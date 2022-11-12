Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Denis Huseinbasic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Denis Huseinbasic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

47' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Кёльн отменен из-за положения "вне игры".

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

47' Мартель Эрик из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Шуньич Иван нанес удар головой, но Марвин Швабе спокойно отбил мяч.

45' Хорошую попытку сделал Шуньич Иван . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Мартель Эрик нанес удар головой, но Оливер Кристенсен спокойно отбил мяч.

44' Майна Линтон из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Рохель Агустин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Лукебакио Доди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Удар от ворот произведет Кёльн

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Лукебакио Доди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

31' Рохель Агустин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

31' Килиан Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Тусар Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Лукебакио Доди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Удар от ворот произведет Кёльн

28' Хорошую попытку сделал Канга Вилфрид . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Лукебакио Доди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

27' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Герта

26' Оооо... вот это был удар! Майна Линтон должен был забить с этой позиции.

25' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

23' Хорошую попытку сделал Адамян Саркис . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Платтенхардт Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Платтенхардт Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Удар от ворот произведет Герта

21' Лукебакио Доди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Платтенхардт Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Платтенхардт Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Герта

17' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Майна Линтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Шуньич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Герта

15' Оооо... вот это был удар! Адамян Саркис должен был забить с этой позиции.

15' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Адамян Саркис и попал в перекладину!

15' Майна Линтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Удар от ворот произведет Кёльн

15' Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали

14' Лукебакио Доди пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем

14' Рихтер Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Герта

12' Кайнц Флориан не смог попасть в створ ударом издали

12' Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Платтенхардт Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

7' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Тусар Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

1' Адамян Саркис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Герта начинает с центра поля