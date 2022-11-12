Тур: 15. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Зрители: 41500 Главный судья: Йолленбек Маттиас
1:2
Конец матча
0'
0:1
13' ГолАндре Силва
21' Желтая карточкаАйдара Амаду
55' Желтая карточкаФорсберг Эмиль
1:1
57' ГолГросс Кристиан
1:2
71' ГолШлагер Ксавер
81' Желтая карточкаШтарк Никлас
90' Желтая карточкаOle Werner
90'+5
Ход матча
13'
0:1
21'
55'
57'
1:1
71'
1:2
81'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 3
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
19
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Бьюкенен ЛиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
-
38 Новоа УгоНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вердер
РБ Лейпциг
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
0.67
Среднее время на гол
57
135
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
2.5
1.57
Среднее время на гол
36
57
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2
1.15
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|10 (3)
|0.67
|Дукш Марвин
|3
|0.2
|Юнг Антони
|2
|0.13
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.13
|Бёрк Оливер
|2
|0.13
|Вайзер Митчелл
|1
|0.07
|Гросс Кристиан
|1
|0.07
|Велькович Милош
|1
|0.07
|Шмидт Никлас
|1
|0.07
|Бьюкенен Ли
|1
|0.07
|Шмид Романо
|0
|0
|Стаге Йенс
|0
|0
|Пипер Амос
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|12 (2)
|0.8
|Вернер Тимо
|4
|0.27
|Орбан Вилли
|3
|0.2
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|0.13
|Андре Силва
|2
|0.13
|Собослаи Доминик
|1
|0.07
|Ольмо Дани
|1
|0.07
|Айдара Амаду
|1
|0.07
|Симакан Мохамед
|1
|0.07
|Диалло Абду
|1
|0.07
|Шлагер Ксавер
|1
|0.07
|Новоа Уго
|1
|0.07
|Хальстенберг Марсель
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пипер Амос
|6
|0
|Вайзер Митчелл
|4
|0
|Фюллькруг Никлас
|4
|0
|Фридль Марко
|2
|1
|Биттенкорт Леонардо
|3
|0
|Штарк Никлас
|3
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Велькович Милош
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Шмид Романо
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Груев Илия
|1
|0
|Ole Werner
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенрихс Бенджамин
|5
|0
|Кампль Кевин
|4
|0
|Форсберг Эмиль
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Диалло Абду
|2
|0
|Айдара Амаду
|2
|0
|Раум Давид
|2
|0
|Собослаи Доминик
|0
|1
|Вернер Тимо
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
6
6
Вердер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
РБ Лейпциг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
10
20
Вердер
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
РБ Лейпциг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
16
26
Голы по времени матча
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
5
38%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
4
31%
4
36%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
36%
6
38%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
2
14%
1
6%
76-90
Забито
11
20
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
1
9%
3
15%
1-15
3
27%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
7
64%
5
25%
76-90
Пропущено
14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
24
31
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
6
25%
5
16%
1-15
5
21%
4
13%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
1
4%
5
16%
46-60
1
4%
4
13%
61-75
11
46%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
28
20
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
14%
1
5%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
7
25%
7
35%
31-45
3
11%
4
20%
46-60
4
14%
5
25%
61-75
7
25%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бавария - Вердер 6:1 Вердер - Шальке 04 2:1 Вердер - Герта 1:0 Фрайбург - Вердер 2:0
Падерборн - Вердер 2:2 Вердер - Майнц 0:2 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Байер Л - Вердер 1:1 Вердер - Аугсбург 0:1 Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 РБ Лейпциг - Байер Л 2:0
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1
Результаты матчей
Вердер
РБ Лейпциг
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Вердер
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
26
43
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
43
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
87
105
312
69
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|49 - 13
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 21
|28
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 16
|27
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|31 - 23
|26
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|25 - 21
|25
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 20
|23
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 24
|22
|9.
|Вердер
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 27
|21
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 22
|18
|11.
|Байер Л
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 26
|18
|12.
|Майнц
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|13.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 29
|17
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|18 - 26
|15
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 27
|14
|16.
|Герта
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 22
|14
|17.
|Бохум
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|14 - 36
|13
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 10
|18
|3.
|Бавария
|2:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|26 - 6
|17
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 6
|17
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Байер Л
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 11
|11
|10.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|12.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 13
|10
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|16.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 7
|17
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 16
|9
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|13.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 20
|6
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 17
|3
|17.
|Бохум
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|5 - 22
|3
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
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|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|10 (3)
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|10 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|9 (7)
|Бавария
|Гнабри Серж
|8 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 6
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|7
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вердер 1:2 РБ Лейпциг
Исход игры
Вердер
11.8% (15)
Ничья
17.3% (22)
РБ Лейпциг
70.9% (90)
Тотал 2.5
Больше
77.31% (92)
Меньше
22.69% (27)
Обе команды забьют
Да
88.24% (105)
Нет
11.76% (14)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
47.2% (60)
1:1 Ничья
11% (14)
1:3 РБ Лейпциг
7.9% (10)
2:1 Вердер
7.1% (9)
2:2 Ничья
5.5% (7)
0:2 РБ Лейпциг
4.7% (6)
0:1 РБ Лейпциг
4.7% (6)
2:3 РБ Лейпциг
2.4% (3)
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