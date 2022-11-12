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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Герта
1:0
Второй тайм: 49'
Кёльн
0'
1:0
9' Гол
Канга Вилфрид
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Майна Линтон

Ход матча

9'
Канга Вилфрид
(Платтенхардт Марвин)
1:0
24'
Миттельштедт Максимилиан
Платтенхардт Марвин
 
45'
 
Майна Линтон

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 122
Герта 58.2% (71)
X 32% (39)
Кёльн 9.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Кёльн
2.77
3.65
3.05
Все Коэффициенты
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
3
Рохель
Агустин
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
29
Тусар
Люка
34
Шуньич
Иван
10
Бутьюс
Жан-Поль
14
Лукебакио
Доди
18
Канга
Вилфрид
23
Рихтер
Марко
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
18
Дуда
Ондрей
28
Скири
Эйе
6
Мартель
Эрик
11
Кайнц
Флориан
23
Адамян
Саркис
37
Майна
Линтон
Герта
4-3-3
Кёльн
4-4-2

История личных встреч

Герта
Кёльн

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

24 матча

50%
16.7%
33.3%
12 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

Б
1:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
0:5
Б
0:4
Б
2:1
ТМК
0:0
Б
0:2
К
1:3
Б
4:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:2
Б2
1:2
Б2
1:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
0:3
Б
0:1
Б
1:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.17
1.58

Среднее время на гол

77
56

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.92
1.33

Среднее время на гол

98
67

Всего голов

25
35

Голов в среднем за матч

1.04
1.46

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

86
61

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 7 (2) 0.47
Сердар Суат 3 0.2
Рихтер Марко 2 0.13
Тусар Люка 2 0.13
Канга Вилфрид 2 0.13
Йоветич Стеван 1 0.07
Зельке Дейви 1 (1) 0.07
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 5 (2) 0.33
Тиггес Штеффен 3 0.2
Любичич Деян 3 0.2
Гусенбашич Денис 2 0.13
Майна Линтон 1 0.07
Адамян Саркис 1 0.07
Тилманн Ян 1 0.07
Шмиц Бенно 1 0.07
Дитц Флориан 1 0.07
Килиан Лука 1 0.07
Хектор Йонас 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 3 1
Лукебакио Доди 4 0
Сердар Суат 4 0
Шуньич Иван 4 0
Рихтер Марко 3 0
Рохель Агустин 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Зельке Дейви 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Килиан Лука 3 2
Дуда Ондрей 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Шиндлер Кингсли 3 0
Хюберс Тимо 3 0
Ут Марк 2 0
Тилманн Ян 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Адамян Саркис 1 0
Скири Эйе 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Сольдо Никола 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0

Результаты матчей

Герта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Кёльн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

8
6
Герта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Кёльн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

3
11
Герта
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Кёльн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

11
17

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
40%
3
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
4
44%
76-90

Пропущено

11
19
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
3
27%
5
26%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
27%
4
21%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Забито

17
22
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
6%
3
14%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
3
18%
4
18%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
3
18%
7
32%
76-90

Пропущено

22
26
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
2
9%
3
12%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
6
27%
7
27%
31-45
4
18%
3
12%
46-60
0
0%
7
27%
61-75
6
27%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Штуттгарт - Герта 2:1 Герта - Бавария 2:3 Вердер - Герта 1:0 Герта - Шальке 04 2:1
РБ Лейпциг - Герта 3:2 Герта - Фрайбург 2:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 1.Франкфурт - Герта 0:8 Майнц - Герта 1:1 Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1
Кёльн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кёльн - Байер Л 1:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Ницца 2:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:1
Словацко - Кёльн 0:1 Майнц - Кёльн 5:0 Кёльн - Аугсбург 3:2 Партизан - Кёльн 2:0 Боруссия М - Кёльн 5:2 Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2

Результаты матчей

Герта
Кёльн

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Герта
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 9 4 1 47 - 13 31
2. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 20 28
3. Унион Берлин Заявка 14 8 3 3 23 - 16 27
4. Фрайбург Заявка 14 8 3 3 21 - 16 27
5. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 2 4 31 - 23 26
6. Боруссия Д Заявка 15 8 1 6 25 - 21 25
7. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 28 - 24 22
8. Вольфсбург 1:1 Заявка 15 5 6 4 23 - 20 21
9. Вердер 0:1 Заявка 15 6 3 6 24 - 26 21
10. Хоффенхайм 1:1 Заявка 15 5 4 6 22 - 21 19
11. Байер Л 1:0 Заявка 15 5 3 7 24 - 26 18
12. Майнц Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
13. Кёльн 0:1 Заявка 15 4 5 6 21 - 28 17
14. Аугсбург 0:0 Заявка 15 4 4 7 18 - 25 16
15. Штуттгарт 0:1 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
16. Герта 1:0 Заявка 15 3 5 7 18 - 22 14
17. Бохум 0:0 Заявка 15 3 2 10 13 - 36 11
18. Шальке 04 Заявка 14 2 3 9 13 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 7 6 1 0 19 - 5 19
2. Боруссия М Заявка 8 6 0 2 20 - 10 18
3. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
4. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 14 - 6 17
5. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
7. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
8. Вольфсбург 1:1 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Байер Л 1:0 Заявка 8 3 2 3 16 - 11 11
10. Кёльн 0:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
11. Штуттгарт 0:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
12. Хоффенхайм 1:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
13. Вердер 0:1 Заявка 8 3 1 4 13 - 12 10
14. Бохум 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
15. Герта 1:0 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
16. Шальке 04 Заявка 7 2 1 4 9 - 17 7
17. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Аугсбург 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 8 4 0 4 11 - 15 12
5. Вердер 0:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Аугсбург 0:0 Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
7. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 15 9
9. Вольфсбург 1:1 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
10. Боруссия Д Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
11. Хоффенхайм 1:1 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12. Байер Л 1:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
13. Кёльн 0:1 Заявка 8 1 3 4 10 - 19 6
14. Герта 1:0 Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
15. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
16. Штуттгарт 0:1 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум 0:0 Заявка 8 0 1 7 4 - 22 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12
Боруссия М Тюрам Маркус 10 (3)
Вердер Фюллькруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Бавария Гнабри Серж 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 7
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: Герта: 50%, Кёльн: 50%.
    • 48'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Офсайд
      48'
      Майна Линтон из команды Кёльн в офсайде
    • 47'
      Кристенсен Оливер ошибается в защите.
    • 47'
      Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 47'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Кёльн отменен из-за положения "вне игры".
    • Описание гола
      47'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О О Л! Кёльн забивает! Майна Линтон отличился.
    • 47'
      Мартель Эрик из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Герта 58.2% (71)
    X 32% (39)
    Кёльн 9.8% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Герта
    Ничья
    Кёльн
    2.77
    3.65
    3.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Герта 1:0 Кёльн онлайн

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    Прогнозы на матч Герта 1:0 Кёльн

    Исход игры
    Герта
    58.2% (71)
    Ничья
    32% (39)
    Кёльн
    9.8% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.1% (62)
    Меньше
    47.9% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    78.99% (94)
    Нет
    21.01% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Герта
    36.9% (45)
    1:1 Ничья
    26.2% (32)
    1:0 Герта
    12.3% (15)
    1:2 Кёльн
    8.2% (10)
    2:0 Герта
    5.7% (7)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
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    Кёльн
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