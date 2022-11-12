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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Байер Л
1:0
Второй тайм: 52'
Штуттгарт
0'
1:0
30' Гол
Диаби Мусса
39' Желтая карточка
Загаду Дан-Аксель

Ход матча

30'
Диаби Мусса
(Демирбай Керем)
1:0
39'
 
Загаду Дан-Аксель

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 124
Байер Л 91.9% (114)
X 7.3% (9)
Штуттгарт 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Штуттгарт
4.50
4.12
4.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
5
Баккер
Митчел
25
Паласиос
Эксекиэль
10
Демирбай
Керем
19
Диаби
Мусса
11
Амири
Надим
21
Адли
Амин
1
Мюллер
Флориан
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
21
Ито
Хироки
4
Вагноман
Жоша
22
Фюрих
Крис
32
Ахамада
Науиру
16
Каразор
Атакан
8
Мийо
Энцо
10
Томаш
Тьягу
9
Гирасси
Серу
Байер Л
3-4-2-1
Штуттгарт
3-4-2-1

История личных встреч

Байер Л
Штуттгарт

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

27 матчей

70.4%
14.8%
14.8%
19 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

51.9%
40.7%
7.4%
14 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

63%
14.8%
22.2%
17 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б
4:2
Б
1:3
Б
5:2
Б
1:1
К
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
4:3
Б
4:0
Б
3:3
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
0:1
Б
4:2
Б
1:4
Б
2:1
Б
4:0
Б
2:4
Б
0:2
Б
3:0
Б
1:0

Голы

Всего голов

40
23

Голов в среднем за матч

2.86
1.77

Среднее время на гол

31
50

Всего голов

11
19

Голов в среднем за матч

0.85
1.36

Среднее время на гол

106
66

Всего голов

51
42

Голов в среднем за матч

1.89
1.56

Тотал матчей

2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

47
57

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 6 0.4
Фримпонг Жереми 5 0.33
Демирбай Керем 3 0.2
Шик Патрик 2 0.13
Андрих Роберт 1 0.07
Гложек Адам 1 0.07
Амири Надим 1 0.07
Баккер Митчел 1 0.07
Арангис Чарлес 1 0.07
Паулиньо Жозе 1 0.07
Паласиос Эксекиэль 1 0.07
Инкапье Пьеро 1 0.07
Синкгравен Дэйли 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Адли Амин 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 4 (1) 0.27
Мвумпа Силас 3 (1) 0.2
Томаш Тьягу 2 0.13
Мавропанос Константинос 2 0.13
Эндо Ватару 2 0.13
Фюрих Крис 2 0.13
Ахамада Науиру 2 0.13
Антон Вальдемар 1 0.07
Соса Борна 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ито Хироки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 5 2
Андрих Роберт 5 0
Та Джонатан 4 0
Баккер Митчел 2 1
Демирбай Керем 2 0
Амири Надим 2 0
Тапсоба Эдмон 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Азмун Сердар 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Фосу-Менса Тимоти 1 0
Диаби Мусса 1 0
Фримпонг Жереми 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 5 0
Мавропанос Константинос 5 0
Соса Борна 4 0
Гирасси Серу 2 1
Пеллегрино Матараццо 2 1
Ито Хироки 3 0
Пфайффер Лука 1 1
Вагноман Жоша 1 1
Антон Вальдемар 2 0
Мийо Энцо 2 0
Ахамада Науиру 2 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Мола Клинтон 1 0
Эглофф Лилиан 1 0

Результаты матчей

Байер Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Штуттгарт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
7
Байер Л
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Штуттгарт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

7
10
Байер Л
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Штуттгарт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

14
17

Голы по времени матча

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
3
19%
3
43%
31-45
5
31%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
2
29%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
3
20%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
3
27%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
13%
4
40%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
20%
76-90

Забито

24
18
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
3
17%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
5
21%
4
22%
31-45
7
29%
29%
1
6%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
4
17%
5
28%
76-90

Пропущено

25
25
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
16%
8
32%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
4
16%
3
12%
31-45
5
20%
3
12%
46-60
4
16%
1
4%
61-75
6
24%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кёльн - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 5:0 Байер Л - Брюгге 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:0
Атлетико М - Байер Л 2:2 Байер Л - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Байер Л - Порту 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0
Штуттгарт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Штуттгарт - Герта 2:1 Боруссия М - Штуттгарт 3:1 Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 5:0
Штуттгарт - Арминия 6:0 Штуттгарт - Бохум 4:1 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1

Результаты матчей

Байер Л
Штуттгарт

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Штуттгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
3
5
2
5
2.5
1
7
2
5
3.5
1
7
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
3
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
6
8
3
11
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 9 4 1 47 - 13 31
2. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 20 28
3. Унион Берлин Заявка 14 8 3 3 23 - 16 27
4. Фрайбург Заявка 14 8 3 3 21 - 16 27
5. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 2 4 31 - 23 26
6. Боруссия Д Заявка 15 8 1 6 25 - 21 25
7. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 28 - 24 22
8. Вольфсбург 1:1 Заявка 15 5 6 4 23 - 20 21
9. Вердер 0:1 Заявка 15 6 3 6 24 - 26 21
10. Хоффенхайм 1:1 Заявка 15 5 4 6 22 - 21 19
11. Байер Л 1:0 Заявка 15 5 3 7 24 - 26 18
12. Майнц Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
13. Кёльн 0:1 Заявка 15 4 5 6 21 - 28 17
14. Аугсбург 0:0 Заявка 15 4 4 7 18 - 25 16
15. Штуттгарт 0:1 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
16. Герта 1:0 Заявка 15 3 5 7 18 - 22 14
17. Бохум 0:0 Заявка 15 3 2 10 13 - 36 11
18. Шальке 04 Заявка 14 2 3 9 13 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 7 6 1 0 19 - 5 19
2. Боруссия М Заявка 8 6 0 2 20 - 10 18
3. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
4. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 14 - 6 17
5. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
7. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
8. Вольфсбург 1:1 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Байер Л 1:0 Заявка 8 3 2 3 16 - 11 11
10. Кёльн 0:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
11. Штуттгарт 0:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
12. Хоффенхайм 1:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
13. Вердер 0:1 Заявка 8 3 1 4 13 - 12 10
14. Бохум 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
15. Герта 1:0 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
16. Шальке 04 Заявка 7 2 1 4 9 - 17 7
17. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Аугсбург 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 8 4 0 4 11 - 15 12
5. Вердер 0:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Аугсбург 0:0 Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
7. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 15 9
9. Вольфсбург 1:1 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
10. Боруссия Д Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
11. Хоффенхайм 1:1 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12. Байер Л 1:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
13. Кёльн 0:1 Заявка 8 1 3 4 10 - 19 6
14. Герта 1:0 Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
15. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
16. Штуттгарт 0:1 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум 0:0 Заявка 8 0 1 7 4 - 22 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12
Боруссия М Тюрам Маркус 10 (3)
Вердер Фюллькруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Бавария Гнабри Серж 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 7
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Байер Л контролирует мяч.
  • 53'
    Матч возобновлен
  • 52'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    52'
    Судья сигнализирует, что Тапсоба Эдмон из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 52'
    Ито Хироки ослабляет давление, выбив мяч.
  • 52'
    Байер Л начинает контратаку
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    Прогнозы 124
    Байер Л 91.9% (114)
    X 7.3% (9)
    Штуттгарт 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Штуттгарт
    4.50
    4.12
    4.70
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    Прогнозы на матч Байер Л 1:0 Штуттгарт

    Исход игры
    Байер Л
    91.9% (114)
    Ничья
    7.3% (9)
    Штуттгарт
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.73% (87)
    Меньше
    26.27% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    76.27% (90)
    Нет
    23.73% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    50% (62)
    3:1 Байер Л
    12.9% (16)
    2:0 Байер Л
    10.5% (13)
    1:0 Байер Л
    10.5% (13)
    3:2 Байер Л
    4.8% (6)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
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    Штуттгарт
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