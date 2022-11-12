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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Борнмут
2:0
Первый тайм: 39'
Эвертон
0'
1:0
18' Гол
Тавернер Маркус
2:0
25' Гол
Мур Киффер

Ход матча

18'
Тавернер Маркус
1:0
25'
Мур Киффер
(Тавернер Маркус)
2:0
29'
 
Коулмэн Шеймус
Миколенко Виталий

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 126
Борнмут 25.4% (32)
X 49.2% (62)
Эвертон 25.4% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Борнмут
Ничья
Эвертон
2.86
3.31
2.81
Все Коэффициенты
1
Траверс
Марк
15
Смит
Адам
3
Стивенс
Джек
25
Сенеси
Маркос
33
Земура
Джордан
16
Тавернер
Маркус
4
Кук
Льюис
8
Хефферсон
Лерма
29
Биллинг
Филип
21
Мур
Киффер
9
Соланке
Доминик
1
Пикфорд
Джордан
3
Паттерсон
Нэйтан
30
Коуди
Конор
2
Тарковски
Джеймс
19
Миколенко
Виталий
17
Айуоби
Алекс
27
Гуэйе
Идрисса
8
Онана
Амаду
7
Макнил
Дуайт
20
Мопе
Нил
11
Грэй
Демарай
Борнмут
4-4-2
Эвертон
4-3-3

История личных встреч

Борнмут
Эвертон

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

КЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
6:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
0:2
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

2.14
1.6

Среднее время на гол

42
56

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.6
1.43

Среднее время на гол

34
63

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

38
60

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 4 0.27
Мур Киффер 4 0.27
Соланке Доминик 3 0.2
Тавернер Маркус 2 0.13
Хефферсон Лерма 2 0.13
Кристи Райан 1 0.07
Энтони Джейдон 1 0.07
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Кук Льюис 0 0
Земура Джордан 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 3 0.2
Макнил Дуайт 2 0.13
Айуоби Алекс 1 0.07
Коуди Конор 1 0.07
Мопе Нил 1 0.07
Грэй Демарай 1 0.07
Калверт-Льюин Доминик 1 0.07
Пикфорд Джордан 0 0
Онана Амаду 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефам Крис 5 0
Смит Адам 4 0
Хефферсон Лерма 3 0
Нето Мурара 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Кристи Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Биллинг Филип 1 0
Кук Льюис 1 0
Стэйси Джек 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Земура Джордан 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Онана Амаду 4 0
Гуэйе Идрисса 3 0
Тарковски Джеймс 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Дэвис Том 2 0
Миколенко Виталий 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Коуди Конор 1 0
Мопе Нил 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Мина Йерри 1 0
Грэй Демарай 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0

Результаты матчей

Борнмут
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Эвертон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
2
Борнмут
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Эвертон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
5

Волевые поражения

6
5
Борнмут
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Эвертон
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
6

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
18%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

22
6
13 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
14%
1
17%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
7
32%
3
50%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
18%
2
33%
76-90

Забито

17
10
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
18%
2
20%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
24%
3
30%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
3
18%
2
20%
76-90

Пропущено

30
15
17 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
7
23%
1
7%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
7
23%
5
33%
31-45
4
13%
3
20%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
5
17%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0
Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1
Эвертон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Борнмут - Эвертон 4:1 Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0
Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0

Результаты матчей

Борнмут
Эвертон

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
1
6
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
2
12
2
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 13 11 1 1 31 - 11 34
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
3. Ньюкасл Заявка 14 7 6 1 28 - 11 27
4. Тоттенхэм 1:1 Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 18 - 19 23
6. Ливерпуль 2:1 Заявка 14 6 4 4 27 - 17 22
7. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
8. Челси Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 14 5 5 4 15 - 17 20
10. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
11. Брентфорд Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
12. Лестер 1:0 Заявка 15 5 2 8 24 - 25 17
13. Лидс 1:1 Заявка 14 4 4 6 20 - 23 16
14. Борнмут 2:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 32 16
15. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
16. Эвертон 0:2 Заявка 15 3 5 7 11 - 16 14
17. Вест Хэм 0:1 Заявка 15 4 2 9 12 - 16 14
18. Саутгемптон 1:2 Заявка 15 3 3 9 13 - 26 12
19. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 15 2 5 8 10 - 30 11
20. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
4. Тоттенхэм 1:1 Заявка 8 5 1 2 18 - 9 16
5. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Астон Вилла Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
10. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
12. Лидс 1:1 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Челси Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14. Борнмут 2:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
15. Вест Хэм 0:1 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
16. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
17. Лестер 1:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18. Эвертон 0:2 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
19. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
20. Саутгемптон 1:2 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
2. Ньюкасл Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Тоттенхэм 1:1 Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 9 - 15 10
7. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8. Лестер 1:0 Заявка 8 3 0 5 15 - 19 9
9. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
10. Брентфорд Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12. Эвертон 0:2 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
13. Саутгемптон 1:2 Заявка 8 2 0 6 5 - 14 6
14. Лидс 1:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
15. Ливерпуль 2:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Борнмут 2:0 Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
17. Вест Хэм 0:1 Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Брентфорд Тони Айвен 10 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Ньюкасл Альмирон Мигель 8
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Айуоби Алекс пробует нанести удар издали, но Марк Траверс держит все под контролем
  • 40'
    Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 40'
    Контроль мяча: Борнмут: 38%, Эвертон: 62%.
  • 40'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    39'
    Мур Киффер возвращается на поле.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • Травма, повреждение
    39'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мур Киффер получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    38'
    Мур Киффер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 37'
    Шанс! Коулмэн Шеймус из команды Эвертон пробил головой, но мимо
  • 37'
    Айуоби Алекс из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 37'
    Эвертон пытается что-то создать.
  • 37'
    Мур Киффер выиграл воздушное противоборство у Коуди Конор.
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    • Минута молчания состоится перед началом матча.
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    Прогнозы 126
    Борнмут 25.4% (32)
    X 49.2% (62)
    Эвертон 25.4% (32)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Эвертон
    2.86
    3.31
    2.81
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    Прогнозы на матч Борнмут 2:0 Эвертон

    Исход игры
    Борнмут
    25.4% (32)
    Ничья
    49.2% (62)
    Эвертон
    25.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.14% (45)
    Меньше
    61.86% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    81.36% (96)
    Нет
    18.64% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.3% (52)
    1:2 Эвертон
    18.3% (23)
    2:1 Борнмут
    15.1% (19)
    1:0 Борнмут
    7.1% (9)
    0:1 Эвертон
    4.8% (6)
    0:0 Ничья
    4% (5)
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