Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Команда Байер Л имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Удар от ворот произведет Штуттгарт

44' Демирбай Керем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

44' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Паласиос Эксекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Фюрих Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Судья сигнализирует, что Тиаго Томас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Жереми Фримпонг

30' Г О О О О Л - Диаби Мусса наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

30' Удар от ворот произведет Штуттгарт

30' Адли Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Баккер Митчел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Адли Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Хорошую попытку сделал Диаби Мусса . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Науиру Ахамада из команды Штуттгарт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

26' Тиаго Томас из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Штуттгарт

23' Тиаго Томас успешно блокирует удар.

22' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Тиаго Томас наказан за толчок Паласиос Эксекиэль

21' Гирасси Серу выиграл воздушное противоборство у Пьеро Инкапье.

19' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

17' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

17' Удар от ворот произведет Штуттгарт

14' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Штуттгарт

11' Жереми Фримпонг из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Гирасси Серу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Ито Хироки пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем

3' Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Демирбай Керем выиграл воздушное противоборство у Науиру Ахамада.

2' Амири Надим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Фюрих Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.