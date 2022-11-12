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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 41500 Главный судья: Йолленбек Маттиас
Вердер
1:2
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
0:1
13' Гол
Андре Силва
21' Желтая карточка
Айдара Амаду
55' Желтая карточка
Форсберг Эмиль
1:1
57' Гол
Гросс Кристиан
1:2
71' Гол
Шлагер Ксавер
81' Желтая карточка
Штарк Никлас
90' Желтая карточка
Ole Werner
90'+5

Ход матча

13'
0:1
Андре Силва
(Форсберг Эмиль)
21'
 
Айдара Амаду
55'
 
Форсберг Эмиль
57'
Гросс Кристиан
(Шмид Романо)
1:1
71'
1:2
Шлагер Ксавер
(Андре Силва)
71'
Стаге Йенс
Биттенкорт Леонардо
 
71'
Рапп Николай
Гросс Кристиан
 
72'
 
Ольмо Дани
Форсберг Эмиль
77'
 
Кампль Кевин
Айдара Амаду
80'
Шмидт Никлас
Пипер Амос
 
81'
Штарк Никлас
 
83'
 
Поульсен Юссуф
Андре Силва
83'
 
Хальстенберг Марсель
Собослаи Доминик
86'
Динкчи Эрен
Юнг Антони
 
86'
Бёрк Оливер
Шмид Романо
 
90'
Ole Werner
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Вердер 11.8% (15)
X 17.3% (22)
РБ Лейпциг 70.9% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
36
Гросс
Кристиан
8
Вайзер
Митчелл
10
Биттенкорт
Леонардо
20
Шмид
Романо
3
Юнг
Антони
11
Фюллькруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
22
Раум
Давид
17
Собослаи
Доминик
24
Шлагер
Ксавер
8
Айдара
Амаду
10
Форсберг
Эмиль
19
Андре
Силва
18
Нкунку
Кристофер
Вердер
3-1-4-2
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Вердер
РБ Лейпциг

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

К
1:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
3:0
Б
0:3
Б
2:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
3:0
Б
3:1
ТМК
3:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.67

Среднее время на гол

57
135

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

2.5
1.57

Среднее время на гол

36
57

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

2
1.15

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 10 (3) 0.67
Дукш Марвин 3 0.2
Юнг Антони 2 0.13
Биттенкорт Леонардо 2 0.13
Бёрк Оливер 2 0.13
Вайзер Митчелл 1 0.07
Гросс Кристиан 1 0.07
Велькович Милош 1 0.07
Шмидт Никлас 1 0.07
Бьюкенен Ли 1 0.07
Шмид Романо 0 0
Стаге Йенс 0 0
Пипер Амос 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 12 (2) 0.8
Вернер Тимо 4 0.27
Орбан Вилли 3 0.2
Форсберг Эмиль 2 (1) 0.13
Андре Силва 2 0.13
Собослаи Доминик 1 0.07
Ольмо Дани 1 0.07
Айдара Амаду 1 0.07
Симакан Мохамед 1 0.07
Диалло Абду 1 0.07
Шлагер Ксавер 1 0.07
Новоа Уго 1 0.07
Хальстенберг Марсель 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пипер Амос 6 0
Вайзер Митчелл 4 0
Фюллькруг Никлас 4 0
Фридль Марко 2 1
Биттенкорт Леонардо 3 0
Штарк Никлас 3 0
Гросс Кристиан 1 0
Дукш Марвин 1 0
Велькович Милош 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Шмид Романо 1 0
Агу Феликс 1 0
Груев Илия 1 0
Ole Werner 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 5 0
Кампль Кевин 4 0
Форсберг Эмиль 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Диалло Абду 2 0
Айдара Амаду 2 0
Раум Давид 2 0
Собослаи Доминик 0 1
Вернер Тимо 1 0
Сорлот Александр 1 0
Андре Силва 1 0
Нкунку Кристофер 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Результаты матчей

Вердер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

6
6
Вердер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
РБ Лейпциг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

10
20
Вердер
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
РБ Лейпциг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

16
26

Голы по времени матча

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
5
38%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
4
31%
4
36%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
36%
6
38%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
2
14%
1
6%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
1
9%
3
15%
1-15
3
27%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
7
64%
5
25%
76-90

Пропущено

14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

24
31
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
6
25%
5
16%
1-15
5
21%
4
13%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
1
4%
5
16%
46-60
1
4%
4
13%
61-75
11
46%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

28
20
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
14%
1
5%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
7
25%
7
35%
31-45
3
11%
4
20%
46-60
4
14%
5
25%
61-75
7
25%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бавария - Вердер 6:1 Вердер - Шальке 04 2:1 Вердер - Герта 1:0 Фрайбург - Вердер 2:0
Падерборн - Вердер 2:2 Вердер - Майнц 0:2 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Байер Л - Вердер 1:1 Вердер - Аугсбург 0:1 Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 РБ Лейпциг - Байер Л 2:0
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1

Результаты матчей

Вердер
РБ Лейпциг

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вердер
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
2
6
2.5
4
3
1
7
3.5
1
6
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
3
5
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
8
7
1.5
10
5
3
12
2.5
6
9
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 15 10 4 1 49 - 13 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 8 4 3 30 - 21 28
3. Унион Берлин Заявка 14 8 3 3 23 - 16 27
4. Фрайбург Заявка 14 8 3 3 21 - 16 27
5. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 2 4 31 - 23 26
6. Боруссия Д Заявка 15 8 1 6 25 - 21 25
7. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 20 23
8. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 28 - 24 22
9. Вердер Заявка 15 6 3 6 25 - 27 21
10. Хоффенхайм Заявка 15 5 3 7 22 - 22 18
11. Байер Л Заявка 15 5 3 7 25 - 26 18
12. Майнц Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
13. Кёльн Заявка 15 4 5 6 21 - 29 17
14. Аугсбург Заявка 15 4 3 8 18 - 26 15
15. Штуттгарт Заявка 15 3 5 7 18 - 27 14
16. Герта Заявка 15 3 5 7 19 - 22 14
17. Бохум Заявка 15 4 1 10 14 - 36 13
18. Шальке 04 0:2 Заявка 15 2 3 10 13 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 19 - 5 19
2. Боруссия М Заявка 8 6 0 2 20 - 10 18
3. Бавария 2:0 Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
4. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 14 - 6 17
5. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
7. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
8. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Байер Л Заявка 8 3 2 3 17 - 11 11
10. Кёльн Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
11. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
12. Вердер Заявка 8 3 1 4 14 - 13 10
13. Герта Заявка 8 2 4 2 12 - 11 10
14. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
16. Шальке 04 0:2 Заявка 8 2 1 5 9 - 19 7
17. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Аугсбург Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 8 5 2 1 23 - 7 17
2. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 8 4 0 4 11 - 15 12
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Вольфсбург Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
7. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. РБ Лейпциг Заявка 8 2 3 3 11 - 16 9
10. Боруссия Д Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
11. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12. Байер Л Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
13. Кёльн Заявка 8 1 3 4 10 - 20 6
14. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
15. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
16. Штуттгарт Заявка 7 0 3 4 7 - 17 3
17. Бохум Заявка 8 1 0 7 5 - 22 3
18. Шальке 04 0:2 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12
Боруссия М Тюрам Маркус 10 (3)
Вердер Фюллькруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (7)
Бавария Гнабри Серж 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 6
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 7
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    РБ Лейпциг владели мячом большую часть игры и выиграли.
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Вердер: 47%, РБ Лейпциг: 53%.
  • 94'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Фюллькруг Никлас выиграл воздушное противоборство у Йошко Гвардиол.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • Желтая карточка
    94'
    Рефери не любит споров - именно за это Ole Werner сейчас получил желтую
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    • 92'
      Хальстенберг Марсель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Орбан Вилли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Шлагер Ксавер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Эрен Динкчи из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Вердер начинает контратаку
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Вердер 11.8% (15)
    X 17.3% (22)
    РБ Лейпциг 70.9% (90)
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    Прогнозы на матч Вердер 1:2 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Вердер
    11.8% (15)
    Ничья
    17.3% (22)
    РБ Лейпциг
    70.9% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.31% (92)
    Меньше
    22.69% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (105)
    Нет
    11.76% (14)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    47.2% (60)
    1:1 Ничья
    11% (14)
    1:3 РБ Лейпциг
    7.9% (10)
    2:1 Вердер
    7.1% (9)
    2:2 Ничья
    5.5% (7)
    0:2 РБ Лейпциг
    4.7% (6)
    0:1 РБ Лейпциг
    4.7% (6)
    2:3 РБ Лейпциг
    2.4% (3)
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