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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 41500 Главный судья: Йолленбек Маттиас
Вердер
0:1
Второй тайм: 50'
РБ Лейпциг
0'
0:1
13' Гол
Андре Силва
21' Желтая карточка
Айдара Амаду

Ход матча

13'
0:1
Андре Силва
(Форсберг Эмиль)
21'
 
Айдара Амаду

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 127
Вердер 11.8% (15)
X 17.3% (22)
РБ Лейпциг 70.9% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
РБ Лейпциг
3.76
4.20
3.75
Все Коэффициенты
1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
36
Гросс
Кристиан
8
Вайзер
Митчелл
10
Биттенкорт
Леонардо
20
Шмид
Романо
3
Юнг
Антони
11
Фюллькруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
22
Раум
Давид
17
Собослаи
Доминик
24
Шлагер
Ксавер
8
Айдара
Амаду
10
Форсберг
Эмиль
19
Андре
Силва
18
Нкунку
Кристофер
Вердер
3-1-4-2
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Вердер
РБ Лейпциг

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

К
1:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
3:0
Б
0:3
Б
2:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
3:0
Б
3:1
ТМК
3:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.67

Среднее время на гол

57
135

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

2.5
1.57

Среднее время на гол

36
57

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

2
1.15

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 10 (3) 0.67
Дукш Марвин 3 0.2
Юнг Антони 2 0.13
Биттенкорт Леонардо 2 0.13
Бёрк Оливер 2 0.13
Вайзер Митчелл 1 0.07
Велькович Милош 1 0.07
Шмидт Никлас 1 0.07
Бьюкенен Ли 1 0.07
Стаге Йенс 0 0
Шмид Романо 0 0
Пипер Амос 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 12 (2) 0.8
Вернер Тимо 4 0.27
Орбан Вилли 3 0.2
Форсберг Эмиль 2 (1) 0.13
Андре Силва 2 0.13
Собослаи Доминик 1 0.07
Ольмо Дани 1 0.07
Айдара Амаду 1 0.07
Симакан Мохамед 1 0.07
Диалло Абду 1 0.07
Новоа Уго 1 0.07
Хальстенберг Марсель 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пипер Амос 6 0
Вайзер Митчелл 4 0
Фюллькруг Никлас 4 0
Фридль Марко 2 1
Биттенкорт Леонардо 3 0
Штарк Никлас 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Дукш Марвин 1 0
Велькович Милош 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Шмид Романо 1 0
Агу Феликс 1 0
Груев Илия 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 5 0
Кампль Кевин 4 0
Лаймер Конрад 2 0
Диалло Абду 2 0
Айдара Амаду 2 0
Раум Давид 2 0
Собослаи Доминик 0 1
Форсберг Эмиль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Сорлот Александр 1 0
Андре Силва 1 0
Нкунку Кристофер 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Результаты матчей

Вердер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
6
Вердер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
РБ Лейпциг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

10
20
Вердер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
РБ Лейпциг
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

15
26

Голы по времени матча

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
5
42%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
33%
4
44%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
42%
6
40%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
1
7%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
1
9%
3
15%
1-15
3
27%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
7
64%
5
25%
76-90

Пропущено

14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

23
29
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
6
26%
4
14%
1-15
5
22%
4
14%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
11
48%
9
31%
76-90

Пропущено

26
19
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
12%
1
5%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
7
27%
7
37%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
3
12%
5
26%
61-75
7
27%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бавария - Вердер 6:1 Вердер - Шальке 04 2:1 Вердер - Герта 1:0 Фрайбург - Вердер 2:0
Падерборн - Вердер 2:2 Вердер - Майнц 0:2 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Байер Л - Вердер 1:1 Вердер - Аугсбург 0:1 Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 РБ Лейпциг - Байер Л 2:0
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1

Результаты матчей

Вердер
РБ Лейпциг

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вердер
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
5
2.5
4
3
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
2
5
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
9
5
3
11
2.5
6
8
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 9 4 1 47 - 13 31
2. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 20 28
3. Унион Берлин Заявка 14 8 3 3 23 - 16 27
4. Фрайбург Заявка 14 8 3 3 21 - 16 27
5. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 2 4 31 - 23 26
6. Боруссия Д Заявка 15 8 1 6 25 - 21 25
7. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 28 - 24 22
8. Вольфсбург 1:1 Заявка 15 5 6 4 23 - 20 21
9. Вердер 0:1 Заявка 15 6 3 6 24 - 26 21
10. Хоффенхайм 1:1 Заявка 15 5 4 6 22 - 21 19
11. Байер Л 1:0 Заявка 15 5 3 7 24 - 26 18
12. Майнц Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
13. Кёльн 0:1 Заявка 15 4 5 6 21 - 28 17
14. Аугсбург 0:0 Заявка 15 4 4 7 18 - 25 16
15. Штуттгарт 0:1 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
16. Герта 1:0 Заявка 15 3 5 7 18 - 22 14
17. Бохум 0:0 Заявка 15 3 2 10 13 - 36 11
18. Шальке 04 Заявка 14 2 3 9 13 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 7 6 1 0 19 - 5 19
2. Боруссия М Заявка 8 6 0 2 20 - 10 18
3. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
4. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 14 - 6 17
5. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
7. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
8. Вольфсбург 1:1 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Байер Л 1:0 Заявка 8 3 2 3 16 - 11 11
10. Кёльн 0:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
11. Штуттгарт 0:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
12. Хоффенхайм 1:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
13. Вердер 0:1 Заявка 8 3 1 4 13 - 12 10
14. Бохум 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
15. Герта 1:0 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
16. Шальке 04 Заявка 7 2 1 4 9 - 17 7
17. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Аугсбург 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 8 4 0 4 11 - 15 12
5. Вердер 0:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Аугсбург 0:0 Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
7. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 15 9
9. Вольфсбург 1:1 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
10. Боруссия Д Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
11. Хоффенхайм 1:1 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12. Байер Л 1:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
13. Кёльн 0:1 Заявка 8 1 3 4 10 - 19 6
14. Герта 1:0 Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
15. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
16. Штуттгарт 0:1 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум 0:0 Заявка 8 0 1 7 4 - 22 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12
Боруссия М Тюрам Маркус 10 (3)
Вердер Фюллькруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Бавария Гнабри Серж 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 7
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 52'
    Нкунку Кристофер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 52'
    Собослаи Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 51'
    Шлагер Ксавер из команды РБ Лейпциг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 51'
    Пипер Амос ослабляет давление, выбив мяч.
  • 51'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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    Прогнозы 127
    Вердер 11.8% (15)
    X 17.3% (22)
    РБ Лейпциг 70.9% (90)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    РБ Лейпциг
    3.76
    4.20
    3.75
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    Прогнозы на матч Вердер 0:1 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Вердер
    11.8% (15)
    Ничья
    17.3% (22)
    РБ Лейпциг
    70.9% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.31% (92)
    Меньше
    22.69% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (105)
    Нет
    11.76% (14)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    47.2% (60)
    1:1 Ничья
    11% (14)
    1:3 РБ Лейпциг
    7.9% (10)
    2:1 Вердер
    7.1% (9)
    2:2 Ничья
    5.5% (7)
    0:2 РБ Лейпциг
    4.7% (6)
    0:1 РБ Лейпциг
    4.7% (6)
    2:3 РБ Лейпциг
    2.4% (3)
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    РБ Лейпциг
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