Тур: 15. Стадион: ВВК Арена. Зрители: 28011 Главный судья: Брых Феликс
0'
0:1
58' ГолАнтви-Аджей Кристофер
0:1
61' Не забитый пенальтиБериша Мергим
90' Желтая карточкаБериша Мергим
90' Желтая карточкаОсей-Туту Джорди
90'+6
Ход матча
58'
61'
0:1
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
22
Иаго
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Петков ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Янко СаидиЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Муссе ЛиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аугсбург
Бохум
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.8
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
45
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|5
|0.33
|Нидерлехнер Флориан
|4
|0.27
|Бериша Мергим
|3 (1)
|0.2
|Хан Андре
|2
|0.13
|Йенсен Фредрик
|1
|0.07
|Гумни Роберт
|1
|0.07
|Варгас Рубен
|1
|0.07
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.07
|Иаго Лопес
|0
|0
|Удуохаи Феликс
|0
|0
|Винтер Фредерик
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|4
|0.27
|Цоллер Симон
|3
|0.2
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0.13
|Фёрстер Филипп
|1
|0.07
|Штёгер Кевин
|1
|0.07
|Хольтманн Геррит
|1
|0.07
|Стафилидис Костас
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бериша Мергим
|6
|1
|Гоувелеув Джеффри
|7
|0
|Бауэр Максимилиан
|6
|0
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Иаго Лопес
|3
|1
|Демирович Эрмедин
|4
|0
|Гикевич Рафал
|2
|0
|Гумни Роберт
|2
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Хан Андре
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Enrico Maassen
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|3
|0
|Цоллер Симон
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Гамбоа Кристиан
|2
|0
|Данило Соарес
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Осей-Туту Джорди
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Бохум
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
5
Аугсбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бохум
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
10
Волевые поражения
8
6
Аугсбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Бохум
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
10
Волевые поражения
14
11
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
14%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
15
21
3 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
5
24%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
4
27%
3
14%
46-60
3
20%
2
10%
61-75
5
33%
4
19%
76-90
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
5
45%
2
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
7
47%
76-90
Забито
18
14
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
6
33%
4
29%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
3
17%
4
29%
61-75
2
11%
1
7%
76-90
Пропущено
26
36
9 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
12%
7
19%
1-15
2
8%
6
17%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
5
19%
4
11%
46-60
5
19%
3
8%
61-75
7
27%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Унион Берлин - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3
Аугсбург - Бавария 2:5 Кёльн - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Аугсбург - Бавария 1:0 Вердер - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Герта 0:2 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1
Бохум
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Бохум - Боруссия М 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 2:1
Эльвeрсберг - Бохум 0:1 Штуттгарт - Бохум 4:1 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Бохум - Кёльн 1:1 Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3
Результаты матчей
Аугсбург
Бохум
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
17
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
43
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
510
411
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|49 - 13
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 21
|28
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 16
|27
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|31 - 23
|26
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|25 - 21
|25
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 20
|23
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 24
|22
|9.
|Вердер
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 27
|21
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 22
|18
|11.
|Байер Л
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 26
|18
|12.
|Майнц
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|13.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 29
|17
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|18 - 26
|15
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 27
|14
|16.
|Герта
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 22
|14
|17.
|Бохум
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|14 - 36
|13
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 10
|18
|3.
|Бавария
|2:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|26 - 6
|17
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 6
|17
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Байер Л
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 11
|11
|10.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|12.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 13
|10
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|16.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 7
|17
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 16
|9
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|13.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 20
|6
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 17
|3
|17.
|Бохум
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|5 - 22
|3
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|10 (3)
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|10 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|9 (7)
|Бавария
|Гнабри Серж
|8 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 6
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|7
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
Прогнозы на матч Аугсбург 0:1 Бохум
Исход игры
Аугсбург
83.9% (104)
Ничья
12.9% (16)
Бохум
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (63)
Меньше
47.06% (56)
Обе команды забьют
Да
62.18% (74)
Нет
37.82% (45)
Популярный счёт
2:1 Аугсбург
45.2% (56)
1:0 Аугсбург
24.2% (30)
2:0 Аугсбург
9.7% (12)
1:1 Ничья
8.9% (11)
2:2 Ничья
2.4% (3)
1:2 Бохум
1.6% (2)
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