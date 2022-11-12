Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

49' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

48' Лабропулос Василис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Аугсбург

48' Оооо... вот это был удар! Лабропулос Василис должен был забить с этой позиции.

47' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

43' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Антви-Аджей Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Данило Соарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Варгас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Нидерлехнер Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

38' Удар от ворот произведет Аугсбург

37' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

35' Майер Арне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

32' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

31' Удар от ворот произведет Аугсбург

29' Груэсо Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Удар от ворот произведет Бохум

28' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновится спорным мячом

25' Ох, нехорошо это выглядит. Гоувелеув Джеффри получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Гоувелеув Джеффри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

24' Оооо... вот это был удар! Антви-Аджей Кристофер должен был забить с этой позиции.

24' Лосилья Антони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Бериша Мергим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Хорошую попытку сделал Нидерлехнер Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Демирович Эрмедин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Иаго Лопес из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' ШТАНГА! Так было близко к голу - Антви-Аджей Кристофер нанес удар в каркас ворот!

14' Лосилья Антони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Антви-Аджей Кристофер пробует нанести удар издали, но Рафал Гикевич держит все под контролем

12' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

10' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Антви-Аджей Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Данило Соарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Оксфорд Рис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Хорошую попытку сделал Демирович Эрмедин . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Нидерлехнер Флориан нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч.

3' Демирович Эрмедин из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Удар от ворот произведет Бохум

2' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Аугсбург начинает с центра поля