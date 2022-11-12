Тур: 18. Стадион: ZELPO Arena.
1:0
Второй тайм: 84'
0'
1:0
8' ГолDavid Cobnan
38' Желтая карточкаФилинский Давид
61' Желтая карточкаThomas Gerat
66' Желтая карточкаЕндришек Эрик
77' Желтая карточкаTomas Stas
Ход матча
8'
1:0
38'
61'
66'
77'
81'
14
Matej
Gresak
11
Samuel
Datko
15
Rene
Paraj
99
David
Cobnan
29
Кузма
Марек
11
Tomas
Stas
23
Гажи
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Matej GresakЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
-
99 David CobnanНападающий
-
29 Кузма МарекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Ivan Rehak
-
92 Marcel Vasil
-
-
28 Adam Danko
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Tomas StasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гажи АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Lukas BielakЗащитник
-
18 Тотка МаркоЗащитник
-
25 Нечас МартинЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Peter Vosko
-
-
-
Главный тренер: Jozef Kostelnik
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Татран Липтовски-Микулаш
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
2.5
3
Среднее время на гол
36
30
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Cobnan
|9
|0.5
|Годал Борис
|4 (1)
|0.22
|Кузма Марек
|3 (1)
|0.17
|Ковачик Петер
|2 (1)
|0.11
|Samuel Datko
|2
|0.11
|Бариш Дамьян
|1
|0.06
|Daniel Pavuk
|1
|0.06
|Rene Paraj
|1
|0.06
|Andy Masaryk
|1
|0.06
|Куколь Владимир
|0
|0
|Грендель Эрик
|0
|0
|Брежнаник Михал
|0
|0
|Issa Adekunle
|0
|0
Татран Липтовски-Микулаш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ендришек Эрик
|3
|0.17
|Mihajilo Popovic
|3
|0.17
|Rastislav Vaclavik
|3 (1)
|0.17
|Adrian Kacerik
|2
|0.11
|Imrich Bedecs
|2
|0.11
|Tomas Stas
|1
|0.06
|Гажи Адам
|1
|0.06
|Thomas Gerat
|0
|0
|Luboslav Laura
|0
|0
|Жупа Рихард
|0
|0
|Дунгель Петер
|0
|0
|Нечас Мартин
|0
|0
|Филинский Давид
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|6
|1
|Грендель Эрик
|3
|2
|Rene Paraj
|6
|0
|David Cobnan
|4
|0
|Брежнаник Михал
|3
|0
|Куколь Владимир
|3
|0
|Matej Gresak
|3
|0
|Marek Kristian Bartos
|3
|0
|Daniel Pavuk
|3
|0
|Лудга Рихард
|2
|0
|Бакаля Микулаш
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Бариш Дамьян
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Ковачик Петер
|1
|0
Татран Липтовски-Микулаш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thomas Gerat
|4
|0
|Mihajilo Popovic
|4
|0
|Imrich Bedecs
|2
|1
|Rastislav Vaclavik
|3
|0
|Нечас Мартин
|3
|0
|Тотка Марко
|3
|0
|Ендришек Эрик
|2
|0
|Lukas Bielak
|2
|0
|Жупа Рихард
|2
|0
|Adrian Kacerik
|2
|0
|Мигаль Марио
|2
|0
|Гажи Адам
|2
|0
|Luboslav Laura
|1
|0
|Свачек Доминик
|1
|0
|Tomas Stas
|1
|0
|Филинский Давид
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Татран Липтовски-Микулаш
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
6
Железярне Подбрезова
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Татран Липтовски-Микулаш
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
12
Волевые поражения
11
2
Железярне Подбрезова
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Татран Липтовски-Микулаш
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
9
13
Волевые поражения
11
8
Голы по времени матча
Забито
10
8
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
57%
3
23%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Пропущено
13
14
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
8%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
4
31%
3
21%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
3
23%
5
36%
76-90
Забито
23
18
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
4
17%
1
6%
1-15
2
9%
4
22%
16-30
6
26%
2
11%
31-45
2
9%
5
28%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
5
22%
2
11%
76-90
Пропущено
20
27
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
1
5%
4
15%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
20%
2
7%
31-45
5
25%
6
22%
46-60
3
15%
3
11%
61-75
7
35%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1
Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5
Татран Липтовски-Микулаш
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
TJ Jednota Banova - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Татран Липтовски-Микулаш - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:0 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:5 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Татран Липтовски-Микулаш - Карвина 0:0 Словацко - Татран Липтовски-Микулаш 2:1
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Татран Липтовски-Микулаш
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Татран Липтовски-Микулаш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
63
44
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
36
26
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
125
710
314
314
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|16
|11
|2
|3
|33 - 17
|35
|2.
|ДАК
|0:0
|17
|9
|6
|2
|28 - 15
|33
|3.
|Спартак Трнава
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|4.
|Железярне Подбрезова
|1:0
|18
|8
|5
|5
|25 - 19
|29
|5.
|Ружомберок
|15
|5
|8
|2
|19 - 14
|23
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|4:3
|18
|7
|2
|9
|25 - 33
|23
|7.
|Жилина
|2:3
|18
|6
|4
|8
|28 - 29
|22
|8.
|Земплин
|3:2
|17
|6
|3
|8
|19 - 25
|21
|9.
|Тренчин
|0:0
|18
|5
|6
|7
|16 - 21
|21
|10.
|Злате Моравце
|3:4
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|11.
|Скалица
|18
|3
|7
|8
|14 - 26
|16
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|18
|1
|6
|11
|15 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|0:0
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|Слован Братислава
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|3.
|Железярне Подбрезова
|1:0
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|4.
|Жилина
|2:3
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|5.
|Земплин
|3:2
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|6.
|Спартак Трнава
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|7.
|Тренчин
|0:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Ружомберок
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|4:3
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|10.
|Злате Моравце
|3:4
|9
|2
|4
|3
|15 - 15
|10
|11.
|Скалица
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|9
|0
|4
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|2.
|Слован Братислава
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|3.
|Ружомберок
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|4.
|Дукла Банска-Бистрица
|4:3
|9
|4
|1
|4
|13 - 18
|13
|5.
|ДАК
|0:0
|9
|2
|6
|1
|10 - 9
|12
|6.
|Железярне Подбрезова
|1:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|7.
|Злате Моравце
|3:4
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|8.
|Скалица
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|9.
|Тренчин
|0:0
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|10.
|Жилина
|2:3
|9
|1
|2
|6
|10 - 20
|5
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|12.
|Земплин
|3:2
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|11 (3)
|Железярне Подбрезова
|David Cobnan
|9
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|8 (4)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|7 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|6 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 7
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 7
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|1 6
|Спартак Трнава
|Саввидис Кириакос
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3