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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Сьон
2:7
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
4' Желтая карточка
Гиндо Дауда
1:0
5' Пенальти
Балотелли Марио
1:1
27' Гол
Латте Лат Эммануэль
30' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
1:2
31' Гол
Аколо Чадрак
1:3
39' Гол
Латте Лат Эммануэль
42' Желтая карточка
Nathanael Saintini
1:3
43' Не забитый пенальти
Гёртлер Лукас
1:4
43' Гол
Гёртлер Лукас
1:5
44' Гол
Гёртлер Лукас
1:6
50' Гол
Латте Лат Эммануэль
52' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
53' Желтая карточка
Кавар Димитри
55' Желтая карточка
Латте Лат Эммануэль
56' Желтая карточка
Дзуффи Лука
1:7
60' Гол
Стильхарт Базиль
64' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
2:7
90' Гол
Nathanael Saintini
90' Желтая карточка
Kevin Halabaku
90'+6

Ход матча

4'
 
Гиндо Дауда
5'
Балотелли Марио
1:0
27'
1:1
Латте Лат Эммануэль
(Гёртлер Лукас)
30'
 
Кинтилья Хорди
31'
1:2
Аколо Чадрак
(Гийемено Джереми)
39'
1:3
Латте Лат Эммануэль
(Аколо Чадрак)
42'
Nathanael Saintini
 
43'
1:3
Гёртлер Лукас
43'
1:4
Гёртлер Лукас
44'
1:5
Гёртлер Лукас
(Гийемено Джереми)
46'
Шуареф Ильяс
Гргич Анто
 
46'
Сио Жованни
Япикино Деннис
 
50'
1:6
Латте Лат Эммануэль
(Аколо Чадрак)
52'
 
Гёртлер Лукас
53'
Кавар Димитри
 
55'
 
Латте Лат Эммануэль
56'
Дзуффи Лука
 
58'
 
Randy Schneider
Латте Лат Эммануэль
60'
1:7
Стильхарт Базиль
(Гёртлер Лукас)
64'
 
Стильхарт Базиль
67'
 
Азеведо Рикардо
Шмидт Исаак
67'
 
Christian Witzig
Аколо Чадрак
73'
Kevin Halabaku
Стожилкович Филип
 
78'
Поа Денис
Сиприен Вилан
 
79'
 
Карлен Грегори
Гийемено Джереми
79'
 
Гвидотти Стефано
Гёртлер Лукас
90'
Nathanael Saintini
(Поа Денис)
2:7
90'
Kevin Halabaku
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 11
  • 7 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Линднер
Хайнц
2
Шмид
Йоэль
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
14
Гргич
Анто
19
Лаванши
Нума
10
Сиприен
Вилан
7
Дзуффи
Лука
21
Япикино
Деннис
45
Балотелли
Марио
17
Стожилкович
Филип
1
Ати-Зиги
Лоуренс
6
Стильхарт
Базиль
4
Стеригу
Леонидас
5
Matej
Maglica
19
Гиндо
Дауда
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
33
Шмидт
Исаак
77
Аколо
Чадрак
22
Латте
Лат
Эммануэль
9
Гийемено
Джереми
Сьон
3-1-4-2
Санкт-Галлен
4-3-3

История личных встреч

Сьон
Санкт-Галлен

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80.8%
38.5%
21 победа 10 ничьих 0 побед

29 матчей

20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

41.4%
58.6%
0 побед 12 ничьих 21 победа

Второй тайм

34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед

55 матчей

40%
18.2%
41.8%
22 победы 10 ничьих 23 победы

Первый тайм

27.3%
34.5%
38.2%
15 побед 19 ничьих 21 победа

Второй тайм

38.2%
36.4%
25.4%
21 победа 20 ничьих 14 побед

История матчей

С
1:2
С
0:3
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
3:2
С
1:0
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
0:1
К
1:2
С
2:4
С
3:2
С
3:2
С
1:2
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
5:0
С
1:0
С
0:3
С
0:3
С
0:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
С
5:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1
К
1:2
С
1:2
С
1:2
С
5:1

Голы

Всего голов

44
32

Голов в среднем за матч

1.63
1.14

Среднее время на гол

55
78

Всего голов

41
34

Голов в среднем за матч

1.46
1.26

Среднее время на гол

61
71

Всего голов

85
66

Голов в среднем за матч

1.55
1.2

Тотал матчей

2.5
46
Больше 84%
Меньше 16%
9
31
Больше 56%
Меньше 44%
24
9
Больше 16%
Меньше 84%
46
7
Больше 13%
Меньше 87%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
52

Среднее время на гол

58
75

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 5 0.31
Балотелли Марио 5 (3) 0.31
Итаитинга 2 0.13
Сио Жованни 2 0.13
Поа Денис 1 0.06
Араз Муса 1 0.06
Дзуффи Лука 1 0.06
Кавар Димитри 1 0.06
Шуареф Ильяс 1 0.06
Шмид Йоэль 1 0.06
Nathanael Saintini 1 0.06
Лаванши Нума 0 0
Гргич Анто 0 0
Буа Кевин 0 0
Kevin Halabaku 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Латте Лат Эммануэль 6 0.38
Гёртлер Лукас 5 (1) 0.31
Гийемено Джереми 4 0.25
Аколо Чадрак 4 0.25
Фон Моос Юлиан 3 0.19
Шуберт Фабиан 3 0.19
Шмидт Исаак 2 0.13
Стильхарт Базиль 2 0.13
Гиндо Дауда 1 0.06
Christian Witzig 1 0.06
Карлен Грегори 1 0.06
Азеведо Рикардо 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Гвидотти Стефано 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 6 1
Лаванши Нума 5 0
Кавар Димитри 3 1
Араз Муса 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Балотелли Марио 3 0
Сио Жованни 3 0
Гргич Анто 3 0
Поа Денис 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Карлен Гаэтан 2 0
Буа Кевин 2 0
Дзуффи Лука 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Сиприен Вилан 1 0
Шмид Йоэль 1 0
Kevin Halabaku 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 6 1
Шмидт Исаак 4 2
Matej Maglica 5 0
Фалльци Альберт 4 0
Латте Лат Эммануэль 4 0
Стильхарт Базиль 2 1
Гиндо Дауда 3 0
Ати-Зиги Лоуренс 1 1
Кинтилья Хорди 2 0
Christian Witzig 2 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Гийемено Джереми 1 0
Гвидотти Стефано 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Patrick Sutter 1 0

Результаты матчей

Сьон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Санкт-Галлен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

5
10
Сьон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Санкт-Галлен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

12
13
Сьон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Санкт-Галлен
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

17
23

Голы по времени матча

Забито

9
20
5 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
11%
4
20%
1-15
2
22%
3
15%
16-30
2
22%
7
35%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
3
33%
2
10%
76-90

Пропущено

17
15
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
18%
6
40%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
12%
2
13%
76-90

Забито

12
14
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
2
14%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
25%
4
29%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Забито

21
34
8 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
1
5%
6
18%
1-15
4
19%
6
18%
16-30
3
14%
9
26%
31-45
3
14%
7
21%
46-60
4
19%
3
9%
61-75
6
29%
3
9%
76-90

Пропущено

29
23
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
6
21%
6
26%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
7
24%
3
13%
31-45
5
17%
4
17%
46-60
4
14%
3
13%
61-75
4
14%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Виль - Сьон 1:2 Базель - Сьон 0:0 Сьон - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Сьон 1:1
Винтертур - Сьон 1:0 Сьон - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Сьон 4:4 Сьон - Винтертур 1:3 Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арбедо - Санкт-Галлен 0:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 1:1
Люцерн - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0

Результаты матчей

Сьон
Санкт-Галлен

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:7
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:7
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сьон
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
5
3
3
5
2.5
3
5
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
2
8
8
1.5
10
6
3
13
2.5
4
12
1
15
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 15 9 5 1 32 - 9 32
2. Серветт 15 6 7 2 18 - 14 25
3. Санкт-Галлен 16 7 3 6 33 - 24 24
4. Базель 16 5 6 5 21 - 17 21
5. Люцерн 15 5 5 5 24 - 21 20
6. Грасcхоппер 16 5 5 6 28 - 30 20
7. Лугано 15 6 2 7 23 - 25 20
8. Сьон 16 5 5 6 22 - 28 20
9. Винтертур 15 4 4 7 12 - 28 16
10. Цюрих 15 1 6 8 9 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 5 2 0 17 - 4 17
2. Санкт-Галлен 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Серветт 8 4 4 0 11 - 6 16
4. Грасcхоппер 8 4 2 2 17 - 14 14
5. Базель 8 3 4 1 12 - 7 13
6. Винтертур 8 3 2 3 7 - 17 11
7. Люцерн 8 2 3 3 11 - 12 9
8. Лугано 7 3 0 4 10 - 12 9
9. Сьон 8 2 2 4 9 - 17 8
10. Цюрих 7 0 3 4 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 8 4 3 1 15 - 5 15
2. Сьон 8 3 3 2 13 - 11 12
3. Люцерн 7 3 2 2 13 - 9 11
4. Лугано 8 3 2 3 13 - 13 11
5. Серветт 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Базель 8 2 2 4 9 - 10 8
7. Санкт-Галлен 8 2 1 5 18 - 17 7
8. Грасcхоппер 8 1 3 4 11 - 16 6
9. Цюрих 8 1 3 4 5 - 13 6
10. Винтертур 7 1 2 4 5 - 11 5
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 8 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (4)
Санкт-Галлен Латте Лат Эммануэль 6 (2)
Лугано Целар Жан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 6
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 6
Сьон Бальтазар 1 6
Санкт-Галлен Шмидт Исаак 2 4
Серветт Дулин Давид 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Гёртлер Лукас бьет в цель!
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Гёртлер Лукас бьет в цель!
    • Описание гола
      43'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Гёртлер Лукас пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      42'
      Nathanael Saintini получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Сьон 2:7 Санкт-Галлен онлайн

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