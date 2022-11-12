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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 18014 Главный судья: Шлагер Даниэль
Хоффенхайм
1:2
Конец матча
Вольфсбург
0'
14' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
1:0
42' Гол
Баумгартнер Кристоф
1:1
45' Гол в свои ворота
Кабак Озан
49' Желтая карточка
Фишер Килиан
55' Желтая карточка
Ван де Вен Микки
1:2
56' Гол
Баку Ридле
67' Желтая карточка
Андре Брейтенрейтер
90'+6

Ход матча

12'
 
Сванберг Маттиас
Мармуш Омар
14'
 
Борнаув Себастьян
42'
Баумгартнер Кристоф
(Анхелиньо Хосе)
1:0
45'
1:1
Кабак Озан
49'
 
Фишер Килиан
55'
 
Ван де Вен Микки
56'
1:2
Баку Ридле
(Нмеча Феликс)
65'
 
Филипп Максимилиан
Каминьски Якуб
65'
 
Гилавоги Жошуа
Герхардт Янник
67'
Андре Брейтенрейтер
 
73'
Асллани Фисник
Рюттер Жоржиньо
 
74'
Ларсен Якоб-Бруун
Крамарич Андрей
 
82'
Кадержабек Павел
Сков Роберт
 
89'
 
Руссийон Жером
Фишер Килиан
90'
 
Вальдшмидт Лука
Нмеча Феликс
90'
Joshua Quarshie
Гайгер Деннис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Хоффенхайм 50% (61)
X 32% (39)
Вольфсбург 18% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
22
Фогт
Кевин
5
Кабак
Озан
29
Сков
Роберт
11
Анхелиньо
Хосе
8
Гайгер
Деннис
13
Штиллер
Анджело
27
Крамарич
Андрей
33
Рюттер
Жоржиньо
14
Баумгартнер
Кристоф
1
Кастельс
Коэн
2
Фишер
Килиан
3
Борнаув
Себастьян
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
31
Герхардт
Янник
16
Каминьски
Якуб
33
Мармуш
Омар
Хоффенхайм
3-4-1-2
Вольфсбург
4-1-4-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Вольфсбург

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
63.6%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед

29 матчей

31%
24.1%
44.9%
9 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

31%
41.4%
27.6%
9 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:4
Б
2:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
4:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
6:2
К
2:3
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:3
Б
2:2
Б
4:0
Б
1:2
Б
4:0
Б
3:2

Голы

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

2
1.21

Среднее время на гол

45
74

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

2.21
1.73

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

61
43

Голов в среднем за матч

2.1
1.48

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

42
60

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баумгартнер Кристоф 4 0.27
Даббур Мунас 4 0.27
Крамарич Андрей 3 0.2
Сков Роберт 3 (2) 0.2
Кабак Озан 2 0.13
Рюттер Жоржиньо 2 0.13
Гайгер Деннис 1 0.07
Прёмель Гриша 1 0.07
Кадержабек Павел 1 0.07
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.07
Анхелиньо Хосе 0 0
Руди Себастьян 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 4 0.27
Арнольд Максимилиан 3 (1) 0.2
Баку Ридле 3 0.2
Герхардт Янник 3 0.2
Нмеча Феликс 2 0.13
Мармуш Омар 2 0.13
Виммер Патрик 1 0.07
Гилавоги Жошуа 1 0.07
Винд Жонас 1 0.07
Лакруа Максанс 1 0.07
Ван де Вен Микки 1 0.07
Отавио Пауло 0 0
Сванберг Маттиас 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Брекало Йосип 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 5 1
Фогт Кевин 6 0
Акпогума Кевин 4 0
Гайгер Деннис 4 0
Прёмель Гриша 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Пош Штефан 1 1
Рюттер Жоржиньо 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Даббур Мунас 1 0
Сков Роберт 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Самассеку Диади 1 0
Нсоки Стенли 1 0
Андре Брейтенрейтер 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 4 0
Отавио Пауло 4 0
Нмеча Лукас 3 0
Борнаув Себастьян 3 0
Баку Ридле 3 0
Ван де Вен Микки 3 0
Сванберг Маттиас 2 0
Мармуш Омар 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Виммер Патрик 2 0
Нико Ковач 1 0
Гилавоги Жошуа 1 0
Герхардт Янник 1 0
Фишер Килиан 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Вольфсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
2
Хоффенхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Вольфсбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

8
13
Хоффенхайм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Вольфсбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

12
15

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
2
17%
3
43%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Забито

11
16
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
18%
3
19%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
4
36%
4
25%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
9%
5
31%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
30%
1
11%
1-15
2
20%
4
44%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Забито

23
23
14 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
13%
3
13%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
8
35%
5
22%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
4
17%
6
26%
76-90

Пропущено

21
21
13 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
24%
2
10%
1-15
5
24%
6
29%
16-30
3
14%
6
29%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 4:2 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3 Кёльн - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Бавария 0:2
Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0
Вольфсбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Боруссия Д 2:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Вольфсбург - Бохум 4:0 Байер Л - Вольфсбург 2:2
Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Вольфсбург - Ганза 0:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7

Результаты матчей

Хоффенхайм
Вольфсбург

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
6
1
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
3
5
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
9
6
4
11
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 15 10 4 1 49 - 13 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 8 4 3 30 - 21 28
3. Унион Берлин Заявка 14 8 3 3 23 - 16 27
4. Фрайбург Заявка 14 8 3 3 21 - 16 27
5. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 2 4 31 - 23 26
6. Боруссия Д Заявка 15 8 1 6 25 - 21 25
7. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 20 23
8. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 28 - 24 22
9. Вердер Заявка 15 6 3 6 25 - 27 21
10. Хоффенхайм Заявка 15 5 3 7 22 - 22 18
11. Байер Л Заявка 15 5 3 7 25 - 26 18
12. Майнц Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
13. Кёльн Заявка 15 4 5 6 21 - 29 17
14. Аугсбург Заявка 15 4 3 8 18 - 26 15
15. Штуттгарт Заявка 15 3 5 7 18 - 27 14
16. Герта Заявка 15 3 5 7 19 - 22 14
17. Бохум Заявка 15 4 1 10 14 - 36 13
18. Шальке 04 0:2 Заявка 15 2 3 10 13 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 19 - 5 19
2. Боруссия М Заявка 8 6 0 2 20 - 10 18
3. Бавария 2:0 Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
4. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 14 - 6 17
5. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
7. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
8. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Байер Л Заявка 8 3 2 3 17 - 11 11
10. Кёльн Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
11. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
12. Вердер Заявка 8 3 1 4 14 - 13 10
13. Герта Заявка 8 2 4 2 12 - 11 10
14. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
16. Шальке 04 0:2 Заявка 8 2 1 5 9 - 19 7
17. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Аугсбург Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 8 5 2 1 23 - 7 17
2. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 8 4 0 4 11 - 15 12
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Вольфсбург Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
7. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. РБ Лейпциг Заявка 8 2 3 3 11 - 16 9
10. Боруссия Д Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
11. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12. Байер Л Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
13. Кёльн Заявка 8 1 3 4 10 - 20 6
14. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
15. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
16. Штуттгарт Заявка 7 0 3 4 7 - 17 3
17. Бохум Заявка 8 1 0 7 5 - 22 3
18. Шальке 04 0:2 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12
Боруссия М Тюрам Маркус 10 (3)
Вердер Фюллькруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (7)
Бавария Гнабри Серж 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 6
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 7
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Хоффенхайм: 58%, Вольфсбург: 42%.
  • 95'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Баумгартнер Кристоф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Игрок из команды Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Хоффенхайм 50% (61)
    X 32% (39)
    Вольфсбург 18% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:2 Вольфсбург

    Исход игры
    Хоффенхайм
    50% (61)
    Ничья
    32% (39)
    Вольфсбург
    18% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.55% (78)
    Меньше
    34.45% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    89.08% (106)
    Нет
    10.92% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    36.9% (45)
    1:1 Ничья
    23.8% (29)
    1:2 Вольфсбург
    13.1% (16)
    2:2 Ничья
    6.6% (8)
    1:0 Хоффенхайм
    5.7% (7)
    2:0 Хоффенхайм
    2.5% (3)
    0:1 Вольфсбург
    1.6% (2)
    3:1 Хоффенхайм
    1.6% (2)
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