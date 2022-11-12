Пытаются хозяева вернуться в эту игру, Теродде неплохо приложился по мячу с 22 метров, но Нойер с угрозой справился.

Эрнандес не смог толково принять мяч на линии чужой штрафной площади, из-за чего атака "Баварии" сошла на нет.

Затяжная позиционная атака "Баварии" завершается ударом Комана с 28 метров - мяч проходит чуть левее створа.

И снова у нас одна большая бесконечная атака "Баварии", которую гости намерены довести до логического конца с ударом из пределов вратарской.

Угловой с левого фланга исполняет Киммих, Упамекано боролся за верховой мяч, однако выиграть борьбу французу не удалось.

С позиционных атак "Баварии" начинается вторая половина встречи, пока ничего серьезного у ворот Шволова не возникает.

Сане приближается к штрафной соперника и с 17 метров пробивает с правой - мяч проходит чуть правее створа.

Гнабри с нарушением правил останавливает Бюльтера на фланге, редкий свой "стандарт" готовят хозяева поля.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ЭРИК ЧУПО-МОТИНГ! Отбившись от штрафного, гости провели стремительную контратаку, Мусиала протащил мяч по центру и вывел Чупо-Мотинга на рандеву с Шволовым, а камерунец забил свой очередной гол!

Теродде после навеса с левого фланга мог пробить по воротам в падении, однако, находясь в паре метров от ворот, попасть по мячу не сумел!

Одну минуту добавил Феликс Цвайер к основному времени первого тайма.

44' Коман с левого края штрафной мягко подает во вратарскую, где Шволову никто не доставляет проблем при ловле мяча.

43' Угловой в исполнении "Баварии" не приводит к опасному моменту, более того, Феликс Цвайер определяет фол в атаке.

42' Чупо-Мотинг с дуги штрафной катит мяч правее на Гнабри, удар которого в подкате успевает заблокировать один из защитников.

41' Вообще у "Баварии" уже 11 ударов, но лишь 2 пришлись в створ ворот, второй из них и привел к забитому мячу.

40' Всё-таки удается "Баварии" отличиться до перерыва, теперь важно хозяевам не пропустить в первом тайме ещё.

38' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! СЕРЖ ГНАБРИ!

Мусиала получил мяч в штрафной от Гнабри и отдал пас пяткой в свободную зону, сам Серж оказался первым на мяче и с левой с 14 метров закатил снаряд в дальний угол!

37' Снова "Бавария" возвращается к контролю мяча на чужой половине поля, насколько хватит обороны "Шальке"?

35' У Дрекслера повреждение после одного из единоборств, врачи "Шальке" оказывают помощь своему полузащитнику.

34' Теперь угловой исполняют хозяева поля, однако с навесом с правого фланга справились уже мюнхенцы.