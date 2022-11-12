Первый тайм

46' Команда РБ Лейпциг имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

44' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Андре Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Биттенкорт Леонардо пробует нанести удар издали, но Янис Бласвич держит все под контролем

42' Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Йошко Гвардиол ослабляет давление, выбив мяч.

41' Фюллькруг Никлас из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Хорошую попытку сделал Юнг Антони . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Фюллькруг Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Орбан Вилли получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Раум Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Собослаи Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Йошко Гвардиол ослабляет давление, выбив мяч.

29' Йошко Гвардиол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Вердер

29' Нкунку Кристофер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Хенрихс Бенджамин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Фюллькруг Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Нкунку Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Форсберг Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Айдара Амаду совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

20' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Форсберг Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Йошко Гвардиол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Г О О О О Л - Андре Силва забивает с правой ноги!

13' Форсберг Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Собослаи Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Юнг Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Форсберг Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Орбан Вилли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Вердер

6' Раум Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Собослаи Доминик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Гросс Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшная посещаемость составляет 41500 болельщиков

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.