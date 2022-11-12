Тур: 15. Стадион: Олимпиаштадион. Зрители: 60827 Главный судья: Дингерт Кристиан
0'
1:0
9' ГолКанга Вилфрид
45' Undefined phrase: football_event_Майна Линтон
2:0
54' ГолРихтер Марко
62' Желтая карточкаКемпф Марк-Оливер
62' Желтая карточкаРохель Агустин
66' Желтая карточкаЛукебакио Доди
73' Желтая карточкаСкири Эйе
90'+5
Ход матча
9'
45'
54'
2:0
62'
66'
73'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 3
-
10 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
29
Тусар
Люка
34
Шуньич
Иван
23
Рихтер
Марко
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
18
Дуда
Ондрей
28
Скири
Эйе
37
Майна
Линтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Рихтер МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ли Дон-ЧжунНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Майна ЛинтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Герта
Кёльн
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
24 матча
50%
16.7%
33.3%
12 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.17
1.58
Среднее время на гол
77
56
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
0.92
1.33
Среднее время на гол
98
67
Всего голов
25
35
Голов в среднем за матч
1.04
1.46
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
86
61
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|7 (2)
|0.47
|Рихтер Марко
|3
|0.2
|Сердар Суат
|3
|0.2
|Тусар Люка
|2
|0.13
|Канга Вилфрид
|2
|0.13
|Йоветич Стеван
|1
|0.07
|Зельке Дейви
|1 (1)
|0.07
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|5 (2)
|0.33
|Тиггес Штеффен
|3
|0.2
|Любичич Деян
|3
|0.2
|Гусенбашич Денис
|2
|0.13
|Майна Линтон
|1
|0.07
|Адамян Саркис
|1
|0.07
|Тилманн Ян
|1
|0.07
|Шмиц Бенно
|1
|0.07
|Дитц Флориан
|1
|0.07
|Килиан Лука
|1
|0.07
|Хектор Йонас
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукебакио Доди
|5
|0
|Уремович Филип
|3
|1
|Сердар Суат
|4
|0
|Шуньич Иван
|4
|0
|Рохель Агустин
|4
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0
|Рихтер Марко
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Кристенсен Оливер
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Килиан Лука
|3
|2
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Кайнц Флориан
|2
|1
|Шиндлер Кингсли
|3
|0
|Хюберс Тимо
|3
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Скири Эйе
|2
|0
|Тилманн Ян
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Результаты матчей
Герта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Кёльн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
8
6
Герта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Кёльн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
3
11
Герта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Кёльн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
11
17
Голы по времени матча
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
33%
3
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
4
44%
76-90
Пропущено
11
21
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
9%
3
14%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
3
27%
5
24%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
3
27%
4
19%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
2
29%
3
23%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Забито
19
22
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
11%
3
14%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
4
21%
4
18%
46-60
4
21%
3
14%
61-75
3
16%
7
32%
76-90
Пропущено
22
28
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
9%
4
14%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
6
27%
7
25%
31-45
4
18%
4
14%
46-60
0
0%
7
25%
61-75
6
27%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Штуттгарт - Герта 2:1 Герта - Бавария 2:3 Вердер - Герта 1:0 Герта - Шальке 04 2:1
РБ Лейпциг - Герта 3:2 Герта - Фрайбург 2:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 1.Франкфурт - Герта 0:8 Майнц - Герта 1:1 Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1
Кёльн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кёльн - Байер Л 1:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Ницца 2:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:1
Словацко - Кёльн 0:1 Майнц - Кёльн 5:0 Кёльн - Аугсбург 3:2 Партизан - Кёльн 2:0 Боруссия М - Кёльн 5:2 Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2
Результаты матчей
Герта
Кёльн
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Герта
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
53
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
78
69
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|49 - 13
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 21
|28
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 16
|27
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|31 - 23
|26
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|25 - 21
|25
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 20
|23
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 24
|22
|9.
|Вердер
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 27
|21
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 22
|18
|11.
|Байер Л
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 26
|18
|12.
|Майнц
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|13.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 29
|17
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|18 - 26
|15
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 27
|14
|16.
|Герта
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 22
|14
|17.
|Бохум
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|14 - 36
|13
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 10
|18
|3.
|Бавария
|2:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|26 - 6
|17
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 6
|17
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Байер Л
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 11
|11
|10.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|12.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 13
|10
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|16.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 7
|17
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 16
|9
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|13.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 20
|6
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 17
|3
|17.
|Бохум
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|5 - 22
|3
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|10 (3)
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|10 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|9 (7)
|Бавария
|Гнабри Серж
|8 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 6
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|7
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
Прогнозы на матч Герта 2:0 Кёльн
Исход игры
Герта
58.2% (71)
Ничья
32% (39)
Кёльн
9.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
52.1% (62)
Меньше
47.9% (57)
Обе команды забьют
Да
78.99% (94)
Нет
21.01% (25)
Популярный счёт
2:1 Герта
36.9% (45)
1:1 Ничья
26.2% (32)
1:0 Герта
12.3% (15)
1:2 Кёльн
8.2% (10)
2:0 Герта
5.7% (7)
2:2 Ничья
4.1% (5)
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