - 17
|29
|4.
|Флуминенсе
|18
|8
|4
|6
|23 - 21
|28
|5.
|Атлетико Минейро
|18
|6
|8
|4
|19 - 19
|26
|6.
|Фламенго
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|7.
|Коринтианс
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|8.
|Форталеза
|18
|7
|2
|9
|20 - 26
|23
|9.
|Америка Минейро
|18
|6
|4
|8
|17 - 20
|22
|10.
|Сан-Паулу
|18
|4
|9
|5
|19 - 21
|21
|11.
|Гойяс
|18
|5
|5
|8
|20 - 28
|20
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|5
|3
|10
|16 - 30
|18
|13.
|Сантос
|18
|4
|6
|8
|16 - 19
|18
|14.
|Сеара
|18
|3
|8
|7
|14 - 17
|17
|15.
|Куяба
|18
|4
|3
|11
|14 - 24
|15
|16.
|Ред Булл Брагантино
|18
|3
|6
|9
|20 - 30
|15
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|2
|6
|10
|16 - 33
|12
|18.
|Жувентуде
|18
|1
|4
|13
|10 - 38
|7
|19.
|Аваи
|18
|1
|4
|13
|8 - 33
|7
|20.
|Коритиба Парана
|18
|1
|2
|15
|13 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|24 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|19 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|18 (1)
|Аваи
|Bissoli
|14
|Сантос
|Marcos Leonardo
|13 (3)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 13
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 12
|Сеара
|Ричардсон
|1 12
|Атлетико Гойяненсе
|Лео Перейра
|13