Тур: 18. Стадион: Жемплин.
0'
5' Желтая карточкаКотула Юрай
1:0
10' ГолMatus Marcin
1:1
16' ГолБари Кристиан
41' Желтая карточкаМыслович Патрик
2:1
48' ГолBrian Pena
3:1
54' ГолMatus Marcin
66' Желтая карточкаНемчик Томаш
3:2
73' ГолСтойчевски Андрей
85' Желтая карточкаСтойчевски Андрей
90' Желтая карточкаКопас Адам
90'+4
Ход матча
5'
10'
1:0
16'
1:1
41'
48'
2:1
54'
3:1
66'
73'
90'
28
Котула
Юрай
16
Бегала
Матуш
11
Нджие
Сейни
30
Brian
Pena
13
Wisdom
Kanu
20
Яношик
Лукаш
25
Немчик
Томаш
16
Илько
Патрик
28
Ананг
Бенсон
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
-
11 Нджие СейниПолузащитник
-
30 Brian PenaПолузащитник
- Нападающий
-
13 Wisdom KanuНападающий
-
20 Яношик ЛукашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 Сова ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
10 Жофчак ИгорНападающий
-
-
-
46 David Petrik
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Копас АдамЗащитник
-
66 Руснак МатушЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
11 Samuel Gidi
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
Земплин
Жилина
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 13 побед
22 матча
22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
36
11
Голов в среднем за матч
3
1.1
Среднее время на гол
30
81
Всего голов
44
23
Голов в среднем за матч
2
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
45
86
Бомбардиры внутри турнира
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|5 (1)
|0.29
|Да Силва Адлер
|4 (1)
|0.24
|Wisdom Kanu
|3
|0.18
|Brian Pena
|3
|0.18
|Жофчак Игор
|2 (2)
|0.12
|Ержабек Михал
|1
|0.06
|Michael Ranko
|1
|0.06
|Яношик Лукаш
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|6
|0.33
|Дурис Давид
|6
|0.33
|Мыслович Патрик
|4
|0.22
|Ямбор Тимотей
|4
|0.22
|Samuel Gidi
|2
|0.11
|Стойчевски Андрей
|2
|0.11
|Галчик Роланд
|1
|0.06
|Бари Кристиан
|1
|0.06
|Копас Адам
|1
|0.06
|Жибриль Таофик
|1
|0.06
|Руснак Матуш
|0
|0
|Илько Патрик
|0
|0
|Слука Бранислав
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
Карточки
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ержабек Михал
|6
|0
|Matus Marcin
|4
|0
|Слебодник Тибор
|4
|0
|Мендес Алехандро
|3
|0
|Нджие Сейни
|3
|0
|Котула Юрай
|2
|0
|Яношик Лукаш
|2
|0
|Вашко Филип
|2
|0
|Да Силва Адлер
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Кожухарь Андрей
|1
|0
|Wisdom Kanu
|1
|0
|Brian Pena
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копас Адам
|5
|0
|Лейтнер Патрик
|5
|0
|Samuel Gidi
|3
|1
|Руснак Матуш
|4
|0
|Немчик Томаш
|2
|1
|Мыслович Патрик
|3
|0
|Бари Кристиан
|3
|0
|Стойчевски Андрей
|3
|0
|Капралик Адриан
|2
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Жибриль Таофик
|1
|0
Результаты матчей
Земплин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Жилина
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
8
Земплин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Жилина
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
2
18
Земплин
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Жилина
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
4
26
Голы по времени матча
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
15%
2
20%
1-15
1
8%
4
40%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
38%
3
30%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
11
20
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
3
15%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
9%
4
20%
46-60
6
55%
4
20%
61-75
2
18%
3
15%
76-90
Забито
7
19
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
14%
4
21%
1-15
2
29%
4
21%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
14%
3
16%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
3
23%
4
50%
76-90
Забито
20
29
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
3
15%
6
21%
1-15
3
15%
8
28%
16-30
3
15%
2
7%
31-45
6
30%
5
17%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
4
20%
3
10%
76-90
Пропущено
24
28
6 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
13%
3
11%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
1
4%
5
18%
31-45
3
13%
5
18%
46-60
10
42%
5
18%
61-75
5
21%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Земплин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1
Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 ДАК - Земплин 1:0 Земплин - Ружомберок 1:1 Жилина - Земплин 2:0 Земплин - Скалица 3:1 Земплин - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Земплин 3:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:1 Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Земплин 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Погронье - Земплин 1:2
Жилина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жилина - Слован Братислава 4:1 Злате Моравце - Жилина 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1
ДАК - Жилина 5:2 Жилина - Тренчин 1:1 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Ружомберок - Жилина 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Скалица - Жилина 1:0 Жилина - Земплин 2:0 Слован Братислава - Жилина 3:1 Жилина - Злате Моравце 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Жилина - ДАК 1:1 Тренчин - Жилина 0:0 Баник Острава - Жилина 1:3 Сигма Оломоуц - Жилина 1:3 Жилина - Карвина 3:0
Результаты матчей
Земплин
Жилина
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
4:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
4
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Земплин
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
45
45
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
63
17
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
144
512
810
215
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|17
|10
|5
|2
|32 - 15
|35
|2.
|Слован Братислава
|16
|11
|2
|3
|33 - 17
|35
|3.
|Спартак Трнава
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|4.
|Железярне Подбрезова
|18
|8
|5
|5
|25 - 19
|29
|5.
|Ружомберок
|15
|5
|8
|2
|19 - 14
|23
|6.
|Жилина
|18
|6
|4
|8
|28 - 29
|22
|7.
|Земплин
|17
|6
|3
|8
|19 - 25
|21
|8.
|Дукла Банска-Бистрица
|18
|6
|3
|9
|25 - 34
|21
|9.
|Тренчин
|18
|5
|5
|8
|16 - 25
|20
|10.
|Злате Моравце
|16
|4
|6
|6
|22 - 26
|18
|11.
|Скалица
|18
|3
|7
|8
|14 - 26
|16
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|18
|1
|6
|11
|15 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|Слован Братислава
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|3.
|Железярне Подбрезова
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|4.
|Жилина
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|5.
|Земплин
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|6.
|Спартак Трнава
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|7.
|Тренчин
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Злате Моравце
|9
|2
|5
|2
|16 - 15
|11
|9.
|Ружомберок
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Скалица
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|0
|4
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|2.
|Слован Братислава
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|3.
|ДАК
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|4.
|Ружомберок
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|5.
|Железярне Подбрезова
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|7.
|Злате Моравце
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|8.
|Скалица
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|9.
|Тренчин
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|10.
|Жилина
|9
|1
|2
|6
|10 - 20
|5
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|12.
|Земплин
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|11 (3)
|Железярне Подбрезова
|David Cobnan
|9
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|8 (4)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|7 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|6 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 7
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 7
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|1 6
|Спартак Трнава
|Саввидис Кириакос
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3