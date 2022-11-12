Тур: 15. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Зрители: 41500 Главный судья: Йолленбек Маттиас
0:1
Второй тайм: 50'
Ход матча
13'
0:1
21'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
19
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Бьюкенен ЛиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
-
38 Новоа УгоНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вердер
РБ Лейпциг
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
0.67
Среднее время на гол
57
135
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
2.5
1.57
Среднее время на гол
36
57
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2
1.15
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|10 (3)
|0.67
|Дукш Марвин
|3
|0.2
|Юнг Антони
|2
|0.13
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.13
|Бёрк Оливер
|2
|0.13
|Вайзер Митчелл
|1
|0.07
|Велькович Милош
|1
|0.07
|Шмидт Никлас
|1
|0.07
|Бьюкенен Ли
|1
|0.07
|Стаге Йенс
|0
|0
|Шмид Романо
|0
|0
|Пипер Амос
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|12 (2)
|0.8
|Вернер Тимо
|4
|0.27
|Орбан Вилли
|3
|0.2
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|0.13
|Андре Силва
|2
|0.13
|Собослаи Доминик
|1
|0.07
|Ольмо Дани
|1
|0.07
|Айдара Амаду
|1
|0.07
|Симакан Мохамед
|1
|0.07
|Диалло Абду
|1
|0.07
|Новоа Уго
|1
|0.07
|Хальстенберг Марсель
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пипер Амос
|6
|0
|Вайзер Митчелл
|4
|0
|Фюллькруг Никлас
|4
|0
|Фридль Марко
|2
|1
|Биттенкорт Леонардо
|3
|0
|Штарк Никлас
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Велькович Милош
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Шмид Романо
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Груев Илия
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенрихс Бенджамин
|5
|0
|Кампль Кевин
|4
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Диалло Абду
|2
|0
|Айдара Амаду
|2
|0
|Раум Давид
|2
|0
|Собослаи Доминик
|0
|1
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
6
Вердер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
РБ Лейпциг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
10
20
Вердер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
РБ Лейпциг
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
15
26
Голы по времени матча
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
5
42%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
33%
4
44%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
42%
6
40%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
1
7%
76-90
Забито
11
20
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
1
9%
3
15%
1-15
3
27%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
7
64%
5
25%
76-90
Пропущено
14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
23
29
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
6
26%
4
14%
1-15
5
22%
4
14%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
11
48%
9
31%
76-90
Пропущено
26
19
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
12%
1
5%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
7
27%
7
37%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
3
12%
5
26%
61-75
7
27%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бавария - Вердер 6:1 Вердер - Шальке 04 2:1 Вердер - Герта 1:0 Фрайбург - Вердер 2:0
Падерборн - Вердер 2:2 Вердер - Майнц 0:2 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Байер Л - Вердер 1:1 Вердер - Аугсбург 0:1 Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 РБ Лейпциг - Байер Л 2:0
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1
Результаты матчей
Вердер
РБ Лейпциг
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Вердер
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
43
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
86
95
311
68
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|47 - 13
|31
|2.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 20
|28
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 16
|27
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|31 - 23
|26
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|25 - 21
|25
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 24
|22
|8.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Вердер
|0:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 26
|21
|10.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 21
|19
|11.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 26
|18
|12.
|Майнц
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|13.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 28
|17
|14.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 25
|16
|15.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|16.
|Герта
|1:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 22
|14
|17.
|Бохум
|0:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|13 - 36
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 10
|18
|3.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|26 - 6
|17
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 6
|17
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 11
|11
|10.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|11.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|12.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|13.
|Вердер
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 12
|10
|14.
|Бохум
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|15.
|Герта
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 17
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 7
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|5.
|Вердер
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|8.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 15
|9
|9.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 16
|9
|11.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|13.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 19
|6
|14.
|Герта
|1:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|16.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Бохум
|0:0 Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 22
|1
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|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|10 (3)
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|10 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|9 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|7 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|7
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вердер 0:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Вердер
11.8% (15)
Ничья
17.3% (22)
РБ Лейпциг
70.9% (90)
Тотал 2.5
Больше
77.31% (92)
Меньше
22.69% (27)
Обе команды забьют
Да
88.24% (105)
Нет
11.76% (14)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
47.2% (60)
1:1 Ничья
11% (14)
1:3 РБ Лейпциг
7.9% (10)
2:1 Вердер
7.1% (9)
2:2 Ничья
5.5% (7)
0:2 РБ Лейпциг
4.7% (6)
0:1 РБ Лейпциг
4.7% (6)
2:3 РБ Лейпциг
2.4% (3)
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