Тур: 18. Стадион: На Сихоти.
0'
8' Желтая карточкаЭмека Чинонсо
14' Желтая карточкаГаврич Желько
29' Желтая карточкаРисванис Спирос
31' Желтая карточкаПирес Келвин
39' Вторая желтая карточкаЭмека Чинонсо
39' Желтая карточкаКукучка Михал
42' Желтая карточкаДимун Милан
42' Желтая карточкаLazar Stojsavljevic
60' Желтая карточкаХолли Доминик
64' Вторая желтая карточкаLazar Stojsavljevic
0:1
84' ГолКальмар Жолт
87' Вторая желтая карточкаПирес Келвин
0:2
88' ПенальтиКальмар Жолт
89' Желтая карточкаБаинович Филип
0:3
90' ГолКружляк Доминик
0:4
90' ГолБлэкмэн Сезар
90'+3
Ход матча
14'
29'
31'
39'
39'
42'
60'
84'
0:1
87'
88'
0:2
89'
90'
0:3
90'
0:4
19
Пирес
Келвин
28
Кмет
Матуш
78
Пинту
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кмет МатушНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marian Zimen
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
-
74 Санто РегёНападающий
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Тренчин
ДАК
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
29 матчей
41.4%
17.2%
41.4%
12 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
2.29
1.2
Среднее время на гол
39
75
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.47
1.21
Среднее время на гол
61
74
Всего голов
54
35
Голов в среднем за матч
1.86
1.21
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
48
74
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баинович Филип
|3
|0.17
|Пирес Келвин
|3
|0.17
|Eynel Soares
|2
|0.11
|Гайдош Артур
|2
|0.11
|Кмет Матуш
|2
|0.11
|Маду Кингсли
|1
|0.06
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0.06
|Сулаеман Витан
|1
|0.06
|Rahim Ibrahim
|1
|0.06
|Ем Рэбен
|0
|0
|Lucas Demitra
|0
|0
|Samuel Kozlovsky
|0
|0
|Летенай Лукаш
|0
|0
|Лавринчик Самуэль
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|11
|0.65
|Кальмар Жолт
|6 (1)
|0.35
|Санто Регё
|3
|0.18
|Веселовски Доминик
|2
|0.12
|Ammar Ramadan
|2
|0.12
|Кружляк Доминик
|2
|0.12
|Гаврич Желько
|1
|0.06
|Николаеску Йон
|1
|0.06
|Андзуана Иоан
|1
|0.06
|Блэкмэн Сезар
|1
|0.06
|Небыла Себастьян
|1
|0.06
|Пинту Алекс
|0
|0
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Димун Милан
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lazar Stojsavljevic
|7
|1
|Пирес Келвин
|4
|1
|Эмека Чинонсо
|2
|2
|Баинович Филип
|5
|0
|Rahim Ibrahim
|5
|0
|Летенай Лукаш
|3
|1
|Маду Кингсли
|3
|0
|Лавринчик Самуэль
|3
|0
|Купусович Негош
|2
|0
|Кукучка Михал
|2
|0
|Гайдош Артур
|2
|0
|Холли Доминик
|2
|0
|Lukas Duriska
|1
|0
|Кмет Матуш
|1
|0
|Ем Рэбен
|1
|0
|Сулаеман Витан
|1
|0
|Eynel Soares
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальмар Жолт
|6
|0
|Крстович Никола
|5
|0
|Рисванис Спирос
|3
|0
|Димун Милан
|3
|0
|Нджие Сейни
|3
|0
|Брунетти Матеус
|3
|0
|Качер Мирослав
|2
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Фазлагич Энис
|1
|0
|Санто Регё
|1
|0
|Ammar Ramadan
|1
|0
|Небыла Себастьян
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ДАК
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
6
Тренчин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
ДАК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
4
17
Тренчин
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
ДАК
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
4
23
Голы по времени матча
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 10
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
4
33%
7
54%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
6
55%
3
30%
76-90
Забито
4
18
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 9
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
25%
2
11%
46-60
2
50%
6
33%
61-75
1
25%
5
28%
76-90
Пропущено
14
6
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
3
50%
46-60
4
29%
2
33%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
16
31
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 9
11 Не забивали 2
1
6%
2
6%
1-15
2
13%
1
3%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
5
31%
8
26%
61-75
5
31%
12
39%
76-90
Пропущено
25
16
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
1
4%
1
6%
1-15
5
20%
3
19%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
3
12%
5
31%
46-60
4
16%
3
19%
61-75
9
36%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тренчин - Спартак Миява 5:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Земплин - Тренчин 2:0
Тренчин - Скалица 3:1 Тренчин - Слован Братислава 4:0 Жилина - Тренчин 1:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Тренчин 1:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 0:2 ДАК - Тренчин 1:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Ружомберок - Тренчин 0:0 Тренчин - Земплин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Слован Братислава - Тренчин 4:0 Тренчин - Жилина 0:0 Фастав Злин - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 3:4
ДАК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2
ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 Стяуа - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - Стяуа 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1
Результаты матчей
Тренчин
ДАК
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 61%
1
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Тренчин
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
45
53
36
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
81
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
711
Больше Меньше
161
513
89
315
512
117
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|17
|10
|5
|2
|32 - 15
|35
|2.
|Слован Братислава
|16
|11
|2
|3
|33 - 17
|35
|3.
|Спартак Трнава
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|4.
|Железярне Подбрезова
|18
|8
|5
|5
|25 - 19
|29
|5.
|Ружомберок
|15
|5
|8
|2
|19 - 14
|23
|6.
|Жилина
|18
|6
|4
|8
|28 - 29
|22
|7.
|Земплин
|17
|6
|3
|8
|19 - 25
|21
|8.
|Дукла Банска-Бистрица
|18
|6
|3
|9
|25 - 34
|21
|9.
|Тренчин
|18
|5
|5
|8
|16 - 25
|20
|10.
|Злате Моравце
|16
|4
|6
|6
|22 - 26
|18
|11.
|Скалица
|18
|3
|7
|8
|14 - 26
|16
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|18
|1
|6
|11
|15 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|Слован Братислава
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|3.
|Железярне Подбрезова
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|4.
|Жилина
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|5.
|Земплин
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|6.
|Спартак Трнава
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|7.
|Тренчин
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Злате Моравце
|9
|2
|5
|2
|16 - 15
|11
|9.
|Ружомберок
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Скалица
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|0
|4
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|2.
|Слован Братислава
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|3.
|ДАК
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|4.
|Ружомберок
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|5.
|Железярне Подбрезова
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|7.
|Злате Моравце
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|8.
|Скалица
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|9.
|Тренчин
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|10.
|Жилина
|9
|1
|2
|6
|10 - 20
|5
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|12.
|Земплин
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|11 (3)
|Железярне Подбрезова
|David Cobnan
|9
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|8 (4)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|7 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|6 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 7
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 7
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|1 6
|Спартак Трнава
|Саввидис Кириакос
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3