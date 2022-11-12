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Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Земплин
3:2
Конец матча
Жилина
0'
5' Желтая карточка
Котула Юрай
1:0
10' Гол
Matus Marcin
1:1
16' Гол
Бари Кристиан
41' Желтая карточка
Мыслович Патрик
2:1
48' Гол
Brian Pena
3:1
54' Гол
Matus Marcin
66' Желтая карточка
Немчик Томаш
3:2
73' Гол
Стойчевски Андрей
85' Желтая карточка
Стойчевски Андрей
90' Желтая карточка
Копас Адам
90'+4
1
Сараз
Беньямин
21
Магда
Даниэль
81
Ержабек
Михал
28
Котула
Юрай
18
Мендес
Алехандро
16
Бегала
Матуш
11
Нджие
Сейни
30
Brian
Pena
9
Matus
Marcin
13
Wisdom
Kanu
20
Яношик
Лукаш
30
Белько
Любомир
25
Немчик
Томаш
18
Стойчевски
Андрей
3
Лейтнер
Патрик
20
Бари
Кристиан
16
Илько
Патрик
7
Мыслович
Патрик
28
Ананг
Бенсон
29
Дурис
Давид
19
Ямбор
Тимотей
88
Галчик
Роланд
Земплин
4-3-3
Жилина
4-3-3

История личных встреч

Земплин
Жилина

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 13 побед

22 матча

22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед

История матчей

С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
6:2
СГА
5:0
С
1:1
С
0:3
СГА
2:1
К
0:2
К
1:1
СГА
4:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
7:1
С
0:2
С
3:0
С
2:3
С
2:0

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

36
11

Голов в среднем за матч

3
1.1

Среднее время на гол

30
81

Всего голов

44
23

Голов в среднем за матч

2
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

45
86

Бомбардиры внутри турнира

Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 5 (1) 0.29
Да Силва Адлер 4 (1) 0.24
Wisdom Kanu 3 0.18
Brian Pena 3 0.18
Жофчак Игор 2 (2) 0.12
Ержабек Михал 1 0.06
Michael Ranko 1 0.06
Яношик Лукаш 0 0
Котула Юрай 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 6 0.33
Дурис Давид 6 0.33
Мыслович Патрик 4 0.22
Ямбор Тимотей 4 0.22
Samuel Gidi 2 0.11
Стойчевски Андрей 2 0.11
Галчик Роланд 1 0.06
Бари Кристиан 1 0.06
Копас Адам 1 0.06
Жибриль Таофик 1 0.06
Руснак Матуш 0 0
Илько Патрик 0 0
Слука Бранислав 0 0
Белько Любомир 0 0

Карточки

Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ержабек Михал 6 0
Matus Marcin 4 0
Слебодник Тибор 4 0
Мендес Алехандро 3 0
Нджие Сейни 3 0
Котула Юрай 2 0
Яношик Лукаш 2 0
Вашко Филип 2 0
Да Силва Адлер 1 0
Michael Ranko 1 0
Кожухарь Андрей 1 0
Wisdom Kanu 1 0
Brian Pena 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копас Адам 5 0
Лейтнер Патрик 5 0
Samuel Gidi 3 1
Руснак Матуш 4 0
Немчик Томаш 2 1
Мыслович Патрик 3 0
Бари Кристиан 3 0
Стойчевски Андрей 3 0
Капралик Адриан 2 0
Дурис Давид 1 0
Жибриль Таофик 1 0

Результаты матчей

Земплин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Жилина
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
8
Земплин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Жилина
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

2
18
Земплин
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Жилина
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

4
26

Голы по времени матча

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
15%
2
20%
1-15
1
8%
4
40%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
38%
3
30%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

11
20
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
3
15%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
9%
4
20%
46-60
6
55%
4
20%
61-75
2
18%
3
15%
76-90

Забито

7
19
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
14%
4
21%
1-15
2
29%
4
21%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
14%
3
16%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
3
23%
4
50%
76-90

Забито

20
29
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
3
15%
6
21%
1-15
3
15%
8
28%
16-30
3
15%
2
7%
31-45
6
30%
5
17%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
4
20%
3
10%
76-90

Пропущено

24
28
6 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
13%
3
11%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
1
4%
5
18%
31-45
3
13%
5
18%
46-60
10
42%
5
18%
61-75
5
21%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Земплин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1
Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 ДАК - Земплин 1:0 Земплин - Ружомберок 1:1 Жилина - Земплин 2:0 Земплин - Скалица 3:1 Земплин - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Земплин 3:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:1 Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Земплин 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Погронье - Земплин 1:2
Жилина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жилина - Слован Братислава 4:1 Злате Моравце - Жилина 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1
ДАК - Жилина 5:2 Жилина - Тренчин 1:1 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Ружомберок - Жилина 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Скалица - Жилина 1:0 Жилина - Земплин 2:0 Слован Братислава - Жилина 3:1 Жилина - Злате Моравце 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Жилина - ДАК 1:1 Тренчин - Жилина 0:0 Баник Острава - Жилина 1:3 Сигма Оломоуц - Жилина 1:3 Жилина - Карвина 3:0

Результаты матчей

Земплин
Жилина

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
4:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
4
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Земплин
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
4
5
2
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
4
5
12
1.5
8
10
2
15
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 17 10 5 2 32 - 15 35
2. Слован Братислава 16 11 2 3 33 - 17 35
3. Спартак Трнава 17 9 4 4 29 - 16 31
4. Железярне Подбрезова 18 8 5 5 25 - 19 29
5. Ружомберок 15 5 8 2 19 - 14 23
6. Жилина 18 6 4 8 28 - 29 22
7. Земплин 17 6 3 8 19 - 25 21
8. Дукла Банска-Бистрица 18 6 3 9 25 - 34 21
9. Тренчин 18 5 5 8 16 - 25 20
10. Злате Моравце 16 4 6 6 22 - 26 18
11. Скалица 18 3 7 8 14 - 26 16
12. Татран Липтовски-Микулаш 18 1 6 11 15 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 8 7 0 1 18 - 6 21
2. Слован Братислава 7 6 1 0 19 - 5 19
3. Железярне Подбрезова 9 5 2 2 11 - 7 17
4. Жилина 9 5 2 2 18 - 9 17
5. Земплин 9 5 1 3 13 - 11 16
6. Спартак Трнава 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Тренчин 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Злате Моравце 9 2 5 2 16 - 15 11
9. Ружомберок 8 2 4 2 9 - 9 10
10. Дукла Банска-Бистрица 9 3 1 5 12 - 15 10
11. Скалица 9 2 4 3 7 - 11 10
12. Татран Липтовски-Микулаш 9 0 4 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 9 5 1 3 17 - 9 16
2. Слован Братислава 9 5 1 3 14 - 12 16
3. ДАК 9 3 5 1 14 - 9 14
4. Ружомберок 7 3 4 0 10 - 5 13
5. Железярне Подбрезова 9 3 3 3 14 - 12 12
6. Дукла Банска-Бистрица 9 3 2 4 13 - 19 11
7. Злате Моравце 7 2 1 4 6 - 11 7
8. Скалица 9 1 3 5 7 - 15 6
9. Тренчин 9 1 3 5 4 - 14 6
10. Жилина 9 1 2 6 10 - 20 5
11. Татран Липтовски-Микулаш 9 1 2 6 8 - 14 5
12. Земплин 8 1 2 5 6 - 14 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 11 (3)
Железярне Подбрезова David Cobnan 9
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 8 (4)
Ружомберок Регали Мартин 7 (1)
Жилина Капралик Адриан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 7
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 7
Железярне Подбрезова Годал Борис 1 6
Спартак Трнава Саввидис Кириакос 1 5
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Patrik Myslovic получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Ержабек Михал уходит с поля. Michal Ranko выходит вместо него
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Бари Кристиан бьет в цель!
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Matus Marcin бьет в цель!
    • Желтая карточка
      5'
      Котула Юрай получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Земплин 3:2 Жилина онлайн

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