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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Шальке 04
0:2
Второй тайм: 63'
Бавария
0'
0:1
38' Гол
Гнабри Серж
0:2
52' Гол
Чупо-Мотинг Эрик

Ход матча

38'
0:1
Гнабри Серж
(Мусиала Джамал)
52'
0:2
Чупо-Мотинг Эрик
(Мусиала Джамал)
59'
Ларссон Джордан
Караман Кенан
 
60'
 
Де Лигт Маттейс
Сане Лерой

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 128
Шальке 04 2.3% (3)
X 1.6% (2)
Бавария 96.1% (123)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Бавария
30.00
9.50
12.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Шволов
Александер
27
Бруннер
Седрик
4
Йосида
Майя
41
Матричани
Хеннинг
29
Мор
Тобиас
30
Крал
Алекс
6
Краусс
Том
19
Караман
Кенан
24
Дрекслер
Доминик
11
Бюльтер
Мариус
9
Теродде
Симон
1
Нойер
Мануэль
6
Киммих
Йозуа
5
Павар
Бенжамен
2
Упамекано
Дайо
21
Эрнандес
Люка
8
Горецка
Леон
7
Гнабри
Серж
10
Сане
Лерой
42
Мусиала
Джамал
11
Коман
Кингсли
13
Чупо-Мотинг
Эрик
Шальке 04
4-2-3-1
Бавария
4-1-4-1

История личных встреч

Шальке 04
Бавария

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

30 матчей

10%
90%
0 побед 3 ничьи 27 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 19 побед

35 матчей

11.4%
11.4%
77.2%
4 победы 4 ничьи 27 побед

Первый тайм

8.6%
28.6%
62.8%
3 победы 10 ничьих 22 победы

Второй тайм

5.7%
40%
54.3%
2 победы 14 ничьих 19 побед

История матчей

Б
0:4
Б
8:0
К
0:1
Б
5:0
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:3
К
3:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
3:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
5:1
Б
0:4
Б
4:0
ТМС
5:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
0:2
Б
4:1
К
0:1
Б
2:0
С
2:0
ТМС
3:1
Б
1:2
К
0:1
Б
1:1
КTХ
1:2
Б
0:1
Б
1:2
Б
0:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.56
0.53

Среднее время на гол

162
170

Всего голов

49
36

Голов в среднем за матч

2.88
2

Среднее время на гол

31
45

Всего голов

59
45

Голов в среднем за матч

1.69
1.29

Тотал матчей

2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

53
70

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 3 0.2
Бюльтер Мариус 3 (2) 0.2
Дрекслер Доминик 2 0.13
Полтер Себастьян 1 0.07
Молле Флоран 1 0.07
Краусс Том 1 0.07
Саласар Родриго 1 0.07
Мор Тобиас 0 0
Оуведжан Томас 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 9 0.6
Гнабри Серж 8 0.53
Мане Садио 6 (1) 0.4
Чупо-Мотинг Эрик 6 0.4
Сане Лерой 5 0.33
Горецка Леон 3 0.2
Тель Матис 3 0.2
Мюллер Томас 2 0.13
Киммих Йозуа 2 0.13
Коман Кингсли 1 0.07
Забитцер Марсель 1 0.07
Павар Бенжамен 1 0.07
Де Лигт Маттейс 1 0.07
Мазрауи Нуссаир 0 0
Альфонсо Дэвис 0 0
Gabriel Vidovic 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрекслер Доминик 2 1
Теродде Симон 3 0
Йосида Майя 3 0
Бюльтер Мариус 3 0
Полтер Себастьян 2 0
Караман Кенан 2 0
Краусс Том 2 0
Тиау Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Шволов Александер 1 0
Молле Флоран 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Крал Алекс 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Граймль Лео 1 0
Саласар Родриго 1 0
Флик Флориан 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киммих Йозуа 3 0
Сане Лерой 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Павар Бенжамен 2 0
Де Лигт Маттейс 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Мане Садио 1 0
Горецка Леон 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Бавария
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

5
3
Шальке 04
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Бавария
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

1
26
Шальке 04
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Бавария
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

6
29

Голы по времени матча

Забито

8
20
5 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
13%
5
25%
1-15
1
13%
3
15%
16-30
3
38%
8
40%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
10%
76-90

Пропущено

18
8
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
17%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
2
25%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
3
17%
3
38%
61-75
4
22%
1
13%
76-90

Забито

4
26
1 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
4
15%
1-15
1
25%
5
19%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
7
27%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
2
33%
76-90

Забито

12
46
6 В 1-м тайме 31
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 11
5 Не забивали 1
1
8%
9
20%
1-15
2
17%
8
17%
16-30
3
25%
14
30%
31-45
0
0%
6
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
9
20%
76-90

Пропущено

31
14
12 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
3
10%
2
14%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
6
19%
4
29%
31-45
6
19%
2
14%
46-60
4
13%
3
21%
61-75
9
29%
29%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Шальке 04 - Майнц 1:0 Вердер - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Фрайбург 0:2 Герта - Шальке 04 2:1
Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Гутерслох - Шальке 04 0:3 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0
Бавария
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бавария - Вердер 6:1 Герта - Бавария 2:3 Бавария - Интер Милан 2:0 Бавария - Майнц 6:2
Барселона - Бавария 0:3 Хоффенхайм - Бавария 0:2 Аугсбург - Бавария 2:5 Бавария - Фрайбург 5:0 Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7

Результаты матчей

Шальке 04
Бавария

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
6
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
6
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
6
1
1
6
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
3
11
1.5
11
3
1
13
2.5
7
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 15 10 4 1 49 - 13 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 8 4 3 30 - 21 28
3. Унион Берлин Заявка 14 8 3 3 23 - 16 27
4. Фрайбург Заявка 14 8 3 3 21 - 16 27
5. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 2 4 31 - 23 26
6. Боруссия Д Заявка 15 8 1 6 25 - 21 25
7. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 20 23
8. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 28 - 24 22
9. Вердер Заявка 15 6 3 6 25 - 27 21
10. Хоффенхайм Заявка 15 5 3 7 22 - 22 18
11. Байер Л Заявка 15 5 3 7 25 - 26 18
12. Майнц Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
13. Кёльн Заявка 15 4 5 6 21 - 29 17
14. Аугсбург Заявка 15 4 3 8 18 - 26 15
15. Штуттгарт Заявка 15 3 5 7 18 - 27 14
16. Герта Заявка 15 3 5 7 19 - 22 14
17. Бохум Заявка 15 4 1 10 14 - 36 13
18. Шальке 04 0:2 Заявка 15 2 3 10 13 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 19 - 5 19
2. Боруссия М Заявка 8 6 0 2 20 - 10 18
3. Бавария 2:0 Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
4. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 14 - 6 17
5. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
7. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
8. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Байер Л Заявка 8 3 2 3 17 - 11 11
10. Кёльн Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
11. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
12. Вердер Заявка 8 3 1 4 14 - 13 10
13. Герта Заявка 8 2 4 2 12 - 11 10
14. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
16. Шальке 04 0:2 Заявка 8 2 1 5 9 - 19 7
17. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Аугсбург Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 8 5 2 1 23 - 7 17
2. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 8 4 0 4 11 - 15 12
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Вольфсбург Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
7. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. РБ Лейпциг Заявка 8 2 3 3 11 - 16 9
10. Боруссия Д Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
11. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12. Байер Л Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
13. Кёльн Заявка 8 1 3 4 10 - 20 6
14. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
15. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
16. Штуттгарт Заявка 7 0 3 4 7 - 17 3
17. Бохум Заявка 8 1 0 7 5 - 22 3
18. Шальке 04 0:2 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12
Боруссия М Тюрам Маркус 10 (3)
Вердер Фюллькруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (7)
Бавария Гнабри Серж 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 6
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 7
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    64'
    Угловой с левого фланга исполняет Киммих, Упамекано боролся за верховой мяч, однако выиграть борьбу французу не удалось.
  • 62'
    И снова у нас одна большая бесконечная атака "Баварии", которую гости намерены довести до логического конца с ударом из пределов вратарской.
  • Замена
    60'
    Вместо Лероя Сане на поле появляется Маттейс Де Лигт.
  • Замена
    59'
    Джордан Ларссон выходит на поле вместо Кенана Карамана.
  • 58'
    Затяжная позиционная атака "Баварии" завершается ударом Комана с 28 метров - мяч проходит чуть левее створа.
  • 56'
    Эрнандес не смог толково принять мяч на линии чужой штрафной площади, из-за чего атака "Баварии" сошла на нет.
  • 54'
    Пытаются хозяева вернуться в эту игру, Теродде неплохо приложился по мячу с 22 метров, но Нойер с угрозой справился.
  • Описание гола
    52'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ЭРИК ЧУПО-МОТИНГ!
    Отбившись от штрафного, гости провели стремительную контратаку, Мусиала протащил мяч по центру и вывел Чупо-Мотинга на рандеву с Шволовым, а камерунец забил свой очередной гол!
  • 51'
    Гнабри с нарушением правил останавливает Бюльтера на фланге, редкий свой "стандарт" готовят хозяева поля.
  • 49'
    Сане приближается к штрафной соперника и с 17 метров пробивает с правой - мяч проходит чуть правее створа.
  • 48'
    С позиционных атак "Баварии" начинается вторая половина встречи, пока ничего серьезного у ворот Шволова не возникает.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Феликс Цвайер к основному времени первого тайма.
  • Опасный момент
    45'
    Теродде после навеса с левого фланга мог пробить по воротам в падении, однако, находясь в паре метров от ворот, попасть по мячу не сумел!
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    • 44'
      Коман с левого края штрафной мягко подает во вратарскую, где Шволову никто не доставляет проблем при ловле мяча.
    • Угловой
      43'
      Угловой в исполнении "Баварии" не приводит к опасному моменту, более того, Феликс Цвайер определяет фол в атаке.
    • 42'
      Чупо-Мотинг с дуги штрафной катит мяч правее на Гнабри, удар которого в подкате успевает заблокировать один из защитников.
    • 41'
      Вообще у "Баварии" уже 11 ударов, но лишь 2 пришлись в створ ворот, второй из них и привел к забитому мячу.
    • 40'
      Всё-таки удается "Баварии" отличиться до перерыва, теперь важно хозяевам не пропустить в первом тайме ещё.
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! СЕРЖ ГНАБРИ!
      Мусиала получил мяч в штрафной от Гнабри и отдал пас пяткой в свободную зону, сам Серж оказался первым на мяче и с левой с 14 метров закатил снаряд в дальний угол!
    • 37'
      Снова "Бавария" возвращается к контролю мяча на чужой половине поля, насколько хватит обороны "Шальке"?
    • Травма, повреждение
      35'
      У Дрекслера повреждение после одного из единоборств, врачи "Шальке" оказывают помощь своему полузащитнику.
    • 34'
      Теперь угловой исполняют хозяева поля, однако с навесом с правого фланга справились уже мюнхенцы.
    • Угловой
      33'
      Чупо-Мотинг после навеса Киммиха с углового пробивает головой в ближний угол, однако Шволов вытащил мяч, а партнеры подсуетились на "пятаке",
    • 32'
      Киммих от угла штрафной исполняет подачу на дальнюю штангу, где Бруннер опережает сразу двоих соперников, отправляя мяч за лицевую.
    • 31'
      Вот и полчаса встречи позади, по-прежнему у "Баварии" вала моментов не возникает, сложным получается дебют матча для мюнхенцев.
    • 29'
      Заброс из глубины поля исполняет Киммих, однако Шволов выходит к границе штрафной площади и опережает Чупо-Мотинга.
    • Угловой
      27'
      Угловой в исполнении "Баварии" к опасному моменту не привел, справляется оборона гельзенкирхинцев с подачей Киммиха.
    • Опасный момент
      26'
      Гнабри после навеса с левого фланга от Комана пробивал по воротам в касание, однако снаряд угодил в Матричани и перелетел через перекладину!
    • 24'
      Бюльтер на скорости врывается в штрафную гостей с левого края и направляет мяч во вратарскую, однако снаряд отбивает Нойер.
    • 22'
      Совсем упали скорости к середине первого тайма, футбола в эти минуты в целом совсем немного.
    • Травма, повреждение
      20'
      Дрекслер получает повреждение после неаккуратного подката соперника, но всё же помощи врачей полузащитнику "Шальке" не потребовалось.
    • 18'
      Почти 70 процентов игрового времени мячом владеет "Бавария", однако создать реальной остроты впереди гостям не удается.
    • 16'
      Атака "Баварии" завершается дальним ударом Сане из центральной зоны - мяч пролетает над перекладиной ворот Шволова.
    • 14'
      Атака мюнхенцев завершается подачей Павара с правого фланга - Шволов на выходе забирает мяч.
    • Офсайд
      13'
      Хозяева при отборе мяча пытаются выйти через вертикальный заброс, однако Теродде оказывается в положении "вне игры".
    • 12'
      Владеет мячом "Бавария" на порядок больше, пытаясь неспешно растягивать оборону хозяев поля.
    • 11'
      У "Баварии" же текущая победная серия во всех турнирах составляет 9 матчей, сегодня мюнхенцы могут оформить юбилейную викторию.
    • 9'
      Напомним, что "Шальке" лишь на неделе прервал серию поражений, обыграв "Майнц", но команда Томаса Райса остается на последнем месте.
    • 7'
      Гнабри получает мяч на правом краю штрафной и пробивает с достаточно острого угла, однако снаряд пролетает выше створа.
    • Угловой
      6'
      Первый угловой в исполнении хозяев поля получается не самой успешной, оборона "Баварии" легко обстановку разряжает.
    • 5'
      Нойер пытался спасти команду от необязательного углового, однако врезался в флажок, не сумев добраться до мяча.
    • 4'
      Бюльтер после длинного аута добрался до верхового мяча и головой скинул его во вратарскую, однако снаряд достается Нойеру.
    • 3'
      Ожидаемо с атак "Баварии" начинается встреча, даже без Мане атака мюнхенцев выглядит грозно.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Шальке 04 0:2 Бавария

    Исход игры
    Шальке 04
    2.3% (3)
    Ничья
    1.6% (2)
    Бавария
    96.1% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.83% (97)
    Меньше
    19.17% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    42.5% (51)
    Нет
    57.5% (69)
    Популярный счёт
    0:3 Бавария
    25.8% (33)
    1:3 Бавария
    18% (23)
    0:2 Бавария
    16.4% (21)
    1:4 Бавария
    8.6% (11)
    0:4 Бавария
    7.8% (10)
    1:2 Бавария
    7.8% (10)
    0:5 Бавария
    2.3% (3)
    1:5 Бавария
    1.6% (2)
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    Шальке 04
    Бавария
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