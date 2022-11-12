Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Мопе Нил из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Удар от ворот произведет Борнмут

32' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Гуэйе Идрисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Миколенко Виталий получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Миколенко Виталий на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Хорошую попытку сделал Биллинг Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Джордан Земура создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Грэй Демарай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Команда Борнмут забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Соланке Доминик пробует нанести удар издали, но Джордан Пикфорд держит все под контролем

18' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Г О О О О О Л - Тавернер Маркус из команды Борнмут легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

17' Джордан Земура выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Амаду Онана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Соланке Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Смит Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Тавернер Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Стивенс Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Борнмут

11' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Тавернер Маркус пробует нанести удар издали, но Джордан Пикфорд держит все под контролем

9' Удар от ворот произведет Борнмут

9' Стивенс Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' [team] пытается что-то создать.

9' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

7' Биллинг Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Амаду Онана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Грэй Демарай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Удар от ворот произведет Борнмут

5' Мопе Нил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Траверс Марк взял и забрал мяч на выходе

1' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эвертон начинает с центра поля