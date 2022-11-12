Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Шуньич Иван нанес удар головой, но Марвин Швабе спокойно отбил мяч.

45' Хорошую попытку сделал Шуньич Иван . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Мартель Эрик нанес удар головой, но Оливер Кристенсен спокойно отбил мяч.

44' Майна Линтон из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Рохель Агустин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Лукебакио Доди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Удар от ворот произведет Кёльн

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Лукебакио Доди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

31' Рохель Агустин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

31' Килиан Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Тусар Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Лукебакио Доди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Удар от ворот произведет Кёльн

28' Хорошую попытку сделал Канга Вилфрид . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Лукебакио Доди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

27' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Герта

26' Оооо... вот это был удар! Майна Линтон должен был забить с этой позиции.

25' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

23' Хорошую попытку сделал Адамян Саркис . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Платтенхардт Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Платтенхардт Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Удар от ворот произведет Герта

20' Платтенхардт Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Платтенхардт Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Герта

17' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Майна Линтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Шуньич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Герта

15' Оооо... вот это был удар! Адамян Саркис должен был забить с этой позиции.

15' Майна Линтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Удар от ворот произведет Кёльн

15' Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали

14' Лукебакио Доди пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем

14' Рихтер Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Герта

12' Кайнц Флориан не смог попасть в створ ударом издали

12' Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Платтенхардт Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

7' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Тусар Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

1' Адамян Саркис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Герта начинает с центра поля