Тур: 16. Стадион: Турбийон.
2:7
Второй тайм: 90+'
0'
4' Желтая карточкаГиндо Дауда
1:0
6' ПенальтиБалотелли Марио
1:1
27' ГолЛатте Лат Эммануэль
30' Желтая карточкаКинтилья Хорди
1:2
31' ГолАколо Чадрак
1:3
39' ГолЛатте Лат Эммануэль
42' Желтая карточкаNathanael Saintini
1:3
43' Не забитый пенальтиГёртлер Лукас
1:4
43' ГолГёртлер Лукас
1:5
45' ГолГёртлер Лукас
1:6
51' ГолЛатте Лат Эммануэль
52' Желтая карточкаГёртлер Лукас
53' Желтая карточкаКавар Димитри
55' Желтая карточкаЛатте Лат Эммануэль
56' Желтая карточкаДзуффи Лука
1:7
60' ГолСтильхарт Базиль
64' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
2:7
90' ГолNathanael Saintini
Ход матча
4'
6'
1:0
27'
30'
31'
1:2
39'
43'
1:3
43'
1:4
45'
51'
52'
53'
56'
60'
64'
90'
2:7
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 9
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
14
Гргич
Анто
19
Лаванши
Нума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
19 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
-
33 Буа КевинНападающий
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
-
77 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Сьон
Санкт-Галлен
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80.8%
38.5%
21 победа 10 ничьих 0 побед
29 матчей
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
41.4%
58.6%
0 побед 12 ничьих 21 победа
Второй тайм
34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед
55 матчей
40%
18.2%
41.8%
22 победы 10 ничьих 23 победы
Первый тайм
27.3%
34.5%
38.2%
15 побед 19 ничьих 21 победа
Второй тайм
38.2%
36.4%
25.4%
21 победа 20 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
32
Голов в среднем за матч
1.63
1.14
Среднее время на гол
55
78
Всего голов
41
34
Голов в среднем за матч
1.46
1.26
Среднее время на гол
61
71
Всего голов
85
66
Голов в среднем за матч
1.55
1.2
Тотал матчей
2.5
46
Больше 84%
Меньше 16%
9
31
Больше 56%
Меньше 44%
24
9
Больше 16%
Меньше 84%
46
7
Больше 13%
Меньше 87%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
52
Среднее время на гол
58
75
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|5
|0.31
|Балотелли Марио
|5 (3)
|0.31
|Итаитинга
|2
|0.13
|Сио Жованни
|2
|0.13
|Поа Денис
|1
|0.06
|Араз Муса
|1
|0.06
|Дзуффи Лука
|1
|0.06
|Кавар Димитри
|1
|0.06
|Шуареф Ильяс
|1
|0.06
|Шмид Йоэль
|1
|0.06
|Nathanael Saintini
|1
|0.06
|Лаванши Нума
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Буа Кевин
|0
|0
|Kevin Halabaku
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Латте Лат Эммануэль
|6
|0.38
|Гёртлер Лукас
|5 (1)
|0.31
|Гийемено Джереми
|4
|0.25
|Аколо Чадрак
|4
|0.25
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.19
|Шуберт Фабиан
|3
|0.19
|Шмидт Исаак
|2
|0.13
|Стильхарт Базиль
|2
|0.13
|Гиндо Дауда
|1
|0.06
|Christian Witzig
|1
|0.06
|Карлен Грегори
|1
|0.06
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Гвидотти Стефано
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|6
|1
|Лаванши Нума
|5
|0
|Кавар Димитри
|3
|1
|Араз Муса
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Балотелли Марио
|3
|0
|Сио Жованни
|3
|0
|Гргич Анто
|3
|0
|Поа Денис
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Карлен Гаэтан
|2
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Сиприен Вилан
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|6
|1
|Шмидт Исаак
|4
|2
|Matej Maglica
|5
|0
|Фалльци Альберт
|4
|0
|Латте Лат Эммануэль
|4
|0
|Стильхарт Базиль
|2
|1
|Гиндо Дауда
|3
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|1
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Christian Witzig
|2
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Гийемено Джереми
|1
|0
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Результаты матчей
Сьон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Санкт-Галлен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
10
Сьон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Санкт-Галлен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
12
13
Сьон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Санкт-Галлен
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
15
23
Голы по времени матча
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
4
31%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
2
15%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
30%
5
38%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Забито
12
14
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
25%
4
29%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Забито
19
27
7 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
0
0%
6
22%
1-15
4
21%
5
19%
16-30
3
16%
5
19%
31-45
3
16%
5
19%
46-60
4
21%
3
11%
61-75
5
26%
3
11%
76-90
Пропущено
22
21
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
6
27%
5
24%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
4
18%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Виль - Сьон 1:2 Базель - Сьон 0:0 Сьон - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Сьон 1:1
Винтертур - Сьон 1:0 Сьон - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Сьон 4:4 Сьон - Винтертур 1:3 Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арбедо - Санкт-Галлен 0:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 1:1
Люцерн - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0
Результаты матчей
Сьон
Санкт-Галлен
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сьон
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
44
43
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
132
78
96
312
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|15
|9
|5
|1
|32 - 9
|32
|2.
|Серветт
|15
|6
|7
|2
|18 - 14
|25
|3.
|Санкт-Галлен
|7:2
|16
|7
|3
|6
|33 - 24
|24
|4.
|Базель
|15
|5
|6
|4
|21 - 16
|21
|5.
|Люцерн
|15
|5
|5
|5
|24 - 21
|20
|6.
|Сьон
|2:7
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|7.
|Лугано
|15
|6
|2
|7
|23 - 25
|20
|8.
|Грасcхоппер
|15
|4
|5
|6
|27 - 30
|17
|9.
|Винтертур
|15
|4
|4
|7
|12 - 28
|16
|10.
|Цюрих
|15
|1
|6
|8
|9 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|5
|2
|0
|17 - 4
|17
|2.
|Санкт-Галлен
|7:2
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Серветт
|8
|4
|4
|0
|11 - 6
|16
|4.
|Базель
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|5.
|Грасcхоппер
|7
|3
|2
|2
|16 - 14
|11
|6.
|Винтертур
|8
|3
|2
|3
|7 - 17
|11
|7.
|Люцерн
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|8.
|Лугано
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|9.
|Сьон
|2:7
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|10.
|Цюрих
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|4
|3
|1
|15 - 5
|15
|2.
|Сьон
|2:7
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|3.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|4.
|Лугано
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|5.
|Серветт
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Базель
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|7.
|Санкт-Галлен
|7:2
|8
|2
|1
|5
|18 - 17
|7
|8.
|Грасcхоппер
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|9.
|Цюрих
|8
|1
|3
|4
|5 - 13
|6
|10.
|Винтертур
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|8 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (4)
|Санкт-Галлен
|Латте Лат Эммануэль
|6 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|6 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 6
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 6
|Сьон
|Бальтазар
|1 6
|Санкт-Галлен
|Шмидт Исаак
|2 4
|Серветт
|Дулин Давид
|7