Тур: 16. Стадион: Виталити. Зрители: 10382 Главный судья: Поусон Крейг
0'
1:0
18' ГолТавернер Маркус
2:0
25' ГолМур Киффер
44' Желтая карточкаСенеси Маркос
45' Желтая карточкаКук Льюис
3:0
69' ГолЭнтони Джейдон
90'+4
Ход матча
18'
1:0
25'
2:0
44'
45'
69'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
15
Смит
Адам
21
Мур
Киффер
30
Коуди
Конор
17
Айуоби
Алекс
20
Мопе
Нил
11
Грэй
Демарай
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
-
14 Ротуэлл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пирсон БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Коуди КонорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мопе НилНападающий
-
11 Грэй ДемарайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
56 Миллс СтэнлиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Борнмут
Эвертон
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
2.14
1.6
Среднее время на гол
42
56
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.6
1.43
Среднее время на гол
34
63
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
38
60
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|4
|0.27
|Мур Киффер
|4
|0.27
|Соланке Доминик
|3
|0.2
|Тавернер Маркус
|2
|0.13
|Хефферсон Лерма
|2
|0.13
|Энтони Джейдон
|2
|0.13
|Кристи Райан
|1
|0.07
|Кук Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гордон Энтони
|3
|0.2
|Макнил Дуайт
|2
|0.13
|Айуоби Алекс
|1
|0.07
|Коуди Конор
|1
|0.07
|Мопе Нил
|1
|0.07
|Грэй Демарай
|1
|0.07
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.07
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Онана Амаду
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефам Крис
|5
|0
|Смит Адам
|4
|0
|Хефферсон Лерма
|3
|0
|Нето Мурара
|2
|0
|Кук Льюис
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Биллинг Филип
|1
|0
|Стэйси Джек
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Сенеси Маркос
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|6
|0
|Онана Амаду
|4
|0
|Гуэйе Идрисса
|3
|0
|Тарковски Джеймс
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Миколенко Виталий
|2
|0
|Макнил Дуайт
|2
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Мопе Нил
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Грэй Демарай
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эвертон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
2
Борнмут
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Эвертон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
5
Волевые поражения
6
5
Борнмут
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Эвертон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
6
Волевые поражения
8
7
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
4
33%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
18%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Пропущено
22
6
13 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
14%
1
17%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
7
32%
3
50%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
18%
2
33%
76-90
Забито
20
10
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
3
15%
2
20%
1-15
5
25%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
20%
3
30%
46-60
5
25%
1
10%
61-75
3
15%
2
20%
76-90
Пропущено
30
18
17 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
7
23%
1
6%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
7
23%
5
28%
31-45
4
13%
3
17%
46-60
4
13%
1
6%
61-75
5
17%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0
Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1
Эвертон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Борнмут - Эвертон 4:1 Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0
Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0
Результаты матчей
Борнмут
Эвертон
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
44
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
87
78
213
312
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 11
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|40 - 14
|32
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 21
|29
|4.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 11
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 19
|23
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|28 - 17
|22
|7.
|Челси
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|8.
|Брайтон
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|21
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|23 - 25
|19
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|12.
|Лестер
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|25 - 25
|17
|13.
|Борнмут
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 32
|16
|14.
|Лидс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|16.
|Эвертон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 17
|14
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 17
|14
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 30
|13
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|20.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|5.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|16 - 5
|16
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Челси
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|14.
|Борнмут
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|17.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|18.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|2.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Челси
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|6.
|Брайтон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 15
|10
|8.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 19
|9
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 18
|7
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|14.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Борнмут
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|12 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|10 (2)
|Лидс
|Морено Родриго
|9 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Фулхэм
|Тете Кенни
|5
Прогнозы на матч Борнмут 3:0 Эвертон
Исход игры
Борнмут
25.4% (32)
Ничья
49.2% (62)
Эвертон
25.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
38.14% (45)
Меньше
61.86% (73)
Обе команды забьют
Да
81.36% (96)
Нет
18.64% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.3% (52)
1:2 Эвертон
18.3% (23)
2:1 Борнмут
15.1% (19)
1:0 Борнмут
7.1% (9)
0:1 Эвертон
4.8% (6)
0:0 Ничья
4% (5)
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