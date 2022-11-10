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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 37.
Форталеза
6:0
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
15' Желтая карточка
Natan
0:0
16' Не забитый пенальти
Ромеро Сильвио
1:0
26' Гол
Jose Welison
2:0
37' Гол
Эркулес
40' Желтая карточка
Douglas Mendes
3:0
42' Пенальти
Роша Педро
44' Желтая карточка
Marcos Vinicios
4:0
45' Гол
Ромеро Сильвио
48' Желтая карточка
Jose Welison
55' Желтая карточка
Jadson 3
5:0
57' Гол
Ромеро Сильвио
6:0
90' Гол
Тьяго Гальярдо
90'+2
16
Fernando
Miguel
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
29
Juninho
Capixaba
17
Jose
Welison
8
Александр
Кайо
35
Эркулес
11
Romarinho3
32
Роша
Педро
18
Ромеро
Сильвио
18
Cleiton
Schwengber
44
Douglas
Mendes
2
Leonardo
Realpe
21
Natan
36
Кандидо
Луан
8
Эвангелиста
Лукас
5
Jadson
3
27
Marcos
Vinicios
30
Miguel
Silveira
dos
Santos
28
Carlos
Eduardo
III
45
Werik
Форталеза
4-2-3-1
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1

История личных встреч

Форталеза
Ред Булл Брагантино

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

СA
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:0
СB
4:1
СB
1:2
СB
0:1
СB
1:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.89
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
101

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 6 0.16
Тьяго Гальярдо 6 0.16
Robson IV 4 0.11
Эркулес 4 0.11
Picachu 4 (1) 0.11
Juninho Capixaba 3 0.08
Роша Педро 3 (1) 0.08
Romarinho3 3 0.08
Ромеро Сильвио 2 0.05
Jose Welison 2 0.05
Emanuel Britez 1 0.03
Отеро Ромуло 1 0.03
Lucas Crispim 1 0.03
Саша Лукас 1 0.03
Александр Кайо 1 0.03
Habraao 1 0.03
Tinga I 0 0
Лима Лукас III 0 0
Marcelo Conceicao 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандидо Луан 11 (2) 0.3
Гимарайнс Артур 6 0.16
Alerrandro 6 0.16
Helio Junio 4 (1) 0.11
Hyoran 3 0.08
Werik 3 0.08
Итало Хосе 3 0.08
Эвангелиста Лукас 2 (1) 0.05
Natan 2 0.05
Marcos Vinicios 2 0.05
Силва Адерлан 1 0.03
Ортис Лео 1 0.03
Miguel Silveira dos Santos 1 0.03
Bruno Praxedes 1 0.03
Рамирес Эрик II 1 0.03
Gabriel Novaes 1 0.03
Уртадо Хосе 0 0
Jadson 3 0 0

Карточки

Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 7 1
Juninho Capixaba 8 0
Robson IV 6 0
Romarinho3 4 1
Тьяго Гальярдо 5 0
Jose Welison 5 0
Marcelo Conceicao 5 0
Ronald 5 0
Lucas Crispim 4 0
Лима Лукас III 4 0
Фелипе 2 1
Picachu 3 0
Tinga I 3 0
Александр Кайо 1 1
Тити 2 0
Fernando Miguel 2 0
Саша Лукас 2 0
Марсело Бук 2 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
Эркулес 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Emanuel Britez 1 0
Роша Педро 1 0
Ландасури Антони 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Адерлан 9 0
Helio Junio 8 0
Кандидо Луан 4 2
Jadson 3 7 0
Рамирес Эрик II 1 2
Natan 4 0
Carlos Eduardo III 4 0
Ортис Лео 4 0
Marcos Vinicios 4 0
Werik 4 0
Рамон 2 1
Эвангелиста Лукас 2 1
Гимарайнс Артур 3 0
Cleiton Schwengber 3 0
Raul González II 3 0
Leonardo Realpe 3 0
Bruno Praxedes 3 0
Kevin Lomonaco 3 0
Натан Рафаэл 2 0
Gabriel Novaes 2 0
Alerrandro 2 0
Hyoran 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Miguel Silveira dos Santos 1 0
Renan Victor 1 0
Maycon Cleiton 1 0
Douglas Mendes 1 0

Результаты матчей

Форталеза
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
58% (11)
5% (1)
Ред Булл Брагантино
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
14
Форталеза
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Ред Булл Брагантино
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

10
29
Форталеза
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (10)
35% (13)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
54% (20)
8% (3)
Ред Булл Брагантино
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
11% (4)
41% (15)
49% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
32% (12)
30% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

23
11

Волевые поражения

15
43

Голы по времени матча

Забито

24
20
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
25 Не забивали 23
2
8%
3
15%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
5
21%
4
20%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
6
25%
4
20%
61-75
4
17%
3
15%
76-90

Пропущено

13
36
8 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 16
2
15%
3
8%
1-15
2
15%
8
22%
16-30
4
31%
6
17%
31-45
3
23%
5
14%
46-60
1
8%
10
28%
61-75
1
8%
4
11%
76-90

Забито

21
30
12 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 11
21 Не забивали 23
4
19%
4
13%
1-15
4
19%
7
23%
16-30
4
19%
9
30%
31-45
3
14%
1
3%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
4
19%
6
20%
76-90

Пропущено

25
21
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
3
12%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
8
32%
2
10%
31-45
2
8%
5
24%
46-60
2
8%
7
33%
61-75
10
40%
5
24%
76-90

Забито

45
50
21 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 19
20 Забивали первыми 17
9 Не забивали 9
6
13%
7
14%
1-15
6
13%
11
22%
16-30
9
20%
13
26%
31-45
8
18%
3
6%
46-60
8
18%
7
14%
61-75
8
18%
9
18%
76-90

Пропущено

38
57
19 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 36
13 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 30
5
13%
4
7%
1-15
2
5%
9
16%
16-30
12
32%
8
14%
31-45
5
13%
10
18%
46-60
3
8%
17
30%
30%
61-75
11
29%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Льянерос Вильявисенсио - Форталеза 0:0 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 4:0 Форталеза - Барранкилья 1:0
Форталеза - Бояка Чико 0:2 Форталеза - Коритиба Парана 3:1 Бояка Чико - Форталеза 0:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:0 Барранкилья - Форталеза 0:1 Америка Минейро - Форталеза 1:2 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:2 Форталеза - Аваи 2:0 Форталеза - Валледупар 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Гойяс - Форталеза 0:1 Орсомарсо - Форталеза 0:4 Форталеза - Фламенго 3:2 Бояка Чико - Форталеза 0:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 1:4 Аваи - Ред Булл Брагантино 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 4:2
Ред Булл Брагантино - Сантос 0:2 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0 Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:3

Результаты матчей

Форталеза
Ред Булл Брагантино

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
4
4 раза 22%
2
3 раза 17%

Точный счет

0:1
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 67%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Точный счет

0:1
8 раз 22%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
2:1
6 раз 16%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
4:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
19 раз 51%
0
9 раз 24%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
6
1 раз 3%
1
16 раз 43%
0
9 раз 24%
2
7 раз 19%
4
4 раза 11%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Форталеза
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
14
4
5
14
1.5
7
11
4
15
2.5
4
14
1
18
3.5
4
14
1
18
4.5
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
5
4
14
1.5
5
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
28
9
9
28
1.5
12
25
4
33
2.5
5
32
1
36
3.5
4
33
1
36
4.5
1
36
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 37 23 12 2 66 - 24 81
2. Интернасьонал Порту Алегре 37 19 13 5 55 - 31 70
3. Флуминенсе 37 20 7 10 62 - 41 67
4. Коринтианс 37 18 11 8 44 - 35 65
5. Фламенго 37 18 8 11 59 - 37 62
6. Атлетико Паранаэнсе 37 15 10 12 45 - 48 55
7. Америка Минейро 37 15 7 15 39 - 39 52
8. Форталеза 37 14 10 13 44 - 39 52
9. Атлетико Минейро 36 13 13 10 41 - 37 52
10. Сан-Паулу 37 12 15 10 51 - 42 51
11. Ботафого Рио-де-Жанейро 36 14 8 14 38 - 40 50
12. Сантос 36 12 11 13 44 - 36 47
13. Гойяс 37 11 13 13 40 - 49 46
14. Ред Булл Брагантино 37 11 11 15 49 - 58 44
15. Коритиба Парана 37 12 6 19 38 - 58 42
16. Куяба 36 9 11 16 29 - 38 38
17. Атлетико Гойяненсе 37 8 11 18 38 - 56 35
18. Сеара 37 6 16 15 30 - 40 34
19. Аваи 37 8 8 21 32 - 59 32
20. Жувентуде 37 3 13 21 28 - 65 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 19 13 4 2 39 - 12 43
2. Интернасьонал Порту Алегре 18 12 5 1 37 - 14 41
3. Коринтианс 18 12 4 2 24 - 10 40
4. Флуминенсе 19 12 3 4 39 - 20 39
5. Коритиба Парана 19 11 4 4 25 - 16 37
6. Фламенго 18 11 3 4 36 - 13 36
7. Атлетико Паранаэнсе 18 10 6 2 28 - 17 36
8. Америка Минейро 18 9 3 6 21 - 17 30
9. Сан-Паулу 19 8 6 5 32 - 21 30
10. Сантос 18 8 5 5 28 - 17 29
11. Ред Булл Брагантино 18 8 5 5 29 - 22 29
12. Форталеза 19 7 8 4 24 - 13 29
13. Атлетико Минейро 18 7 5 6 22 - 18 26
14. Гойяс 18 6 8 4 20 - 18 26
15. Аваи 19 7 4 8 24 - 26 25
16. Атлетико Гойяненсе 19 6 5 8 22 - 23 23
17. Куяба 18 5 8 5 15 - 14 23
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 18 5 4 9 15 - 19 19
19. Сеара 18 3 8 7 16 - 21 17
20. Жувентуде 19 2 9 8 18 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 8 0 27 - 12 38
2. Ботафого Рио-де-Жанейро 18 9 4 5 23 - 21 31
3. Интернасьонал Порту Алегре 19 7 8 4 18 - 17 29
4. Флуминенсе 18 8 4 6 23 - 21 28
5. Фламенго 19 7 5 7 23 - 24 26
6. Атлетико Минейро 18 6 8 4 19 - 19 26
7. Коринтианс 19 6 7 6 20 - 25 25
8. Форталеза 18 7 2 9 20 - 26 23
9. Америка Минейро 19 6 4 9 18 - 22 22
10. Сан-Паулу 18 4 9 5 19 - 21 21
11. Гойяс 19 5 5 9 20 - 31 20
12. Атлетико Паранаэнсе 19 5 4 10 17 - 31 19
13. Сантос 18 4 6 8 16 - 19 18
14. Сеара 19 3 8 8 14 - 19 17
15. Куяба 18 4 3 11 14 - 24 15
16. Ред Булл Брагантино 19 3 6 10 20 - 36 15
17. Атлетико Гойяненсе 18 2 6 10 16 - 33 12
18. Жувентуде 18 1 4 13 10 - 38 7
19. Аваи 18 1 4 13 8 - 33 7
20. Коритиба Парана 18 1 2 15 13 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 25 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (1)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 13
Сеара Ричардсон 1 13
Палмейрас Сан-Паулу Рафаэл Жозе 1 12
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Ромеро Сильвио бьет в цель!
    • Желтая карточка
      44'
      Маркос Винисиос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Роша Педро из команды Форталеза забивает с точки!
    • Желтая карточка
      40'
      Douglas Mendes получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Hercules бьет в цель!
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Жозе Веилсон бьет в цель!
    • Описание гола
      16'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Ромеро Сильвио пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      15'
      Натан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Форталеза 6:0 Ред Булл Брагантино онлайн

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