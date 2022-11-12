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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 28011 Главный судья: Брых Феликс
Аугсбург
0:1
Конец матча
Бохум
0'
0:1
58' Гол
Антви-Аджей Кристофер
0:1
61' Не забитый пенальти
Бериша Мергим
90' Желтая карточка
Бериша Мергим
90' Желтая карточка
Осей-Туту Джорди
90'+6

Ход матча

27'
Варгас Рубен
Гоувелеув Джеффри
 
30'
Майер Арне
Груэсо Карлос
 
58'
0:1
Антви-Аджей Кристофер
(Стафилидис Костас)
61'
Бериша Мергим
0:1
64'
 
Фёрстер Филипп
Цоллер Симон
73'
 
Осей-Туту Джорди
Антви-Аджей Кристофер
73'
 
Патрик Остерхаге
Стафилидис Костас
76'
Бауэр Максимилиан
Оксфорд Рис
 
77'
Баумгартлингер Юлиан
Реджбекай Элвис
 
77'
Петков Лукас
Варгас Рубен
 
82'
 
Машович Эрхан
Штёгер Кевин
82'
 
Янко Саиди
Гамбоа Кристиан
90'
Бериша Мергим
 
90'
 
Осей-Туту Джорди

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Аугсбург 83.9% (104)
X 12.9% (16)
Бохум 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Гикевич
Рафал
6
Гоувелеув
Джеффри
4
Оксфорд
Рис
19
Удуохаи
Феликс
2
Гумни
Роберт
22
Иаго
Лопес
8
Груэсо
Карлос
13
Реджбекай
Элвис
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Бериша
Мергим
9
Демирович
Эрмедин
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
24
Лабропулос
Василис
20
Ордец
Иван
3
Данило
Соарес
7
Штёгер
Кевин
8
Лосилья
Антони
16
Стафилидис
Костас
9
Цоллер
Симон
33
Хофманн
Филипп
22
Антви-Аджей
Кристофер
Аугсбург
3-4-1-2
Бохум
4-3-3

История личных встреч

Аугсбург
Бохум

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
0:2
Б
2:3
К
2:2
Б2
0:1
Б2
0:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.8
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
45

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 5 0.33
Нидерлехнер Флориан 4 0.27
Бериша Мергим 3 (1) 0.2
Хан Андре 2 0.13
Йенсен Фредрик 1 0.07
Гумни Роберт 1 0.07
Варгас Рубен 1 0.07
Калиджиури Даниэль 1 0.07
Иаго Лопес 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 4 0.27
Цоллер Симон 3 0.2
Антви-Аджей Кристофер 2 0.13
Фёрстер Филипп 1 0.07
Штёгер Кевин 1 0.07
Хольтманн Геррит 1 0.07
Стафилидис Костас 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бериша Мергим 6 1
Гоувелеув Джеффри 7 0
Бауэр Максимилиан 6 0
Груэсо Карлос 5 0
Реджбекай Элвис 5 0
Иаго Лопес 3 1
Демирович Эрмедин 4 0
Гикевич Рафал 2 0
Гумни Роберт 2 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Варгас Рубен 1 0
Петков Лукас 1 0
Enrico Maassen 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 3 0
Цоллер Симон 3 0
Ордец Иван 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Данило Соарес 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Осей-Туту Джорди 1 0
Хорн Яннес 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Томас Рейс 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Бохум
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
5
Аугсбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бохум
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
10

Волевые поражения

8
6
Аугсбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Бохум
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
10

Волевые поражения

14
11

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
14%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

15
21
3 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
5
24%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
4
27%
3
14%
46-60
3
20%
2
10%
61-75
5
33%
4
19%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
5
45%
2
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
7
47%
76-90

Забито

18
14
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
6
33%
4
29%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
3
17%
4
29%
61-75
2
11%
1
7%
76-90

Пропущено

26
36
9 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
12%
7
19%
1-15
2
8%
6
17%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
5
19%
4
11%
46-60
5
19%
3
8%
61-75
7
27%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Унион Берлин - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3
Аугсбург - Бавария 2:5 Кёльн - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Аугсбург - Бавария 1:0 Вердер - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Герта 0:2 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1
Бохум
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Бохум - Боруссия М 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 2:1
Эльвeрсберг - Бохум 0:1 Штуттгарт - Бохум 4:1 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Бохум - Кёльн 1:1 Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3

Результаты матчей

Аугсбург
Бохум

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
3
1.5
1
7
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 15 10 4 1 49 - 13 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 8 4 3 30 - 21 28
3. Унион Берлин Заявка 14 8 3 3 23 - 16 27
4. Фрайбург Заявка 14 8 3 3 21 - 16 27
5. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 2 4 31 - 23 26
6. Боруссия Д Заявка 15 8 1 6 25 - 21 25
7. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 20 23
8. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 28 - 24 22
9. Вердер Заявка 15 6 3 6 25 - 27 21
10. Хоффенхайм Заявка 15 5 3 7 22 - 22 18
11. Байер Л Заявка 15 5 3 7 25 - 26 18
12. Майнц Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
13. Кёльн Заявка 15 4 5 6 21 - 29 17
14. Аугсбург Заявка 15 4 3 8 18 - 26 15
15. Штуттгарт Заявка 15 3 5 7 18 - 27 14
16. Герта Заявка 15 3 5 7 19 - 22 14
17. Бохум Заявка 15 4 1 10 14 - 36 13
18. Шальке 04 0:2 Заявка 15 2 3 10 13 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 19 - 5 19
2. Боруссия М Заявка 8 6 0 2 20 - 10 18
3. Бавария 2:0 Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
4. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 14 - 6 17
5. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
7. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
8. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Байер Л Заявка 8 3 2 3 17 - 11 11
10. Кёльн Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
11. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
12. Вердер Заявка 8 3 1 4 14 - 13 10
13. Герта Заявка 8 2 4 2 12 - 11 10
14. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
16. Шальке 04 0:2 Заявка 8 2 1 5 9 - 19 7
17. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Аугсбург Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 8 5 2 1 23 - 7 17
2. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 8 4 0 4 11 - 15 12
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Вольфсбург Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
7. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. РБ Лейпциг Заявка 8 2 3 3 11 - 16 9
10. Боруссия Д Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
11. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12. Байер Л Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
13. Кёльн Заявка 8 1 3 4 10 - 20 6
14. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
15. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
16. Штуттгарт Заявка 7 0 3 4 7 - 17 3
17. Бохум Заявка 8 1 0 7 5 - 22 3
18. Шальке 04 0:2 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12
Боруссия М Тюрам Маркус 10 (3)
Вердер Фюллькруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (7)
Бавария Гнабри Серж 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 6
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 7
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Бохум вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 28011 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Аугсбург: 54%, Бохум: 46%.
  • 95'
    Бериша Мергим из команды Аугсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    95'
    Майер Арне из команды Аугсбург подал угловой справа.
  • 95'
    Ордец Иван успешно блокирует удар.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Аугсбург 83.9% (104)
    X 12.9% (16)
    Бохум 3.2% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Аугсбург 0:1 Бохум

    Исход игры
    Аугсбург
    83.9% (104)
    Ничья
    12.9% (16)
    Бохум
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (63)
    Меньше
    47.06% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    62.18% (74)
    Нет
    37.82% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Аугсбург
    45.2% (56)
    1:0 Аугсбург
    24.2% (30)
    2:0 Аугсбург
    9.7% (12)
    1:1 Ничья
    8.9% (11)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:2 Бохум
    1.6% (2)
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