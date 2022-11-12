Тур: 18. Стадион: ZELPO Arena.
1:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолDavid Cobnan
38' Желтая карточкаФилинский Давид
61' Желтая карточкаThomas Gerat
66' Желтая карточкаЕндришек Эрик
77' Желтая карточкаTomas Stas
81' Желтая карточкаТотка Марко
85' Желтая карточкаКуколь Владимир
88' Вторая желтая карточкаТотка Марко
90' Желтая карточкаБариш Дамьян
90'+4
Ход матча
8'
1:0
38'
61'
66'
77'
81'
85'
88'
90'
14
Matej
Gresak
11
Samuel
Datko
15
Rene
Paraj
99
David
Cobnan
29
Кузма
Марек
11
Tomas
Stas
23
Гажи
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Matej GresakЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
-
99 David CobnanНападающий
-
29 Кузма МарекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Ivan Rehak
-
92 Marcel Vasil
-
-
28 Adam Danko
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Tomas StasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гажи АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Lukas BielakЗащитник
-
18 Тотка МаркоЗащитник
-
25 Нечас МартинЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Peter Vosko
-
-
-
Главный тренер: Jozef Kostelnik
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Татран Липтовски-Микулаш
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
2.5
3
Среднее время на гол
36
30
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Cobnan
|9
|0.5
|Годал Борис
|4 (1)
|0.22
|Кузма Марек
|3 (1)
|0.17
|Ковачик Петер
|2 (1)
|0.11
|Samuel Datko
|2
|0.11
|Бариш Дамьян
|1
|0.06
|Daniel Pavuk
|1
|0.06
|Rene Paraj
|1
|0.06
|Andy Masaryk
|1
|0.06
|Куколь Владимир
|0
|0
|Грендель Эрик
|0
|0
|Брежнаник Михал
|0
|0
|Issa Adekunle
|0
|0
Татран Липтовски-Микулаш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ендришек Эрик
|3
|0.17
|Mihajilo Popovic
|3
|0.17
|Rastislav Vaclavik
|3 (1)
|0.17
|Adrian Kacerik
|2
|0.11
|Imrich Bedecs
|2
|0.11
|Tomas Stas
|1
|0.06
|Гажи Адам
|1
|0.06
|Thomas Gerat
|0
|0
|Luboslav Laura
|0
|0
|Жупа Рихард
|0
|0
|Дунгель Петер
|0
|0
|Нечас Мартин
|0
|0
|Филинский Давид
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|6
|1
|Грендель Эрик
|3
|2
|Rene Paraj
|6
|0
|Куколь Владимир
|4
|0
|David Cobnan
|4
|0
|Брежнаник Михал
|3
|0
|Matej Gresak
|3
|0
|Marek Kristian Bartos
|3
|0
|Daniel Pavuk
|3
|0
|Бариш Дамьян
|2
|0
|Лудга Рихард
|2
|0
|Бакаля Микулаш
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Ковачик Петер
|1
|0
Татран Липтовски-Микулаш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тотка Марко
|4
|1
|Thomas Gerat
|5
|0
|Mihajilo Popovic
|4
|0
|Imrich Bedecs
|2
|1
|Ендришек Эрик
|3
|0
|Rastislav Vaclavik
|3
|0
|Нечас Мартин
|3
|0
|Lukas Bielak
|2
|0
|Жупа Рихард
|2
|0
|Adrian Kacerik
|2
|0
|Tomas Stas
|2
|0
|Мигаль Марио
|2
|0
|Гажи Адам
|2
|0
|Luboslav Laura
|1
|0
|Свачек Доминик
|1
|0
|Филинский Давид
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Татран Липтовски-Микулаш
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
6
Железярне Подбрезова
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Татран Липтовски-Микулаш
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
12
Волевые поражения
11
2
Железярне Подбрезова
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Татран Липтовски-Микулаш
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
13
Волевые поражения
11
8
Голы по времени матча
Забито
11
8
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Пропущено
7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
57%
3
21%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Пропущено
13
14
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
8%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
4
31%
3
21%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
3
23%
5
36%
76-90
Забито
24
18
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
5
21%
1
6%
1-15
2
8%
4
22%
16-30
6
25%
2
11%
31-45
2
8%
5
28%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
5
21%
2
11%
76-90
Пропущено
20
28
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
1
5%
5
18%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
4
20%
2
7%
31-45
5
25%
6
21%
46-60
3
15%
3
11%
61-75
7
35%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1
Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5
Татран Липтовски-Микулаш
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
TJ Jednota Banova - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Татран Липтовски-Микулаш - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:0 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:5 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Татран Липтовски-Микулаш - Карвина 0:0 Словацко - Татран Липтовски-Микулаш 2:1
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Татран Липтовски-Микулаш
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Татран Липтовски-Микулаш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
45
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
36
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
126
711
315
315
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|17
|10
|5
|2
|32 - 15
|35
|2.
|Слован Братислава
|16
|11
|2
|3
|33 - 17
|35
|3.
|Спартак Трнава
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|4.
|Железярне Подбрезова
|18
|8
|5
|5
|25 - 19
|29
|5.
|Ружомберок
|15
|5
|8
|2
|19 - 14
|23
|6.
|Жилина
|18
|6
|4
|8
|28 - 29
|22
|7.
|Земплин
|17
|6
|3
|8
|19 - 25
|21
|8.
|Дукла Банска-Бистрица
|18
|6
|3
|9
|25 - 34
|21
|9.
|Тренчин
|18
|5
|5
|8
|16 - 25
|20
|10.
|Злате Моравце
|16
|4
|6
|6
|22 - 26
|18
|11.
|Скалица
|18
|3
|7
|8
|14 - 26
|16
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|18
|1
|6
|11
|15 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|Слован Братислава
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|3.
|Железярне Подбрезова
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|4.
|Жилина
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|5.
|Земплин
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|6.
|Спартак Трнава
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|7.
|Тренчин
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Злате Моравце
|9
|2
|5
|2
|16 - 15
|11
|9.
|Ружомберок
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Скалица
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|0
|4
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|2.
|Слован Братислава
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|3.
|ДАК
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|4.
|Ружомберок
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|5.
|Железярне Подбрезова
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|7.
|Злате Моравце
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|8.
|Скалица
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|9.
|Тренчин
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|10.
|Жилина
|9
|1
|2
|6
|10 - 20
|5
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|12.
|Земплин
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|11 (3)
|Железярне Подбрезова
|David Cobnan
|9
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|8 (4)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|7 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|6 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 7
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 7
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|1 6
|Спартак Трнава
|Саввидис Кириакос
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3