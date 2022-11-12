Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Laurin Ulrich навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Кулибали Танги из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Тактическая замена. Мийо Энцо уходит с поля и его заменяет Laurin Ulrich

84' Мийо Энцо из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Г О О О О Л - Та Джонатан левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

82' Паласиос Эксекиэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

77' Жереми Фримпонг из команды Байер Л в офсайде

77' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Жереми Фримпонг забивает хорошим ударом, но гол не будет засчитан!

77' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Амири Надим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Амири Надим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Мийо Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Демирбай Керем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Кулибали Танги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Мийо Энцо пробил со штрафного прямо в стенку

70' Матч возобновлен

69' Каразор Атакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Амири Надим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Тактическая замена. Тиаго Томас уходит с поля и его заменяет Пфайффер Лука

65' Тиаго Томас получил желтую карточку от судьи

65' Безумный фол. Тиаго Томас грубо играет против соперника. Пострадал Амири Надим

64' Удар от ворот произведет Штуттгарт

64' Ох, красивый был бы гол! Жереми Фримпонг пробил с лета в перекладину!

63' Баккер Митчел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

61' Фюрих Крис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Гложек Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Пьеро Инкапье из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Гложек Адам наказан за толчок Науиру Ахамада

59' Антон Вальдемар из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

54' Пьеро Инкапье ослабляет давление, выбив мяч.

53' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Демирбай Керем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Штуттгарт

49' Удар от ворот произведет Штуттгарт

49' Фюрих Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля