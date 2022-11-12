Тур: 15. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Шлагер Даниэль
1:1
Второй тайм: 48'
0'
14' Желтая карточкаБорнаув Себастьян
1:0
42' ГолБаумгартнер Кристоф
1:1
45' Гол в свои воротаКабак Озан
Ход матча
42'
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
22
Фогт
Кевин
29
Сков
Роберт
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
33
Мармуш
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Вольфсбург
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
63.6%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед
29 матчей
31%
24.1%
44.9%
9 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
31%
41.4%
27.6%
9 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
2
1.21
Среднее время на гол
45
74
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
2.21
1.73
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
61
43
Голов в среднем за матч
2.1
1.48
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
42
60
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баумгартнер Кристоф
|4
|0.27
|Даббур Мунас
|4
|0.27
|Крамарич Андрей
|3
|0.2
|Сков Роберт
|3 (2)
|0.2
|Кабак Озан
|2
|0.13
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.13
|Гайгер Деннис
|1
|0.07
|Прёмель Гриша
|1
|0.07
|Кадержабек Павел
|1
|0.07
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.07
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Руди Себастьян
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|4
|0.27
|Арнольд Максимилиан
|3 (1)
|0.2
|Герхардт Янник
|3
|0.2
|Баку Ридле
|2
|0.13
|Нмеча Феликс
|2
|0.13
|Мармуш Омар
|2
|0.13
|Виммер Патрик
|1
|0.07
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.07
|Винд Жонас
|1
|0.07
|Лакруа Максанс
|1
|0.07
|Ван де Вен Микки
|1
|0.07
|Отавио Пауло
|0
|0
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабак Озан
|5
|1
|Фогт Кевин
|6
|0
|Акпогума Кевин
|4
|0
|Гайгер Деннис
|4
|0
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|Пош Штефан
|1
|1
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Даббур Мунас
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Нсоки Стенли
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Отавио Пауло
|4
|0
|Нмеча Лукас
|3
|0
|Борнаув Себастьян
|3
|0
|Баку Ридле
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Мармуш Омар
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Виммер Патрик
|2
|0
|Ван де Вен Микки
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Вольфсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
2
Хоффенхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Вольфсбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
8
13
Хоффенхайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Вольфсбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
10
15
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
1
10%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Забито
11
16
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
18%
3
19%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
4
36%
4
25%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
9%
5
31%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
30%
1
11%
1-15
2
20%
4
44%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
11%
76-90
Забито
21
22
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
14%
3
14%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
6
29%
5
23%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
4
19%
6
27%
76-90
Пропущено
20
19
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
5
25%
2
11%
1-15
5
25%
6
32%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 4:2 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3 Кёльн - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Бавария 0:2
Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0
Вольфсбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Боруссия Д 2:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Вольфсбург - Бохум 4:0 Байер Л - Вольфсбург 2:2
Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Вольфсбург - Ганза 0:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7
Результаты матчей
Хоффенхайм
Вольфсбург
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
61
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
34
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
59
86
410
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|47 - 13
|31
|2.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 20
|28
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 16
|27
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|31 - 23
|26
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|25 - 21
|25
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 24
|22
|8.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Вердер
|0:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 26
|21
|10.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 21
|19
|11.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 26
|18
|12.
|Майнц
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|13.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 28
|17
|14.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 25
|16
|15.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|16.
|Герта
|1:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 22
|14
|17.
|Бохум
|0:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|13 - 36
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 10
|18
|3.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|26 - 6
|17
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 6
|17
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 11
|11
|10.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|11.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|12.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|13.
|Вердер
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 12
|10
|14.
|Бохум
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|15.
|Герта
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 17
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 7
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|5.
|Вердер
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|8.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 15
|9
|9.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 16
|9
|11.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|13.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 19
|6
|14.
|Герта
|1:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|16.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Бохум
|0:0 Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 22
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|10 (3)
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|10 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|9 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|7 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|7
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:1 Вольфсбург
Исход игры
Хоффенхайм
50% (61)
Ничья
32% (39)
Вольфсбург
18% (22)
Тотал 2.5
Больше
65.55% (78)
Меньше
34.45% (41)
Обе команды забьют
Да
89.08% (106)
Нет
10.92% (13)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
36.9% (45)
1:1 Ничья
23.8% (29)
1:2 Вольфсбург
13.1% (16)
2:2 Ничья
6.6% (8)
1:0 Хоффенхайм
5.7% (7)
2:0 Хоффенхайм
2.5% (3)
0:1 Вольфсбург
1.6% (2)
3:1 Хоффенхайм
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!