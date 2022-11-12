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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Брых Феликс
Аугсбург
0:0
Второй тайм: 49'
Бохум
0'

Ход матча

27'
Варгас Рубен
Гоувелеув Джеффри
 
30'
Майер Арне
Груэсо Карлос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 124
Аугсбург 83.9% (104)
X 12.9% (16)
Бохум 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Бохум
2.89
3.62
3.25
Все Коэффициенты
1
Гикевич
Рафал
6
Гоувелеув
Джеффри
4
Оксфорд
Рис
19
Удуохаи
Феликс
2
Гумни
Роберт
22
Иаго
Лопес
8
Груэсо
Карлос
13
Реджбекай
Элвис
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Бериша
Мергим
9
Демирович
Эрмедин
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
24
Лабропулос
Василис
20
Ордец
Иван
3
Данило
Соарес
7
Штёгер
Кевин
8
Лосилья
Антони
16
Стафилидис
Костас
9
Цоллер
Симон
33
Хофманн
Филипп
22
Антви-Аджей
Кристофер
Аугсбург
3-4-1-2
Бохум
4-3-3

История личных встреч

Аугсбург
Бохум

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
0:2
Б
2:3
К
2:2
Б2
0:1
Б2
0:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.8
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
45

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 5 0.33
Нидерлехнер Флориан 4 0.27
Бериша Мергим 3 (1) 0.2
Хан Андре 2 0.13
Йенсен Фредрик 1 0.07
Гумни Роберт 1 0.07
Варгас Рубен 1 0.07
Калиджиури Даниэль 1 0.07
Иаго Лопес 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 4 0.27
Цоллер Симон 3 0.2
Фёрстер Филипп 1 0.07
Антви-Аджей Кристофер 1 0.07
Штёгер Кевин 1 0.07
Хольтманн Геррит 1 0.07
Стафилидис Костас 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 7 0
Бериша Мергим 5 1
Бауэр Максимилиан 6 0
Груэсо Карлос 5 0
Реджбекай Элвис 5 0
Иаго Лопес 3 1
Демирович Эрмедин 4 0
Гикевич Рафал 2 0
Гумни Роберт 2 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Варгас Рубен 1 0
Петков Лукас 1 0
Enrico Maassen 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 3 0
Цоллер Симон 3 0
Ордец Иван 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Данило Соарес 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Хорн Яннес 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Томас Рейс 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Бохум
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
5
Аугсбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бохум
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
10

Волевые поражения

8
6
Аугсбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Бохум
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
10

Волевые поражения

14
11

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
14%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
21
3 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
7%
5
24%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
5
36%
4
19%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
5
45%
2
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
7
47%
76-90

Забито

18
13
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
6
33%
4
31%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
4
31%
61-75
2
11%
1
8%
76-90

Пропущено

25
36
9 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
3
12%
7
19%
1-15
2
8%
6
17%
16-30
4
16%
5
14%
31-45
4
16%
4
11%
46-60
5
20%
3
8%
61-75
7
28%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Унион Берлин - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3
Аугсбург - Бавария 2:5 Кёльн - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Аугсбург - Бавария 1:0 Вердер - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Герта 0:2 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1
Бохум
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Бохум - Боруссия М 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 2:1
Эльвeрсберг - Бохум 0:1 Штуттгарт - Бохум 4:1 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Бохум - Кёльн 1:1 Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3

Результаты матчей

Аугсбург
Бохум

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 9 4 1 47 - 13 31
2. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 20 28
3. Унион Берлин Заявка 14 8 3 3 23 - 16 27
4. Фрайбург Заявка 14 8 3 3 21 - 16 27
5. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 2 4 31 - 23 26
6. Боруссия Д Заявка 15 8 1 6 25 - 21 25
7. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 28 - 24 22
8. Вольфсбург 1:1 Заявка 15 5 6 4 23 - 20 21
9. Вердер 0:1 Заявка 15 6 3 6 24 - 26 21
10. Хоффенхайм 1:1 Заявка 15 5 4 6 22 - 21 19
11. Байер Л 1:0 Заявка 15 5 3 7 24 - 26 18
12. Майнц Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
13. Кёльн 0:1 Заявка 15 4 5 6 21 - 28 17
14. Аугсбург 0:0 Заявка 15 4 4 7 18 - 25 16
15. Штуттгарт 0:1 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
16. Герта 1:0 Заявка 15 3 5 7 18 - 22 14
17. Бохум 0:0 Заявка 15 3 2 10 13 - 36 11
18. Шальке 04 Заявка 14 2 3 9 13 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 7 6 1 0 19 - 5 19
2. Боруссия М Заявка 8 6 0 2 20 - 10 18
3. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
4. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 14 - 6 17
5. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
7. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
8. Вольфсбург 1:1 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Байер Л 1:0 Заявка 8 3 2 3 16 - 11 11
10. Кёльн 0:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
11. Штуттгарт 0:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
12. Хоффенхайм 1:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
13. Вердер 0:1 Заявка 8 3 1 4 13 - 12 10
14. Бохум 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
15. Герта 1:0 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
16. Шальке 04 Заявка 7 2 1 4 9 - 17 7
17. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Аугсбург 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 8 4 0 4 11 - 15 12
5. Вердер 0:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Аугсбург 0:0 Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
7. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 15 9
9. Вольфсбург 1:1 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
10. Боруссия Д Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
11. Хоффенхайм 1:1 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12. Байер Л 1:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
13. Кёльн 0:1 Заявка 8 1 3 4 10 - 19 6
14. Герта 1:0 Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
15. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
16. Штуттгарт 0:1 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум 0:0 Заявка 8 0 1 7 4 - 22 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12
Боруссия М Тюрам Маркус 10 (3)
Вердер Фюллькруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Бавария Гнабри Серж 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 7
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 50'
      Контроль мяча: Аугсбург: 52%, Бохум: 48%.
    • 50'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Аугсбург 83.9% (104)
    X 12.9% (16)
    Бохум 3.2% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Бохум
    2.89
    3.62
    3.25
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    Где смотреть матч Аугсбург 0:0 Бохум онлайн

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    Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 Бохум

    Исход игры
    Аугсбург
    83.9% (104)
    Ничья
    12.9% (16)
    Бохум
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (63)
    Меньше
    47.06% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    62.18% (74)
    Нет
    37.82% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Аугсбург
    45.2% (56)
    1:0 Аугсбург
    24.2% (30)
    2:0 Аугсбург
    9.7% (12)
    1:1 Ничья
    8.9% (11)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:2 Бохум
    1.6% (2)
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