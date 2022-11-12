Тур: 15. Стадион: БайАрена. Зрители: 30210 Главный судья: Бадштюбнер Флориан
0'
1:0
30' ГолДиаби Мусса
39' Желтая карточкаЗагаду Дан-Аксель
61' Желтая карточкаФюрих Крис
65' Желтая карточкаТомаш Тьягу
69' Желтая карточкаАмири Надим
2:0
82' ГолТа Джонатан
90' Желтая карточкаГложек Адам
90'+4
Ход матча
30'
1:0
59'
61'
65'
69'
82'
85'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
19
Диаби
Мусса
11
Амири
Надим
21
Адли
Амин
21
Ито
Хироки
22
Фюрих
Крис
10
Томаш
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
21 Адли АминНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лунёв АндрейВратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Азхиль АйманПолузащитник
- Нападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
-
22 Фюрих КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Томаш ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Хоппе МэттисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Байер Л
Штуттгарт
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
27 матчей
70.4%
14.8%
14.8%
19 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
51.9%
40.7%
7.4%
14 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
63%
14.8%
22.2%
17 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
23
Голов в среднем за матч
2.86
1.77
Среднее время на гол
31
50
Всего голов
11
19
Голов в среднем за матч
0.85
1.36
Среднее время на гол
106
66
Всего голов
51
42
Голов в среднем за матч
1.89
1.56
Тотал матчей
2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
47
57
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|6
|0.4
|Фримпонг Жереми
|5
|0.33
|Демирбай Керем
|3
|0.2
|Шик Патрик
|2
|0.13
|Андрих Роберт
|1
|0.07
|Гложек Адам
|1
|0.07
|Амири Надим
|1
|0.07
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0.07
|Баккер Митчел
|1
|0.07
|Арангис Чарлес
|1
|0.07
|Паулиньо Жозе
|1
|0.07
|Та Джонатан
|1
|0.07
|Инкапье Пьеро
|1
|0.07
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
|Адли Амин
|0
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|4 (1)
|0.27
|Мвумпа Силас
|3 (1)
|0.2
|Томаш Тьягу
|2
|0.13
|Мавропанос Константинос
|2
|0.13
|Эндо Ватару
|2
|0.13
|Фюрих Крис
|2
|0.13
|Ахамада Науиру
|2
|0.13
|Антон Вальдемар
|1
|0.07
|Соса Борна
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|5
|2
|Андрих Роберт
|5
|0
|Та Джонатан
|4
|0
|Баккер Митчел
|2
|1
|Амири Надим
|3
|0
|Демирбай Керем
|2
|0
|Тапсоба Эдмон
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|5
|0
|Мавропанос Константинос
|5
|0
|Соса Борна
|4
|0
|Гирасси Серу
|2
|1
|Пеллегрино Матараццо
|2
|1
|Ито Хироки
|3
|0
|Пфайффер Лука
|1
|1
|Вагноман Жоша
|1
|1
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Ахамада Науиру
|2
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
|Томаш Тьягу
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Штуттгарт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
7
Байер Л
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Штуттгарт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
7
10
Байер Л
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Штуттгарт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
14
17
Голы по времени матча
Забито
18
7
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
4
22%
1
14%
16-30
3
17%
3
43%
31-45
5
28%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
22%
2
29%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
20%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
3
30%
4
24%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
3
27%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
13%
4
40%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
20%
76-90
Забито
26
18
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
3
17%
1-15
5
19%
3
17%
16-30
5
19%
4
22%
31-45
7
27%
1
6%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
5
19%
5
28%
76-90
Пропущено
25
27
10 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
4
16%
8
30%
30%
1-15
2
8%
6
22%
16-30
4
16%
3
11%
31-45
5
20%
3
11%
46-60
4
16%
1
4%
61-75
6
24%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кёльн - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 5:0 Байер Л - Брюгге 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:0
Атлетико М - Байер Л 2:2 Байер Л - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Байер Л - Порту 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0
Штуттгарт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Штуттгарт - Герта 2:1 Боруссия М - Штуттгарт 3:1 Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 5:0
Штуттгарт - Арминия 6:0 Штуттгарт - Бохум 4:1 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1
Результаты матчей
Байер Л
Штуттгарт
Точный счет
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Штуттгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
53
35
26
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
87
69
312
114
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|49 - 13
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 21
|28
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 16
|27
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|31 - 23
|26
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|25 - 21
|25
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 20
|23
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 24
|22
|9.
|Вердер
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 27
|21
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 22
|18
|11.
|Байер Л
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 26
|18
|12.
|Майнц
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|13.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 29
|17
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|18 - 26
|15
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 27
|14
|16.
|Герта
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 22
|14
|17.
|Бохум
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|14 - 36
|13
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 10
|18
|3.
|Бавария
|2:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|26 - 6
|17
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 6
|17
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Байер Л
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 11
|11
|10.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|12.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 13
|10
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|16.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 7
|17
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 16
|9
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|13.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 20
|6
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 17
|3
|17.
|Бохум
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|5 - 22
|3
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|10 (3)
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|10 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|9 (7)
|Бавария
|Гнабри Серж
|8 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 6
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|7
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л 2:0 Штуттгарт
Исход игры
Байер Л
91.9% (114)
Ничья
7.3% (9)
Штуттгарт
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
73.73% (87)
Меньше
26.27% (31)
Обе команды забьют
Да
76.27% (90)
Нет
23.73% (28)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
50% (62)
3:1 Байер Л
12.9% (16)
2:0 Байер Л
10.5% (13)
1:0 Байер Л
10.5% (13)
3:2 Байер Л
4.8% (6)
1:1 Ничья
3.2% (4)
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