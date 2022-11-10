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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 37.
Форталеза
4:0
Второй тайм: 52'
Ред Булл Брагантино
0'
15' Желтая карточка
Natan
0:0
16' Не забитый пенальти
Ромеро Сильвио
1:0
26' Гол
Jose Welison
2:0
37' Гол
Эркулес
40' Желтая карточка
Douglas Mendes
3:0
42' Пенальти
Роша Педро
44' Желтая карточка
Marcos Vinicios
4:0
45' Гол
Ромеро Сильвио
49' Желтая карточка
Jose Welison

Ход матча

15'
 
Natan
16'
Ромеро Сильвио
0:0
26'
Jose Welison
(Romarinho3)
1:0
37'
Эркулес
2:0
40'
 
Douglas Mendes
42'
Роша Педро
3:0
44'
 
Marcos Vinicios
45'
Ромеро Сильвио
(Роша Педро)
4:0
46'
 
Gabriel Novaes
Miguel Silveira dos Santos
46'
 
Натан Рафаэл
Marcos Vinicios
46'
 
Alerrandro
Werik
49'
Jose Welison
 
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Ред Булл Брагантино
4.40
3.75
4.25
Все Коэффициенты
16
Fernando
Miguel
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
29
Juninho
Capixaba
17
Jose
Welison
8
Александр
Кайо
35
Эркулес
11
Romarinho3
32
Роша
Педро
18
Ромеро
Сильвио
18
Cleiton
Schwengber
44
Douglas
Mendes
2
Leonardo
Realpe
21
Natan
36
Кандидо
Луан
8
Эвангелиста
Лукас
5
Jadson
3
27
Marcos
Vinicios
30
Miguel
Silveira
dos
Santos
28
Carlos
Eduardo
III
45
Werik
Форталеза
4-2-3-1
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1

История личных встреч

Форталеза
Ред Булл Брагантино

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

СA
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:0
СB
4:1
СB
1:2
СB
0:1
СB
1:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.89
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
101

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 6 0.16
Тьяго Гальярдо 5 0.14
Robson IV 4 0.11
Эркулес 4 0.11
Picachu 4 (1) 0.11
Juninho Capixaba 3 0.08
Romarinho3 3 0.08
Роша Педро 3 (1) 0.08
Jose Welison 2 0.05
Ромеро Сильвио 1 0.03
Emanuel Britez 1 0.03
Отеро Ромуло 1 0.03
Lucas Crispim 1 0.03
Саша Лукас 1 0.03
Александр Кайо 1 0.03
Habraao 1 0.03
Tinga I 0 0
Лима Лукас III 0 0
Marcelo Conceicao 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандидо Луан 11 (2) 0.3
Гимарайнс Артур 6 0.16
Alerrandro 6 0.16
Helio Junio 4 (1) 0.11
Hyoran 3 0.08
Werik 3 0.08
Итало Хосе 3 0.08
Эвангелиста Лукас 2 (1) 0.05
Natan 2 0.05
Marcos Vinicios 2 0.05
Силва Адерлан 1 0.03
Ортис Лео 1 0.03
Miguel Silveira dos Santos 1 0.03
Bruno Praxedes 1 0.03
Рамирес Эрик II 1 0.03
Gabriel Novaes 1 0.03
Уртадо Хосе 0 0
Jadson 3 0 0

Карточки

Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 7 1
Juninho Capixaba 8 0
Robson IV 6 0
Romarinho3 4 1
Тьяго Гальярдо 5 0
Marcelo Conceicao 5 0
Ronald 5 0
Jose Welison 4 0
Lucas Crispim 4 0
Лима Лукас III 4 0
Фелипе 2 1
Picachu 3 0
Tinga I 3 0
Александр Кайо 1 1
Тити 2 0
Fernando Miguel 2 0
Саша Лукас 2 0
Марсело Бук 2 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
Эркулес 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Emanuel Britez 1 0
Роша Педро 1 0
Ландасури Антони 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Адерлан 9 0
Helio Junio 8 0
Кандидо Луан 4 2
Jadson 3 6 0
Рамирес Эрик II 1 2
Natan 4 0
Carlos Eduardo III 4 0
Ортис Лео 4 0
Marcos Vinicios 4 0
Werik 4 0
Рамон 2 1
Эвангелиста Лукас 2 1
Гимарайнс Артур 3 0
Cleiton Schwengber 3 0
Raul González II 3 0
Leonardo Realpe 3 0
Bruno Praxedes 3 0
Kevin Lomonaco 3 0
Натан Рафаэл 2 0
Gabriel Novaes 2 0
Alerrandro 2 0
Hyoran 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Miguel Silveira dos Santos 1 0
Renan Victor 1 0
Maycon Cleiton 1 0
Douglas Mendes 1 0

Результаты матчей

Форталеза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
Ред Булл Брагантино
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
14
Форталеза
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

10
29
Форталеза
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (9)
36% (13)
39% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
56% (20)
8% (3)
Ред Булл Брагантино
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
11% (4)
42% (15)
47% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
33% (12)
28% (10)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

23
11

Волевые поражения

15
43

Голы по времени матча

Забито

18
20
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
25 Не забивали 22
2
11%
3
15%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
2
11%
4
20%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
6
33%
4
20%
61-75
3
17%
3
15%
76-90

Пропущено

13
30
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
2
15%
3
10%
1-15
2
15%
7
23%
16-30
4
31%
3
10%
31-45
3
23%
4
13%
46-60
1
8%
10
33%
61-75
1
8%
3
10%
76-90

Забито

21
30
12 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 11
20 Не забивали 22
4
19%
4
13%
1-15
4
19%
7
23%
16-30
4
19%
9
30%
31-45
3
14%
1
3%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
4
19%
6
20%
76-90

Пропущено

25
21
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
3
12%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
8
32%
2
10%
31-45
2
8%
5
24%
46-60
2
8%
7
33%
61-75
10
40%
5
24%
76-90

Забито

39
50
17 В 1-м тайме 31
22 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 17
9 Не забивали 8
6
15%
7
14%
1-15
5
13%
11
22%
16-30
6
15%
13
26%
31-45
7
18%
3
6%
46-60
8
21%
7
14%
61-75
7
18%
9
18%
76-90

Пропущено

38
51
19 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 29
5
13%
4
8%
1-15
2
5%
8
16%
16-30
12
32%
5
10%
31-45
5
13%
9
18%
46-60
3
8%
17
33%
61-75
11
29%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Льянерос Вильявисенсио - Форталеза 0:0 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 4:0 Форталеза - Барранкилья 1:0
Форталеза - Бояка Чико 0:2 Форталеза - Коритиба Парана 3:1 Бояка Чико - Форталеза 0:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:0 Барранкилья - Форталеза 0:1 Америка Минейро - Форталеза 1:2 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:2 Форталеза - Аваи 2:0 Форталеза - Валледупар 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Гойяс - Форталеза 0:1 Орсомарсо - Форталеза 0:4 Форталеза - Фламенго 3:2 Бояка Чико - Форталеза 0:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 1:4 Аваи - Ред Булл Брагантино 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 4:2
Ред Булл Брагантино - Сантос 0:2 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0 Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:3

Результаты матчей

Форталеза
Ред Булл Брагантино

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
4
4 раза 22%
2
3 раза 17%

Точный счет

0:1
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 67%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
8 раз 22%
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
2:1
6 раз 17%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
4:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
19 раз 53%
0
9 раз 25%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
1
16 раз 44%
0
8 раз 22%
2
7 раз 19%
4
4 раза 11%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Форталеза
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
4
4
14
1.5
7
11
3
15
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
4
4
14
1.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
9
0.5
Больше Меньше
28
8
8
28
1.5
12
24
3
33
2.5
5
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 37 22 13 2 64 - 23 79
2. Интернасьонал Порту Алегре 37 19 13 5 55 - 31 70
3. Флуминенсе 37 20 7 10 62 - 41 67
4. Коринтианс 37 18 11 8 44 - 35 65
5. Фламенго 1:0 37 19 7 11 58 - 35 64
6. Атлетико Паранаэнсе 0:0 37 15 10 12 44 - 47 55
7. Америка Минейро 0:0 37 15 8 14 38 - 37 53
8. Форталеза 4:0 37 14 10 13 42 - 39 52
9. Атлетико Минейро 36 13 13 10 41 - 37 52
10. Сан-Паулу 37 12 15 10 51 - 42 51
11. Ботафого Рио-де-Жанейро 36 14 8 14 38 - 40 50
12. Сантос 36 12 11 13 44 - 36 47
13. Гойяс 37 11 13 13 40 - 49 46
14. Ред Булл Брагантино 0:4 37 11 11 15 49 - 56 44
15. Коритиба Парана 37 12 6 19 38 - 58 42
16. Куяба 36 9 11 16 29 - 38 38
17. Атлетико Гойяненсе 0:0 37 8 11 18 37 - 55 35
18. Сеара 37 6 16 15 30 - 40 34
19. Аваи 37 8 8 21 32 - 59 32
20. Жувентуде 0:1 37 3 12 22 26 - 64 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 19 12 5 2 37 - 11 41
2. Интернасьонал Порту Алегре 18 12 5 1 37 - 14 41
3. Коринтианс 18 12 4 2 24 - 10 40
4. Флуминенсе 19 12 3 4 39 - 20 39
5. Коритиба Парана 19 11 4 4 25 - 16 37
6. Фламенго 1:0 18 11 3 4 36 - 13 36
7. Атлетико Паранаэнсе 0:0 18 10 6 2 28 - 17 36
8. Америка Минейро 0:0 18 9 3 6 21 - 17 30
9. Сан-Паулу 19 8 6 5 32 - 21 30
10. Сантос 18 8 5 5 28 - 17 29
11. Ред Булл Брагантино 0:4 18 8 5 5 29 - 22 29
12. Форталеза 4:0 19 7 8 4 22 - 13 29
13. Атлетико Минейро 18 7 5 6 22 - 18 26
14. Гойяс 18 6 8 4 20 - 18 26
15. Аваи 19 7 4 8 24 - 26 25
16. Атлетико Гойяненсе 0:0 19 6 5 8 21 - 22 23
17. Куяба 18 5 8 5 15 - 14 23
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 18 5 4 9 15 - 19 19
19. Сеара 18 3 8 7 16 - 21 17
20. Жувентуде 0:1 19 2 8 9 16 - 26 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 18 10 8 0 27 - 12 38
2. Ботафого Рио-де-Жанейро 18 9 4 5 23 - 21 31
3. Интернасьонал Порту Алегре 19 7 8 4 18 - 17 29
4. Флуминенсе 18 8 4 6 23 - 21 28
5. Фламенго 1:0 19 8 4 7 22 - 22 28
6. Атлетико Минейро 18 6 8 4 19 - 19 26
7. Коринтианс 19 6 7 6 20 - 25 25
8. Форталеза 4:0 18 7 2 9 20 - 26 23
9. Америка Минейро 0:0 19 6 5 8 17 - 20 23
10. Сан-Паулу 18 4 9 5 19 - 21 21
11. Гойяс 19 5 5 9 20 - 31 20
12. Атлетико Паранаэнсе 0:0 19 5 4 10 16 - 30 19
13. Сантос 18 4 6 8 16 - 19 18
14. Сеара 19 3 8 8 14 - 19 17
15. Куяба 18 4 3 11 14 - 24 15
16. Ред Булл Брагантино 0:4 19 3 6 10 20 - 34 15
17. Атлетико Гойяненсе 0:0 18 2 6 10 16 - 33 12
18. Жувентуде 0:1 18 1 4 13 10 - 38 7
19. Аваи 18 1 4 13 8 - 33 7
20. Коритиба Парана 18 1 2 15 13 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 25 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (1)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 13
Сеара Ричардсон 1 13
Атлетико Гойяненсе Лео Перейра 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ромеро Сильвио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Маркос Винисиос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Роша Педро из команды Форталеза забивает с точки!
  • Желтая карточка
    40'
    Douglas Mendes получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Hercules бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Жозе Веилсон бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Ромеро Сильвио пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    15'
    Натан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    Форталеза
    Ничья
    Ред Булл Брагантино
    4.40
    3.75
    4.25
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    Где смотреть матч Форталеза 4:0 Ред Булл Брагантино онлайн

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