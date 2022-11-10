Тур: 37.
6:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаNatan
0:0
16' Не забитый пенальтиРомеро Сильвио
1:0
26' ГолJose Welison
2:0
37' ГолЭркулес
40' Желтая карточкаDouglas Mendes
3:0
42' ПенальтиРоша Педро
44' Желтая карточкаMarcos Vinicios
4:0
45' ГолРомеро Сильвио
48' Желтая карточкаJose Welison
55' Желтая карточкаJadson 3
5:0
57' ГолРомеро Сильвио
6:0
90' ГолТьяго Гальярдо
90'+2
Ход матча
15'
16'
0:0
26'
1:0
37'
2:0
40'
42'
3:0
44'
45'
4:0
46'
48'
55'
57'
5:0
69'
90'
6:0
2
Tinga
I
4
Тити
17
Jose
Welison
35
Эркулес
11
Romarinho3
32
Роша
Педро
21
Natan
36
Кандидо
Луан
5
Jadson
3
45
Werik
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
11 Romarinho3Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
14 Ronald
-
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 NatanЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
-
5 Jadson 3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 WerikНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 РамонЗащитник
-
48 Натан РафаэлЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Руй КаэтануНападающий
-
-
47 Dija
-
-
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
История личных встреч
Форталеза
Ред Булл Брагантино
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.89
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
101
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|6
|0.16
|Тьяго Гальярдо
|6
|0.16
|Robson IV
|4
|0.11
|Эркулес
|4
|0.11
|Picachu
|4 (1)
|0.11
|Juninho Capixaba
|3
|0.08
|Роша Педро
|3 (1)
|0.08
|Romarinho3
|3
|0.08
|Ромеро Сильвио
|2
|0.05
|Jose Welison
|2
|0.05
|Emanuel Britez
|1
|0.03
|Отеро Ромуло
|1
|0.03
|Lucas Crispim
|1
|0.03
|Саша Лукас
|1
|0.03
|Александр Кайо
|1
|0.03
|Habraao
|1
|0.03
|Tinga I
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Marcelo Conceicao
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандидо Луан
|11 (2)
|0.3
|Гимарайнс Артур
|6
|0.16
|Alerrandro
|6
|0.16
|Helio Junio
|4 (1)
|0.11
|Hyoran
|3
|0.08
|Werik
|3
|0.08
|Итало Хосе
|3
|0.08
|Эвангелиста Лукас
|2 (1)
|0.05
|Natan
|2
|0.05
|Marcos Vinicios
|2
|0.05
|Силва Адерлан
|1
|0.03
|Ортис Лео
|1
|0.03
|Miguel Silveira dos Santos
|1
|0.03
|Bruno Praxedes
|1
|0.03
|Рамирес Эрик II
|1
|0.03
|Gabriel Novaes
|1
|0.03
|Уртадо Хосе
|0
|0
|Jadson 3
|0
|0
Карточки
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|7
|1
|Juninho Capixaba
|8
|0
|Robson IV
|6
|0
|Romarinho3
|4
|1
|Тьяго Гальярдо
|5
|0
|Jose Welison
|5
|0
|Marcelo Conceicao
|5
|0
|Ronald
|5
|0
|Lucas Crispim
|4
|0
|Лима Лукас III
|4
|0
|Фелипе
|2
|1
|Picachu
|3
|0
|Tinga I
|3
|0
|Александр Кайо
|1
|1
|Тити
|2
|0
|Fernando Miguel
|2
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Emanuel Britez
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Адерлан
|9
|0
|Helio Junio
|8
|0
|Кандидо Луан
|4
|2
|Jadson 3
|7
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|2
|Natan
|4
|0
|Carlos Eduardo III
|4
|0
|Ортис Лео
|4
|0
|Marcos Vinicios
|4
|0
|Werik
|4
|0
|Рамон
|2
|1
|Эвангелиста Лукас
|2
|1
|Гимарайнс Артур
|3
|0
|Cleiton Schwengber
|3
|0
|Raul González II
|3
|0
|Leonardo Realpe
|3
|0
|Bruno Praxedes
|3
|0
|Kevin Lomonaco
|3
|0
|Натан Рафаэл
|2
|0
|Gabriel Novaes
|2
|0
|Alerrandro
|2
|0
|Hyoran
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Miguel Silveira dos Santos
|1
|0
|Renan Victor
|1
|0
|Maycon Cleiton
|1
|0
|Douglas Mendes
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
58% (11)
5% (1)
Ред Булл Брагантино
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
14
Форталеза
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Ред Булл Брагантино
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
20
10
Волевые поражения
10
29
Форталеза
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (10)
35% (13)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
54% (20)
8% (3)
Ред Булл Брагантино
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
11% (4)
41% (15)
49% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
32% (12)
30% (11)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
23
11
Волевые поражения
15
43
Голы по времени матча
Забито
24
20
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
25 Не забивали 23
2
8%
3
15%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
5
21%
4
20%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
6
25%
4
20%
61-75
4
17%
3
15%
76-90
Пропущено
13
36
8 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 16
2
15%
3
8%
1-15
2
15%
8
22%
16-30
4
31%
6
17%
31-45
3
23%
5
14%
46-60
1
8%
10
28%
61-75
1
8%
4
11%
76-90
Забито
21
30
12 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 11
21 Не забивали 23
4
19%
4
13%
1-15
4
19%
7
23%
16-30
4
19%
9
30%
31-45
3
14%
1
3%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
4
19%
6
20%
76-90
Пропущено
25
21
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
3
12%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
8
32%
2
10%
31-45
2
8%
5
24%
46-60
2
8%
7
33%
61-75
10
40%
5
24%
76-90
Забито
45
50
21 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 19
20 Забивали первыми 17
9 Не забивали 9
6
13%
7
14%
1-15
6
13%
11
22%
16-30
9
20%
13
26%
31-45
8
18%
3
6%
46-60
8
18%
7
14%
61-75
8
18%
9
18%
76-90
Пропущено
38
57
19 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 36
13 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 30
5
13%
4
7%
1-15
2
5%
9
16%
16-30
12
32%
8
14%
31-45
5
13%
10
18%
46-60
3
8%
17
30%
30%
61-75
11
29%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Льянерос Вильявисенсио - Форталеза 0:0 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 4:0 Форталеза - Барранкилья 1:0
Форталеза - Бояка Чико 0:2 Форталеза - Коритиба Парана 3:1 Бояка Чико - Форталеза 0:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:0 Барранкилья - Форталеза 0:1 Америка Минейро - Форталеза 1:2 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:2 Форталеза - Аваи 2:0 Форталеза - Валледупар 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Гойяс - Форталеза 0:1 Орсомарсо - Форталеза 0:4 Форталеза - Фламенго 3:2 Бояка Чико - Форталеза 0:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 1:4 Аваи - Ред Булл Брагантино 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 4:2
Ред Булл Брагантино - Сантос 0:2 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0 Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:3
Результаты матчей
Форталеза
Ред Булл Брагантино
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
4
4 раза 22%
2
3 раза 17%
Точный счет
0:1
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 67%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Точный счет
0:1
8 раз 22%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
2:1
6 раз 16%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
4:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
19 раз 51%
0
9 раз 24%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
6
1 раз 3%
1
16 раз 43%
0
9 раз 24%
2
7 раз 19%
4
4 раза 11%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Форталеза
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
144
514
711
415
414
118
414
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
145
414
514
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
289
928
1225
433
532
136
433
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|37
|23
|12
|2
|66 - 24
|81
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|37
|19
|13
|5
|55 - 31
|70
|3.
|Флуминенсе
|37
|20
|7
|10
|62 - 41
|67
|4.
|Коринтианс
|37
|18
|11
|8
|44 - 35
|65
|5.
|Фламенго
|37
|18
|8
|11
|59 - 37
|62
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|37
|15
|10
|12
|45 - 48
|55
|7.
|Америка Минейро
|37
|15
|7
|15
|39 - 39
|52
|8.
|Форталеза
|37
|14
|10
|13
|44 - 39
|52
|9.
|Атлетико Минейро
|36
|13
|13
|10
|41 - 37
|52
|10.
|Сан-Паулу
|37
|12
|15
|10
|51 - 42
|51
|11.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|36
|14
|8
|14
|38 - 40
|50
|12.
|Сантос
|36
|12
|11
|13
|44 - 36
|47
|13.
|Гойяс
|37
|11
|13
|13
|40 - 49
|46
|14.
|Ред Булл Брагантино
|37
|11
|11
|15
|49 - 58
|44
|15.
|Коритиба Парана
|37
|12
|6
|19
|38 - 58
|42
|16.
|Куяба
|36
|9
|11
|16
|29 - 38
|38
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|37
|8
|11
|18
|38 - 56
|35
|18.
|Сеара
|37
|6
|16
|15
|30 - 40
|34
|19.
|Аваи
|37
|8
|8
|21
|32 - 59
|32
|20.
|Жувентуде
|37
|3
|13
|21
|28 - 65
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|13
|4
|2
|39 - 12
|43
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|12
|5
|1
|37 - 14
|41
|3.
|Коринтианс
|18
|12
|4
|2
|24 - 10
|40
|4.
|Флуминенсе
|19
|12
|3
|4
|39 - 20
|39
|5.
|Коритиба Парана
|19
|11
|4
|4
|25 - 16
|37
|6.
|Фламенго
|18
|11
|3
|4
|36 - 13
|36
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|10
|6
|2
|28 - 17
|36
|8.
|Америка Минейро
|18
|9
|3
|6
|21 - 17
|30
|9.
|Сан-Паулу
|19
|8
|6
|5
|32 - 21
|30
|10.
|Сантос
|18
|8
|5
|5
|28 - 17
|29
|11.
|Ред Булл Брагантино
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|12.
|Форталеза
|19
|7
|8
|4
|24 - 13
|29
|13.
|Атлетико Минейро
|18
|7
|5
|6
|22 - 18
|26
|14.
|Гойяс
|18
|6
|8
|4
|20 - 18
|26
|15.
|Аваи
|19
|7
|4
|8
|24 - 26
|25
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|5
|8
|22 - 23
|23
|17.
|Куяба
|18
|5
|8
|5
|15 - 14
|23
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|18
|5
|4
|9
|15 - 19
|19
|19.
|Сеара
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|20.
|Жувентуде
|19
|2
|9
|8
|18 - 27
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|10
|8
|0
|27 - 12
|38
|2.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|18
|9
|4
|5
|23 - 21
|31
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|7
|8
|4
|18 - 17
|29
|4.
|Флуминенсе
|18
|8
|4
|6
|23 - 21
|28
|5.
|Фламенго
|19
|7
|5
|7
|23 - 24
|26
|6.
|Атлетико Минейро
|18
|6
|8
|4
|19 - 19
|26
|7.
|Коринтианс
|19
|6
|7
|6
|20 - 25
|25
|8.
|Форталеза
|18
|7
|2
|9
|20 - 26
|23
|9.
|Америка Минейро
|19
|6
|4
|9
|18 - 22
|22
|10.
|Сан-Паулу
|18
|4
|9
|5
|19 - 21
|21
|11.
|Гойяс
|19
|5
|5
|9
|20 - 31
|20
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|5
|4
|10
|17 - 31
|19
|13.
|Сантос
|18
|4
|6
|8
|16 - 19
|18
|14.
|Сеара
|19
|3
|8
|8
|14 - 19
|17
|15.
|Куяба
|18
|4
|3
|11
|14 - 24
|15
|16.
|Ред Булл Брагантино
|19
|3
|6
|10
|20 - 36
|15
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|2
|6
|10
|16 - 33
|12
|18.
|Жувентуде
|18
|1
|4
|13
|10 - 38
|7
|19.
|Аваи
|18
|1
|4
|13
|8 - 33
|7
|20.
|Коритиба Парана
|18
|1
|2
|15
|13 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|25 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|19 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|18 (1)
|Аваи
|Bissoli
|14
|Сантос
|Marcos Leonardo
|13 (3)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 13
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 13
|Сеара
|Ричардсон
|1 13
|Палмейрас Сан-Паулу
|Рафаэл Жозе
|1 12