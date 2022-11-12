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Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Тренчин
0:0
Второй тайм: 82'
ДАК
0'
8' Желтая карточка
Эмека Чинонсо
15' Желтая карточка
Гаврич Желько
28' Желтая карточка
Рисванис Спирос
30' Желтая карточка
Пирес Келвин
39' Вторая желтая карточка
Эмека Чинонсо
40' Желтая карточка
Кукучка Михал
43' Желтая карточка
Lazar Stojsavljevic
43' Желтая карточка
Димун Милан
64' Вторая желтая карточка
Lazar Stojsavljevic
99
Кукучка
Михал
81
Lukas
Duriska
19
Пирес
Келвин
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
23
Холли
Доминик
31
Баинович
Филип
8
Гайдош
Артур
28
Кмет
Матуш
9
Эмека
Чинонсо
7
Eynel
Soares
99
Петраш
Самуэл
78
Пинту
Алекс
44
Рисванис
Спирос
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
20
Веселовски
Доминик
66
Качер
Мирослав
8
Димун
Милан
28
Блэкмэн
Сезар
71
Lukas
Leginus
80
Гаврич
Желько
Тренчин
4-3-3
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Тренчин
ДАК

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

29 матчей

41.4%
17.2%
41.4%
12 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:2
SLE
2:1
С
0:1
С
1:1
СГА
1:1
СГА
2:0
С
3:3
С
3:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
3:3
С
0:3
С
1:3
С
1:2
С
1:2
С
0:1
С
2:0
С
2:3
С
1:0
С
4:1
С
0:2
С
3:0
С
3:0
С
3:2
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
6:0

Голы

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

2.29
1.2

Среднее время на гол

39
75

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.47
1.21

Среднее время на гол

61
74

Всего голов

54
35

Голов в среднем за матч

1.86
1.21

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

48
74

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баинович Филип 3 0.17
Пирес Келвин 3 0.17
Eynel Soares 2 0.11
Гайдош Артур 2 0.11
Кмет Матуш 2 0.11
Маду Кингсли 1 0.06
Lazar Stojsavljevic 1 0.06
Сулаеман Витан 1 0.06
Rahim Ibrahim 1 0.06
Ем Рэбен 0 0
Lucas Demitra 0 0
Samuel Kozlovsky 0 0
Летенай Лукаш 0 0
Лавринчик Самуэль 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 11 0.65
Кальмар Жолт 4 0.24
Санто Регё 3 0.18
Веселовски Доминик 2 0.12
Ammar Ramadan 2 0.12
Гаврич Желько 1 0.06
Николаеску Йон 1 0.06
Кружляк Доминик 1 0.06
Андзуана Иоан 1 0.06
Небыла Себастьян 1 0.06
Цыганик Андрей 0 0
Димун Милан 0 0
Пинту Алекс 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lazar Stojsavljevic 7 0
Эмека Чинонсо 2 2
Rahim Ibrahim 5 0
Летенай Лукаш 3 1
Баинович Филип 4 0
Пирес Келвин 4 0
Маду Кингсли 3 0
Лавринчик Самуэль 3 0
Купусович Негош 2 0
Кукучка Михал 2 0
Гайдош Артур 2 0
Lukas Duriska 1 0
Кмет Матуш 1 0
Ем Рэбен 1 0
Сулаеман Витан 1 0
Холли Доминик 1 0
Eynel Soares 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальмар Жолт 6 0
Крстович Никола 5 0
Рисванис Спирос 3 0
Димун Милан 3 0
Нджие Сейни 3 0
Брунетти Матеус 3 0
Качер Мирослав 2 0
Цыганик Андрей 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Мухамедбегович Ахмет 2 0
Кружляк Доминик 1 0
Пинту Алекс 1 0
Гаврич Желько 1 0
Фазлагич Энис 1 0
Санто Регё 1 0
Ammar Ramadan 1 0
Небыла Себастьян 1 0
Веселинов Даниэл 1 0
Муму Брахим 1 0
Lukas Leginus 1 0

Результаты матчей

Тренчин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ДАК
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
6
Тренчин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
ДАК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

4
17
Тренчин
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
ДАК
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

4
23

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
4
33%
3
33%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
3
43%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Забито

4
18
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
25%
2
11%
46-60
2
50%
6
33%
61-75
1
25%
5
28%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
3
50%
46-60
4
29%
2
33%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

16
27
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 8
10 Не забивали 2
1
6%
2
7%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
5
31%
8
30%
30%
61-75
5
31%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

21
16
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
5%
1
6%
1-15
5
24%
3
19%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
3
14%
5
31%
46-60
4
19%
3
19%
61-75
5
24%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тренчин - Спартак Миява 5:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Земплин - Тренчин 2:0
Тренчин - Скалица 3:1 Тренчин - Слован Братислава 4:0 Жилина - Тренчин 1:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Тренчин 1:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 0:2 ДАК - Тренчин 1:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Ружомберок - Тренчин 0:0 Тренчин - Земплин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Слован Братислава - Тренчин 4:0 Тренчин - Жилина 0:0 Фастав Злин - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 3:4
ДАК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2
ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 Стяуа - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - Стяуа 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1

Результаты матчей

Тренчин
ДАК

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Тренчин
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
3
3
5
2.5
3
5
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
7
1
1
8
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
15
1
5
12
1.5
7
9
3
14
2.5
4
12
1
16
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 16 11 2 3 33 - 17 35
2. ДАК 0:0 17 9 6 2 28 - 15 33
3. Спартак Трнава 17 9 4 4 29 - 16 31
4. Железярне Подбрезова 1:0 18 8 5 5 25 - 19 29
5. Ружомберок 15 5 8 2 19 - 14 23
6. Дукла Банска-Бистрица 4:3 18 7 2 9 25 - 33 23
7. Жилина 2:3 18 6 4 8 28 - 29 22
8. Земплин 3:2 17 6 3 8 19 - 25 21
9. Тренчин 0:0 18 5 6 7 16 - 21 21
10. Злате Моравце 3:4 16 4 5 7 21 - 26 17
11. Скалица 18 3 7 8 14 - 26 16
12. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 18 1 6 11 15 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 0:0 8 7 0 1 18 - 6 21
2. Слован Братислава 7 6 1 0 19 - 5 19
3. Железярне Подбрезова 1:0 9 5 2 2 11 - 7 17
4. Жилина 2:3 9 5 2 2 18 - 9 17
5. Земплин 3:2 9 5 1 3 13 - 11 16
6. Спартак Трнава 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Тренчин 0:0 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Ружомберок 8 2 4 2 9 - 9 10
9. Дукла Банска-Бистрица 4:3 9 3 1 5 12 - 15 10
10. Злате Моравце 3:4 9 2 4 3 15 - 15 10
11. Скалица 9 2 4 3 7 - 11 10
12. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 9 0 4 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 9 5 1 3 17 - 9 16
2. Слован Братислава 9 5 1 3 14 - 12 16
3. Ружомберок 7 3 4 0 10 - 5 13
4. Дукла Банска-Бистрица 4:3 9 4 1 4 13 - 18 13
5. ДАК 0:0 9 2 6 1 10 - 9 12
6. Железярне Подбрезова 1:0 9 3 3 3 14 - 12 12
7. Злате Моравце 3:4 7 2 1 4 6 - 11 7
8. Скалица 9 1 3 5 7 - 15 6
9. Тренчин 0:0 9 1 3 5 4 - 14 6
10. Жилина 2:3 9 1 2 6 10 - 20 5
11. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 9 1 2 6 8 - 14 5
12. Земплин 3:2 8 1 2 5 6 - 14 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 11 (3)
Железярне Подбрезова David Cobnan 9
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 8 (4)
Ружомберок Регали Мартин 7 (1)
Жилина Капралик Адриан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 7
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 7
Железярне Подбрезова Годал Борис 1 6
Спартак Трнава Саввидис Кириакос 1 5
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Ничья
    ДАК
    2.94
    3.65
    3.55
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