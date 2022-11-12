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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 60827 Главный судья: Дингерт Кристиан
Герта
2:0
Конец матча
Кёльн
0'
1:0
9' Гол
Канга Вилфрид
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Майна Линтон
2:0
54' Гол
Рихтер Марко
62' Желтая карточка
Кемпф Марк-Оливер
62' Желтая карточка
Рохель Агустин
66' Желтая карточка
Лукебакио Доди
73' Желтая карточка
Скири Эйе
90'+5

Ход матча

9'
Канга Вилфрид
(Платтенхардт Марвин)
1:0
24'
Миттельштедт Максимилиан
Платтенхардт Марвин
 
45'
 
Майна Линтон
50'
 
Шиндлер Кингсли
Шмиц Бенно
54'
Рихтер Марко
2:0
56'
 
Тилманн Ян
Адамян Саркис
56'
 
Гусенбашич Денис
Дуда Ондрей
62'
Кемпф Марк-Оливер
 
62'
Рохель Агустин
 
66'
Лукебакио Доди
 
69'
Эджуке Чидера
Лукебакио Доди
 
70'
 
Тиггес Штеффен
Мартель Эрик
73'
 
Скири Эйе
84'
Сердар Суат
Бутьюс Жан-Поль
 
84'
Зельке Дейви
Канга Вилфрид
 
84'
Боатенг Кевин-Принс
Рихтер Марко
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Герта 58.2% (71)
X 32% (39)
Кёльн 9.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
3
Рохель
Агустин
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
29
Тусар
Люка
34
Шуньич
Иван
10
Бутьюс
Жан-Поль
14
Лукебакио
Доди
18
Канга
Вилфрид
23
Рихтер
Марко
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
18
Дуда
Ондрей
28
Скири
Эйе
6
Мартель
Эрик
11
Кайнц
Флориан
23
Адамян
Саркис
37
Майна
Линтон
Герта
4-3-3
Кёльн
4-4-2

История личных встреч

Герта
Кёльн

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

24 матча

50%
16.7%
33.3%
12 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

Б
1:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
0:5
Б
0:4
Б
2:1
ТМК
0:0
Б
0:2
К
1:3
Б
4:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:2
Б2
1:2
Б2
1:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
0:3
Б
0:1
Б
1:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.17
1.58

Среднее время на гол

77
56

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.92
1.33

Среднее время на гол

98
67

Всего голов

25
35

Голов в среднем за матч

1.04
1.46

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

86
61

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 7 (2) 0.47
Рихтер Марко 3 0.2
Сердар Суат 3 0.2
Тусар Люка 2 0.13
Канга Вилфрид 2 0.13
Йоветич Стеван 1 0.07
Зельке Дейви 1 (1) 0.07
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 5 (2) 0.33
Тиггес Штеффен 3 0.2
Любичич Деян 3 0.2
Гусенбашич Денис 2 0.13
Майна Линтон 1 0.07
Адамян Саркис 1 0.07
Тилманн Ян 1 0.07
Шмиц Бенно 1 0.07
Дитц Флориан 1 0.07
Килиан Лука 1 0.07
Хектор Йонас 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукебакио Доди 5 0
Уремович Филип 3 1
Сердар Суат 4 0
Шуньич Иван 4 0
Рохель Агустин 4 0
Кемпф Марк-Оливер 3 0
Рихтер Марко 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Зельке Дейви 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Килиан Лука 3 2
Дуда Ондрей 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Шиндлер Кингсли 3 0
Хюберс Тимо 3 0
Ут Марк 2 0
Скири Эйе 2 0
Тилманн Ян 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Адамян Саркис 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Сольдо Никола 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0

Результаты матчей

Герта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Кёльн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

8
6
Герта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Кёльн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

3
11
Герта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Кёльн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

11
17

Голы по времени матча

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
33%
3
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
4
44%
76-90

Пропущено

11
21
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
9%
3
14%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
3
27%
5
24%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
3
27%
4
19%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Забито

19
22
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
11%
3
14%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
4
21%
4
18%
46-60
4
21%
3
14%
61-75
3
16%
7
32%
76-90

Пропущено

22
28
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
9%
4
14%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
6
27%
7
25%
31-45
4
18%
4
14%
46-60
0
0%
7
25%
61-75
6
27%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Штуттгарт - Герта 2:1 Герта - Бавария 2:3 Вердер - Герта 1:0 Герта - Шальке 04 2:1
РБ Лейпциг - Герта 3:2 Герта - Фрайбург 2:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 1.Франкфурт - Герта 0:8 Майнц - Герта 1:1 Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1
Кёльн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кёльн - Байер Л 1:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Ницца 2:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:1
Словацко - Кёльн 0:1 Майнц - Кёльн 5:0 Кёльн - Аугсбург 3:2 Партизан - Кёльн 2:0 Боруссия М - Кёльн 5:2 Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2

Результаты матчей

Герта
Кёльн

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Герта
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
3
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
6
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 15 10 4 1 49 - 13 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 8 4 3 30 - 21 28
3. Унион Берлин Заявка 14 8 3 3 23 - 16 27
4. Фрайбург Заявка 14 8 3 3 21 - 16 27
5. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 2 4 31 - 23 26
6. Боруссия Д Заявка 15 8 1 6 25 - 21 25
7. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 20 23
8. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 28 - 24 22
9. Вердер Заявка 15 6 3 6 25 - 27 21
10. Хоффенхайм Заявка 15 5 3 7 22 - 22 18
11. Байер Л Заявка 15 5 3 7 25 - 26 18
12. Майнц Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
13. Кёльн Заявка 15 4 5 6 21 - 29 17
14. Аугсбург Заявка 15 4 3 8 18 - 26 15
15. Штуттгарт Заявка 15 3 5 7 18 - 27 14
16. Герта Заявка 15 3 5 7 19 - 22 14
17. Бохум Заявка 15 4 1 10 14 - 36 13
18. Шальке 04 0:2 Заявка 15 2 3 10 13 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 19 - 5 19
2. Боруссия М Заявка 8 6 0 2 20 - 10 18
3. Бавария 2:0 Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
4. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 14 - 6 17
5. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
7. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
8. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Байер Л Заявка 8 3 2 3 17 - 11 11
10. Кёльн Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
11. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
12. Вердер Заявка 8 3 1 4 14 - 13 10
13. Герта Заявка 8 2 4 2 12 - 11 10
14. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
16. Шальке 04 0:2 Заявка 8 2 1 5 9 - 19 7
17. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Аугсбург Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 8 5 2 1 23 - 7 17
2. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 8 4 0 4 11 - 15 12
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Вольфсбург Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
7. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. РБ Лейпциг Заявка 8 2 3 3 11 - 16 9
10. Боруссия Д Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
11. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12. Байер Л Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
13. Кёльн Заявка 8 1 3 4 10 - 20 6
14. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
15. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
16. Штуттгарт Заявка 7 0 3 4 7 - 17 3
17. Бохум Заявка 8 1 0 7 5 - 22 3
18. Шальке 04 0:2 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12
Боруссия М Тюрам Маркус 10 (3)
Вердер Фюллькруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (7)
Бавария Гнабри Серж 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 6
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 7
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Рихтер Марко из команды Герта сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Герта заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Герта: 46%, Кёльн: 54%.
  • 95'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Кемпф Марк-Оливер выиграл воздушное противоборство у Тиггес Штеффен.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Кёльн
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    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Герта начинает контратаку
    • 91'
      Боатенг Кевин-Принс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Контроль мяча: Герта: 46%, Кёльн: 54%.
    • Офсайд
      90'
      Ян Тильман из команды Кёльн в офсайде
    • 90'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Denis Huseinbasic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Зельке Дейви пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем
    • 89'
      Кенни Джонджо выиграл воздушное противоборство у Кайнц Флориан.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Герта
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Герта 58.2% (71)
    X 32% (39)
    Кёльн 9.8% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Герта 2:0 Кёльн

    Исход игры
    Герта
    58.2% (71)
    Ничья
    32% (39)
    Кёльн
    9.8% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.1% (62)
    Меньше
    47.9% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    78.99% (94)
    Нет
    21.01% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Герта
    36.9% (45)
    1:1 Ничья
    26.2% (32)
    1:0 Герта
    12.3% (15)
    1:2 Кёльн
    8.2% (10)
    2:0 Герта
    5.7% (7)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
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