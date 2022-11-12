Рефери не любит споров - именно за это Ole Werner сейчас получил желтую

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Йошко Гвардиол ослабляет давление, выбив мяч.

89' Фюллькруг Никлас нанес удар головой, но Янис Бласвич спокойно отбил мяч.

89' Шмидт Никлас из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

88' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Йошко Гвардиол выиграл воздушное противоборство у Фюллькруг Никлас

87' Раум Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Тактическая замена. Юнг Антони уходит с поля и его заменяет Эрен Динкчи

86' Фридль Марко из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Шмид Романо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Вердер

83' Нкунку Кристофер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Хенрихс Бенджамин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Рапп Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Штарк Никлас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Йошко Гвардиол ослабляет давление, выбив мяч.

81' Шмидт Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

80' Йошко Гвардиол ослабляет давление, выбив мяч.

79' Юнг Антони из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Матч возобновится спорным мячом

79' Ох, нехорошо это выглядит. Нкунку Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Нкунку Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

78' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Стаге Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Фюллькруг Никлас нанес удар головой, но Янис Бласвич спокойно отбил мяч.

75' Фридль Марко из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Удар от ворот произведет Вердер

74' Оооо... вот это был удар! Андре Силва должен был забить с этой позиции.

74' Андре Силва оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Хорошую попытку сделал Собослаи Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Г О О О О Л - Шлагер Ксавер забивает с правой ноги!

71' Андре Силва создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Матч возобновится спорным мячом

70' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

69' Удар от ворот произведет Вердер

69' Хенрихс Бенджамин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Собослаи Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Вердер

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Фридль Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Фридль Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Нкунку Кристофер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

63' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Йошко Гвардиол ослабляет давление, выбив мяч.

62' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Матч возобновлен

61' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

60' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Команда Вердер сравняла счет! Игра продолжается!

57' Г О О О О Л - Гросс Кристиан наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

56' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Форсберг Эмиль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Вердер

52' Нкунку Кристофер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Собослаи Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

50' Штарк Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

50' Гросс Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Вердер

47' Собослаи Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Йошко Гвардиол ослабляет давление, выбив мяч.

46' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля