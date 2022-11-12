Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Kilian Fischer на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рефери не любит споров - именно за это Andre Breitenreiter сейчас получил желтую

Первый тайм

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вольфсбург будет все-таки засчитан.

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

49' Арнольд Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Г О О О О Л - Кабак Озан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

49' Борнаув Себастьян нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

49' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Шанс! Феликс Нмеча из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо

48' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Анхелиньо Хосе из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Феликс Нмеча нанес удар, но промахнулся очень сильно.

40' Отавио Пауло из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

38' Kilian Fischer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

33' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

32' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

30' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Рюттер Жоржиньо наказан за толчок Kilian Fischer

27' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

27' Борнаув Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Отавио Пауло из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Рюттер Жоржиньо выиграл воздушное противоборство у Kilian Fischer.

23' Рюттер Жоржиньо нанес удар головой, но Кун Кастельс спокойно отбил мяч.

23' Крамарич Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Крамарич Андрей нанес удар головой, но Кун Кастельс спокойно отбил мяч.

21' Баумгартнер Кристоф пробует нанести удар издали, но Кун Кастельс держит все под контролем

20' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Штиллер Анджело пробует нанести удар издали, но Кун Кастельс держит все под контролем

18' Отавио Пауло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

15' Сков Роберт бьет со штрафного в створ, но Кун Кастельс держит все под контролем

14' Борнаув Себастьян получил желтую карточку от судьи

13' Гайгер Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Вольфсбург

12' Мармуш Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Ох, нехорошо это выглядит. Мармуш Омар получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Мармуш Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

7' Ох, нехорошо это выглядит. Мармуш Омар получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Мармуш Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

5' Крамарич Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Баумгартнер Кристоф нанес удар головой, но Кун Кастельс спокойно отбил мяч.

4' Рюттер Жоржиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Штиллер Анджело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хоффенхайм начинает с центра поля