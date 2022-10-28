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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Шальке 04
 
Позже
Бавария
Прогнозы 45
Шальке 04 2.2% (1)
X 2.2% (1)
Бавария 95.6% (43)
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Шальке 04
Ничья
Бавария
17.00
9.60
19.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Шальке 04
Бавария

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

30 матчей

10%
90%
0 побед 3 ничьи 27 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 19 побед

35 матчей

11.4%
11.4%
77.2%
4 победы 4 ничьи 27 побед

Первый тайм

8.6%
28.6%
62.8%
3 победы 10 ничьих 22 победы

Второй тайм

5.7%
40%
54.3%
2 победы 14 ничьих 19 побед

История матчей

Б
0:4
Б
8:0
К
0:1
Б
5:0
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:3
К
3:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
3:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
5:1
Б
0:4
Б
4:0
ТМС
5:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
0:2
Б
4:1
К
0:1
Б
2:0
С
2:0
ТМС
3:1
Б
1:2
К
0:1
Б
1:1
КTХ
1:2
Б
0:1
Б
1:2
Б
0:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.56
0.53

Среднее время на гол

162
170

Всего голов

49
36

Голов в среднем за матч

2.88
2

Среднее время на гол

31
45

Всего голов

59
45

Голов в среднем за матч

1.69
1.29

Тотал матчей

2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

53
70

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 3 0.21
Бюльтер Мариус 3 (2) 0.21
Дрекслер Доминик 2 0.14
Полтер Себастьян 1 0.07
Молле Флоран 1 0.07
Краусс Том 1 0.07
Саласар Родриго 1 0.07
Мор Тобиас 0 0
Оуведжан Томас 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 9 0.64
Гнабри Серж 7 0.5
Мане Садио 6 (1) 0.43
Сане Лерой 5 0.36
Чупо-Мотинг Эрик 5 0.36
Горецка Леон 3 0.21
Тель Матис 3 0.21
Мюллер Томас 2 0.14
Киммих Йозуа 2 0.14
Коман Кингсли 1 0.07
Забитцер Марсель 1 0.07
Павар Бенжамен 1 0.07
Де Лихт Маттайс 1 0.07
Мазрауи Нуссер 0 0
Альфонсо Дэвис 0 0
Gabriel Vidovic 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрекслер Доминик 2 1
Теродде Симон 3 0
Йосида Майя 3 0
Бюльтер Мариус 3 0
Полтер Себастьян 2 0
Караман Кенан 2 0
Краусс Том 2 0
Тиау Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Шволов Александер 1 0
Молле Флоран 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Крал Алекс 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Граймль Лео 1 0
Саласар Родриго 1 0
Флик Флориан 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киммих Йозуа 3 0
Сане Лерой 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Павар Бенжамен 2 0
Де Лихт Маттайс 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Мане Садио 1 0
Горецка Леон 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Бавария
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

5
3
Шальке 04
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Бавария
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

1
26
Шальке 04
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Бавария
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

6
29

Голы по времени матча

Забито

8
20
5 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
13%
5
25%
1-15
1
13%
3
15%
16-30
3
38%
8
40%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
10%
76-90

Пропущено

18
8
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
17%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
2
25%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
3
17%
3
38%
61-75
4
22%
1
13%
76-90

Забито

4
26
1 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
4
15%
1-15
1
25%
5
19%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
7
27%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
2
33%
76-90

Забито

12
46
6 В 1-м тайме 31
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 11
5 Не забивали 1
1
8%
9
20%
1-15
2
17%
8
17%
16-30
3
25%
14
30%
31-45
0
0%
6
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
9
20%
76-90

Пропущено

31
14
12 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
3
10%
2
14%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
6
19%
4
29%
31-45
6
19%
2
14%
46-60
4
13%
3
21%
61-75
9
29%
29%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Шальке 04 - Майнц 1:0 Вердер - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Фрайбург 0:2 Герта - Шальке 04 2:1
Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Гутерслох - Шальке 04 0:3 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0
Бавария
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бавария - Вердер 6:1 Герта - Бавария 2:3 Бавария - Интер Милан 2:0 Бавария - Майнц 6:2
Барселона - Бавария 0:3 Хоффенхайм - Бавария 0:2 Аугсбург - Бавария 2:5 Бавария - Фрайбург 5:0 Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7

Результаты матчей

Шальке 04
Бавария

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
6
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
6
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
6
1
1
6
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
3
11
1.5
11
3
1
13
2.5
7
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 9 4 1 47 - 13 31
2. Унион Берлин Заявка 14 8 3 3 23 - 16 27
3. Фрайбург Заявка 14 8 3 3 21 - 16 27
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 2 4 31 - 23 26
5. РБ Лейпциг Заявка 14 7 4 3 28 - 20 25
6. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 23 - 17 25
7. Вердер Заявка 14 6 3 5 24 - 25 21
8. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
9. Боруссия М Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
10. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
11. Майнц Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
12. Кёльн Заявка 14 4 5 5 21 - 27 17
13. Аугсбург Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
14. Байер Л Заявка 14 4 3 7 23 - 26 15
15. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 18 - 25 14
16. Герта Заявка 14 2 5 7 17 - 22 11
17. Бохум Заявка 14 3 1 10 13 - 36 10
18. Шальке 04 Заявка 14 2 3 9 13 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 19 - 5 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
3. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 14 - 6 17
4. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
5. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
7. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
8. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Кёльн Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
10. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
11. Вердер Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
12. Хоффенхайм Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
14. Байер Л Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
15. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Шальке 04 Заявка 7 2 1 4 9 - 17 7
17. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 8 4 0 4 11 - 15 12
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
7. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. Боруссия Д Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
9. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Байер Л Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
12. Кёльн Заявка 7 1 3 3 10 - 18 6
13. РБ Лейпциг Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
14. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
15. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
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Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (3)
Бавария Гнабри Серж 7 (3)
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Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 7
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2022, осталось 2 дня 12 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 45
    Шальке 04 2.2% (1)
    X 2.2% (1)
    Бавария 95.6% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шальке 04
    Ничья
    Бавария
    17.00
    9.60
    19.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Шальке 04 - Бавария

    Исход игры
    Шальке 04
    2.2% (1)
    Ничья
    2.2% (1)
    Бавария
    95.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.82% (36)
    Меньше
    18.18% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (24)
    Нет
    45.45% (20)
    Популярный счёт
    1:3 Бавария
    20% (9)
    0:3 Бавария
    15.6% (7)
    0:2 Бавария
    15.6% (7)
    1:2 Бавария
    15.6% (7)
    1:4 Бавария
    8.9% (4)
    0:4 Бавария
    8.9% (4)
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