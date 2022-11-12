Тур: 15. Стадион: Презеро Арена. Зрители: 18014 Главный судья: Шлагер Даниэль
1:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаБорнаув Себастьян
1:0
42' ГолБаумгартнер Кристоф
1:1
45' Гол в свои воротаКабак Озан
49' Желтая карточкаФишер Килиан
55' Желтая карточкаВан де Вен Микки
1:2
56' ГолБаку Ридле
67' Желтая карточкаАндре Брейтенрейтер
90'+6
Ход матча
42'
45'
1:1
49'
55'
56'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
10 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
22
Фогт
Кевин
29
Сков
Роберт
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
33
Мармуш
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Вольфсбург
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
63.6%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед
29 матчей
31%
24.1%
44.9%
9 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
31%
41.4%
27.6%
9 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
2
1.21
Среднее время на гол
45
74
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
2.21
1.73
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
61
43
Голов в среднем за матч
2.1
1.48
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
42
60
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баумгартнер Кристоф
|4
|0.27
|Даббур Мунас
|4
|0.27
|Крамарич Андрей
|3
|0.2
|Сков Роберт
|3 (2)
|0.2
|Кабак Озан
|2
|0.13
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.13
|Гайгер Деннис
|1
|0.07
|Прёмель Гриша
|1
|0.07
|Кадержабек Павел
|1
|0.07
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.07
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Руди Себастьян
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|4
|0.27
|Арнольд Максимилиан
|3 (1)
|0.2
|Баку Ридле
|3
|0.2
|Герхардт Янник
|3
|0.2
|Нмеча Феликс
|2
|0.13
|Мармуш Омар
|2
|0.13
|Виммер Патрик
|1
|0.07
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.07
|Винд Жонас
|1
|0.07
|Лакруа Максанс
|1
|0.07
|Ван де Вен Микки
|1
|0.07
|Отавио Пауло
|0
|0
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабак Озан
|5
|1
|Фогт Кевин
|6
|0
|Акпогума Кевин
|4
|0
|Гайгер Деннис
|4
|0
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|Пош Штефан
|1
|1
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Даббур Мунас
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Нсоки Стенли
|1
|0
|Андре Брейтенрейтер
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Отавио Пауло
|4
|0
|Нмеча Лукас
|3
|0
|Борнаув Себастьян
|3
|0
|Баку Ридле
|3
|0
|Ван де Вен Микки
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Мармуш Омар
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Виммер Патрик
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Вольфсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
4
2
Хоффенхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Вольфсбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
8
13
Хоффенхайм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Вольфсбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
12
15
Голы по времени матча
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
2
17%
3
43%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Забито
11
16
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
18%
3
19%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
4
36%
4
25%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
9%
5
31%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
30%
1
11%
1-15
2
20%
4
44%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
11%
76-90
Забито
23
23
14 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
13%
3
13%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
8
35%
5
22%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
4
17%
6
26%
76-90
Пропущено
21
21
13 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
24%
2
10%
1-15
5
24%
6
29%
16-30
3
14%
6
29%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 4:2 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3 Кёльн - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Бавария 0:2
Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0
Вольфсбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Боруссия Д 2:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Вольфсбург - Бохум 4:0 Байер Л - Вольфсбург 2:2
Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Вольфсбург - Ганза 0:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7
Результаты матчей
Хоффенхайм
Вольфсбург
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
26
61
26
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
34
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
510
96
411
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|49 - 13
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 21
|28
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 16
|27
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|31 - 23
|26
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|25 - 21
|25
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 20
|23
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 24
|22
|9.
|Вердер
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 27
|21
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 22
|18
|11.
|Байер Л
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 26
|18
|12.
|Майнц
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|13.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 29
|17
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|18 - 26
|15
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 27
|14
|16.
|Герта
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 22
|14
|17.
|Бохум
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|14 - 36
|13
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 10
|18
|3.
|Бавария
|2:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|26 - 6
|17
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 6
|17
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Байер Л
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 11
|11
|10.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|12.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 13
|10
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|16.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 7
|17
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 16
|9
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|13.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 20
|6
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 17
|3
|17.
|Бохум
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|5 - 22
|3
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|10 (3)
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|10 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|9 (7)
|Бавария
|Гнабри Серж
|8 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 6
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|7
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:2 Вольфсбург
Исход игры
Хоффенхайм
50% (61)
Ничья
32% (39)
Вольфсбург
18% (22)
Тотал 2.5
Больше
65.55% (78)
Меньше
34.45% (41)
Обе команды забьют
Да
89.08% (106)
Нет
10.92% (13)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
36.9% (45)
1:1 Ничья
23.8% (29)
1:2 Вольфсбург
13.1% (16)
2:2 Ничья
6.6% (8)
1:0 Хоффенхайм
5.7% (7)
2:0 Хоффенхайм
2.5% (3)
0:1 Вольфсбург
1.6% (2)
3:1 Хоффенхайм
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!