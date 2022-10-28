Тур: 15. Стадион: Фелтинс-Арена.
История личных встреч
Шальке 04
Бавария
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
30 матчей
10%
90%
0 побед 3 ничьи 27 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 19 побед
35 матчей
11.4%
11.4%
77.2%
4 победы 4 ничьи 27 побед
Первый тайм
8.6%
28.6%
62.8%
3 победы 10 ничьих 22 победы
Второй тайм
5.7%
40%
54.3%
2 победы 14 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.56
0.53
Среднее время на гол
162
170
Всего голов
49
36
Голов в среднем за матч
2.88
2
Среднее время на гол
31
45
Всего голов
59
45
Голов в среднем за матч
1.69
1.29
Тотал матчей
2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
53
70
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|3
|0.21
|Бюльтер Мариус
|3 (2)
|0.21
|Дрекслер Доминик
|2
|0.14
|Полтер Себастьян
|1
|0.07
|Молле Флоран
|1
|0.07
|Краусс Том
|1
|0.07
|Саласар Родриго
|1
|0.07
|Мор Тобиас
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|9
|0.64
|Гнабри Серж
|7
|0.5
|Мане Садио
|6 (1)
|0.43
|Сане Лерой
|5
|0.36
|Чупо-Мотинг Эрик
|5
|0.36
|Горецка Леон
|3
|0.21
|Тель Матис
|3
|0.21
|Мюллер Томас
|2
|0.14
|Киммих Йозуа
|2
|0.14
|Коман Кингсли
|1
|0.07
|Забитцер Марсель
|1
|0.07
|Павар Бенжамен
|1
|0.07
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.07
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Gabriel Vidovic
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрекслер Доминик
|2
|1
|Теродде Симон
|3
|0
|Йосида Майя
|3
|0
|Бюльтер Мариус
|3
|0
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Караман Кенан
|2
|0
|Краусс Том
|2
|0
|Тиау Малик
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Молле Флоран
|1
|0
|Бруннер Седрик
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0
|Граймль Лео
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киммих Йозуа
|3
|0
|Сане Лерой
|3
|0
|Коман Кингсли
|1
|1
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Павар Бенжамен
|2
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Горецка Леон
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Бавария
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
5
3
Шальке 04
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Бавария
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
0
Волевые поражения
1
26
Шальке 04
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Бавария
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
6
29
Голы по времени матча
Забито
8
20
5 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
13%
5
25%
1-15
1
13%
3
15%
16-30
3
38%
8
40%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
10%
76-90
Пропущено
18
8
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
17%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
2
25%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
3
17%
3
38%
61-75
4
22%
1
13%
76-90
Забито
4
26
1 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
4
15%
1-15
1
25%
5
19%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
7
27%
76-90
Пропущено
13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
2
33%
76-90
Забито
12
46
6 В 1-м тайме 31
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 11
5 Не забивали 1
1
8%
9
20%
1-15
2
17%
8
17%
16-30
3
25%
14
30%
31-45
0
0%
6
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
9
20%
76-90
Пропущено
31
14
12 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
3
10%
2
14%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
6
19%
4
29%
31-45
6
19%
2
14%
46-60
4
13%
3
21%
61-75
9
29%
29%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Шальке 04 - Майнц 1:0 Вердер - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Фрайбург 0:2 Герта - Шальке 04 2:1
Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Гутерслох - Шальке 04 0:3 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0
Бавария
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бавария - Вердер 6:1 Герта - Бавария 2:3 Бавария - Интер Милан 2:0 Бавария - Майнц 6:2
Барселона - Бавария 0:3 Хоффенхайм - Бавария 0:2 Аугсбург - Бавария 2:5 Бавария - Фрайбург 5:0 Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7
Результаты матчей
Шальке 04
Бавария
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
6
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
6
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
61
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
131
311
113
113
77
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|47 - 13
|31
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 16
|27
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|31 - 23
|26
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 20
|25
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|23 - 17
|25
|7.
|Вердер
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 25
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|12.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 27
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|14.
|Байер Л
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 26
|15
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 22
|11
|17.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|13 - 36
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|26 - 6
|17
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 6
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|14.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 17
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 7
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 18
|6
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 22
|0
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|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|10 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|9 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Бавария
|Гнабри Серж
|7 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|7
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шальке 04 - Бавария
Исход игры
Шальке 04
2.2% (1)
Ничья
2.2% (1)
Бавария
95.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
81.82% (36)
Меньше
18.18% (8)
Обе команды забьют
Да
54.55% (24)
Нет
45.45% (20)
Популярный счёт
1:3 Бавария
20% (9)
0:3 Бавария
15.6% (7)
0:2 Бавария
15.6% (7)
1:2 Бавария
15.6% (7)
1:4 Бавария
8.9% (4)
0:4 Бавария
8.9% (4)
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