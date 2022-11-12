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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 10382 Главный судья: Поусон Крейг
Борнмут
3:0
Конец матча
Эвертон
0'
1:0
18' Гол
Тавернер Маркус
2:0
25' Гол
Мур Киффер
44' Желтая карточка
Сенеси Маркос
45' Желтая карточка
Кук Льюис
3:0
69' Гол
Энтони Джейдон
90'+4

Ход матча

18'
Тавернер Маркус
1:0
25'
Мур Киффер
(Тавернер Маркус)
2:0
29'
 
Коулмэн Шеймус
Миколенко Виталий
44'
Сенеси Маркос
 
45'
Кук Льюис
 
67'
Энтони Джейдон
Мур Киффер
 
69'
Энтони Джейдон
(Кук Льюис)
3:0
74'
 
Thomas Cannon
Макнил Дуайт
75'
 
Гордон Энтони
Мопе Нил
75'
 
Дукуре Абдулай
Онана Амаду
80'
Кристи Райан
Тавернер Маркус
 
88'
Пирсон Бен
Биллинг Филип
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Борнмут 25.4% (32)
X 49.2% (62)
Эвертон 25.4% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Траверс
Марк
15
Смит
Адам
3
Стивенс
Джек
25
Сенеси
Маркос
33
Земура
Джордан
16
Тавернер
Маркус
4
Кук
Льюис
8
Хефферсон
Лерма
29
Биллинг
Филип
21
Мур
Киффер
9
Соланке
Доминик
1
Пикфорд
Джордан
3
Паттерсон
Нэйтан
30
Коуди
Конор
2
Тарковски
Джеймс
19
Миколенко
Виталий
17
Айуоби
Алекс
27
Гуэйе
Идрисса
8
Онана
Амаду
7
Макнил
Дуайт
20
Мопе
Нил
11
Грэй
Демарай
Борнмут
4-4-2
Эвертон
4-3-3

История личных встреч

Борнмут
Эвертон

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

КЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
6:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
0:2
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

2.14
1.6

Среднее время на гол

42
56

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.6
1.43

Среднее время на гол

34
63

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

38
60

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 4 0.27
Мур Киффер 4 0.27
Соланке Доминик 3 0.2
Тавернер Маркус 2 0.13
Хефферсон Лерма 2 0.13
Энтони Джейдон 2 0.13
Кристи Райан 1 0.07
Кук Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Земура Джордан 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 3 0.2
Макнил Дуайт 2 0.13
Айуоби Алекс 1 0.07
Коуди Конор 1 0.07
Мопе Нил 1 0.07
Грэй Демарай 1 0.07
Калверт-Льюин Доминик 1 0.07
Пикфорд Джордан 0 0
Онана Амаду 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефам Крис 5 0
Смит Адам 4 0
Хефферсон Лерма 3 0
Нето Мурара 2 0
Кук Льюис 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Кристи Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Биллинг Филип 1 0
Стэйси Джек 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Земура Джордан 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Онана Амаду 4 0
Гуэйе Идрисса 3 0
Тарковски Джеймс 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Дэвис Том 2 0
Миколенко Виталий 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Коуди Конор 1 0
Мопе Нил 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Мина Йерри 1 0
Грэй Демарай 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0

Результаты матчей

Борнмут
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эвертон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
2
Борнмут
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Эвертон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
5

Волевые поражения

6
5
Борнмут
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Эвертон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
6

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
4
33%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
18%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

22
6
13 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
14%
1
17%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
7
32%
3
50%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
18%
2
33%
76-90

Забито

20
10
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
3
15%
2
20%
1-15
5
25%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
20%
3
30%
46-60
5
25%
1
10%
61-75
3
15%
2
20%
76-90

Пропущено

30
18
17 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
7
23%
1
6%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
7
23%
5
28%
31-45
4
13%
3
17%
46-60
4
13%
1
6%
61-75
5
17%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0
Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1
Эвертон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Борнмут - Эвертон 4:1 Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0
Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0

Результаты матчей

Борнмут
Эвертон

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
3
4
4
1.5
1
6
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
4
1.5
1
7
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
8
7
7
8
1.5
2
13
3
12
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 13 11 1 1 31 - 11 34
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
3. Тоттенхэм Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
4. Ньюкасл 0:0 Заявка 15 7 7 1 28 - 11 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 18 - 19 23
6. Ливерпуль Заявка 14 6 4 4 28 - 17 22
7. Челси 0:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
8. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
9. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
10. Брентфорд Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
11. Кристал Пэлас Заявка 14 5 4 5 15 - 18 19
12. Лестер Заявка 15 5 2 8 25 - 25 17
13. Борнмут Заявка 15 4 4 7 18 - 32 16
14. Лидс Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
15. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
16. Эвертон Заявка 15 3 5 7 11 - 17 14
17. Вест Хэм Заявка 15 4 2 9 12 - 17 14
18. Ноттингем Форест Заявка 15 3 4 8 11 - 30 13
19. Саутгемптон Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
20. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
5. Ньюкасл 0:0 Заявка 8 4 4 0 16 - 5 16
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Астон Вилла Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
10. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
12. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Челси 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14. Борнмут Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15. Ноттингем Форест Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16. Вест Хэм Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18. Эвертон Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
19. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
20. Саутгемптон Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
2. Ньюкасл 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Челси 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
6. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
7. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 9 - 15 10
8. Лестер Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
9. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
10. Брентфорд Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
11. Эвертон Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
12. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
13. Саутгемптон Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
14. Ливерпуль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
16. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Лидс Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Брентфорд Тони Айвен 10 (2)
Лидс Морено Родриго 9 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Борнмут заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10382 болельщиков
  • 94'
    Контроль мяча: Борнмут: 36%, Эвертон: 64%.
  • 93'
    Эвертон пытается что-то создать.
  • 93'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Траверс Марк взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Эвертон контролирует мяч.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 91'
    Грэй Демарай не смог попасть в створ ударом издали
  • 91'
    Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Кук Льюис из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 90'
    Матч возобновлен
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 87'
      Борнмут начинает контратаку
    • 87'
      Джейдон Энтони из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      87'
      Грэй Демарай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 86'
      Биллинг Филип из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      86'
      Грэй Демарай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 86'
      Смит Адам успешно блокирует удар.
    • 86'
      Грэй Демарай нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 85'
      Эвертон пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Борнмут: 37%, Эвертон: 63%.
    • 84'
      Thomas Cannon создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 84'
      Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 84'
      Фанатам команды Эвертон все осточертело. Они покидают трибуны.
    • 83'
      Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
    • 83'
      Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали
    • 83'
      Грэй Демарай из команды Эвертон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      83'
      Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 82'
      Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 82'
      Биллинг Филип выиграл воздушное противоборство у Натан Паттерсон.
    • Фол, нарушение
      81'
      Назначен штрафной. Пострадал Джейдон Энтони, его свалил Гордон Энтони.
    • 80'
      Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 80'
      Тактическая замена. Тавернер Маркус уходит с поля и его заменяет Кристи Райан
    • 80'
      Контроль мяча: Борнмут: 38%, Эвертон: 62%.
    • Фол, нарушение
      79'
      Судья сигнализирует, что Сенеси Маркос из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Thomas Cannon
    • 79'
      Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 78'
      Гуэйе Идрисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Джордан Земура создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 78'
      Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 78'
      Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 77'
      Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      77'
      Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Биллинг Филип
    • 76'
      Thomas Cannon нанес удар головой, но Марк Траверс спокойно отбил мяч.
    • 76'
      Гордон Энтони из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 75'
      Контроль мяча: Борнмут: 38%, Эвертон: 62%.
    • 75'
      Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 75'
      Тактическая замена. Амаду Онана уходит с поля и его заменяет Дукуре Абдулай
    • 75'
      Тактическая замена. Мопе Нил уходит с поля и его заменяет Гордон Энтони
    • 74'
      Тактическая замена. Макнил Дуайт уходит с поля и его заменяет Thomas Cannon
    • 74'
      Коулмэн Шеймус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Смит Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Эвертон пытается что-то создать.
    • Офсайд
      73'
      Соланке Доминик из команды Борнмут в офсайде
    • 73'
      Борнмут начинает контратаку
    • 73'
      Эвертон контролирует мяч.
    • 72'
      Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 71'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 71'
      Натан Паттерсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 71'
      Айуоби Алекс из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 71'
      Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      Контроль мяча: Борнмут: 37%, Эвертон: 63%.
    • 69'
      Кук Льюис сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      69'
      ГОООООЛ - Джейдон Энтони Борнмут забивает ударом головой
    • 69'
      Кук Льюис из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      69'
      Гуэйе Идрисса наказан за толчок Джейдон Энтони
    • 68'
      Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 67'
      Тактическая замена. Мур Киффер уходит с поля и его заменяет Джейдон Энтони
    • Фол, нарушение
      67'
      Тарковски Джеймс из команды Эвертон фолит на Мур Киффер, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 67'
      Смит Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 66'
      Мопе Нил нанес удар головой, но Марк Траверс спокойно отбил мяч.
    • 66'
      Айуоби Алекс из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 66'
      Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 65'
      Эвертон пытается что-то создать.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 65'
      Контроль мяча: Борнмут: 38%, Эвертон: 62%.
    • 65'
      Грэй Демарай создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 64'
      Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 64'
      Эвертон контролирует мяч.
    • 63'
      Соланке Доминик не смог попасть в створ ударом издали
    • 63'
      Джордан Земура создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 63'
      Натан Паттерсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 62'
      Макнил Дуайт из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      62'
      Мур Киффер наказан за толчок Коуди Конор
    • 62'
      Сенеси Маркос из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Эвертон контролирует мяч.
    • 61'
      Эвертон контролирует мяч.
    • 61'
      Макнил Дуайт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 60'
      Контроль мяча: Борнмут: 39%, Эвертон: 61%.
    • 60'
      Шанс! Тарковски Джеймс из команды Эвертон пробил головой, но мимо
    • Угловой
      60'
      Макнил Дуайт из команды Эвертон подал угловой справа.
    • 59'
      Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 59'
      Смит Адам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Эвертон
    • 58'
      Амаду Онана ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Борнмут пытается что-то создать.
    • 58'
      Эвертон контролирует мяч.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Эвертон
    • 57'
      Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 57'
      Стивенс Джек из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Эвертон пытается что-то создать.
    • 56'
      Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      56'
      Кук Льюис из команды Борнмут заходит слишком далеко, он валит Гуэйе Идрисса.
    • 55'
      Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 55'
      Гуэйе Идрисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Контроль мяча: Борнмут: 40%, Эвертон: 60%.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 54'
      Смит Адам из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Сенеси Маркос успешно блокирует удар.
    • 54'
      Макнил Дуайт нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 54'
      Эвертон пытается что-то создать.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Эвертон
    • 52'
      Эвертон контролирует мяч.
    • 51'
      Гуэйе Идрисса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Хорошую попытку сделал Тавернер Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 51'
      Кук Льюис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Борнмут начинает контратаку
    • 51'
      Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 51'
      Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Контроль мяча: Борнмут: 39%, Эвертон: 61%.
    • 50'
      Хорошую попытку сделал Соланке Доминик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 50'
      Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Эвертон контролирует мяч.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Эвертон
    • 48'
      Шанс! Биллинг Филип из команды Борнмут пробил головой, но мимо
    • 48'
      Смит Адам из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Тарковски Джеймс успешно блокирует удар.
    • 47'
      Тавернер Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Кук Льюис
    • 47'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • Фол, нарушение
      46'
      Амаду Онана наказан за толчок Сенеси Маркос
    • 46'
      Гуэйе Идрисса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Амаду Онана создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 53'
      Команда Борнмут играла лучше в этом тайме.
    • 53'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 53'
      Контроль мяча: Борнмут: 38%, Эвертон: 62%.
    • Офсайд
      53'
      Грэй Демарай из команды Эвертон в офсайде
    • 52'
      Соланке Доминик из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      52'
      Грэй Демарай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Кук Льюис успешно блокирует удар.
    • 52'
      Коулмэн Шеймус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Смит Адам из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      50'
      Тавернер Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 49'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 49'
      Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Сенеси Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Амаду Онана из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Эвертон пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      47'
      Кук Льюис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 47'
      VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Амаду Онана
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Тавернер Маркус из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Амаду Онана
    • 46'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 44'
      Контроль мяча: Борнмут: 38%, Эвертон: 62%.
    • Желтая карточка
      44'
      Сенеси Маркос получает желтую карточку за толчок соперника.
    • Фол, нарушение
      44'
      Сенеси Маркос наказан за толчок Натан Паттерсон
    • 44'
      Натан Паттерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Стивенс Джек успешно блокирует удар.
    • 44'
      Натан Паттерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Хефферсон Лерма из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      44'
      Кук Льюис из команды Борнмут заходит слишком далеко, он валит Амаду Онана.
    • 43'
      Эвертон пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      42'
      Соланке Доминик наказан за толчок Коулмэн Шеймус
    • 42'
      Удар от ворот произведет Эвертон
    • 42'
      Соланке Доминик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 42'
      Стивенс Джек создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Кук Льюис из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Соланке Доминик
    • 40'
      Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Айуоби Алекс пробует нанести удар издали, но Марк Траверс держит все под контролем
    • 40'
      Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Контроль мяча: Борнмут: 38%, Эвертон: 62%.
    • 40'
      Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      39'
      Мур Киффер возвращается на поле.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • Травма, повреждение
      39'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мур Киффер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      38'
      Мур Киффер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Шанс! Коулмэн Шеймус из команды Эвертон пробил головой, но мимо
    • 37'
      Айуоби Алекс из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Эвертон пытается что-то создать.
    • 37'
      Мур Киффер выиграл воздушное противоборство у Коуди Конор.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 36'
      Эвертон пытается что-то создать.
    • 36'
      Эвертон контролирует мяч.
    • 35'
      Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Сенеси Маркос из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Борнмут: 41%, Эвертон: 59%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Смит Адам из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Грэй Демарай
    • 34'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 33'
      Шанс! Амаду Онана из команды Эвертон пробил головой, но мимо
    • 33'
      Амаду Онана выиграл воздушное противоборство у Стивенс Джек.
    • 33'
      Мопе Нил из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 32'
      Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Эвертон контролирует мяч.
    • 31'
      Эвертон контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      31'
      Сенеси Маркос наказан за толчок Мопе Нил
    • 31'
      Гуэйе Идрисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      30'
      Тарковски Джеймс наказан за толчок Мур Киффер
    • 30'
      Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Контроль мяча: Борнмут: 41%, Эвертон: 59%.
    • 29'
      Миколенко Виталий получил травму и заменен. Коулмэн Шеймус выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      27'
      Ох, нехорошо это выглядит. Миколенко Виталий получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 26'
      Контроль мяча: Борнмут: 41%, Эвертон: 59%.
    • Травма, повреждение
      26'
      Миколенко Виталий на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Мур Киффер выиграл воздушное противоборство у Миколенко Виталий.
    • 25'
      Тавернер Маркус из команды Борнмут нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 25'
      Тавернер Маркус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      ГОООООЛ - Мур Киффер Борнмут забивает ударом головой
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Биллинг Филип. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 25'
      Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Тарковски Джеймс из команды Эвертон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      24'
      Тавернер Маркус из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
    • 24'
      Джордан Земура создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Макнил Дуайт из команды Эвертон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Эвертон контролирует мяч.
    • 23'
      Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 22'
      Сенеси Маркос из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      22'
      Грэй Демарай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Тавернер Маркус из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Эвертон контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Борнмут: 35%, Эвертон: 65%.
    • 20'
      Команда Борнмут забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 18'
      Соланке Доминик пробует нанести удар издали, но Джордан Пикфорд держит все под контролем
    • 18'
      Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О О Л - Тавернер Маркус из команды Борнмут легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 18'
      Борнмут пытается что-то создать.
    • 17'
      Джордан Земура выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Борнмут контролирует мяч.
    • 16'
      Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Контроль мяча: Борнмут: 29%, Эвертон: 71%.
    • 16'
      Эвертон пытается что-то создать.
    • 15'
      Эвертон пытается что-то создать.
    • 15'
      Амаду Онана успешно блокирует удар.
    • 15'
      Соланке Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Соланке Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Смит Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Макнил Дуайт успешно блокирует удар.
    • 14'
      Мур Киффер нанес удар головой, но Джордан Пикфорд спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      14'
      Тавернер Маркус из команды Борнмут подал угловой справа.
    • 14'
      Тарковски Джеймс успешно блокирует удар.
    • 14'
      Соланке Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Тавернер Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Борнмут контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      13'
      Коуди Конор наказан за толчок Мур Киффер
    • 13'
      Стивенс Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Эвертон контролирует мяч.
    • 12'
      Мур Киффер выиграл воздушное противоборство у Тарковски Джеймс.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 11'
      Эвертон пытается что-то создать.
    • 11'
      Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Тавернер Маркус пробует нанести удар издали, но Джордан Пикфорд держит все под контролем
    • 10'
      Борнмут начинает контратаку
    • 10'
      Стивенс Джек из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Борнмут: 28%, Эвертон: 72%.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 9'
      Стивенс Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      [team] пытается что-то создать.
    • 9'
      Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      7'
      Биллинг Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 7'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 7'
      Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Амаду Онана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Биллинг Филип успешно блокирует удар.
    • 6'
      Макнил Дуайт нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Грэй Демарай создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Эвертон контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Борнмут: 33%, Эвертон: 67%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 5'
      Мопе Нил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Грэй Демарай нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Эвертон контролирует мяч.
    • 3'
      Траверс Марк взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Эвертон пытается что-то создать.
    • 2'
      Эвертон контролирует мяч.
    • 2'
      Борнмут контролирует мяч.
    • 2'
      Сенеси Маркос выиграл воздушное противоборство у Мопе Нил.
    • 1'
      Айуоби Алекс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Эвертон пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Эвертон начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Борнмут 25.4% (32)
    X 49.2% (62)
    Эвертон 25.4% (32)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Борнмут 3:0 Эвертон

    Исход игры
    Борнмут
    25.4% (32)
    Ничья
    49.2% (62)
    Эвертон
    25.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.14% (45)
    Меньше
    61.86% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    81.36% (96)
    Нет
    18.64% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.3% (52)
    1:2 Эвертон
    18.3% (23)
    2:1 Борнмут
    15.1% (19)
    1:0 Борнмут
    7.1% (9)
    0:1 Эвертон
    4.8% (6)
    0:0 Ничья
    4% (5)
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